Тревел-шоу. Путешествие Хамеса Родригеса по Европе с элементами мелодрамы

Хамес Родригес получил еще один шанс не загубить карьеру и не стать вторым Марио Балотелли. Колумбиец вернулся к Карло Анчелотти: на этот раз они встретились под баварским знаменем. Карьера Хамеса Родригеса спокойно может стать сюжетом сиквела фильма «Гол». Еженедельник «Футбол» представляет сценарий с историей, как сложно быть хорошим и правильным парнем в нашем мире.

Действующие лица:

Хамес Родригес, главный герой почти что с нимбом над головой.

Радамель Фалькао, старший партнер или даже кумир, которого надо сначала заменить, а потом превзойти.

Халк, второстепенный герой, который исчезает в самом начале в питерском тумане с чемоданом денег. Символизирует проблему выбора: деньги или слава.

Хельга Лавкейти, злодейка-разлучница с уверенной трешечкой, а то и четверочкой.

Карло Анчелотти, крестный отец (должен быть в фильме про каждого колумбийца).

Рафаэль Бенитес, второстепенный герой, которого «убивают» ради хорошей сцены. Без него можно было бы обойтись, причем не только в этом фильме, но в «Реале» вообще.

Зинедин Зидан, злой гений. Или просто гений. Хотя временами и злой.

Томас Мюллер, конкурент, которого нужно убрать, чтобы перестать быть просто хорошим, но бесхарактерным парнем.

Сцена 1. Португальский старт

Декорации: портовый город, где из умеющих играть в футбол эмигрантов делают настоящих бойцовых «драконов» и продают богатым покупателям.

В конце нулевых Хамес мог оказаться в Италии, но футбольные боги и случай определили колумбийца в самую благоприятную среду для молодых футболистов — «Порту». Переехав в Португалию, он не бросил университет и продолжил учиться на специалиста по системной инженерии. Это поразительно для футболиста, но образование было почему-то очень важно для Хамеса. Хотя с деньгами у него явно должно было быть все в порядке: в португальский клуб полузащитник пришел в качестве очень перспективного джокера, способного перевернуть игру и еще раз показать Европе, что такое южноамериканский футбол.

За пару лет Хамес завоевал кучу титулов от «прорыва года» до Кубка Лиги Европы. Полки его личного мини-музея уже трещали от количества наград, а колумбиец не сбавлял оборотов. После ухода Халка в «Зенит» Родригес стал ключевым и незаменимым игроком «драконов»: теперь он мог соревноваться с главной на тот момент колумбийской звездой — Радамелем Фалькао.

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К слову, в свои 20 лет, живя в Лиссабоне, Хамес уже давно был семейным человеком. Его жена Даниэла Оспина — сестра вратаря лондонского «Арсенала» Давида Оспины — бросила спортивную карьеру волейболистки и уехала за мужем в Португалию. «Хамес – очень тихий и даже застенчивый молодой человек. У него нет ни одной скандальной истории. «Все свободное время мы проводим с нашей дочкой, по выходным часто ходим в храм», — с упоением рассказывала Даниэла о своем муже.

Спустя несколько лет девушка пожалеет о сказанном, как только узнает об измене Хамеса с русской моделью Хельгой Лавкейти (в миру – Ольгой Карабициной). Если бы не тот случай, с колумбийца можно было бы писать икону: он не поджигал дома, не кидался случайными словами и вел жизнь праведника. С поправкой на колумбийское происхождение и на футбол, конечно.

Сцена 2. Французский трамплин

Декорации: город миллионеров на скале Монте-Карло. Яхты, море и немного русских олигархов на трибунах.

Бизнес «Порту» со стороны прост до ужаса: купить дешево, довести до ума, продать дорого. А Хамесу Родригесу суждено было стать лицом его рекламной кампании. Руководство клуба только продлило с ним контракт, как за полузащитника предложили беспардонные 45 миллионов евро. Даже сейчас количество нулей в этой сумме внушает уважение. А тогда же этот трансфер был вторым по стоимости в Португалии (первое место заняли Халк с «Зенитом»). Так Хамес Родригес оказался в городе миллионеров – в Монте-Карло.

Как только он получил доступ к большим деньгам, так сразу вложил их в благотворительность. Колумбиец создал фонд «Мы все колумбийцы», который помогает детям заниматься спортом и в случае необходимости выделяет деньги на покупку экипировки. «Я вырос здесь и знаю, какие бывают проблемы с простыми бутсами. Для меня покупка такой обуви была праздником. Я хочу, чтобы у детей была возможность расти полноценно, заниматься тем, что позволит им развиваться и духовно, и физически», — рассказывал о своем проекте Хамес.

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Кроме того, каждый раз в «Монако» он доказывал, что 45 миллионов за него — не просто цифра с потолка. Постоянные голевые передачи, отличное исполнение штрафных ударов и видение поля — все это позволило стать Хамесу важной частью «Монако» всего за год. Больше поиграть за монегасков колумбиец не сумел: приближался ЧМ-2014.

Сцена 3. Знаковая саранча

Декорации: жаркая Бразилия и специально обученная для участия в эпизодах саранча.

Мальчик с саранчой на плече и пушечными ударами. Таким предстал Хамес перед зрителями на чемпионате мира в Бразилии. Главный провал турнира — сборная Бразилии, главное открытие — сборная Коста-Рики, главная сила — сборная Германии. А главной фанатской любовью стала сборная Колумбии со своим лидером Хамесом.

Колумбийцы приехали на турнир без главной звезды Радамеля Фалькао и не представляли особой опасности на старте турнира. В результате команда дошла до ¼ финала, уступив только хозяевам турнира, а миллионы фанаток понеслись скупать футболки с десятым номером и мастерить коллажи с новым национальным героем Колумбии. Комментаторы и журналисты, не знакомые с игрой колумбийца, продолжали называть его Джеймсом до того момента, пока футболист сам не рассказал, что и как произносить. Теперь его имя было везде. И ведь правда, каждый из шести забитых на ЧМ голов был великолепен и давал знак топ-клубам Европы: этого парня пора покупать за большие деньги.

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«Реал» и Флорентино Переса как раз тогда жутко лихорадило, и «сливочные» сделали «Монако» предложение, от которого в футбольном мире не принято отказываться.

Сцена 4. Мечта всей жизни

Декорации: солнечный средневековый Мадрид, в котором правит король Криштиану I.

«Деньги для меня ничего не значат. Я всегда следил за «Реалом» и всегда мечтал играть за этот клуб. Я никогда не забуду тот день, когда я подписал контракт с таким грандом футбола» — Хамес был на седьмом небе во время первой пресс-конференции в Мадриде. «Реал» отдал за колумбийца сумасшедшие 80 миллионов евро. К слову, за всю его карьеру клубы потратили на Хамеса 140,63 миллиона евро. Очень спорный вопрос, стоит ли он этих денег.

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Мысль о том, что Родригес станет новой звездой «сливочных», ни у кого не вызывала ни малейшего сомнения. На презентацию Хамеса пришли 45 тысяч человек, за два дня до официального представления колумбийца в Мадриде фанаты скупили 345 тысяч футболок с фамилией новичка. Эта вакханалия продолжалась еще год: фанаты обожали Хамеса настолько, что Криштиану Роналду начал ревновать своих болельщиков к белозубому колумбийцу. Случай, когда фанат попросил Бэйла сфотографировать его с Хамесом, и вовсе облетел весь интернет и заставил валлийца задуматься о том, что он делает не так.

При Анчелотти в «Реале» Хамес был хорош: Карло обеспечил место своему любимцу в старте, а тот забивал, отдавал пасы на Криштиану, демонстрировал отменный дриблинг и не забывал улыбаться в камеры. Однако идиллии было не суждено продлиться долго.

Сцена 5. Свободное падение

Декорации: предгрозовой средневековый Мадрид, в котором теперь правит не только король Криштиану I

Карло ушел из «Реала», а Хамес начал сдуваться, как воздушный шар Пеннивайза. Под руководством Рафаэля Бенитеса колумбиец все же появлялся на поле, но его время в Мадриде было максимально ограничено. Каково было удивление Родригеса, когда его кумир детства Зинедин Зидан возглавил «Реал» и не нашел в Хамесе чего-то необычного, даже наоборот, раскрыл его слабые стороны.

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Колумбиец великолепен в атаке, но откровенно плох, когда дело касается работы в защите. Анчелотти пытался привить ему умение садиться ближе к воротам и подчищать подборы за коллегами на своей половине поля. Но все безрезультатно. У Зидана не было желания возиться с Хамесом, когда под рукой была отличная тройка Каземиро—Модрич—Кроос, где герою ЧМ-2014 места точно не было. Родригес окончательно выпал из состава и начал собирать пыль на скамейке запасных. Мягкий характер, излишняя самокритичность и отсутствие каких-либо попыток изменить положение лишь усугубили ситуацию. Оставалось ждать, пока помощь придет извне.

Сцена 6. Крестный отец

Декорации: грозная, полная неизвестностей земля Баварии, которую теперь придется завоевывать.

В очередной раз бесхарактерного Хамеса спас Карло Анчелотти. Главный трансферным желанием итальянца в качестве тренера «Баварии» стала операция по спасению любимого колумбийца из паутины, которой тот зарос за два года без практики. Появление Хамеса в Германии было неожиданным, как результаты президентских выборов в США. Да, «Бавария» собиралась перекраивать состав, но выкидывать из него Томаса Мюллера руководство не планировало. У Анчелотти на это свои планы: Хамес получит место в старте, как когда-то это было в «Реале».

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Итальянец еще прошлым летом хотел видеть колумбийца в «Баварии», но трансфер так и не был осуществлен. При трезвой оценке состава мюнхенцев видно, что Хамесу некуда вписаться: все атакующие позиции максимально укомплектованы, а потеря Томаса Мюллера — главного конкурента Хамеса на позицию — вызовет на немецком корабле бунт, сравнимый лишь с продажей Бастиана Швайнштайгера. Поэтому попытка Анчелотти и Хамеса соединиться в «Баварии» смотрится еще абсурднее, чем слухи о возможном уходе Месси в «Манчестер Сити».

Послесловие

Декорации: титры и голос за кадром

Хамес принял новый вызов — все достижения остались позади, а груз ответственности и критики не прекращает давить на плечи. Чтобы осуществить все свои планы, ему придется много работать и возвращать свой 2014 год. Наверняка тот парень с саранчой на плече, с огромным упорством к победе и футбольным сознанием все еще живет в Хамесе. Осталось лишь разбудить его.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press