Уроки самбы. Кто сделал Бразилию «пентакампеонами»

Тони Кроос, поздравляя подписчиков в твиттере с Новым годом, прикрепил забавную картинку, где вместо 2017 года флаги Бразилии и Германии, которые символизируют счет полуфинала чемпионата двух с половиной годичной давности (1:7). Легендарный Роналдо в ответ вспомнил счет финала чемпионата мира-2002 против все тех же немцев (2:0). Вместе с Зубастиком тот турнир помнит и еженедельник «Футбол».

Роке Жуниор (40)

Центральный защитник в 19 лет перешел в «Пальмейрас» и выиграл чемпионат штата. Спустя пять лет перебрался в «Милан» уже в статусе игрока сборной. После финала ЧМ получил травму и потерял место в составе, но отыграл целый час в финале ЛЧ против «Юве». Вскоре он оказался в тонущем «Лидсе» Питера Рида вместе с другими пятью легионерами. Заменил Лусио в «Байере». В 2010-м завершил карьеру и с прошлой весны работает тренером «молодежки» «Лацио».

Эдмилсон (40)

Опорный полузащитник считался главной звездой «Сан-Пауло» конца 1990-х. Летом 2000 года дебютировал за сборную, а спустя пару недель перешел в «Лион» вместе с соотечественником Касапой. Бразильская связка в центре Эдмилсон–Жуниньо ознаменовала властвование «львов» во Франции. В «Барселоне» он играл важную роль в рисунке Франка Райкарда и выступал на проблемной позиции центрального защитника. После ухода голландца покинул клуб. Теперь – комментирует футбол в Бразилии.

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Лусио (38)

Однажды Жозе Моуринью сказал: «Если начнется война, первым, кому я позвоню, будет Лусио». Ведущий центральный защитник «селесао» 2000-х стал мировой звездой с «Байером», дойдя до финала ЛЧ. Как и многие одноклубники, перешел в «Баварию», с которой трижды выигрывал Бундеслигу, но так и не побеждал в ЛЧ. Мечта сбылась уже в «Интере», где в финале «нерадзурри» обыграли мюнхенцев. В 2011-м завершил карьеру в сборной, проведя в сумме 105 матчей, а теперь доигрывает в Индии.

Жилберту Силва (40)

Опорный полузащитник по прозвищу Невидимая стена. На ЧМ бразилец ехал в статусе резервиста, но благодаря травме капитана Эмерсона Феррейры получил шанс от Сколари. Вскоре перешел в «Арсенал». Уже в дебютном матче за Суперкубок Жилберту забил победный мяч в ворота «Ливерпуля». Бразилец был автором самого быстрого гола ЛЧ (20,07 сек.). После ухода Патрика Виейры стал капитаном лондонцев. Сейчас – директор «Панатинаикоса», за который выступал 3 года в качестве игрока.

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Маркос (43)

Икона «Палмейрас», вратарь, посвятивший всю карьеру родному клубу из Сан-Паулу. В 19 лет дебютировал во взрослом футболе, а в 1999-м выиграл с «Палмейрас» Кубок Либертадорес и стал вратарем сборной. Конкурировал с Дидой и Сени, а на ЧМ-2002 заменил Таффарела в воротах «селесао». После победы «пентакампеонов» «Арсенал» предлагал Маркосу солидную сумму, но тот отказался и остался вытаскивать «Палмейрас» из местной Серии B. Сейчас – посол клуба.

Кафу (46)

Капитан легендарной команды по прозвищу Пендолино (известный бренд скоростных поездов). Один из сильнейших правых защитников в истории футбола. Кафу стал чемпионом мира еще в 1994-м и был признан лучшим игроком континента. Вместе с «Ромой» выигрывал последнее скудетто римлян, но большую часть карьеры провел в «Милане». «У него два сердца», — однажды сказал про Кафу Фергюсон. Бразилец в 2008-м сыграл последний матч. Теперь — постоянный гость футбольных церемоний.

Обладатели «Золотого мяча»: Роналдиньо. Золотая мина

Роналдиньо (36)

Бразилец, влюбивший миллионы людей в футбол, поднявший фристайл, — главное открытие ЧМ-2002. Гол Гаучо за шиворот Дэвиду Симэну – кадр всего турнира. В 2003-м Рони был куплен «Барселоной», из-за чего президент Сандро Росель поссорился с Йоханом Круиффом. С годами обладатель «Золотого мяча» тренировкам стал предпочитать клубы и тусовки. Последний клуб Рони – «Флуминенсе». Сейчас бразилец посол «сине-гранатовых», музыкант, герой мобильной видеоигры.

Роналдо (40)

Феномен, автор «дубля» в ворота Кана в финале ЧМ-2002. Его разглядел другой чемпион мира Жаирзиньо, тренер «Крузейро». Зубастик играл и за «Барсу», и за «Реал», и за «Интер», и за «Милан», но везде к нему относились, как к футбольному гению. Всю карьеру его тревожило колено. Врачи «Милана» заметили у Зубастика дефицит гормонов, из-за чего он начал набирать вес. Теперь Роналдо – посол «Реала» в Южной Америке и советник президента, а также лицо многих брендов.

Жуниньо Паулиста (43)

Его называют Малышом (из-за роста 165 см) и считают величайшим игроком в истории «Мидлсбро». Атакующий полузащитник раскрылся при легендарном Теле Сантане в «Сан-Паулу», бравшем Кубок Либертадорес. В середине 1990-х его хотели многие, но он выбрал скромный «Мидлсбро» и стал первым бразильцем, засверкавшим в АПЛ. Жуниньо уходил, но дважды возвращался. Выигранный Кубок Лиги в 2004-м Паулиста ставит выше медали ЧМ-2002. Сейчас — один из владельцев «Итуано» из Сан-Паулу.

История в лицах. Кто и когда попадал на обложку самого известного футбольного симулятора

Роберто Карлос (43)

Кумир дагестанских фанатов, обладатель самой сильной левой ноги в истории Бразилии, отец восьмерых детей. В 1993-м Роберто приезжал в Россию на спонсорский турнир с участием «Динамо», но бело-голубые будущую звезду не разглядели. В 1995-м оказался в «Интере», где у Роя Ходжсона выступал вингером. Через год 6 млн евро за скоростного бразильца заплатил «Реал». В Мадриде Карлос отыграл 11 лет. До 2015 года тренировал индийский «Дели Дайнамос», а сейчас – посол «Реала».

Ривалдо (40)

Форвард переехал в Европу в 24 года, перейдя из «Палмейраса» в «Депортиво». В первом же сезоне бразилец наколотил 21 мяч, и его выкупила «Барселона». Там форвард стал обладателем «Золотого мяча», который разделил на 60 пластин и раздал каждому причастному. На ЧМ-2002 отметился нелепой симуляцией в матче с турками. Конфликт с Ван Галом заставил перейти в «Милан», где Ривалдо выиграл ЛЧ. В 2015-м он возобновил карьеру в «Можи-Мирин», президентом которого и является.

Луис Фелипе Сколари (68)

Один из сильнейших тренеров в истории бразильского футбола по прозвищу Сержант. Сколари провел игровую карьеру в скромных клубах, выступая на позиции защитника. Его тренерская работа началась с 1982 года, когда Луис возглавил ССА и выиграл чемпионат штата Алагоас. Он трижды приходил в «Гремио» и в середине 1990-х собрал команду, победившую в национальном чемпионате и Кубке Либертадорес. Последний успех он повторил уже с «Палмейрас», там же он познакомился с вратарем Маркосом. На ЧМ-2002 Бразилия выступала с тремя центральными защитниками, а за фланги отвечали Кафу и Роберто Карлос. Юный Роналдиньо ассистировал дуэту форвардов Роналдо-Ривалдо. Вслед за победой в главном форуме планеты Луис Фелипе был близок к тому, чтобы выиграть домашнее Евро-2004 с Португалией, но уступил в финале грекам. В «Челси» бразилец планировал заменить Дидье Дрогба Адриано. Успел отметиться в узбекском «Бунедкере», вернуться к «селесао» и с ними провалиться на домашнем ЧМ. С 2015 года покоряет Китай с «Гуанчжоу Эвергранд».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media