Тряхнем стариной? Владимир Крикунов вернулся в «Динамо», чтобы затащить команду в плей-офф

Московское «Динамо» скатывается все ниже. В межсезонье клуб наполовину обновил состав, чтобы преодолеть кризис. Но ужасы прошлого сезона (тогда бело-голубые не попали в плей-офф впервые за 17 лет) продолжились и этой осенью: в стартовых 14 матчах «регулярки» москвичи проиграли 11 раз. Неудачи вынудили руководство сменить главного тренера — вместо Владимира Воробьева им стал опытный Владимир Крикунов. Но сможет ли 68-летний специалист вытянуть свой новый старый клуб?

Кто это?

Владимир Васильевич начал тренировать еще в 1985 году, когда после завершения карьеры в минском «Динамо» он возглавил этот же клуб. Первые достижения пришли к нему в Словении: в начале 90-х специалист дважды выигрывал местный чемпионат с «Есенице» и брал национальную бронзу с «Цепе». Дальше он работал в сборной Словении, а в 2000-м завоевал второе место регулярного первенства с «Динамо-Энергией» из Екатеринбурга.

«Ак Барс», 4-е место с белорусами на ОИ-2002, «Нефтехимик» — так Крикунов приблизился к своему двойному назначению: в столичное «Динамо» и сборную России. Уже через год такой работы национальная команда стала бронзовым призером ЧМ-2005, а москвичи выиграли плей-офф ЧР. На следующий сезон Крикунов завоевал с клубом Кубок европейских чемпионов, после чего у него и случился трофейный спад: больше тренер не выигрывал серьезных титулов. Последним клубом Крикунова был «Автомобилист», из которого он ушел в марте этого года.

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Почему его пригласило «Динамо»?

Основная причина — зарплата. По слухам, ежемесячно Владимир Васильевич будет получать около 500 тысяч рублей в месяц. По ходу сезона трудно найти тренера с обычными требованиями об окладе, поэтому выбор и пал на этого безработного специалиста. С другими тренерами на отдыхе (был вариант с возвращением Знарка) разговора бы не получилось: бюджет бело-голубых ограничен. В качестве доказательства – пример Воробьева: экс-главный тренер покинул свой пост, но остался в новом штабе у Крикунова, так как денег на выплату неустойки за увольнение у руководства нет.

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Какие цели на сезон?

Основная задача на данный момент — подняться со дна. Для этого нужны высокие результаты, которых пока нет: 17 игр, 13 очков, 9-е место на «Западе». Столичный клуб отстает от зоны плей-офф только по дополнительным показателям, но те же динамовцы из Риги идут на восьмой строчке и имеют две встречи в запасе. Поэтому нужно набирать свои очки без раскачки. При Крикунове команда провела 4 матча и одержала две победы, выиграв у «Нефтехимика» (3:0) и «Торпедо» (4:3, Б) на домашнем «Мегаспорте». Но противостоять лидерам пока не удается: 4 октября москвичи проиграли «Ак Барсу» (1:2) в дебютной встрече нового главного тренера, а вчерашняя игра с ЦСКА вообще не удалась (1:5).

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«Крикунову поставлена задача повысить эффективность команды и в сложившихся условиях выйти в плей-офф» — такую глобальную цель перед тренером обозначил председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин. Но задачи ставить — не на лед выходить: некоторые лидеры никак не наберут кондиций, Шипачев разучился выигрывать вбрасывания (с «Нефтехимиком» всего 6 из 20 попыток закончились удачно), а опытный Афиногенов получил травму и выбыл до конца «регулярки». Владимир Васильевич должен наладить командную игру, но пока это ожидается с опасением: тренер старой закалки давно не работал со звездным подбором игроков. Тут силовыми тренировками с баллонами на площадке делу не поможешь.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press