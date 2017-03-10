Видеотрансляция матча «Черноморец» — «Ротор». Свидание в стиле ретро

Середина 1990-х годов – рай для болельщика из провинции. Тогда в элите российского чемпионата можно было встретить команды из любого уголка нашей необъятной страны. Одними из претендентов на высокие места в высшей лиге были волгоградский «Ротор» и новороссийский «Черноморец». И пусть славное прошлое этих клубов позади, очное противостояние команд в рамках ПФЛ привлечет особое внимание болельщиков. Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 12 марта в 16:00 по московскому времени начнет видео-трансляцию этого матча.

Славное прошлое

Тот, кто только допустил бы мысль о тяжелом существовании двух клубов во втором дивизионе через двадцать лет, без раздумий отправился бы в увлекательное путешествие по кабинетам психиатрической больницы. Вторая половина 1990-х годов стала золотым временем как для южан, так и для клуба из Волгограда. И если новороссийская команда может похвастаться только 6-м местом в главном первенстве России, то «серебряные» походы «Ротора» запомнились надолго. Более того, сине-голубые отметились и в Европе. Чего стоит один проход великого «МЮ» времен Алекса Фергюсона в Кубке обладателей кубков.

Обе команды подарили отечественному футболу знаменитых игроков. Для волгоградских болельщиков статус легенды будет вечен у Олега Веретенникова. Запомнились своей прекрасной игрой и другие футболисты знаменитого волжского трио: Валерий Есипов и Владимир Нидергаус. А в новороссийском клубе проявили себя Лев Березнер, Владимир Бут, Денис Попов. Интересный факт: за пределами своих родных команд практически никто так не добился успехов.

Истории личных противостояний

Первая официальная встреча между «моряками» и «волжанами» в рамках первенств России состоялась в 1995 году. Тогда клуб из Новороссийска совершил настоящую сенсацию: «ротора» были повержены со счетом 2:1. Однако это поражение не сломило коллектив Виктора Прокопенко: несколькими днями позднее Олег Веретенников и компания уже забыли об обидном фиаско и вышли в финал национального Кубка.

Сильнее в битве двух провинций чаще оказывался именно «Ротор». Одно из развлечений сине-голубых – наколотить в ворота бедных новороссийцев от трех голов и больше. В первые годы нового тысячелетия от величия «Черноморца» и «Ротора» остались только названия команд. Но даже тогда волжане неустанно побеждали излюбленного соперника, доставляя своим фанатам такие редкие мгновенья истинного счастья. Минутка статистики: в 2001-2003 годах «моряки» смогли одолеть волгоградский клуб всего раз в четырех встречах. Следующей очной встречи пришлось ждать три года.

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Банкротство, ужасная игра, выступления на самом дне российского футбола – вот он, краткий дайджест двух знаменитых команд в первой половине нулевых. Следующий матч «Черноморца» и «Ротора» состоялся только в 2006 году, теперь в рамках ПФЛ. За 10 последних лет провинциальное дерби проходит исключительно в зоне «Юг».

Курс на возвращение в элиту

Март 2017 года. После продолжительных времен смуты команды все еще пытаются вернуться к привычному ритму жизни. Восстанавливающийся от бесконечных финансовых проблем «Ротор-Волгоград» (да, теперь название клуба звучит именно так) оторвался от конкурентов в турнирной таблице и считается фаворитом за победу в своем дивизионе. Сине-голубые вернули на пост главного тренера Льва Иванова, который трудился на благо команды с 2000 года. Задача футболистов ясна: борьба за путевку в ФНЛ. Однако сумеет ли руководство найти необходимые деньги и обеспечить команде выступление в первом дивизионе – слишком сложный вопрос для начала весны.

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У «Черноморца» все гораздо сложнее. Команда не показывает чемпионской игры, за 17 туров потерпев уже пять поражений. Отставание от лидирующего клуба из Волгограда составляет 11 очков. Коллективу Эдуарда Саркисова поставлен ультиматум: сейчас или никогда. Потеря очков в матче с прямым конкурентом практически лишает бело-синих шансов на место под солнцем ФНЛ. Прошло уже много лет с фееричных матчей «Ротора» и «Черноморца». Но принципиальное соперничество Волгограда и Новороссийска не утеряло своего антуража. Совсем не важно, в рамках какого дивизиона пройдет этот поединок. В любом случае внимание болельщиков будет приковано к игре с ретровывеской.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт «Ротора», официальный сайт «Черноморца»