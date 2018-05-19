Уличный футбол. Фан-зоны ЧМ-2018: история, скандалы, ожидания

Не всем болельщикам удалось приобрести билеты на матчи чемпионата мира. Однако реальный шанс присоединиться к празднику все равно есть: во время турнира надо идти в фан-зону! Еженедельник «Футбол» — о зарождении FanFest, скандале со студентами МГУ и правилах во время просмотра футбола вне стадионов.

Спорная дата рождения

Кто-то приписывает первые наплывы футбольных болельщиков к большим экранам в формате «оупен-эйр» Южной Корее и Японии, но многие вспоминают и о Франции-1998: еще 20 лет назад фанаты наблюдали за играми с огромных плазм из вод Средиземного моря, на площадях Парижа и других городах. Только в 2006 году в ФИФА смекнули, что привлечь на чемпионат мира еще больше людей можно и без билетов на арены. Поэтому на турнире в Германии было решено: первый официальный FanFest состоится здесь.

7 этажей

такого размера будет достигать телеэкран в волгоградской фан-зоне

Теперь территории для массового просмотра футбола – обязательная процедура в жизни крупных первенств (УЕФА тоже поддержал и реализовывает эту идею), а площадки для фан-зон выделяются в исторических местах, парках или на пляжах.

Скандал сквозь годы

Кстати, Россия подхватила идею просмотра футбола на больших экранах еще в 2002-м, когда за групповым матчем ЧМ против Японии наблюдали на Манежной площади. Правда, вышло тогда не очень: помните, как после победного (и единственного) гола Инамото пьяная и разъяренная молодежь жгла машины и разбивала витрины в ста метрах от Кремля?

Базовые ставки. Где будут жить и работать сборные ЧМ-2018

Прошло 16 лет, и скандал вновь добрался до московской фан-зоны. Теперь уже в другом историческом центре Москвы – на Воробьевых горах, недалеко от главного здания МГУ. Учащиеся и преподаватели бастуют против постройки фан-зоны вблизи студенческих общежитий (шум будет мешать в подготовке к летним экзаменам) и реконструкции университетского кампуса — для этого правительство Москвы выделит 2,4 млрд рублей, но протестующие называют это решение незаконным. Недавно активисты даже выстроились в живую цепь, чтобы показать правительству, что они твердо стоят на своей позиции.

300 метров

составит расстояние между фан-зоной и главным корпусом МГУ

Недавно главный ректор МГУ Виктор Садовничий сказал, что болельщикам будет запрещен вход на территорию МГУ. Поэтому петиции с 14 тысячами проголосовавших за перенос FanFest, осада ректората, столичной мэрии и письма Путину не стали пустыми акциями.

Было бы любопытно, насколько далеко бы пошли бунтовщики в случае дальнейшего недопонимая с футбольным миром. Например, четыре года назад многие бразильцы пытались сказать свое нет проведению турнира в экономически бедной стране и приходили в фан-зону Сан-Паулу, чтобы провоцировать полицию на потасовку.

Дорогой праздник, «пенный вопрос»

С каждым разом бьются новые рекорды всеобщей посещаемости в фан-зонах. Например, в Бразилии-2014 на фестиваль болельщиков пришло более 5 млн человек. Но FanFest и прибыль – антонимы: здесь не получится выйти даже в финансовый ноль. На месячную работу с фанатами придется прилично потратиться — в этом убежден руководитель агентства по подбору персонала Event heads Данил Коновалов. «В первый день на организацию мероприятия, а также установку сцены и ограждения, оборудования, организацию трансляции, наем персонала и другое потребуется около 12 млн рублей. Остальные дни будут стоить по 8 млн рублей» — так в интервью «Ведомостям» Коновалов проанализировал не самую большую территорию в Санкт-Петербурге на 18 тысяч мест. Оцените масштаб: на организацию Fan Fest-2014 в 12 городах ФИФА общие затраты составили 18 млн долларов, а заработано было 6,9 млн долларов благодаря реализации маркетинговых прав.

12 млн рублей

будет выделено из бюджета Ростова-на-Дону ради сигнала бесплатного Wi-Fi на

площадке фан-зоны

Как ФИФА получает прибыль? Деньги идут с зоны коммерческих партнеров и спонсоров первенств, товаров народно-художественных промыслов и точек питания (как стационарных, так и мобильных). На территории фан-зоны можно прикупить сувениры, здесь будут находиться несколько магазинов с продукцией мирового первенства. Побывавшие на прошлых чемпионатах болельщики рассказывали, что к окончанию матчей работники фан-шопов подсчитывали выручку на фоне пустого прилавка. И это несмотря на разнообразные стадии экономических кризисов в мире.

Фан-зону оборудуют несколькими экранами, сценой, медицинским пунктом, а также разместят санитарную площадку. А в палатке спонсоров можно будет купить слабоалкогольные напитки. По словам руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, это требования ФИФА, непременное условие. Правда, возможность увидеть захлебывающихся от очередного стакана англичан мала: британцы почти никогда не нарушают свой привычный маршрут «стадион-бар», а фан-зоны посещают лишь малыми группами. Если вы рассчитываете на живое исполнение «Боже, храни королеву», то идите в центральные пабы вашего города.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа G: Англия, Бельгия, Тунис, Панама

И все же организаторы заманивают гостей не только пивом, но и развлекательной программой: за полтора месяца до ЧМ уже появляются списки с анонсами концертов. Больше всего удивляет разнообразие программы в Нижнем Новгороде: на одной сцене в разные дни выступят и Uma2Rman, и легенды драм-н-бэйса из Pendulum, и «Иванушки International». Кстати, с этим городом был связан недавний скандал: в середине апреля начали анонсироваться бесплатные концерты Земфиры в рамках фестиваля FIFA в Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде и Санкт-Петербурге. Но халява не пришла: через несколько дней после «бесплатного» анонса в официальной группе Земфиры «ВКонтакте» появилась ссылка на билеты в нижегородской фан-зоне – стоят они от 2 до 4 тысяч рублей. Пока все пользователи сети задают типично русский вопрос: «Кто виноват?»

Местный этикет

Главная проблема фан-зоны – давка во время показа некоторых матчей. Естественно, Иран — Марокко вряд ли соберет хотя бы половину в любой из 11 фан-зон. Но топовые матчи на решающих стадиях и игры с участием страны-хозяйки образуют аншлаг на свежем воздухе, которому позавидуют фанаты The Prodigy. Любителям концертного треша понравится идея «послэмиться» локтями, чтобы оттолкнуть от себя липкие тела соседей. Но не все сумеют дать отпор толпе, поэтому вот пара правил для болельщиков, боящихся потерять частичку здоровья (или другую ценную вещь) при посещении фестиваля:

— Не занимайте места в первых рядах. Или потом пожалеете, что вас и к барьеру прижали, и вылили что-то на любимую футболку.

— Приходите за 40-60 минут до матча. Фан-зоны открываются за 2 часа до игры (или первой встречи дня). Именно из-за влетающих впритык к началу матча людей образуется давка, которая сделает плохо героям пункта №1.

1–5 тысяч долларов

на такую сумму рассчитывали власти Крыма, чтобы организовать неофициальные фан-

зоны в Симферополе и Севастополе. Но переговоры с ФИФА не завершились успехом

Но все это негласные пожелания, а есть и закон. Правила запрета в фан-зонах не придутся по душе тем, кто собирался организовать революцию: сюда не впустят с любыми видами оружия, газовыми баллончиками, ядовитыми и воспламеняющими веществами, дымовыми шашками и пиротехническими приборами. Охранниками будут изъяты и рекламные/коммерческие плакаты, на которых изображены политические или религиозные аспекты пропаганды. Также на территории не предусмотрено камер хранения, поэтому оставляйте еду и напитки дома.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа E: Бразилия, Сербия, Швейцария, Коста-Рика

Вы не сумели выкупить место в хостеле и решили протусоваться всю ночь с иностранцами? «Заночевать» в фан-зоне не получится: периметр безопасности вокруг нее будет действовать с 12:00-13:00 до 00:30 – 01:00. Поэтому лучше заранее позаботиться об адресе бара, соответствующего вашим понятиям «цена-качество». А если вы долго не можете выйти с территории, не поддавайтесь панике: в оргкомитете ЧМ-2018 обещали, что у каждой фан-зоны будет несколько выходов, в том числе и аварийных. Так что ничто не должно вам помешать получить эмоциональный заряд, если вы так и не сумели приобрести билет на главное событие лета.

25 мая

территория главной фан-зоны ЧМ-2018, а также временные шатры должны быть

сконструированы именно к этой дате

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press