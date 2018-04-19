Тошно мне, «Тосно». Главные ошибки «Спартака» в проигранном полуфинале Кубка России  

Чуть меньше трех недель прошло с игры 24-го тура между «Спартаком» и «Тосно». Но для красно-белых это оказалось большим сроком. Ведь проиграть аутсайдеру РФПЛ, оборону которого взламывал еще в конце марта – это надо уметь. И дело не только в карме Дениса Глушакова.

Ужас по-балкански

Хотя эта встреча не была похожа на матч 31 марта. Тогда «Тосно» большую часть первого тайма владело преимуществом, и только гол со штрафного от Фернандо помог разрядить обстановку. В эти же стартовые 45 минут с мячом находились игроки Карреры, которые пытались прямолинейно обхитрить оборону гостей. Даже Комбаров нанес предсказуемый (но мощный удар) по воротам Юрченко метров с 25 – голкипер сумел парировать удар.

Но редкие контратаки тосненцев все равно пугали, ведь левый фланг защиты «Спартака» просто не работал. Смешно до слез, когда арендованный из «Наполи» Максимович проигрывает в скорости 34-летнему Погребняку. «Сегодня еще пару раз убежал бы от Максимовича, если бы не заменился», — с полной уверенностью заявлял форвард после матча. Казалось бы, после травмы и замены Погребняка Никола должен уже войти в игру. Но нет: он не мог перехватить мяч у Мирзова и терял позицию во время скоростных атак клуба из Ленобласти.

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Работа над ошибками

Тяжело шла игра и у Ханни. Софьян вроде бы обыгрывал соперников, неплохо взаимодействовал с Промесом, Самедовым и другими. Но проблема алжирца была в завершающей стадии — когда в моменте требовалась решительность действий, Ханни терялся: то пас выдаст в ноги Буйволову, то завозится с обработкой и потеряет мяч на линии чужой штрафной. Он-то и стал первым, кто был заменен в начале второго тайма на Зе Луиша.

Спасибо за поддержку, красно-белые! Нам очень жаль, что мы не смогли вас порадовать. Верим – победы впереди! #СпартакТосно – 1:1 (4:5 по пенальти) pic.twitter.com/T3jg2Oa7cw — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 18, 2018

В соцсетях Карреру уже забрызгали интернет-слюной, виня его за бессмысленные замены. Но в этом случае ставка итальянца сыграла. Ведь на протяжении всего матча Зобнин, Ещенко и Комбаров делали высокие навесы с надеждой на удачные действия партнеров в верховой борьбе. Но только после выхода Зе в обороне «Тосно» начали суетиться – африканец вновь опасно пробивал после коронного прыжка за мячом. Но главная заслуга вышедшего нападающего – нестандартность. До первого забитого мяча игроки «Спартака» пытались разыграть момент до верного, и только Зе Луиш не побоялся нанести удар сразу после обработки мяча. Хотя вокруг него и находились двое защитников!

Эффект последних минут

А вы любите флэшбэки? Красно-белые жить без них не могут. «Марибор», «Динамо», сентябрьская ничья с тем же «Тосно» — эти встречи должны были научить москвичей: радоваться победе надо ПОСЛЕ финального свистка, а не ВО ВРЕМЯ последних минут матча. Но новичок Максимович еще не понял, в какую команду попал. Во время атаки тосненцев на 89-й минуте серб в своей штрафной площади (!) пустил себе за спину Галиулина и по-детски попятился после его обводки. Итог – из-под Николы гол и был забит.

Нужно было видеть Дмитрия Назарова. Перед началом дополнительного времени актер спустился пониже к полю, с озадаченным лицом шокированно размахивая руками. Подобная мимика — побочный эффект от игр «Спартака» независимо от времени.

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Гид по неудачам

Тактика «Тосно» на два дополнительных тайма была предсказуемой: и Юрченко выносил мяч медленно, и игроки падали при любой удобной возможности, чтобы убить минуты. Только обвинять черно-белых в пассивности ради серии пенальти нельзя – красно-белые опять похоронили самих себя.

Проблема «Спартака» №1 — нереализованные моменты. Но в этом матче транжирство стало следствием необоснованной замены Самедова. Александр проводил игру уверенно, у него все ладилось с поперечными передачами на Адриано и скоростными прорывами по правому флангу. Но Глушакова выпустили ради удержания мяча, да и время надо было потянуть. Это и погубило — московский клуб не умеет играть на удержание, только вперед.

Можно сколько угодно обсуждать роковую замену на полузащитника, но винить в поражении только его из-за промаха в убойной позиции (120-я минута) – глупость. Почему никто не налетает на Промеса? Сколько раз голландец решал пробить по воротам, а не отдать пас. И где результаты неоправданного риска?

Это победа! Спасибо всем, кто болел и переживал! Сегодня чуть поразновать, а завтра уже надо готовиться к матчу #ТосноАмкар ! pic.twitter.com/pMNNFbS2Rp — ФК ТОСНО (@fctosno) April 18, 2018

Выдать Глушакову право на 11-метровый удар? В этом и была главная вина Карреры. Если промах вышедшего на замену Фернандо нельзя связать с его невезением (бразилец и выполнял классные прострелы во время командного застоя), то Дениса сломал памятный выход один на один (на который его Фернандо и вывел). А «Спартак» разрушился осле незабитого пенальти деморализованного капитана.

Трофей отменяется

«Мы должны поехать в Волгоград!», — скандировали болельщики перед началом серии пенальти. Но решающий гол Нуну Роши вынудил большинство фанатов отказаться от майской поездки и аплодировать команде Дмитрия Парфенова. Экс-защитник «Спартака» повернулся к трибунам и сделал жест а-ля «победа заслуженная, разве нет?». В итоге «Открытие Арена» аплодировала специалисту, а он благодарил болельщиков. Да и сам «Спартак» можно похвалить: после неожиданного поражения в 96-летнюю годовщину красно-белых страна получила лучший финал Кубка России в истории.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев