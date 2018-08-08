Уйти, чтобы вернуться. Игроки, вернувшиеся в родные клубы в этом сезоне

Паоло Мальдини, легенда итальянского «Милана», возвращается в родной клуб спустя девять лет. Пусть и не в качестве игрока: бывший защитник, верой и правдой отыгравший за «россонери» 25 лет, в ближайшем будущем займет пост вице-президента клуба. Вспоминаем другие возвращения игроков в родные для них клубы в 2018 году.

Кто: Клаудио Писарро

Раньше: игрок «Вердера» в разные периоды времени (1999-2001, 2008-2012, 2015-2017)

Сейчас: в пятый раз вернулся в Бремен, чтобы снова играть

Нестареющий перуанский форвард Писарро, которому в октябре исполнится 40 лет, снова готов выйти на «Везерштадион» чтобы радовать болельщиков «Вердера». Начав карьеру в далеком 1996-ом, перуанец перед отъездом в Бремен поиграл на родине, в «Депортиво Пескеро» и «Альянсе Лима». Наколотив 29 голов за два года, «Бавария» взяла себе Писарро, который забил за мюнхенцев ровно 100 мячей. Неудачная поездка в «Челси» в 2007 году снова привела перуанца в «Вердер». Аренда оправдала ожидания: 46 игр, 28 голов, и «музыканты» сохранили южноамериканца до 2012 года, где Писарро возродил игровую карьеру. Хотя второй приход в «Баварию» оказался коротким, но Писарро взял Лигу Чемпионов. Очередное возвращение на ставшую родной арену «Везерштадион» было прервано годичным уходом в «Кельн». Но летом этого года пятое пришествие «блудного перуанского сына» в Бремен, похоже, подошло к концу.

Закажем Пиццу? Клаудио Писарро в последний раз перешел в «Вердер»

Кто: Нико Ковач

Раньше: полузащитник «Герты», «Байера», «Гамбурга» и «Баварии»

Сейчас: главный тренер мюнехенской «Баварии»

Сын хорватских рабочих в ФРГ, Нико Ковач начал карьеру в берлинской «Герте». Набравшись опыта и возмужав во второй бундеслиге, хорвата приметил леверкузенский «Байер» в котором и состоялся дебют Ковача. Затем была поездка в Гамбург, где Ковач проявил себя с лучшей стороны. Предложение от «Баварии» не заставило долго ждать. В Мюнхене Нико вместе с братом Робертом стал чемпионом Германии, но, в отличии от своего младшего брата, его не рассматривали игроком стартового состава, и хорват вернулся в родную «Герту». Закончив карьеру в Австрии, Ковач начал там тренерскую в роли ассистента тренера в «Ред Булл Зальцбурге». Затем была «молодежка» Хорватии, где к Нико присоединился родной брат Роберт. Вместе они выводили основную сборную Хорватии на чемпионат мира-2014, выиграли Кубок Германии с «Айнтрахтом», обыграв «Баварию». Забавно, но в апреле мюнхенцы согласовали контракт с Ковачем, а месяц спустя наставник франкфуртцев обыграл в финале Кубка свой будущий клуб. Но то единичный случай: вторым шансом в Мюнхене Роберт Ковач точно воспользуется сполна.

Кто: Джанфранко Дзола

Раньше: игрок «Наполи», «Пармы», «Челси», «Кальяри»

Сейчас: асситент Маурицио Сарри в «Челси»

Итальянец до прихода в стан «аристократов» успел побыть дублером Марадоны в Неаполе и освоить у аргентинца навык исполнения штрафных ударов. Выиграв «скудетто» и Суперкубок Италии, Дзола перешел в «Парму», которой помог выиграть Кубок УЕФА и раскрыл свой потенциал в роли творческого игрока. Переход в «Челси» оказался блистательным решением итальянца: прибыв в Лондон в ноябре 1996-ого, Дзола не сыграв полный сезон получил звание Игрока Года в премьер-лиге. Два Кубка Англии, Суперкубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Кубок обладателей кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА – все эти трофеи 90-ых у «Челси» ассоциируются с Дзолой. Далее было триумфальное возвращение на родную Сардинию, где помог «Кальяри» вернуться в Серию А. Начав тренерскую карьеру в 2008 году, молва упорно сватала «Супермалыша» на «Стэмфорд Бридж», но сам Дзола отказывался, ссылаясь на нехватку практики. С переменным успехом потренировав «Вест Хэм», «Уотфорд», «Кальяри», катарскую «Аль-Араби» и «Бирмингем», Франко вернулся в Лондон. Для начала – чтобы помогать Маурицио Сарри.

Кто: Паоло Мальдини

Раньше: 25 лет играл за красно-черные цвета

Сейчас: вернулся в «Милан» на пост директора по стратегическому развитию

«Иль Капитано» дебютировал за «россонери» в 1985 году, когда ему еще не исполнилось и семнадцати лет. 902 официальные игры, 28 трофеев, среди которых пять раз выиграна Лига Чемпионов – все это Паоло Мальдини. В этой любви была и обратная сторона медали: защитник конфликтовал с болельщиками своего же клуба. Фанаты до сих пор не могут простить перебранку после стамбульского финала в 2005-м, неприличный жест Мальдини после вылета «Милана» из Кубка УЕФА, и критические слова капитана в адрес болельщиков. 31 мая 2009 года Мальдини в последний раз вышел с капитанской повязкой на поле. «Милан» победил во Флоренции 2:0, а торсида «россонери» вывесила баннер «Есть только один капитан», сопроводив его футболкой Франко Барези. После окончания карьеры Паоло звали в клуб на руководящую должность, но итальянец отказывался из-за несходства взглядов с руководствами клубов. Но 5 августа спортивный директор Леонардо убедил Мальдини вернуться. Возвращение легенды в родные пенаты на руководящую должность – первый шаг для восхождения на вершину футбола.

Кто: Данни

Раньше: поиграл в «Маритиму», «Спортинге», стал своим в России, на год заехал в Чехию

Сейчас: вернулся играть в родную «Маритиму»

«Маритиму» занимает особое место в жизни Данни. Именно на Мадейре талант молодого португальца заинтересовали «Порту» и «Спортинг». Лиссабонцы оказались проворнее, однако парень не закрепился в составе. Для игровой практики «львы» вернули Данни вернули в Фуншал на полтора года, где «Маритиму» возглавлял Анатолий Бышовец. Данни вспоминал: «С Бышовцем я работал всего пару месяцев в «Маритиму». Это был достаточно необычный тренер, который не был похож на всех тех, у кого я играл. Очень жёсткий, со своим стилем, но он мне много дал, так как я был очень молодым парнем». Данни вернулся в Лиссабон, чтобы сыграть пару игр за «Спортинг» и затем перейти в московское «Динамо». В отличие от своих соотечественников Дерлея и Манише, Данни не жаловался на холодную погоду и плохие поля, а играл и приносил результат. Игра за «Динамо» привлекла внимание тренерский штаб сборной Португалии, а также руководство «Зенита», которое после Евро-2008 оформило рекордный в то время трансфер в размере 30 миллионов. За девять лет в «Зените» Данни влюбил в себя Петербург, хотя поначалу португалец оправдывался за свою татуировку в форме литеры «Д». Дальнейший уход в пражскую «Славию» оказался неудачным, и 22 июля 2018 года Данни вернулся в родной Фуншал на правах свободного агента.

Кто: Леонардо Бонуччи

Раньше: защитник «Интера», «Тревизо», «Бари», «Ювентуса» и «Милана»

Сейчас: второй раз вернулся играть за «Ювентус»

Конфликт Бонуччи с наставником «бьянконери» Массимилиано Аллегри закончился скандальным уходом защитника в стан принципиального соперника – «Милан». Ссора главного тренера с незаменимым Бонуччи ничем хорошим не закончилась ни для «Ювентуса», ни для «Милана» ни для самого Леонардо. Бонуччи казался бледной тенью самого себя в матчах за «россонери». Хотя вторая половина сезона была проведена относительно успешно, Лео заскучал по ставшему для него родным Турину. В летнее межсезонье итальянец в прессе стал открыто заявлять о желании вернуться в «Ювентус». Мечта сбылась: Бонуччи поменялся клубами с Игуаином и Кальдарой. Но кто теперь Леонардо после ухода и возвращения из стана непримиримого соперника?

Welcome back, @bonuccileo19! #WelcomeToJU A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Aug 2, 2018 at 12:18pm PDT

Кто: Дэйли Блинд

Раньше: полузащитник «Аякса» и «Манчестер Юнайтед»

Сейчас: вернулся в Амстердам в родной клуб

История Дэйли Блинда отчасти схожа с историей Мальдини. Чезаре Мальдини играл в «Милане» — сын Паоло провел всю карьеру в составе «россонери». Данни Блинд, большую часть карьеры отдал «Аяксу», и сын пошел по стопам отцам. Но в отличие от Паоло Мальдини, Дэйли Блинд предпочел попробовать свои силы и в другой команде. После бронзового чемпионата мира в Бразилии «Манчестер Юнайтед» приобрел голландца за 17,5 миллионов евро, оформив сделку в последний день трансферного окна. Под руководством Луи ван Гала Блинд имел постоянную игровую практику, но с приходом Жозе Моуриньо стал чаще сидеть на скамейке запасных. После того, как Блинд на сбор в США, стало ясно: игрок ищет себе команду. 17 июля Блинд-младший вернулся в Амстердам чтобы снова защищать цвета «Аякса».

Кто: Себастьян Кель

Раньше: полузащитник «Ганновера», «Фрайбурга» и «Боруссии» Дортмунд

Сейчас: возглавляет отдел профессиональных игроков «Боруссии» Дортмунд

Игроком «Фрайбурга» у Себастьяна Келя осенью 2001 года стоял непростой выбор. Его звала к себе «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Казалось бы, что выбор очевиден – но Кель выбрал Дортмунд. Завоевав в первый же сезон в составе «шмелей» чемпионство, немецкий полузащитник позже прошел темный период клуба, связанный с финансовым кризисом и неуплатой долгов. Но затем наступила светлая полоса: Кель с обновившейся «Боруссией» в качестве капитана команды завоевал чемпионство в сезоне 2010/2011, оформил «золотой дубль» в 2012 году, и затем два года подряд выиграл Суперкубок Германии. Верность желто-черным цветам принесла уважение Келю в Дортмунде, и через три года после завершения карьеры Ханс-Йоахим Ватцке пригласил Себастьяна на руководящую должность, на что Кель с радостью согласился.

Автор: Андрей Синельщиков

Фото: Global Look Press