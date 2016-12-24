Век орлов. Последнее скудетто «Лацио»

В год столетия «Лацио» выдал один из лучших сезонов в истории. «Орлы» выиграли чемпионат, взяли кубок, Суперкубок УЕФА и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Сумасшедший состав римлян позволял ставить максимально дерзкие задачи, но уже вскоре клуб столкнулся с долгами и массовой распродажей лидеров. Еженедельник «Футбол» вспоминает звезд последнего чемпионства «Лацио» сезона-1999/2000.

Алессандро Неста (40)

Один из сильнейших защитников в истории Италии. Пришел в секцию вслед за братом, которому футбол был рекомендован врачами из-за проблем со спиной. За Несту боролись и «Рома», и «Лацио», но родители настояли на «орлах». Уже в 17 лет Алессандро влился в команду Дино Дзоффа, а спустя 5 лет стал капитаном «Лацио». Из-за долгов римлянам пришлось отдать Несту в «Милан», где тот провел 10 лет. В 2014-м Сандро завершил карьеру, а уже через год взялся за продвижение в МЛС клуба из Майами.

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Паоло Негро (44)

Центральный защитник. Окончил академию «Брешии», но в родном клубе оказался не нужен. На взрослом уровне раскрылся в «Болонье», хоть и вылетел с ней в Серию В. В 1993-м перешел в «Лацио». Параллельно выступал за «молодежку» Италии и выиграл Евро, после чего был приглашен в главную команду. В футболке «орлов» провел 12 лет и в 2005-м перешел в «Сиену». В 2010-м получил тренерскую лицензию. Поработал в полулюбительских лигах, а год назад тренировал «молодежку» «Латины».

Синиша Михайлович (47)

Защитник, мастер стандартов, представлял золотое поколение Югославии, бравшее ЧМ-1987 среди юношей, но не поехал на турнир из-за войны и потери близких. Синиша – сын хорвата и сербки, поэтому в 1991-м ему предстояло выбрать сборную, и он стал выступать за Сербию. В том же году выиграл с «Црвеной» КЧ. Вскоре перешел в «Рому». В 1998-м оказался в «Лацио», за который выступал до 2004 года. Начинал ассистентом Манчини в «Интере». Теперь – главный тренер «Торино».

Джузеппе Панкаро (45)

Левый защитник начинал в «Акри». Панкаро пригласили в «молодежку» «Торино», но до основного состава он так и не дошел. В «Кальяри» Джузеппе провел 5 лет и поучаствовал в КУЕФА. В 1997-м после вылета «россоблу» в Серию В перешел в «Лацио» и вскоре был вызван в сборную. Спустя 6 лет был отдан в «Милан» в обмен на Деметрио Альбертини. Примечательно, что Панкаро, как и ранее в «Лацио», конкурировал с Джузеппе Фавалли. Уже два года работает тренером, до марта возглавлял «Катанию».

Хуан Себастьян Верон (41)

Аргентинский полузащитник. В 21 год переехал в Италию, где выступал за «Сампдорию». Перешел за 15 млн фунтов в «Парму», а затем в «Лацио». В 2001-м стал самой дорогой покупкой английского футбола, перебравшись в «МЮ» за 30 млн фунтов. Но в составе «дьяволов» не заиграл и был отдан в «Челси» за сумму, вдвое меньшую. В разные годы возвращался в «Эстудиантес», а затем стал его владельцем. Пообещал, если фанаты выкупят 75% абонементов, то Хуан вернется на поле в 2017-м.

Лука Маркеджани (50)

Один из самых непробиваемых вратарей Серии А. Не смог раскрыться в «Брешии», после чего перешел в «Торино». За 5 лет выиграл с клубом кубок и пробился в Серию А. В 1993-м стал самым дорогим вратарем мира, после того как «Лацио» заплатил за Луку 7 млн евро. 745 минут в сезоне-1997/98 Маркеджани не могли забить, серию завершил Пиппо Индзаги. Всего Лука провел в составе «орлов» 10 лет, а завершил карьеру в «Кьево» в 2005-м. Сейчас – комментатор Sky и голос итальянской версии PES.

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Деян Станкович (38)

Полузащитник из Югославии. За феноменальную работоспособность получил прозвище Дракон. В 1994-м дебютировал в составе «Црвены Звезды», а через несколько лет стал самым молодым капитаном в истории клуба. В 22 года переехал в Италию. Забил в первой же игре за «Лацио». Из-за огромных долгов «орлы» продали Деяна в «Интер» к Роберто Манчини. В Милане сербский полузащитник провел остаток карьеры. Работал ассистентом в «Удинезе», а затем – в «Интере» Роберто Манчини.

Матиас Альмейда (43)

Опорный полузащитник из Аргентины. Раскрылся в «Ривер Плейт», откуда затем перешел в «Севилью» за рекордные 9 млн долларов. В 1997-м оказался в «Лацио». Забивал Буффону с 30 метров, а затем пересекся с ним уже в «Парме». В 2002 году «Интер» выкупил Матиаса в обмен на Вратислава Грешко. В 2007-м Альмейда объявил о завершении карьеры, но вскоре вернулся в «Ривер» и доиграл до 2011 года. Вскоре стал тренером родного клуба, а сейчас возглавляет мексиканскую «Гвадалахару».

Аттилио Ломбардо (50)

Фланговый полузащитник по прозвищу Моряк Попай. Четыре года отбегал в составе «Кремонезе», а затем был приглашен Вуядином Бошковым в «Сампдорию». Там же успел поработать и у Свен-Ерана Эрикссона. В 1999-м швед пригласил вингера в «Лацио». Спустя два года тот вернулся в «Сампу», завершил карьеру и стал тренировать резервистов. В разные годы работал в «МанСити», «Галатасарае», «Шальке», а теперь – ассистент Синиши Михайловича в «Торино».

Ален Бокшич (46)

Форвард из Югославии в 17 лет перешел из скромного «Змая» в «Хайдук» и в дебютном сезоне умудрился отличиться дважды. Бокшич – автор победного гола в ворота «Црвены Звезды» в финале последнего Кубка Югославии. После развала страны переехал во Францию, где выступал за «Марсель». В 1993-м перешел в «Лацио», но заиграл только после прихода Зденека Земана, подменяя Пьерлуиджи Казираги и Джузеппе Синьори. Ален завершил карьеру в «Мидлсбро». Сейчас путешествует по миру.

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Роберто Манчини (52)

Рекордсмен по количеству выигранных кубков Италии (10). Выступал на позиции форварда. В 16 лет дебютировал за «Болонью» и вскоре перешел в «Сампдорию». Генуэзцы выиграли всевозможные турниры и в Италии, и в Европе, а Роберто провел в синей футболке 15 лет. 33-летним футболист перешел в «Лацио», а завершил карьеру в «Лестере». Как тренер прославился в «Интере». Выиграл три скудетто, играя по схеме 4+3+1+2. Работал в Англии и Турции. Сейчас – в поисках нового клуба.

Диего Симеоне (46)

Аргентинский опорный полузащитник по прозвищу Индеец. Диего начинал в «Велесе». После вылета на дивизион ниже полузащитник улетел в Испанию. Первые два сезона играл за «Севилью», а затем за «Атлетико» и был частью чемпионской команды 1996 года. До «Лацио» два года выступал вместе с Рональдо в «Интере» и выигрывал КУЕФА. В 2005-м расстался с женой – итальянской моделью из-за решения вернуться в Аргентину, что помогло Диего стать тренером. Уже 5 лет возглавляет «Атлетико».

Павел Недвед (44)

Полузащитник из Чехии. Недвед вырос в поселке Скальна, параллельно занимался хоккеем. В 18 лет переехал в Прагу, где играл за «Дуклу», а затем за «Спарту». Есть версия, что в 1996-м «Лацио» вел переговоры с Ильей Цымбаларем, но после отказа переключился на чеха. Недвед стал заменой Зидану в «Ювентусе», а «Лацио» получил от туринцев 50 млн долларов. Уже через 2 года выиграл «Золотой мяч». В Турине чех играл до конца карьеры. С 2015 года – вице-президент «Юве».

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Свен-Еран Эрикссон (68)

Шведский прославленный тренер. В молодости выступал на позиции правого защитника. После 30 лет Свена замучили травмы. Он познакомился с играющим тренером Тордом Грипом. Тот помог Эрикссону трудоустроиться в «Дегерфорсе». Первые успехи случились в «Гетеборге», где начинающий специалист умудрился выиграть Кубок УЕФА. Уже через год Эрикссон повторил трюк с «Бенфикой», но проиграл в финале «Андерлехту». В середине 1980-х перебрался в Италию. Работал в «Роме», «Фиорентине», «Сампдории». Но самым плодотворным периодом в карьере шведа остается время с «Лацио». Сумасшедший состав «орлов» выиграл все национальные трофеи и был грозен в Европе. Эрикссона приглашали снять проклятие вечных неудачников-англичан, но тщетно. Швед ушел со скандалом после пранка от издания News of the World. Последние три года специалист работает в Китае. Его нынешний клуб – «Шэньчжэнь».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media