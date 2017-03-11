Вера в Агуэро. История самого стабильного форварда АПЛ последних лет

В 15 лет он превзошел самого Диего Марадону, став самым молодым футболистом в истории чемпионатов Аргентины. В молодежную сборную он попал одновременно с Лео Месси, хотя был на год младше. Сегодня Серхио Агуэро – самый крутой форвард в истории АПЛ по соотношению голов и минут на поле. Вот уже пять сезонов в Англии Кун в среднем забивает каждые 110 минут.

«Мой бывший наставник Сесар Менотти говорил мне о сходстве с Ромарио, когда мне было только 16. Я же стараюсь быть самим собой, и мне хотелось бы, чтобы это сравнение я заслужил своей игрой».

Серхио Агуэро

Сесару Менотти было с кем сравнивать. За 26 лет до того, как Агуэро услышал от него сравнение с Ромарио, именно Менотти, будучи главным тренером сборной Аргентины, заставил 17-летнего Диего Марадону реветь навзрыд. Тогда он в последний момент отцепил восходящую звезду от чемпионата мира. Судьба удивительным образом сложилась так, что Менотти довелось растить в футболе как совсем юного Марадону, так и его будущего зятя – Агуэро. Последнего наставник приметил в середине 2000-х, когда обучал детишек в «Индепендьенте». Серхио попал в спортивную школу клуба в девять лет и сразу дал понять, что природа одарила его прекрасной скоростью и техникой. Позднее о сходстве Куна с Ромарио высказывались и Роберто Манчини, и Рональд Куман, и даже Анатолий Бышовец.

«Футбольное образование на улице – лучшее начало карьеры для футболиста. Улица оказала огромное влияние на мою карьеру, потому что сделала меня сильным в игре со старшими парнями, научила тому, что необходимо быть победителем по духу. Те навыки импровизации, которые можно получить на улице, не даст вам ни одна футбольная академия».

Серхио Агуэро

Едва Куну исполнилось 17, как он попал на чемпионат мира U-20 в Нидерландах. Он и Лионель Месси были единственными в заявке, кто не достиг и 19-летнего возраста. Это обстоятельство сблизило двух вундеркиндов. На поле Агуэро появлялся нечасто, так что ему оставалось лишь рубиться с другом в FIFA на приставке. Хотя в финале именно Серхио заработал решающий пенальти, реализованный Лео. Аргентина выиграла, Месси стал главным героем турнира, а Кун получил успешное боевое крещение на международной арене. За следующие два сезона в Апертуре Агуэро покорил фанатов «Индепендьенте» и заставил виться вокруг себя скаутов из европейских грандов. В 2006 году он чуть было не поехал уже на взрослый чемпионат мира. Марадона прожужжал Хосе Пекерману все уши, чтобы тот включил Куна в заявку. Но у Пекермана и так были Креспо, Савиола , Крус и Тевес – для Агуэро места не хватило. В список попал и Месси, однако даже ему в то время пришлось мириться с ролью запасного. Сезон-2006/07 Агуэро начал уже в Европе: мадридский «Атлетико» заплатил за него 23 млн евро.

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«Агуэро был единственным игроком, который покинул «Атлетико» плохо. Он пришел как герой, а вышел через заднюю дверь».

Энрике Серезо

Президент «Атлетико» Энрике Серезо все еще жалеет, что с Куном не удалось расстаться красиво. Тем не менее Агуэро принес его команде много радостных моментов, пусть и не сразу. В дебютном сезоне он забил всего 6 мячей. Но с приездом в «Атлетико» Диего Форлана Кун расцвел, а вместе с ним воспряла и команда. Параллельно Серхио во второй раз выиграл молодежный чемпионат мира, а в 2008 году он завоевал не только золотые олимпийские медали, но и сердце дочери Марадоны – Джаннины. Вдохновенная игра Агуэро и Форлана позволила «Атлетико» выиграть Лигу Европы вместе с Суперкубком УЕФА. Однако в чемпионате Испании, как и в Лиге чемпионов, «индейцам» ничего не светило. Вдобавок новый тренер Кике Санчес Флорес поссорился с Форланом, и обстановка в команде разладилась. В мае 2011 года Кун объявил, что покинет клуб, и отправился на Копа Америка. После чего даже не вернулся в расположение «матрасников», ожидая новостей от агентов.

«Агуэро – единственный игрок мирового уровня в английской Премьер-Лиге. Это лучший центральный форвард первенства. Просто посмотрите на его статистику, на те голы, которые он забивает. Мировой уровень. Считаю, что рядом с Серхио и близко не стоит ни один из футболистов, представляющих другие английские клубы»

Алан Ширер

Борьбу за аргентинца выиграл «Манчестер Сити». Грандиозный проект арабских шейхов по возвращению «Сити» в число топ-клубов стал новым вызовом для Агуэро. Кун начал отрабатывать вложенные в него 37 млн фунтов уже в дебютной игре, где оформил дубль. Весь сезон «горожане» отчаянно бились за первую строчку с «Манчестер Юнайтед», и судьба титула решилась в последние секунды заключительной игры. Гол Агуэро на 94-й минуте встречи с «КПР» стал кульминацией чемпионата и принес «Сити» заветное чемпионство.

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«В штрафной Серхио играет на уровне Суареса и Месси. Агуэро – один из прекраснейших футболистов, которых я когда-либо тренировал. Серхио должен верить в то, как он хорош и насколько команда в нем нуждается»

Хосеп Гвардиола

С тех пор Кун стал двукратным чемпионом АПЛ, был лучшим снайпером лиги, преодолел тяжелую травму и развод с Джанниной. Теперь его позициям угрожает философия Пепа Гвардиолы и появление в команде Габриэла Жезуса. Молодой бразилец более подвижен, чем Агуэро, для Гвардиолы это очень важно. Неспроста Пеп подчеркивает, что Агуэро – король именно в штрафной. Но Жезус получил травму, а Кун, судя по последним играм, и впрямь поверил в себя сильнее, чем когда-либо. Гвардиоле надо еще подумать, на кого делать ставку, ведь Серхио – самый стабильный оптовый поставщик голов в Англии.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press