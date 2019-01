Уикенд у Барса. Чем запомнился «Матч звезд КХЛ» в Казани

View this post on Instagram

Один из лучших моментов в истории #KHLAllStar. Мэтью Майоне, дамы и господа. ▶ Полностью видео в IGTV. 💜 One of the best moments in #KHLAllStar history. @mathewmaione18, ladies and gentlemen. ▶ Watch full video on IGTV.