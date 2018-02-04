ТОТТальный юбилей. События и выводы из заключительного дня Кубка Легенд-2018

Кубок Легенд — предсказуемое мероприятие: болельщики идут на турнир ради приезда знаменитостей прошлого и очередной победы российских ветеранов. С первой задачей организаторы не подвели — Франческо Тотти стал главным гостем для пришедших. Со вторым вопросом также все срослось — Аленичев и К в 10-й раз сохранили трофей на родине. Но почему от этого так невесело?

«Снегопад века накрыл столицу», — такими словами синоптики пугали москвичей с самого утра. Обильные осадки и стали помехой для людей, добирающихся на малую арену «Лужников» походкой пингвинов. Все пути к стадиону шли через кашу из снега и льда, поэтому живая очередь по узким дорожкам двигалась медленно. Интересно, Франческо Тотти был предупрежден о причине небольшого количества людей на первом матче воскресенья?

В 2 часа дня итальянцы и французы вышли на миниатюрное поле, чтобы сыграть во встрече за пятое место. Опоздавшие пропустили один из самых увлекательных матчей Кубка. Во-первых, во время исполнения французской Марсельезы на табло вывели итальянский флаг — ухмыльнулись даже футболисты-пенсионеры из «скуадры адзурры».

Марсельеза под итальянский флаг. Так начинается матч за 5-е место на Кубке Легенд-2018 pic.twitter.com/ZnxE60gaB9 — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) February 4, 2018

Во-вторых, до середины первого тайма игра шла на встречных курсах, только счет не менялся. Но в итоге ветеранская Италия была разгромлена (3:8) и не смогла набрать ни одного очка за турнир третий год кряду. Эффект «я обиделся» у главного парня на вечеринке был взрывным: Ческо в который раз за выходные ушел в подтрибунку, практически не обращая внимания на мольбы его личных фанатов об автографе. «Организация вчера была г**но, поэтому сегодня даже детей не подпускают к итальянцу. Если к Тотти кто-то хоть невзначай подойдет, сорвут аккредитации к чертям и отберут билеты, ну и из зала «турнут», — журналисты делились инсайдами, услышанными от охранников.

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Мальчишки свисали над подтрибунным помещением и не уставали кричать выходившим в зал звездам: «Кевин, дай автограф», «Яри, подпиши мяч». В таком положении они провели и весь матч за третье место, пытаясь выклянчить мяч с подписями от российских игроков. После победы сборной звезд у детей вновь появилась работа, ведь они начали призывать Стоичкова и Галласа расписаться на именных карточках. Дмитрий Булыкин прошел мимо этого действия, грустно завидуя славе своих партнеров по команде. «Можете на футболке расписаться?», — вдруг раздался детский крик сверху. Нужно было видеть этот радостный взгляд форварда в этот момент.

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Но не всем было так весело. Например, хэдлайнеру Кубка Тотти. Его выход в пресс-ложу (на радость детям-вымогателям, она располагалась прямо над ними) был важным пунктом его приезда, и Франческо оказался у журналистов. Отвечал он неохотно и с уставшим видом. А в это время в победителя ЧМ-2006 кидались футболками для взятия автографов все те же парнишки. И это во время начала финала! Пока приход Ческо затмил для большинства представителей СМИ все, о главном матче дня как-то забыли. Для самого виновника торжества обильное внимание не было приятным, и это замечалось в самом взгляде капитана. На 40-летнего футболиста чуть ли не вешались. О’кей, это должно быть приятно?

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Но там было, на что посмотреть. Португальская сборная пыталась заинтриговать — 2:2, 3:3, и на трибунах уже поверили в первый за 10 лет проигрыш хозяев. Но в итоге представители страны мореплавателей «поплыли» — безумная борьба Алексея Смертина за мяч и несколько сейвов от Александра Филимонова привели Россию к юбилейному трофею Кубка Легенд. Церемония награждения прошла привычным образом: с конфетти, но без лишних эмоций.

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Да и сам розыгрыш Кубка Легенд стал похожим на «Голубой огонек» — все происходящее на турнире можно предсказать заранее. Приелась и организация звездного уик-энда именно в Москве: жители столицы не первый год оставляют полупустыми целые сектора. И дело здесь не в приезде игроков со «вкусными» фамилиями а-ля Тотти. Возможно, путешествие Кубка по разным городам России принесет больше пользы — и в качестве зрительского ажиотажа, и с точки зрения прибыли организаторам. Главное, с подобным переездом согласны и сами участники. А разве Роман Широков будет лукавить?

Текст: Дмитрий Темников, Евгений Морозов

Фото: Сергей Дроняев, пресс-служба Кубка Легенд

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