«Тосно» и жизнь. В Волгограде прошел огненный финал Кубка России

Самый необычный финал в истории Кубка России – «Тосно» — «Авангард» Курск — получился по-настоящему крутым. Начиная от всей атмосферы вокруг него, заканчивая самим матчем. Настоящий андеграунд, переносящий в давние времена – игра оправдала ожидания, а победу отпраздновала команда из Ленинградской области — «Тосно» (2:1).

Страсти в плацкартном вагоне

Невероятный антураж финального матча Кубка России ощущался уже в плацкартном вагоне поезда «Санкт-Петербург-Волгоград. Мужики, явно заправившись топливом, яростно обсуждали проблемы «Зенита» и ругали Роберто Манчини. «Да Семака нужно ставить тренером! Серега даст жару! А этот итальяшка всю команду угробил своими аргентинцами!», — кричал одни из них, в попытке достучаться до товарища, который придерживался другого мнения. Не кулаками – так словом.

Рядом устроились ортодоксальные болельщики «Тосно». Они вели себя не столь приметно, а их разговоры носили печальный характер:

Никому наш клуб даром не нужен. Стадиона нет, базы нет. Спонсорам проект тоже уже неинтересен, а в городе за весь сезон ни одной афиши не было. Грустно все это, не хотим мы за этот «Зенит» болеть. Один шанс – победа в Кубке, только она способна что-то поменять».

Через пару часов начались кричалки и переклички между фанатами, а в одном из купе из портативной колонки заиграл драм-н-бейс – верный признак питерской андеграунд-тусовки. Андеграундом вообще было пропитано все в этой истории: от финальной пары «Тосно» — «Авангард», до всего вокруг происходящего. Чем дальше ехал поезд, тем больше происходило событий, и все упорнее не покидало ощущение того, что ты оказался где-то в 90-х. Временах, когда на выезд из Москвы в Самару могли проехать зайцем, запираясь в туалетах и перескакивая с поезда на поезд, а драки между фанатами в тамбуре были обязательной частью программы.

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Драк не удалось избежать и в этот раз. Их случилось несколько: кому-то выбили коленную чашечку, а один из фанатов «Зенита» чуть не потерял кисть руки, всю оставшуюся дорогу держа ее другой рукой – с порванными сухожилиями, но перевязанную. Ночка была веселая — доехали не все.

«Ротор» — «Авангард»

По приезде в Волгоград ничего не выдавало в городе предстоящего финала Кубка России. Разве что болельщики «Тосно» выстроились на площади вокзала, чтобы сделать общую фотографию. Утром город был занят проведением мероприятий в честь 9-го мая – футбол отошел на второй план. И только поднявшись на Мамаев курган можно было услышать:

— Сегодня футбол?

— Да, ты что, не знаешь? Наш «Ротор» с «Тосно» играет!»

В этот момент курским болельщикам должно было стать очень обидно, но они этого не услышали. Основная масса курян приехала в город на Волге только к обеду. «Нас много будет – говорит болельщик «Авангарда» — тринадцать автобусов уже в пути!». Это действительно сильно, но такой ажиотаж понятен. Для клуба и для всех жителей города это – историческое событие, сравнимое с выходом Исландии на Евро-2016. Ближе к вечеру их действительно стало больше. Даже больше, чем болельщиков «Тосно». По разговорам стало понятно, что из Курска приехало около четырех тысяч – из Питера всего полторы.

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Печальные прогнозы болельщиков «Тосно» вскоре подтвердились. Человек, близкий к футбольному клубу из Ленинградской области, рассказал о том, что финал Кубка России, скорее всего, станет для клуба предпоследним матчем, так как клуб власти больше поддерживать не собираются. Команда до сих пор не подала заявку на еврокубки, а подаст вообще или нет – никто не знает. Скорее всего, путевка в Европу достанется шестой команде чемпионата. «Авангард», кстати, тоже заявку еще не подавал – им просто негде играть, да и не хватает денег на лицензию.

Прекрасный сон

Несмотря на все эти удивительные вещи, к вечеру подступы к «Волгоград Арене» были наполнены людьми. Всюду виделись счастливые лица, покупающие памятные шарфы: люди надеялись на яркую игру. Забегая вперед, стоит сказать, что они ее получили. Вопреки всем ожиданиям, о том, что финал получится унылым, «Тосно» и «Авангард» на поле смотрелись невероятно круто! А атмосфера на стадионе – это лучшее, что случалось с российским футболом за последние годы.

Матч начался с поздравлений юниорской команде «Ротора» — они завоевали бронзовые медали в молодежном первенстве. Затем была минута молчания в память о жертвах Великой отечественной войны, а потом начался футбол, который все хотели видеть, но никто не решился поверить в подобное.

Команды вступили в бой без особой раскачки – сразу пустились атаковать ворота с огнем в глазах. Для «Авангарда» этот финал – самое главное событие в истории. Победа в нем как прекрасный сон, который в итоге не сбылся. Для «Тосно» — финал Кубка — надежда на выживание. Тоже сказка, но более жестокая.

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Именно «Тосно» первым и забил. Сделал это Алексей Скворцов. Но «Авангард» долго тянуть не стал. Уже через несколько минут счет сравнял Игорь Киреев – стадион просто сошел с ума. И если кто-то подумал, что на этом градус матча спал, то серьезно ошибся. Команды будто не заметили обмена голами, продолжив показывать очень атакующий футбол. Болельщикам такая игра пришлась только в радость – их крики и пение можно было услышать, кажется, аж на Мамаевом кургане. Но голкиперы вдруг начали творить чудеса. Сначала Александр Кобзев из «Авангарда» сделал просто нереальный сейв. А уже через несколько минут свои ворота спас Давид Юрченко из «Тосно». Благодаря их отменной игре голов в первом тайме зрители больше не увидели.

Надежда на спасение

Ко второму тайму команды подошли более взвешенно и таких оголтелых атак уже не возникало. Но игра все равно смотрелось невероятно напряженной, хоть и острых моментов было не так много. При этом поддержка обоих команд болельщиками впечатляла. На стадион пришли сорок с половиной тысяч человек, и кажется, что местных жителей из них была только половина. Каждая из команд будто бы выступала дома.

Вот, что провинциальные голодные до побед клубы и крутые стадионы с матчами делают!

У «Тосно» поддержка была чуть сильнее. Возможно, это и помогло им перехватить инициативу в концовке встречи. Резиуан Мирзоев забил за «Тосно» и принес в итоге команде Дмитрия Парфенова победу в Кубке России (2:1). Победу и надежду на спасение!

Кубок России. Финал

ТОСНО — АВАНГАРД — 2:1 (1:1)

Волгоград. 9 мая.

Стадион «Волгоград Арена». 40373 зрителя.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Маргасов, Галиулин, Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Полетанович, Скворцов (Рикардиньо 66), Жигулев (Карницкий, 85).

«Авангард»: Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Болов (Тлупов, 77), Федчук (Акбашев, 82), Альшин, Киреев, Гурфов, Коробов, Нетфуллин.

Голы: 1:0 — Скворцов (11), 1:1 — Киреев (16)? 2:1 — Мирзов (80).

Предупреждения: Буйволов (56), Федчук (76), Мирзов (81).

16 (4) удары (в створ) 8 (4)

7 фолы 11

5 угловые 1

0 офсайды 0

57 % владения мячом 43

Текст: Евгений Морозов

Фото: Сергей Дроняев, инстаграм и твитер «Тосно»