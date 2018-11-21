Вам не нравится «Зенит»? Да вы оборзели! Максим Михалко — о команде, которую построил Сергей Семак

На паузу в чемпионате «Зенит» уходил на фоне громкого критического хора. Его участники последние результаты команды называют полностью закономерными и считают следствием недоработок тренерского штаба. Так поражение от ЦСКА стало для «Зенита» за месяц с небольшим уже четвертым (с учетом Кубка России). Так, может, критики правы?

Как этот футбол называется?

«Вам шашечки или ехать?» Это популярное в народе выражение на футбольном языке означает вопрос «Для вас важнее результат или зрелище?». В этот раз мы поставим себя в ситуацию, когда выбрать придется одно из двух.

Итак, вы считаете, что «Зениту» Сергея Семака не хватает зрелищности? Утверждаете, что за три с половиной месяца, минувших с начала сезона, новый тренер так и не привил команде узнаваемый, стабильный почерк?

Если не считать почерком тотальную ставку на Артема Дзюбу. Без которого «Зенит» обычно завершает матчи на ноль в графе «Забитые мячи» и проявляет атакующую безыдейность

Кстати, с этим посылом можно не соглашаться. Даже увидев все 24 матча команды в сезоне (а большинство из них – с трибуны), нелегко четко сформулировать, в какой футбол при Сергее Семаке играет «Зенит», в чем главная суть этого футбола. Вдохновляющая роль вожака Дзюбы и голы форварда в его фирменном стиле – скорее зенитовская изюминка, но не стиль.

«Сдвоенный центр Дзюбы с Антоном Заболотным» — это ситуативный тренерский ход, а не стиль. Смена статуса некоторых игроков (от прилипшего к скамейке до основного) – итог наблюдения Семака за изменением формы футболистов, а не стиль. Давайте прямо: и при Мирче Луческу, и даже при Роберто Манчини «Зенит» при всех изъянах играл в более понятный и узнаваемый футбол.

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Чернов вместо Кришито, Дриусси вместо Халка

Но у этого невзрачного «Зенита» есть результат. Второе место по забитым мячам, четвертое — по пропущенным. А кроме лидерства с первого тура еще и семь очков в матчах с прямыми конкурентами.

К «Зениту» прилипло объяснение – «фантастический состав». Но это скорее уже устаревший стереотип

Так возносить питерскую команду были основания, когда Халк, Дзюба, Данни и Витсель творили вместе. В новые реалии «Зенит» погрузился, похоже, незаметно для наблюдателей. Но факт – материя упрямая. Эльмир Набиуллин и Евгений Чернов, к сожалению, пока по умениям не Доменико Кришито. И ни оба зенитовца, и ни Сергей Семак в этом не виноваты. Как не виноват он в том, что при прежних руководителях и тренерах «Зенит» забыл дорогу в Лигу чемпионов, без которой зазвать новых кришито, гараев и витселей в Петербург не получится. Об условных мастерах калибра и цены Халка разговор особый: такие покупки из российского футбола ушли, похоже, навсегда.

Идем дальше. Регулярные вызовы в сборную Игоря Смольникова и Александра Ерохина, Далера Кузяева и Артема Дзюбы, а также роль последних троих в результате сборной России на чемпионате мира характеризуют их футбольные качества однозначно. Только вот возможности свежих Ерохина, Кузяева и Дзюбы и тех же самых футболистов, выступающих без полноценного отдыха почти год, отличаются, как взбодренный своевременным сном и активной зарядкой человек от бредущего с восьмой подряд ночной смены. И это еще одна проблема состава, которую не принято называть.

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Скольких игроков потерял «Зенит»

В костер объективности бросим и следующие фамилии: Нобоа, Шатов, Ерохин… На каждого из них Семак рассчитывал как на ведущих игроков, каждому еще в межсезонье видел заметную роль в комбинационной мозаике, но начался сезон – и первых двоих скосили травмы. Позже сия участь постигла и Ерохина. Потом еще и Дзюбу. Как это вяжется с короткой дорогой к узнаваемому зрелищному футболу?

Болельщики потирали руки, а Семак уже готовился удивлять тактическими ходами с возвращением Кокорина. Который вместо помощи «Зениту» на месяцы вперед обеспечил работой сотрудников скандальной хроники. «Зенит» Семака под этими ударами гнулся. Но не ломался. Находя новые резервы, в том числе когда надо выстоять не только за себя, но и за провинившегося партнера (Леандро Паредес с начала сезона уже дважды удалялся с поля в момент, когда судьба матча висела на волоске).

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Фокусы Семака

Так в чем же мораль? Мораль в том, что «Зенит» впервые почти за десяток лет взял нормального тренера. Да, да, впервые после выбора в пользу Лючано Спаллетти «Зениту» достался нормальный для клуба тренер. Выбирали не по громкости имени и не по количеству титулов, а наиболее подходящего. Это не нудный скандалист Виллаш-Боаш, не носящий 24 часа в сутки шапку скомороха Луческу и не ставший вдруг чопорным Манчини.

Семак же сразу оказался способен провернуть фокус, который в больших клубах не дается порой и его сверхзаслуженным коллегам

А без реализации этого фокуса – в виде понятного на всех языках мира слова «атмосфера» – не работают даже самые хитрые тактические изыски. Потому «Зенит» и лидирует с пятиочковым отрывом, и забирает свое там, где по всем раскладам кажется, что должен уступить. Минск, «Славия», «Крылья», «Бордо»… ау, с вас свидетельские показания.

Способность выжимать из команды больше, чем она объективно готова показывать, и есть фундамент, который в «Зените» быстро построил Семак. Если вы утверждаете, что этого мало, то я спрошу вас, в том числе многоуважаемых экспертов и ветеранов «Зенита», без компромиссов: вы оборзели?

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Текст: Максим Михалко

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»