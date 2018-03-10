Турнир мечтателей. Кто взрывает Кубок Франции

В прошлом году клуб «Этуаль» добрался до 1/8 Кубка Франции. Взлет любителей воспринимали как главную сказку сезона, но в нынешнем сразу две команды из третьего французского дивизиона добрались до полуфинала кубка. Там они сыграют между собой, и победитель имеет огромный шанс оказаться в Лиге Европы.

Опавшая листва

«Ребята, тише-тише, давайте споем нашу любимую», — вокруг праздничного стола в раздевалке собрал партнеров защитник Диаранке Фофана. Нарастающий по громкости заряд усиливался: «Ша-ла-ла-ла-ла, о-о-о «Лез Эрбье!» Радостные футболисты стали обливать друг друга водой, а самые счастливые залезли на стол в бутсах. Команда из третьего по силе дивизиона Франции только что обыграла «Ленс» в серии пенальти и прорвалась в четверку лучших команд страны – к «ПСЖ» и «Лиону».

Однажды в сказке. Кто стал главным открытием Кубка Франции

История «гербария» (так можно перевести название клуба, основанного в 1919 году викарием Руссо) – скорее не благодаря, а вопреки. Клуб из Вандея никогда не пробивался в высший дивизион, а в начале 2000-х из-за финансовых проблем несколько раз менял название и чудом спасался от конечного статуса банкрота. Упорнее всех отстаивал команду Франк Ризетто. В бытность игроком он отметился в «Монпелье», вызывался в сборную Франции, а за недолгую тренерскую карьеру имел практику в структуре «ПСЖ». В течение трех лет он бился за то, чтобы удержать «гербарий» от вылета в Конференцию, но в 2015-м команда все-таки свалилась на уровень любителей.

Последние два года «красно-черными» руководил Фредерик Рекуло и, несмотря на тяжелую ситуацию, сумел добраться до 1/16 финала кубка и удержаться в Национальной лиге. Летом клуб договорился с несколькими локальными спонсорами, в том числе и с филиалом Volkswagen в Ла-Рош-сюр-Йон, благодаря чему на правом плече «Лез Эрбье» появилось лого, как у футболистов «Вольфсбурга». В этом сезоне «красно-черные» с трудом добывают очки в чемпионате (на данный момент команда на 11-м месте), но на кубковые игры Фредерик настраивал своих футболистов по-особенному, мотивируя возможностью сыграть с командами из Лиги 1. Вслед за победами над «Ангулемом» (2:1) и «Сен-Ле» (2:1) «гербарий» попал в 1/8 финала на «Осер», безнадежно «барахтающегося» в Лиге 2. И разбил некогда шумевшую в Кубке УЕФА команду со счетом 3:0. Но Фредерик Рекуло к тому моменту был уже уволен, а его место заняли ассистенты.

На решающие кубковые игры руководство «красно-черных» договорилось о проведении матчей не на домашнем 5-тысячнике, а на 37-тысячном «Божуар» – домашней арене «Нанта». Игра против «Ланса» собрала чуть больше 20 тысяч зрителей, а футболисты «Лез Эрбье» вышли, словно на последний бой. Сам матч по-французски зрелищным не вышел: любительская команда обороняла нули и почти ничего не создала. Но итоговую победу в серии пенальти иначе как подвигом не назовешь.

Семейный пансионат

Соперником «Лез Эрбье» в полуфинале будет «Шамбли» – другая команда из 3-й лиги Франции, с эмблемой, как у миланского «Интера», но с еще худшим турнирным положением в своей лиге. «Сине-черные» – проект молодой. В 1989-м французская семья итальянского происхождения (отсюда и связь с миланским клубом) Лузи основала команду. Вальтер стал ее владельцем, его брат Фульвио – главным тренером, а сын Бруно – игроком.

За 30 лет «Шамбли» поднялся от любительских чемпионатов 8-х лиг страны до Национального и в последние четыре сезона бесперспективно осел в третьем дивизионе Франции. Клуб подпитывают активы Фульвио Лузи, сменившего брата. Одна из его главных заслуг – партнерское соглашение с филиалом Ford. Бюджет клуба на нынешний сезон составил 1,7 млн евро. Это примерно как один состриженный ноготь Неймара.

Скопье судьбы. Панчев, Пандев, нескафе: как македонский «Вардар» живет на деньги русского бизнесмена

С 2001 года Бруно Лузи уже не игрок, а главный тренер «сине-черных». Взлет в национальном кубке – его высшее достижение. «Шамбли», словно мафиози, «без шума» разобрался с фарм-клубом «Лиона» (2:0), выстрадал победу над «Шатору» в серии пенальти (0:0, 5:4) и пободался с «Гранвилем» (1:0).

Матч на «Стад Пьер-Бриссон» против «Страсбура» сдвинули на час из-за проблем с электрическим освещением. Фанаты хозяев добавили яркости, когда зажгли пиротехнику. Новичок Лиги 1 еще сам недавно считал гроши и выступал в Национальном чемпионате, но на игру против «Шамбли» вышел с долей пренебрежения к сопернику. А любители с севера Франции в течение 80 минут «грызли» газон и на 83-й малийский полузащитник Гахаро Дукуре забил победный гол. Капитана «черно-синих» задавил ком из радостных партнеров, а маленькая команда ворвалась в четверку сильнейших по стране. Очный матч двух главных сенсаций турнира состоится 17 апреля. И очень может быть, что это будет битва за выход в Лигу Европы – ведь в финал с другой стороны сетки идут «ПСЖ» и «Лион», собирающиеся выступать в Лиге чемпионов.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press