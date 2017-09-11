Увядший тюльпан. Почему у Франка де Бура не складывается тренерская карьера

Год назад Франка де Бура называли специалистом, способным вернуть былое величие «Интеру». После отставки из итальянского суперклуба голландец успел полгода отдохнуть от работы, а потом возглавить английский «Кристал Пэлас». Однако и отсюда голландец может быть уволен уже после четырех матчей.

Тренерскую карьеру в «Аяксе» Франк де Бур начинал фантастически. Бывший защитник сборной Голландии с ходу привел родную команду к тридцатому чемпионскому титулу. До того столичный клуб не завоевывал «золото» семь лет. В следующие три сезона Де Бур сделал чемпионский хет-трик с «Аяксом», но потом амстердамцы дважды уступили звание лучшей команды страны извечному сопернику – ПСВ. Не выдержав такого удара судьбы, Де Бур подал в отставку.

К тому времени у голландца сложилась репутация амбициозного и перспективного тренера, а его неудачи воспринимались как случайность. Тогда же началась масштабная перестройка в «Интере», который не просто забыл слово «скудетто», а даже не попадал в лигочемпионскую тройку с сезона-2011/12. «Нерадзурри» приобрели крупные китайские инвесторы, которые накупили классных игроков и пригласили Де Бура, чтобы тот вновь сделал «змей» грозной силой.

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Франк должен был стать Дейенерис, возрождающей славный род Таргариенов, но оказался лишь Визерисом, не потянувшим бремя. Не прошло и трех месяцев, как наставник был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством «нерадзурри» набрали всего 14 очков в 11 турах Серии А и потерпели два поражения в трех матчах Лиги Европы. Де Бур пробыл у руля «Интера» всего 84 дня – это самый короткий срок тренерства в истории клуба.

После итальянского фиаско наступили шесть месяцев тренерского застоя. Франк отказывался возглавить сборную Голландии и желал продолжить работу на клубном уровне. В июне нынешнего года он подписал контракт с «Кристал Пэлас». «Стекольщики» выступают в элитном дивизионе Англии с сезона-2013/14 и постоянно болтаются в середине таблицы. При этом в атаке у «Пэлас» выступают фактурный бомбардир Кристиан Бентеке, будущее лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик и техничный ивуариец Уилфрид Заа. Однако даже имея такой подбор футболистов, Де Бур вновь на грани отставки.

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Проведя свою пятнадцатилетнюю игровую карьеру в «Аяксе» и «Барселоне», Франк не приемлет никакого другого футбола, кроме тотального. В «Аяксе» голландец продолжал дело своих известных соотечественников – Ринуса Михелса и Йохана Круиффа. Его команда проповедовала комбинационную игру с высоким процентом владения мячом и мгновенным прессингом при его потере. Эти идеи он продолжал использовать и в «Интере», и сейчас в «Кристал Пэлас». Однако итальянские тренеры переигрывали Де Бура тактически, а в Англии игроки, не привыкшие к подобной манере, не понимают, чего же от них хочет странный коуч. И похоже, решить этот ребус голландец не в состоянии.

Текст: Никита Воробьев

Фото: Global Look Press