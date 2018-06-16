Учитель математики, актер-культурист и special one. Какие арбитры работают на ЧМ-2018

На чемпионате мира выступает не 32 команды, а на одну больше. Эта одна – сборная мира арбитров. И это как раз те участники, кому достается больше всего критики. Они часто оказываются в центре внимания, но практически никто не знает их биографий. Еженедельник «Футбол» познакомился со всеми арбитрами ЧМ-2018 и отобрал из них пятерку самых ярких представителей судейского корпуса.

Кто: Антонио Мигель Матеу Лаос

Откуда: Испания

Чем примечателен: special one из мира судей

«Этот рефери – особенный парень, ему нравится выделяться», — заявил главный тренер «МанСити» Пеп Гвардиола после ответного матча 1/4 финала ЛЧ против «Ливерпуля». На английском фраза «особенный парень» звучит как special one — то самое прозвище Жозе Моуринью. И если и выбирать среди судей человека, способного сравниться с португальским тренером по манере поведения, то более подходящей кандидатуры, чем Лаос, не найти. Да и сам Моуринью однажды воздал должное работе испанца, назвав его «фантастическим рефери с хорошей философией».

Лаоса неоднократно обвиняли в том, что ему хочется оказаться в центре внимания. И за ним давно закрепился статус немного причудливого арбитра. Перед матчем он прибывает на стадион в солнцезащитных очках – наподобие тех, что носят звезды рок-н-ролла. По ходу игр он не стесняется контактировать с болельщиками, реагируя на их выкрики саркастичными подмигиваниями. А в подтрибунных помещениях ему нравится общаться с футболистами, поздравляя их с днем рождения, с заключением удачной бизнес-сделки или с рождением ребенка. «Для меня чтение предматчевых публикаций в СМИ является основополагающим. Я хочу знать, как каждый игрок входит в игру, кто испытывает давление, кого обвиняют в симуляциях. Я трачу часы на чтение, просмотр видео и заметок к своей следующей игре», — рассказывает Лаос.

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Три года назад ему доверили обслуживать Эль-Класико, и он буквально взбесил Криштиану Роналду, показав португальцу желтую карточку за симуляцию. Форвард «Реала» отреагировал необычным жестом, приложив руку к паху для выражения презрения, и сказал: «Матеу, тебе нравится, да?» А в ноябре его готовы были растерзать футболисты сборной Италии. По ходу ответного стыкового матча за путевку на ЧМ-2018 против шведов Лаос останавливал игру при малейшем нарушении. После игры болельщики «скуадры адзурры» обвиняли испанца в том, что он убивает футбол и слишком привлекает к себе внимание. Похоже, главный шоумен предстоящего чемпионата мира уже известен.

Кто: Равшан Ирматов

Откуда: Узбекистан

Чем примечателен: рекордсмен ФИФА

Равшан Ирматов отправляется на свой третий кряду чемпионат мира, чтобы закрепиться в роли рекордсмена по количеству матчей на первенствах планеты. На счету узбекского арбитра девять встреч на чемпионатах мира, и лишь вмешательство Федерации футбола Аргентины не позволило ему поработать на решающем матче ЧМ-2014. Причем на том турнире южноамериканцы дважды подавали протест, чтобы игры с их участием не обслуживал Ирматов. Причиной их недовольства могла послужить проигранная немцам встреча 1/4 финала на ЧМ-2010. Именно тогда Ирматов в последний раз работал на матчах сборной Аргентины.

Даже несмотря на эти неприятные инциденты, бригада арбитров Ирматова по итогам ЧМ-2014 получила золотую медаль от ФИФА за лучшее судейство на турнире. Подобной награды он удостоился и после своего дебютного чемпионата мира в ЮАР. Его бригаду неоднократно признавали одной из лучших в мире, а в Узбекистане по уровню популярности с ним сравним разве что президент республики Шавкат Мирзиеев.

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А ведь изначально Ирматов собирался стать профессиональным футболистом. Но ему помешала травма голеностопа, полученная в детстве в результате пореза ржавой велосипедной цепью. Врачи настояли на том, чтобы от мечты играть в футбол он отказался, иначе это негативно отразится на здоровье. У Равшана есть два образования: физкультурное и экономическое. А еще он владеет сетью спортивных магазинов в Узбекистане. Правда, сейчас ею управляют его друзья. Несколько лет назад Ирматов мечтал о том, чтобы попасть на ЧМ-2018. Теперь, когда мечта стала реальностью, мировое первенство в России может стать высшей точкой карьеры узбека, правда, для этого ему должны доверить работу в финале.

Кто: Марк Гейгер

Откуда: США

Чем примечателен: работал школьным учителем математики

Марк Гейгер заработал первые карманные деньги, дебютировав в роли футбольного арбитра в 13 лет. По выходным он обслуживал матчи под эгидой детской лиги (Recreation soccer league) и до сих пор вспоминает первую игру, где ошибочно засчитал два гола из офсайда. В детстве Гейгер и сам играл в футбол, но увлечение математикой оказалось сильнее.

После окончания Трентонского государственного колледжа Марк преподавал математику в средней школе Lacey Townships в Ланока Харбор округа Оушен, штат Нью-Джерси. В 2009 году Гейгер даже вошел в число 103 учителей, получивших президентскую премию за выдающиеся достижения в области математики и естественных наук. Престижная награда ежегодно вручается лучшим преподавателям математики начальных и средних школ со всей страны. Победители были отобраны группой выдающихся ученых, математиков и педагогов после процесса отбора на государственном уровне. А получил премию учитель в Белом доме из рук президента Барака Обамы.

Помимо этого Гейгер отметился в учебном заведении и другими достижениями: он принимал участие во внеклассных мероприятиях, таких как драмкружок и школьный оркестр. «Мне нравится учить, потому что вы можете наставлять, руководить и влиять на детей», — отмечает один из лучших арбитров мира.

Одновременно с успехами в преподавании Гейгер постепенно совершенствовался и в судействе. Ему потребовалось 15 лет – с 1988 года, – чтобы в 2003 году стать членом национального судейского корпуса. Долгое время учитель совмещал математику и арбитраж, но в 2010 году это закончилось. После ЧМ в ЮАР Зепп Блаттер, руководивший на тот момент ФИФА, объявил, что отныне организация не намерена прибегать к услугам арбитров, трудящихся на полставки. Так Гейгеру пришлось отказаться от работы в школе. Наградой стало приглашение на ЧМ-2014.

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Знания Гейгера в математике помогли ему сформировать необычный взгляд на футбол. По мнению арбитра, математика — это количество, структура, пространство и изменения, так же как и динамика футбольного поля. Поддержание порядка в учебном классе, наполненном одаренными и уверенными в себе учениками, не так уж и отличается от управления двадцатью двумя футболистами мирового класса во время матча. Не так ли?

Кто: Шимон Марчиняк

Откуда: Польша

Чем примечателен: экс-футболист, ставший рефери, чтобы доказать, что сможет справиться с этой работой лучше других

Польский арбитр – безоговорочный победитель в номинации «Самая необычная история начала судейской карьеры». Еще в самом начале 2000-х он был профессиональным футболистом, выступавшим в четвертом польском дивизионе в клубе «Висла» из Плоцка. По ходу одного из матчей Марчиняк нарвался на удаление и набросился на рефери встречи Адама Личмански с эмоциональной речью, приправленной отборным матом. Судья парировал его нападки единственной фразой: «Если ты думаешь, что сможешь справиться с этой работой лучше, – попробуй сам».

Это подстегнуло Марчиняка, и уже через пару недель он записался на судейские курсы. Шимон осознавал, что его шансы построить успешную игровую карьеру невелики. А в польском судейском корпусе как раз наступила смена поколений, из-за того что многие арбитры вышли на пенсию. Марчиняк ухватился за этот шанс и уже в 2002-м дебютировал в роли судьи. Спустя несколько лет, когда Шимон работал на матче второго польского дивизиона, он столкнулся с тем самым судьей, благодаря которому стал арбитром. «Я извинился перед ним, потому что, честно говоря, тогда он принял правильное решение. Теперь мы очень хорошие друзья. Нам даже довелось поработать вместе, когда он был резервным арбитром в одном из отборочных матчей к молодежному Евро-2013», — вспоминает Марчиняк.

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Но прежде чем начать международную карьеру, поляк проходил обучение в центре повышения квалификации судей в Ньоне (UEFA CORE). Его наставником был экс-арбитр ФИФА Дэвид Эллерей. По словам Марчиняка, именно англичанин и оказал наибольшее влияние на развитие его карьеры. Сам британец также лестно отзывается об ученике: «С самого первого дня было ясно, что Шимон очень нацелен на учебу. Он отличный образец для подражания для молодежи из-за своей готовности изучать информацию. Именно поэтому Марчиняк столь успешен».

Но по мнению самого поляка, его успех заключается в другом: «Когда я сам был футболистом, я был лидером на поле и довольно сумасшедшим игроком, если быть честным. Если бы вы спросили меня много лет назад, хотел бы я стать рефери, я бы ответил: «Ни за что!» Я был сложным игроком для судей. Но сейчас это сильно помогает в моей работе со вспыльчивыми футболистами, потому что я был точно таким же».

Кто: Нестор Питана

Откуда: Аргентина

Чем примечателен: герой мемов благодаря бицепсам

В карьере аргентинского арбитра было несколько больших матчей на турнирах уровня Кубка конфедераций-2017 и Олимпиады-2016. Но настоящим прорывом для него стало участие в ЧМ-2014 в Бразилии, превратившем Питану в кумира интернет-пользователей. Внезапная слава свалилась на него после матча группового этапа между сборными США и Португалии. Предматчевая фотография, запечатлевшая Питану, обсуждающего с Клинтом Дэмпси и КриштиануРоналду, кому из них достанется право первым разыграть мяч, моментально покорила интернет.

Болельщики остались впечатлены размерами бицепсов Нестора Питаны и даже разглядели его сходство со знаменитым арбитром НФЛ Эдом Хакьюли. Американец прославился своим удивительным телосложением, когда ему шел уже шестой десяток лет. И даже заслужил прозвище Hochules (Хакулес), сравнивающее его с Гераклом (Hercules). Питана же получил куда менее оригинальное прозвище – Эд Хакьюли из мира футбола. Зато их с Хакьюли дуэт закрепился в трендах твиттера по ходу той игры американцев с португальцами. А многие болельщики сопровождали свои твиты отфотошопленными фотографиями Питаны, превращавшими его в бодибилдера.

Но это не единственный любопытный факт в биографии аргентинца. Еще до старта своей судейской карьеры Питана в 1990-х успел поработать актером и даже отметился эпизодическим появлением в аргентинском фильме LaFuria. Ему досталась роль стражника, сопровождающего главных героев Диего Торреса и Лауру Новоа. Но на предстоящем чемпионате мира футболисты больше будут обращать внимание на его внушительное телосложение. И едва ли найдутся смельчаки, готовые вступить в разногласия с Нестором Питаной.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press