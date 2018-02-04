Трэш-ток-шоу. Грязные разговоры в футболе — они помогают?

Trash – от английского «мусор». Talk – «разговор». Все вместе — «трэштокинг»: грязное оружие спорта, позволяющие вместе с симуляциями и провокациями добиваться результата. Теперь его полно и в футболе. Умение надавить на психику соперника и заставить его слететь с катушек в решающий момент матча способно нанести куда больший урон, чем забитый гол.

«Джо Фрейзер настолько уродлив, что, когда он плачет, слезы разворачиваются и стекают вниз по затылку»

С английского термин «трэштокинг» иногда переводят как «пустой разговор». Но он не пустой. Различные оскорбительные высказывания в адрес оппонента с целью вывести его из себя — это не так безобидно. В спорте трэштокинг первыми на вооружение взяли в единоборствах. И там же «грязные разговоры» получили широкую огласку.

Многие полагают, что популярность трэштокинг обрел в 1960-х годах, когда подобный трюк был в ходу у легенды бокса Мохаммеда Али. Этим искусством он владел так же превосходно, как и боксировал: «Джо Фрейзер настолько уродлив, что, когда он плачет, слезы разворачиваются и стекают вниз по затылку». Другие утверждают, что ответственным за продвижение трэштокинга в массы стоит считать Джека Джонсона — первого чернокожего чемпиона мира в супертяжелом весе. Джонсон с самого начала титульного поединка против Томми Бернса язвительно улыбался и дразнил своего соперника: «Бедный маленький Томми, кто научил тебя бить? Твоя мама?»

Так или иначе, умение приложить соперника словом стало обязательным пунктом программы подготовки спортсменов к предстоящему бою. Вскоре трэштокинг нашел отклик и в игровых видах спорта.

К примеру, в баскетболе одним из самых видных мастеров этого явления был Ларри Берд. Съязвить на площадке ему удавалось едва ли не лучше, чем забросить очередной мяч в корзину. Как-то на Рождество «Бостон Селтикс» играл против «Индианы Пэйсерс». Берд сказал Чаку Персону, что он подготовил для него рождественский подарок. Во время игры, когда Чак был в запасе, Ларри бросил трехочковый, находясь недалеко от скамейки «Индианы». Как только Берд выпустил мяч, он повернулся к Чаку и сказал: «Веселого гребаного Рождества!» Мяч в это время вонзился в корзину.

С ростом популярности новомодного течения менялся и его первоначальный облик. Если раньше трэштокинг больше подразумевал хвастовство и позерство, то со временем спортсмены перешли на откровенные оскорбления. Сейчас сложно представить какую-либо пресс-конференцию перед боксерским поединком или боем за чемпионский пояс UFC без отборной матерной тирады со стороны бойцов в адрес друг друга.

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Определить точное время появления трэштокинга в футболе видится довольно проблематичной затеей. В этой игре всегда имелось место провокациям и оскорблениям. Однако понимание того, что любое проявление грубости повлечет за собой наказание, отчасти заставляло многих футболистов держать себя в руках. Особенно сейчас, когда стадионы по всему периметру утыканы телевизионными камерами и практически ни одна грубость, ни один жест и ни одна провокация не остаются незамеченными. Но даже эти факторы не в силах предотвратить подлые провокации. Ведь игроки прекрасно понимают, что достаточно прикрыть рот рукой и любой специалист, умеющий читать по губам, будет бессилен.

«Венгер — тренер-неудача, он в этом специалист»

Самый яркий пример трэштокинга в футболе – приснопамятный эпизод из финального матча ЧМ-2006. Зинедин Зидан и Марко Матерацци обменялись парочкой колкостей в адрес друг друга, после чего француз неторопливо двинулся в сторону центрального круга. В этот момент итальянец выкрикнул что-то настолько нелицеприятное в спину Зидану, что это вынудило капитана «трехцветных» развернуться и страстно боднуть оппонента головой в грудь. Так французы остались в меньшинстве и лишились своего лидера в решающий момент. Несмотря на то что на родине Зидана встречали как героя, победителем этого конфликта стал Матерацци. Кубок мира достался итальянцам, а защитник затем сколотил целое состояние на этой истории. Зидану же оставалось довольствоваться установленным в Париже памятником, увековечившим то столкновение.

Если рассматривать более свежие примеры, то под эту категорию отлично подпадает недавняя перепалка между Жозе Моуринью и Антонио Конте. Долгое время любимым объектом нападок португальца оставался Арсен Венгер. Моуринью критиковал, поддевал и дразнил французского специалиста при каждом удобном случае:

«Венгер — тренер-неудача, он в этом специалист. Если бы я в «Челси» за восемь лет не завоевал ни одного трофея, то я бы ушел и никогда не возвращался».

Однажды дошло даже до того, что в октябре 2014-го по ходу матча «Челси» — «Арсенал» Венгер, не выдержав, толкнул Моуринью в грудь. Но в какой-то момент Жозе утратил интерес к мучениям несчастного француза, который сейчас отбивается от негодующих фанатов «канониров». Попытки втянуть в свои игры Юргена Клоппа оказались неудачными: немец просто проигнорировал нападки. Пеп Гвардиола тоже предпочел молча отойти в сторону, памятуя о словесных перепалках в Испании. И новой мишенью был выбран Антонио Конте.

Все началось с безобидного высказывания португальца о том, что ему не по нраву клоунское поведение у кромки поля во время празднования забитых голов. При этом Жозе обошелся без упоминания фамилий, за него всю работу сделали журналисты. Они донесли эти слова до Антонио Конте, который принял их на свой счет и начал безжалостно бомбить Моуринью, поставив ему диагноз «старческое слабоумие». Жозе не мог промолчать и ударил по самому больному месту: «Да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у поля. Но чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи».

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После этого у Конте окончательно сорвало крышу. Он назвал Моуринью фальшивкой и человечишкой, пытаясь припомнить все провинности главного тренера «МЮ». Сам Жозе лаконично подвел черту под этим конфликтом, выразив свое презрение итальянцу. Конте ответил тем же, хотя прозвучало это менее убедительно. Теперь болельщики с нетерпением считают дни до следующего матча «Челси» с «МЮ».

Может, это полезно?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить, с каким рвением и интересом мы ожидаем встречу на поле двух разругавшихся футболистов из конкурирующих команд. Или как усердно гадаем, пожмут ли руки тренеры, повздорившие в СМИ месяцем ранее. Конфликты способствуют росту зрительского интереса и придают дополнительную интригу предстоящему матчу. В тех же единоборствах уже давно пронюхали про эту идею и успешно применяют ее на практике, при помощи трэштокинга создавая шоу из каждой пресс-конференции. Тем самым подогревается интерес публики, что выливается в рекордные просмотры боев и продажи платных трансляций.

Для футбола это не самая привлекательная бизнес-модель. Здесь редко продается один матч. Преданные болельщики придут на игру любимой команды в любом случае и по максимуму заполнят стадион. Зато руководители ведущих футбольных лиг и телевизионщики, тратящие миллионы и даже миллиарды на приобретение прав на показ матчей, могут всерьез заинтересоваться подобной идеей. В этом случае свой кусок пирога отхватят и клубы, ежегодно получающие немалые отчисления от телетрансляций. Чем не повод задуматься?

Как защитить себя?

Выбор тут небогатый. Либо учись играть по этим правилам, либо нарасти толстую кожу и игнорируй нападки противника, либо страдай. Подготовка футболистов к встрече с матерыми подстрекателями и провокаторами – точно такая же задача тренерского штаба, как тактический разбор и выбор игровой схемы. Но одно дело — предупредить о беде, и совершенно другое – достойно противостоять, встретившись с ней лицом к лицу.

Несколько историй про то, что футболисты – прежде всего люди, а только потом звезды

У многих клубов есть свои штатные психологи. Как правило, их нанимают для помощи восстанавливающимся после тяжелых травм футболистам либо для преодоления неуверенности в собственных силах после серии неудачных матчей и действий на поле. Но помимо этого в их обязанности входит решение проблем со стрессоустойчивостью. Как раз под эту категорию и подпадает общение с провокаторами и любителями трэштокинга. Если же и психологу будет не под силу нащупать в голове футболиста нужный винтик, отвечающий за уменьшение агрессии, тогда остается крайний вариант – атаковать. Недаром говорят: лучшая защита – нападение. А принцип работы трэштокинга именно таков.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев