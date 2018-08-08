Уйти, чтобы вернуться. Игроки, вернувшиеся в родные клубы в этом сезоне

Паоло Мальдини, легенда итальянского «Милана», возвращается в родной клуб спустя девять лет. Пусть и не в качестве игрока: бывший защитник, верой и правдой отыгравший за «россонери» 25 лет, в ближайшем будущем займет пост вице-президента клуба. Вспоминаем другие возвращения игроков в родные для них клубы в 2018 году.
Кто: Клаудио Писарро
Раньше: игрок «Вердера» в разные периоды времени (1999-2001, 2008-2012, 2015-2017)
Сейчас: в пятый раз вернулся в Бремен, чтобы снова играть
Нестареющий перуанский форвард Писарро, которому в октябре исполнится 40 лет, снова готов выйти на «Везерштадион» чтобы радовать болельщиков «Вердера». Начав карьеру в далеком 1996-ом, перуанец перед отъездом в Бремен поиграл на родине, в «Депортиво Пескеро» и «Альянсе Лима». Наколотив 29 голов за два года, «Бавария» взяла себе Писарро, который забил за мюнхенцев ровно 100 мячей. Неудачная поездка в «Челси» в 2007 году снова привела перуанца в «Вердер». Аренда оправдала ожидания: 46 игр, 28 голов, и «музыканты» сохранили южноамериканца до 2012 года, где Писарро возродил игровую карьеру. Хотя второй приход в «Баварию» оказался коротким, но Писарро взял Лигу Чемпионов. Очередное возвращение на ставшую родной арену «Везерштадион» было прервано годичным уходом в «Кельн». Но летом этого года пятое пришествие «блудного перуанского сына» в Бремен, похоже, подошло к концу.
Закажем Пиццу? Клаудио Писарро в последний раз перешел в «Вердер»
Кто: Нико Ковач
Раньше: полузащитник «Герты», «Байера», «Гамбурга» и «Баварии»
Сейчас: главный тренер мюнехенской «Баварии»
Сын хорватских рабочих в ФРГ, Нико Ковач начал карьеру в берлинской «Герте». Набравшись опыта и возмужав во второй бундеслиге, хорвата приметил леверкузенский «Байер» в котором и состоялся дебют Ковача. Затем была поездка в Гамбург, где Ковач проявил себя с лучшей стороны. Предложение от «Баварии» не заставило долго ждать. В Мюнхене Нико вместе с братом Робертом стал чемпионом Германии, но, в отличии от своего младшего брата, его не рассматривали игроком стартового состава, и хорват вернулся в родную «Герту». Закончив карьеру в Австрии, Ковач начал там тренерскую в роли ассистента тренера в «Ред Булл Зальцбурге». Затем была «молодежка» Хорватии, где к Нико присоединился родной брат Роберт. Вместе они выводили основную сборную Хорватии на чемпионат мира-2014, выиграли Кубок Германии с «Айнтрахтом», обыграв «Баварию». Забавно, но в апреле мюнхенцы согласовали контракт с Ковачем, а месяц спустя наставник франкфуртцев обыграл в финале Кубка свой будущий клуб. Но то единичный случай: вторым шансом в Мюнхене Роберт Ковач точно воспользуется сполна.
Кто: Джанфранко Дзола
Раньше: игрок «Наполи», «Пармы», «Челси», «Кальяри»
Сейчас: асситент Маурицио Сарри в «Челси»
Итальянец до прихода в стан «аристократов» успел побыть дублером Марадоны в Неаполе и освоить у аргентинца навык исполнения штрафных ударов. Выиграв «скудетто» и Суперкубок Италии, Дзола перешел в «Парму», которой помог выиграть Кубок УЕФА и раскрыл свой потенциал в роли творческого игрока. Переход в «Челси» оказался блистательным решением итальянца: прибыв в Лондон в ноябре 1996-ого, Дзола не сыграв полный сезон получил звание Игрока Года в премьер-лиге. Два Кубка Англии, Суперкубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Кубок обладателей кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА – все эти трофеи 90-ых у «Челси» ассоциируются с Дзолой. Далее было триумфальное возвращение на родную Сардинию, где помог «Кальяри» вернуться в Серию А. Начав тренерскую карьеру в 2008 году, молва упорно сватала «Супермалыша» на «Стэмфорд Бридж», но сам Дзола отказывался, ссылаясь на нехватку практики. С переменным успехом потренировав «Вест Хэм», «Уотфорд», «Кальяри», катарскую «Аль-Араби» и «Бирмингем», Франко вернулся в Лондон. Для начала – чтобы помогать Маурицио Сарри.
Кто: Паоло Мальдини
Раньше: 25 лет играл за красно-черные цвета
Сейчас: вернулся в «Милан» на пост директора по стратегическому развитию
«Иль Капитано» дебютировал за «россонери» в 1985 году, когда ему еще не исполнилось и семнадцати лет. 902 официальные игры, 28 трофеев, среди которых пять раз выиграна Лига Чемпионов – все это Паоло Мальдини. В этой любви была и обратная сторона медали: защитник конфликтовал с болельщиками своего же клуба. Фанаты до сих пор не могут простить перебранку после стамбульского финала в 2005-м, неприличный жест Мальдини после вылета «Милана» из Кубка УЕФА, и критические слова капитана в адрес болельщиков. 31 мая 2009 года Мальдини в последний раз вышел с капитанской повязкой на поле. «Милан» победил во Флоренции 2:0, а торсида «россонери» вывесила баннер «Есть только один капитан», сопроводив его футболкой Франко Барези. После окончания карьеры Паоло звали в клуб на руководящую должность, но итальянец отказывался из-за несходства взглядов с руководствами клубов. Но 5 августа спортивный директор Леонардо убедил Мальдини вернуться. Возвращение легенды в родные пенаты на руководящую должность – первый шаг для восхождения на вершину футбола.
Кто: Данни
Раньше: поиграл в «Маритиму», «Спортинге», стал своим в России, на год заехал в Чехию
Сейчас: вернулся играть в родную «Маритиму»
«Маритиму» занимает особое место в жизни Данни. Именно на Мадейре талант молодого португальца заинтересовали «Порту» и «Спортинг». Лиссабонцы оказались проворнее, однако парень не закрепился в составе. Для игровой практики «львы» вернули Данни вернули в Фуншал на полтора года, где «Маритиму» возглавлял Анатолий Бышовец. Данни вспоминал: «С Бышовцем я работал всего пару месяцев в «Маритиму». Это был достаточно необычный тренер, который не был похож на всех тех, у кого я играл. Очень жёсткий, со своим стилем, но он мне много дал, так как я был очень молодым парнем». Данни вернулся в Лиссабон, чтобы сыграть пару игр за «Спортинг» и затем перейти в московское «Динамо». В отличие от своих соотечественников Дерлея и Манише, Данни не жаловался на холодную погоду и плохие поля, а играл и приносил результат. Игра за «Динамо» привлекла внимание тренерский штаб сборной Португалии, а также руководство «Зенита», которое после Евро-2008 оформило рекордный в то время трансфер в размере 30 миллионов. За девять лет в «Зените» Данни влюбил в себя Петербург, хотя поначалу португалец оправдывался за свою татуировку в форме литеры «Д». Дальнейший уход в пражскую «Славию» оказался неудачным, и 22 июля 2018 года Данни вернулся в родной Фуншал на правах свободного агента.
Кто: Леонардо Бонуччи
Раньше: защитник «Интера», «Тревизо», «Бари», «Ювентуса» и «Милана»
Сейчас: второй раз вернулся играть за «Ювентус»
Конфликт Бонуччи с наставником «бьянконери» Массимилиано Аллегри закончился скандальным уходом защитника в стан принципиального соперника – «Милан». Ссора главного тренера с незаменимым Бонуччи ничем хорошим не закончилась ни для «Ювентуса», ни для «Милана» ни для самого Леонардо. Бонуччи казался бледной тенью самого себя в матчах за «россонери». Хотя вторая половина сезона была проведена относительно успешно, Лео заскучал по ставшему для него родным Турину. В летнее межсезонье итальянец в прессе стал открыто заявлять о желании вернуться в «Ювентус». Мечта сбылась: Бонуччи поменялся клубами с Игуаином и Кальдарой. Но кто теперь Леонардо после ухода и возвращения из стана непримиримого соперника?
Кто: Дэйли Блинд
Раньше: полузащитник «Аякса» и «Манчестер Юнайтед»
Сейчас: вернулся в Амстердам в родной клуб
История Дэйли Блинда отчасти схожа с историей Мальдини. Чезаре Мальдини играл в «Милане» — сын Паоло провел всю карьеру в составе «россонери». Данни Блинд, большую часть карьеры отдал «Аяксу», и сын пошел по стопам отцам. Но в отличие от Паоло Мальдини, Дэйли Блинд предпочел попробовать свои силы и в другой команде. После бронзового чемпионата мира в Бразилии «Манчестер Юнайтед» приобрел голландца за 17,5 миллионов евро, оформив сделку в последний день трансферного окна. Под руководством Луи ван Гала Блинд имел постоянную игровую практику, но с приходом Жозе Моуриньо стал чаще сидеть на скамейке запасных. После того, как Блинд на сбор в США, стало ясно: игрок ищет себе команду. 17 июля Блинд-младший вернулся в Амстердам чтобы снова защищать цвета «Аякса».
Кто: Себастьян Кель
Раньше: полузащитник «Ганновера», «Фрайбурга» и «Боруссии» Дортмунд
Сейчас: возглавляет отдел профессиональных игроков «Боруссии» Дортмунд
Игроком «Фрайбурга» у Себастьяна Келя осенью 2001 года стоял непростой выбор. Его звала к себе «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Казалось бы, что выбор очевиден – но Кель выбрал Дортмунд. Завоевав в первый же сезон в составе «шмелей» чемпионство, немецкий полузащитник позже прошел темный период клуба, связанный с финансовым кризисом и неуплатой долгов. Но затем наступила светлая полоса: Кель с обновившейся «Боруссией» в качестве капитана команды завоевал чемпионство в сезоне 2010/2011, оформил «золотой дубль» в 2012 году, и затем два года подряд выиграл Суперкубок Германии. Верность желто-черным цветам принесла уважение Келю в Дортмунде, и через три года после завершения карьеры Ханс-Йоахим Ватцке пригласил Себастьяна на руководящую должность, на что Кель с радостью согласился.
Hans-Joachim Watzke and Michael Zorc have asked me to return to Borussia Dortmund as Head of the Player Department. I am looking forward to the challenge and the opportunity to participate in the shaping of this club’s sporting future and sharing responsibility for that. I feel a deep connection with Borussia Dortmund, the people here as well as the region. BVB has been an affair of the heart for a long time now. Against this background, I wish to express my deep gratitude for the trust shown in me. Alongside my experience as a professional player, I will also bring in the competencies gained during the time after my career as an athlete. My management qualification earned at UEFA, my work at the DFB and the DFL as well as my „A Licence“ in coaching have granted me new perspectives relevant to the current challenges of the modern game and I feel sure to profit from them in my new role. I will, together with those other responsible, give everything I have to provide the club with fresh impetus and take things forward so that the sporting conditions and the required atmosphere are put in place for football at BVB which is both attractive and which continues to bring success. To this end, I will utilise all my energy, my knowledge, my experience, and my contacts. Until the official beginning of my employ at BVB on 1 June, I will be making no comment on my new position or my concrete vision for the 2018/19 season due to the important fixtures our team are scheduled to play. I kindly ask for your understanding in this regard.
Автор: Андрей Синельщиков
Фото: Global Look Press