Уроки профреализации. Зачем Альваро Мората вернулся «Атлетико»

Альваро Мората выиграл две Лиги чемпионов с «Реалом» и доходил до финала с «Ювентусом», но нигде так и не стал главной звездой. Два года в «Челси» еще больше ослабили голевые показатели испанца. Этой зимой он вернулся в «Атлетико», где не забыли, как после победы в финале ЛЧ-2014 воспитанник поглумился над командой, написав: «Пусть «индейцы» знают, кто рулит столицей!»

Удар ракеткой

«Мне нравился футбол почти с самого детства: я часто забывал рюкзак или книжки дома, но мячик всегда носил с собой. Я не мог ни на чем сконцентрироваться, постоянно ждал момента, когда можно будет играть», — вспоминал Мората. Он вырос в районе Мирасьерра в километре от стадиона «Висенте Кальдерон» и не мог усидеть дома в дни матчей «Атлетико». Отцу Альваро, Альфонсо, сообщили, что мальчика готовы принять в академию «Реала», но на семейном совете дедушка настоял, чтобы внук остался в школе «индейцев».

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У Альваро резко ухудшилась успеваемость, его перестали пускать на тренировки, и в тот момент мальчик стал серьезно задумываться о теннисе. Его вдохновил пример земляка – Рафаэля Надаля, в 17 лет ворвавшегося в ATP тур. Перетерпев импульсивные идеи, Мората остался в футболе.

Бутсы бедным

В «Атлетико» Морату звали Коротышкой. Он забивал мячи, а в дни домашних матчей подавал их игрокам взрослой команды. Неожиданно для всех мальчик резко вырос, превратившись из самого маленького игрока команды в самого высокого. Со взрослением 15-летний Альваро стал часто травмироваться, тогда же он впервые проиграл конкуренцию в старте Борхе Гонсалесу.

Зациклившись на неудачах, юноша ушел в академию «Хетафе». Мората удивил партнеров тем, что на одну из первых тренировок пришел с пакетом бутс и раздал их команде. На вопрос зачем, он признался, что его отец работал в коммерческом отделе Cadena COPE и у него нет нужды в деньгах. Новичок быстро получил поддержку партнеров и тренера Даниэля Ариаса.

Кивок Моуринью

В 2008-м Морату вместе с центральным защитником Серхио Гонсалесом забрали в мадридский «Реал». Тогда Альваро признался, удивив этим даже родных, что играть за «сливочных» — его давняя нереализованная мечта детства. Сменив постеры Фернандо Торреса на Рауля, юноша начал выступать за «Хувениль С». Уже спустя год форвард заколотил в ворота сверстников 34 мяча за сезон и был переведен в «Кастилью» — дубль «Реала».

«Я дебютировал в «Реале» в игре против «Сарагосы» в декабре 2010 года. Жозе Моуринью посмотрел на меня и молча махнул головой в сторону поля. До конца матча оставалось три минуты, и Марсело выбил мяч в аут, чтобы я вошел в игру. Это одно из самых счастливых воспоминаний моей жизни», — рассказывал Мората.

«Шпор» с Бензема

Хотя Бензема и оставался основным форвардом мадридцев, Моуринью продолжал верить в юного форварда и даже был инициатором продления контракта. В 2011-м Альваро стал чемпионом Европы U-19 и все чаще выходил на поле в составе «Реала». За несколько месяцев до ухода Моуринью в 2013-м Альваро полностью провел победное класико на «Бернабеу» (2:1) и отдал голевой пас на французского конкурента.

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Португальский спец вернулся в «Челси», а нападающий остался в Мадриде еще на сезон. В том же году Альваро выиграл еще один Евро, уже молодежный, попутно завоевав «Золотую бутсу» турнира. За время, что Морату подпускали к основе «Реала», он забил 11 голов. Испанец так впечатлил представителей «Тоттенхэма», что те настаивали на включении молодого нападающего в сделку по трансферу Гарета Бэйла. Но сторонам не удалось договориться по условиям перехода, и в итоге сумма, заплаченная за Бэйла, оказалась рекордной (100 млн евро) и без участия Альваро.

Свой среди чужих

Карло Анчелотти задвинул Морату глубоко в запас. Боссы «Реала» нашли компромисс: продали нападающего в «Ювентус» за 20 млн евро, но оставили опцию на приоритетное возвращение за 30 млн. Главного тренера туринцев Антонио Конте привлекло в Альваро то, что тот никогда не чурался черновой работы.

В первом же сезоне испанец помог «Юве» добраться до финала Лиги чемпионов. Причем для этого пришлось выбить из турнира «Реал». Мората дважды забил «королевскому» клубу, но праздновать не стал. На его лице можно было увидеть все: сострадание, радость и жажду мести Анчелотти и Пересу. В финале «Юве» уступил «Барселоне», но к 23 годам испанец уже успел выиграть главный еврокубок.

Кризис настроения

«Однажды я с трудом закончил тренировку. Она стала одной из худших в моей жизни. Физиотерапевт спросил, что со мной случилось, я признался, что мне грустно. Я лежал на процедурном столе и плакал, а рядом со мной был Джиджи Буффон. Он отвел меня в сторону и сказал, что если я хочу плакать, то делать это нужно наедине с собой, чтобы никто не видел твоей слабости».

Вскоре форвард познакомился с итальянской моделью Элис Кампельо, а через год решился сделать ей предложение. Он пригласил подругу на шоу фокусника Антонио Диаса El Mago Pop. Неожиданно Морату с подругой вызвали на сцену, и футболист сказал: «Это будет лучший трюк, который ты когда-либо видела». Альваро встал на колено и достал кольцо. Они поженились в Венеции.

Скамья присяжных

Мората вернулся в «Реал», но так и не стал игроком старта при Зинедине Зидане. Летом 2017 года, после победы мадридцев в ЛЧ во второй раз подряд, встал вопрос относительно правильности удержания форварда сборной Испании на скамейке запасных. Альваро, играя лишь в трети матчей за сезон, умудрился забить 14 мячей, но основным нападающим оставался Бензема.

Форварда выставили на трансфер. Основным претендентом казался «МЮ»: клуб нуждался в форварде, а Моуринью знал, как использовать нападающего. Но неожиданно Мората отправился в Лондон, к Роману Абрамовичу и хорошо знакомому Антонио Конте. Сумма сделки составила 70 млн евро.

Спасти рядового Альваро

«Синие» содержали в арендах почти 50 футболистов, но для основной обоймы так и не придумали, кем заменить Диего Косту. Альваро Мората начал в «Челси» бодро, забив шесть голов за шесть туров. Причем больше половины из них – головой. Но за остаток чемпионата нападающий отличился лишь пять раз. Из-за слабой реализации Мората почувствовал давление не только со стороны трибун, но и от Антонио Конте, лишившись места в основе.

Из-за пропуска ЧМ-2018 Альваро грустил недолго: его жена была на позднем сроке беременности, и футболист готовился стать папой. 29 июля в их семье родилась двойня. Форвард даже попросил сменить номер с «9» на «29». Новая цифра не поспособствовала увеличению результативности. Во втором туре Мората забил гол «Арсеналу» (3:2), но после отличился в чемпионате лишь четыре раза и вынудил Романа Абрамовича подписать Гонсало Игуаина.

Этой зимой форвард вернулся в «Атлетико» на правах 18-месячной аренды. Болельщики уже опротестовали трансфер воспитанника во время матча с «Хетафе» (2:0), выкрикивая: «Меньше Мораты, больше Борхи Гарсеса». Теперь Альваро, чтобы стать своим на «Ванда Метрополитано», нужно вновь лично выдавать подарки – забивать мячи в ворота соперников, несмотря на нелюбовь и свист своих же фанатов. Другого шанса доказать, что он топ-форвард, у Мораты просто нет.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press