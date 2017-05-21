Турецкие завоеватели. Как «Галатасарай» стал лучшей командой страны

Турецкие клубы до 2000 года ни разу не выигрывали еврокубки. Фатих Терим собрал лучшие боевые единицы Турции, «технарей» из Бразилии, костоломов из Румынии и выиграл с «Галатасараем» чемпионат, национальный кубок и Кубок УЕФА.

Фатих Акьель (39)

В 1997-м защитник вернулся в «Галатасарай» после череды аренд и в том же году выиграл в составе сборной Турции «серебро» Средиземноморских игр. Вскоре стал незаменимым игроком национальной команды, вызывался на Евро-2000 и ЧМ-2002. После победы в Кубке УЕФА перешел в «Мальорку», а также отметился в «Бохуме». Сейчас – тренер «Коджаели Бирликспор».

Клаудио Таффарел (51)

Многолетний вратарь сборной Бразилии и главный герой финала Кубка УЕФА. Надежность Таффарела позволила туркам дотерпеть до серии пенальти, где «Арсенал» не реализовал два удара. Был частью славной «Пармы» начала 1990-х, с которой выиграл Кубок кубков. К «молочникам» вернулся в 2001-м, чтобы помочь пережить кризис. Сейчас – тренер вратарей в сборной Бразилии.

Георге Попеску (49)

Румынский защитник – путешественник. Забивал за клубы из лиг большой пятерки. Поиграл за ПСВ, познакомился с Клинсманном в «Тоттенхэме», был капитаном «Барселоны», а также отметился в «Лечче» и «Ганновере». В Стамбуле суммарно провел 4 сезона. В 2015-м отсидел почти двухлетний срок за неуплату налогов. Недавно сыграл в матче легенд «Барселоны» против «Реала».

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Капоне (44)

Правый защитник из Бразилии. В 25 лет на него обратили внимание селекционеры из Японии и пригласили в «Киото Перпл Санга». В Азии Капоне не закрепился. Вернулся домой, выиграл с «Жувентуде» чемпионат штата и кубок, после чего был продан в «Галатасарай». К 30 годам потерял место в составе и вернулся на родину. Сейчас тренирует любительские клубы Бразилии.

Бруно Квадрос (40)

Бразильский левый защитник перешел в «Галатасарай» из «Фламенго» в 1999 году. После «золотого» сезона вернулся на родину. Ему пришлось заново искать себя, но из-за постоянных травм Бруно менял один клуб за другим. Впоследствии уехал в японскую Джей-лигу, в которой выступал за «Сересо Осака», «Консадоле Саппоро», а теперь ищет новую работу в Японии.

Хакан Шукюр (45)

Форвард по прозвищу Босфорский бык окончил академию «Сакарьяспор» и в 1992-м перешел в «Галатасарай». Выступал за «желто-красных» с перерывами почти 15 лет. Трижды уходил к итальянцам: в «Торино», «Интер» и «Парму».Свадьбу Шукюра транслировали в прямом эфире. В 2002-м забил самый быстрый гол в истории ЧМ (9,8 сек). Сейчас – политик.

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Георге Хаджи (52)

Самый знаменитый игрок в истории румынского футбола. Полузащитник получил прозвище Карпатский Марадона за непримиримый характер и невероятный талант. Прославился после ЧМ-1990. Поиграл и за «Реал», и за «Барселону», а в «Галатасарае» за 5 лет стал кумиром публики. После завершения карьеры с ходу возглавил сборную и не попал с ней на ЧМ-2002. Сейчас – тренер «Вииторула».

Хакан Унсал (44)

Тот самый защитник, что ударил мячом в Ривалдо, когда тот тянул время на ЧМ-2002. Перешел в «Галатасарай» из «Карабюкспора» в 21 год и поиграл при немце Райнере Холлманне. После успехов с клубом и со сборной попробовал себя в «Блэкберн Роверс». Cыграл в Англии всего в 8 играх и вернулся обратно. Сейчас – президент ассоциации футболистов Турции.

Кая Суат (49)

Опорный полузащитник попал в систему «Галатасарая» уже в 19 лет. Долгое время не предоставляли шанса, и он попросил продать его. Ушел в скромный «Коньяспор» и спустя 5 лет вернулся в Стамбул игроком сборной и качественным опорником. В 2003-м завершил карьеру и возглавил молодежный состав «Галатасарая». Работал с командами второй лиги. С 2016-го – ассистент в «Беледиеспоре».

Ариф Эрдем (45)

Форвард подписал первый профессиональный контракт с «Зейтинбурнуспором». Когда команда вылетела в лигу пониже, Арифу повезло перейти в «Галатасарай». После победы в Кубке УЕФА был куплен «Реалом Сосьедад». Там проиграл конкуренцию и вернулся. Недавно был лишен членства в «Галатасарае» за неуплату взносов, а также подозревается в финансировании террористов.

Окан Бурук (43)

Полузащитник, воспитанник «Галатасарая» провел за «желто-красных» суммарно 12 сезонов во взрослом футболе. После победы в Кубке УЕФА перешел в «Интер» и выиграл «бронзу» ЧМ уже в статусе игрока миланского клуба. Спустя два года вернулся в Турцию, но уже в «Бешикташ». В 2010-м завершил карьеру и стал помощником Абдуллы Авчи в сборной Турции. Сейчас – тренер «Беледиеспора».

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Фатих Терим (63)

Тренер по прозвищу Император, сделавший «Галатасарай» абсолютным чемпионом. В молодости играл защитника и до 21 года представлял «Адана Демирспор». После – связал жизнь с топ-клубом из Стамбула. В 1990 году стал помощником Зеппа Пионтека в сборной Турции, а параллельно умудрялся тренировать и молодежную. В 1996-м сменил шотландца Грэма Сунесса на посту главного тренера «Галатасарая» и вернул «желто-красным» звание лучшего клуба страны. В сезоне-1999/2000 стамбульцы в четвертой раз при Териме выиграли чемпионат, во второй раз – Кубок и впервые в истории – Кубок УЕФА. Дело Фатиха продолжил Мирча Луческу, взявший Суперкубок УЕФА в матче с «Реалом», а сам турок уехал в Италию, где работал с «Фиорентиной» и «Миланом». С 2013 года – главный тренер сборной Турции.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.