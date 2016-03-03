Вечерний Бубнов. Как зарабатывают футбольные комментаторы и эксперты

Футбольные комментаторы не ограничиваются основной работой. Часто их голоса слышны на различных корпоративных турнирах или в барах. При желании известного комментатора можно пригласить хоть домой – были бы деньги. Корреспонденты еженедельника «Футбол» отправились в паб на юге Москвы, посмотрели испанское класико вместе с Александром Бубновым и разобрались, как живет эта индустрия.

Бубнов-live

– Ха-ха-ха! Че ты радуешься, Матье?! – закатывается в истерике Александр Бубнов. – Лобановский бы тебе сейчас сказал: «Да это не ты забил, это я тебе в голову попал!»

Повелитель ТТД сидит посреди зала и важно комментирует испанское класико. Это не тот Бубнов, над которым все смеются, когда слушают радио или находят забавные ролики на YouTube. Здесь нет его криков и совсем мало оскорблений. Бубнов лениво хвалит футболистов «Барселоны», восхищается Серхио Рамосом и чуть-чуть смеется, когда слышит словосочетание «тренер Слуцкий». Любая его фраза начинается с фирменного «ха-ха-ха» (каждая третья на ней и заканчивается), что дико заводит публику.

Бубнов это знает и умело пользуется. Он, пожалуй, один из немногих, кто умудрился в России превратить футбол пусть в слегка сумасшедшее, но все-таки шоу.

– Ха-ха-ха! Роналду хотел Пике между ног обыграть, видели? – захлебываясь, выдает Бубнов. – Пике-то ему, наверное, ответил: «Я десять лет в Ла лиге, че ты делаешь?

В подобных live-комментариях упражнялись чуть ли не все известные футбольные голоса с «НТВ-плюс» или «России-2». Некоторым из них это быстро надоело: оплата совсем не заоблачная, а пик востребованности приходится на крупные турниры вроде чемпионата мира. Но «ха-ха-ха» Бубнова сейчас в тренде, и на него идут.

Паб не из дешевых, контингент – прилично одетые и небедные люди. Сложно поверить, но каждый из них читал книгу Бубнова про «Спартак». Как только Александр Викторович появляется в зале, вокруг него образуется толпа, которая напоминает секту. Бубнов всех обнимает, с каждым фотографируется и подписывает книги. Прийти сюда без автобиографии бывшего защитника – то же самое, что и без штанов.

На случай, если «неверные» все-таки окажутся в зале, книгу можно купить на месте. Сын Александра Бубнова активно предлагает ее приобрести. И тут же делится хорошими новостями: «Скоро еще две части выйдут: про «договорняки» и про «Динамо». Но самое главное – будет аудиоверсия! С его смехом, со всеми делами!» Клиентов немного – у всех книга уже есть. Желающих купить голубые футболки с изображением мэтра тоже не видно. Зато в такой майке ходит администратор заведения, а в конце вечера они будут торжественно презентованы победителям конкурса – в начале вечера каждого из присутствующих попросили написать на бумажке вероятный счет игры.

Три с плюсом «Зениту»

– Дай мне, пожалуйста, шарф, пойду сфоткаюсь. Да, шарф «Зенита». Что такого? – обращается к своей спутнице поклонник Бубнова из Санкт-Петербурга по имени Алексей.

– Вы что, из Питера ради Бубнова приехали? – спрашиваем пару.

– Да. У нас подобных мероприятий не проводится. Да и кто мог бы их вести? Орлов только. Когда я подошел к Бубнову, Александр Викторович поздравил с сегодняшней победой над «Динамо», но сказал, что за игру ставит «Зениту» три с плюсом.

Ритуал подхода к Бубнову – удивительное зрелище. Сначала поклонники обязательно что-то обсуждают со своим кумиром, потом – дружно смеются. Далее Бубнов подписывает книгу и вручает бонус: на столе разложена стопка фотографий, где мэтр представлен в модной сиреневой рубашке и в разных героических позах. Александр Викторович подолгу водит руками над стопкой – он подбирает открытку лично каждому, расписывается на ней и вкладывает в книгу. Завершает программу близкого общения совместное фото. Тяжело осознавать, но Бубнов действительно популярен.

– Вы че думаете, это Слуцкий придумал штрафной, который они «Арсеналу» забили? Ха-ха-ха! Это они сами, там Еременко один все умеет, – объясняет мэтр своим поклонникам. – Пусть Слуцкий «Арсенал» тренировать возьмет, посмотрим, сколько чемпионств выиграет!

– Бесков говорил, что идеальный вариант, когда классный тренер был классным футболистом! Почему Марадона не смог стать тренером? Да он наркоман просто! – «закрывает» легендарного аргентинца Бубнов. Когда же Неймару удается обыграть нескольких соперников, хедлайнер вечера радуется как ребенок: «Во, вот так играл Пеле. Только он забивал еще».

– Че это за показ в Испании? Где линия офсайда? А!? Даже у нас на «НТВ-Плюс» чертить ее научились, а эти не могут! – возмущается Бубнов, пока все вокруг пытаются установить, по правилам забивал Бэйл или нет.

Свидетели Бубнова

– Зачем приглашать в паб комментатора? Чтобы люди не скучали. Понятно, что сотне болельщиков «Арсенала» не нужна никакая мотивация. Но нейтральным зрителям или людям, которые путают Альбу и Алабу, с живым звуком интереснее. Плюс на комментатора идут его же фанаты, – объясняет нам представитель паба.

Когда Александр Бубнов приходит сюда комментировать, посещаемость заведения обычно вырастает на 40-50 процентов. Это не поход на клоуна – сюда правда приходят десятки фанатов бывшего защитника сборной СССР. Они разделяют взгляды Бубнова на игру и считают, что критиковать эксперта можно только из зависти.

В пабе портрет Бубнова висит сразу в двух местах: при входе (там его называют «главным футбольным экспертом страны») и на доске почета – в компании главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского и других важных персон. Рядом есть Виктор Гусев. Правда, звезда Первого канала работал здесь лишь однажды. Гусева посчитали комментатором не уровня этого паба – фурора его появление не вызвало.

Сколько стоит «заказать» Бубнова, в пабе не говорят. Едва ли это дешевле, чем сделать с ним интервью: за разговор под диктофон мэтр запрашивает 10 тысяч рублей. Благодаря Бубнову на матчи уровня «ПСЖ» – «Челси» и «Барселона» – «Реал» сюда приходят около сотни человек. Это достойные цифры, хотя столько же людей собирается на матчи «Арсенала» – паб считается «канонирским». Аншлаг (300 человек) был на игре сборной России против команды Черногории.

– Рассчитываем на Бубнова и аншлаг, когда будет дерби «Спартака» и ЦСКА, – продолжает раскрывать секреты работник паба. – Только по опыту прошлых лет знаем, что нормально существовать обе стороны в одном заведении не могут, даже если их отделить друг от друга. Был у нас случай, когда после матча началась стычка. Так что мы решили выбрать кого-то одного: придут спартаковские болельщики.

Синий паб

Комментатор ВГТРК Александр Неценко работает в пабе болельщиков «Челси». Получилось это во многом случайно, но уже четыре месяца он исправно рассылает по соцсетям приглашения на трансляции со своим участием.

– Их расписание, как правило, утверждается на месяц вперед. Но комментировать каждые выходные нельзя, иначе это быстро приестся. У меня обычно две недели «рабочие», при этом нагрузка может распределяться неравномерно: на одной неделе, к примеру, одна трансляция, а на следующей – активно наверстываем, – рассказывает Неценко. – Подготовка к работе в пабе ничем не отличается от обычных трансляций. Я прихожу где-то за час до игры. Главное здесь – установить контакт с залом. Потому что вначале он всегда немного «отмороженный», но постепенно людей удается раскачать. Паб позволяет фривольно шутить, там можно позволить себе то, что в эфире не положено. Каких-то негативных моментов у меня не было: люди могут подойти, что-то сказать, но обычно это не выходит за рамки приличия. Да и если бы выходило, у меня уже сформировалась «броня».

Забей! — конференция Александра Неценко

Распространена практика, когда комментаторы работают в барах при букмекерских конторах, и, чтобы переманить их в другое заведение, нужно провести целую спецоперацию.

– К нам в бар регулярно заходят британцы. Не могу сказать, что знаю весь зал, но человек десять-пятнадцать ходят на мои трансляции постоянно, – признается Неценко. – Лучшей трансляцией, если говорить об атмосфере, стала последняя игра «Челси» с «ПСЖ». Там так получилось, что у одной из официанток был день рождения, и мы всем пабом ее поздравляли!

Стихотворение

Помимо работы на live-трансляциях, у комментаторов есть еще одна возможность для заработка – это всевозможные корпоративы. В Москве существует несколько агентств, организующих турниры для команд, представляющих различные компании и организации. Их участники привыкли получать призы из рук известных людей. От гостей в этом случае требуется сказать несколько приветственных слов, провести конкурсы, а главное – прокомментировать решающую игру. Работа занимает в общей сложности шесть-семь часов, но реально гость проводит на ногах гораздо меньше времени.

Большой удачей считается, если удается найти ведущего за 15-20 тысяч рублей. Такие еще встречаются, но комментаторы, работавшие на крупных турнирах, просят вдвое больше. Приветственное слово обычно готов произнести Евгений Ловчев. Говорит он всегда одно и то же, сначала нагнетая, а потом разряжая обстановку: «Все жалуются, что футбол у нас в упадке. А я смотрю на собравшихся здесь и понимаю: да ничего он не в упадке!» Этот сеанс релаксации обходится организаторам в 10-15 тысяч рублей и пользуется неплохим спросом.

Экстремальный спорт

Иногда случаются и конфузы. Главный редактор Sports.ru и бывший комментатор «НТВ-Плюс» Юрий Дудь вспоминает случай, произошедший на чемпионате Москвы по футболу среди прокуратур. Открывали тот турнир Евгений Ловчев и Владимир Пресняков-старший.

– Это было прекрасной весенней субботой в Сокольниках, – рассказывает Дудь. – Участники, которых набралось около сотни, выстроились в ряд, и Пресняков начал приветственное слово. В нем он вспомнил, сколько людей в середине прошлого века погибло за стенами Лубянки. Я просто охренел! Посыл речи на самом деле был такой: друзья, будьте людьми и оставайтесь верны своей совести. Повисшая в воздухе пауза, честно говоря, даже напугала.

В тот день Юрий несколько часов испытывал судьбу: он ходил с микрофоном и подкалывал участников турнира, умудрившись не загреметь после этого в автозак. И, что самое удивительное, в подавляющем большинстве случаев реакция на его шутки была вполне доброжелательной.

Фраза на визитке Дудя по степени необычности не уступает его прическе: «Шут. Веду себя и мероприятия». А в его анкете, распространяемой среди агентств развлечений, указано, что основная специализация Юрия – трэш, алкоголь и шутки на грани фола. За время карьеры он вел самые разные мероприятия, за исключением разве что свадеб и «живых» трансляций в пабах. Последнее обстоятельство его не сильно огорчает: Дудь считает, что есть как минимум двадцать людей, которым по данному вопросу звонить логичнее. Вроде Георгия Черданцева, Александра Шмурнова или кого-то из новой волны – например, Романа Гутцайта или Дмитрия Шнякина, чьи голоса постоянно доносятся из телевизора. Но работа в комментаторской кабине не всегда гарантирует успех на корпоративах.

– Можно быть выдающимся комментатором, но очень плохим шоуменом. Некоторые люди теряются при большом скоплении народа, который нужно как-то развлекать, – отмечает Дудь. – Не знаю, в какой сейчас конферанс-форме находится Василий Уткин, но исторически он отлично вел мероприятия, и организаторы всегда были довольны.

В знаменитой интернет-конференции Уткина однажды спросили: не сможет ли он приехать в степи Казахстана, чтобы прокомментировать любительский футбольный матч. Уткин ответил лаконично: «Семь тысяч долларов – и я у вас». Учитывая, что мэтр российской журналистики частенько посылал собеседников в ж*пу, такой ответ был вполне себе деловым предложением. Самым же высокооплачиваемым ведущим из тех, кто имеет отношение к спорту, является Дмитрий Губерниев. У него собственный концертный директор, а гонорар русского голоса биатлона за пару двухчасовых мероприятий в «Олимпийском» составляет два миллиона рублей. Дороже только вариант с Ургантом.

– Спрос повышается, когда ты работаешь в телевизоре и являешься хозяином какой-нибудь программы, а не просто ходишь туда в гости, – объясняет Юрий Дудь. – Один корпоратив в месяц не способен тебя прокормить, но дает возможность, к примеру, съездить дня на четыре вдвоем в Европу. Для того чтобы жить за счет корпоративов, нужно проводить четыре-пять мероприятий в месяц, то есть работать каждую неделю.

***

– Тоже мне комментатор этот Бубнов. Никого кроме Месси и Роналду не знает. Я сам так могу комментировать, – злобно затягиваясь сигаретой, один из посетителей паба инспектирует после игры работу Александра Викторовича.

– А чего ты ждал?

– Если человек берется комментировать, он должен интересно рассказывать о матче. И зачем эти «ха-ха-ха» постоянно?

Текст: Глеб Чернявский, Ярослав Кулемин



Фото: Сергей Дроняев, Никита Коржавин, Глеб Чернявский, Global Look Press

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Александр Неценко Комментатор «Матч ТВ», ведущий радио «Маяк» и «Вести ФМ»