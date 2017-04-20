Теплица с тюльпанами. Евроэкспорт: топ-5 игроков чемпионата Голландии для продажи грандам

Когда топ-клубу необходим талантливый молодой футболист, не требующий огромной зарплаты, скауты обращаются за помощью к Голландии. Еженедельник «Футбол» составил топ-5 игроков из чемпионата Нидерландов, кто может покинуть свои клубы этим летом.

Кто: Каспер Дольберг

Дата рождения: 06.10.1997

Амплуа: нападающий

Клуб: «Аякс»

Кто такой Каспер Дольберг, знают менеджеры всех клубов Европы из тех, что способны выложить более 10 млн евро за молодого игрока. Девятнадцатилетний датчанин покорил футбольную Европу буквально за два года. Воспитанник датского «Силькеборга» заинтересовал скаута из «Аякса» Джона Ольсена, в свое время открывшего Ибрагимовича, Эриксен и Фишера. С молодым датским талантом специалист не прогадал: в этом сезоне Дольберг забил в чемпионате 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Сильные его стороны – «второй этаж» и дриблинг. В среднем датчанин выигрывает 42% верховых единоборств и совершает 2,14 удачные обводки за игру. Отличные показатели для 19 лет даже в таком безбашенном турнире, как Эредивизие. За Каспером уже следят «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Боруссия» Д. Но основной претендент на Дольберга — «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не стал скрывать своего восхищения игроком «Аякса» и предсказал ему великое будущее. А ведь оно уже не за горами. В начале года датчанин вошел в список номинантов на премию лучшему молодому игроку мира Golden Boy-2017.

Вверх тормашками. 5 чемпионатов, где играют по системе «весна–осень»

Несомненно, поражает и скорость развития игрока: дебютировав в Лиге чемпионов, Дольберг умудрился забить ПАОКу и спасти «Аякс» от поражения. На фоне стремительного прогресса стоимость игрока выросла за 9 месяцев в 40(!) раз: от 200 тысяч до 8 млн евро. И это далеко не предел.

Кто: Николай Йоргенсен

Дата рождения: 15.01.1991

Амплуа: нападающий

Клуб: «Фейеноорд»

Николая Йоргенсон — еще один датчанин, покоривший Голландию. Летом прошлого года «Фейеноорд» приобрел игрока в «Копенгагене», где форвард показывал стабильно хорошие результаты четыре сезона подряд. Однако голландский клуб позволил нападающему по-настоящему продемонстрировать все свои силы.

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст решил переставить массивного Николая с левого фланга атаки на позицию центрфорварда. Это было лучшим решением специалиста. В первом же сезоне Йоргенсена «прорвало». Сейчас датчанин лидирует одновременно и в гонке бомбардиров, и в гонке ассистентов чемпионата. По системе «гол+пас» нападающий уже набрал больше 30 очков, забив 19 голов и отдав 12 передач. Невероятная результативность игрока перекрывает отсутствие у него яркой техники. К тому же высокий рост (190 см) и крупное телосложение позволяют ему чувствовать себя королем штрафной площади.

Кислые фрукты. Пять самых экзотичных трансферов «Спартака»

В сборной Дании все не так радужно: пока в команде играет «Лорд» Бендтнер, место центрфорварда будет занято им. Возможно, что после взрывного голландского сезона главный тренер сборной Оге Харейде поменяет схему и даст шанс Николаю. Возможно, все изменится к лету: впервые с сезона-1998/99 «Фейеноорд» может стать чемпионом Голландии, опередив «Аякс», а Йоргенсон тогда будет вписывать это достижение в резюме.

Кто: Энес Унал

Дата рождения: 10.05.1997

Амплуа: нападающий

Клуб: «Твенте»

Молодой турок Энес Унал привлек внимание топ-клубов еще два года назад: «МанСити» откопал молодое дарование в турецком чемпионате и выкупил его у «Бурсаспора» за 3,2 млн евро. Семнадцатилетний игрок тогда и претендовать не мог на игру в старте «Сити» и был отправлен в долгое путешествие по европейским клубам в поисках игровой практики. Ничего не показав в «Генке», Унал отправился в НАК — голландский клуб второго дивизиона, где забил 8 мячей в 14 матчах. Но в «Сити» посчитали, что это слишком мало для того, чтобы вернуться в Англию. На помощь пришел «Твенте». И теперь «турецкий Месси», как его окрестили британцы, является самым результативным игроком команды, забив 15 голов и отдав 3 голевые передачи.

На родине на молодого нападающего возлагают большие надежды. В 16 лет Энес стал самым молодым игроком, забивавшим в Турецкой Суперлиге, а результативности футболиста в Турции можно только позавидовать: 182 забитых мяча всего лишь в сотне матчей за дубль «Бурсаспора» и 24 гола за 25 появлений в футболке сборной Турции до 16 лет. В марте прошлого года главный тренер национальной команды Турции Фатих Терим обратил внимание на молодого форварда и вызвал его в сборную.

Гражданская оборона. Пять ярких защитников-легионеров в истории РФПЛ

Велика вероятность, что «Манчестер Сити» все-таки вернет Унала из аренды, но для начала ему будет необходимо выиграть конкуренцию у Агуэро и Жезуса.

Кто: Себастьен Аллер

Дата рождения: 22.06.1994

Амплуа: нападающий

Клуб: «Утрехт»

Себастьен Аллер известен в России тем, что входил в сферу интересов ЦСКА и «Спартака», но отказался переезжать в РФПЛ. Французский форвард также отказал «Сандерленду» и «Норвичу» — ему нужны были еврокубки. В этом сезоне «Утрехт» как раз борется за участие в Лиге Европы. Самым результативным игроком клуба на сегодняшний день является как раз Аллер, забивший 13 голов и отдавший 7 голевых передач. Француз вообще стабилен: 43 мяча в сумме за три сезона.

Сильные стороны Аллера — дриблинг и действия в штрафной площади. Себастьен отлично играет головой. Крепкое телосложение француза позволяет ему участвовать в верховых единоборствах, наравне с этим игрок демонстрирует и неплохой дриблинг, что несвойственно для крупных футболистов. На сегодняшний день трансферная стоимость игрока составляет 8 млн евро, и он все еще остается отличным кандидатом на переезд в РФПЛ. На игрока, помимо этого, претендует ряд клубов из английской, немецкой и французской лиг.

Сейчас Себастьен Аллер выступает за сборную Франции до 21 года, за которую провел уже 10 игр и забил 6 голов. Во взрослой национальной команде форварду придется столкнуться с огромной конкуренцией в лице Гризманна, Жиру и Мбаппе.

Внимание, кастинг! Пять немецких талантов, которые приедут на Кубок конфедераций

Кто: Сам Ларссон

Дата рождения: 10.04.1993

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Херенвен»

Саму Ларссону еще далеко до главного «шведского бога», однажды игравшего в Голландии. Но молодой вингер уже заставил говорить о себе в Европе. После того как игрок перерос шведский чемпионат, двери для молодого футболиста оказались открытыми сразу в несколько лиг. Но Ларссон выбрал «Херенвен», когда-то давший дорогу Руду ван Нистелрою, Басу Досту, Клас-Яну Хунтелару и Георгиосу Самарасу.

Извините, вам наверх? Кто нацелился на выход в топ-5 европейских лиг

В команде вингер получил прозвище Самба Сам — за невероятную технику, дриблинг и умнение обращаться в мячом в стиле бразильцев. Сложно найти игрока в чемпионате, который так же возил бы защитников по полю. Чтение поля, дальние удары и умение играть в защите — еще три хороших скила Ларссона. Сам демонстрировал свой пушечный удар как в Швеции, так и в Голландии. Ларссон образует отличный тандем с иранским нападающим Реза Гучанежадом. На пару футболисты уже заработали 40 очков по системе «гол+пас». Оба игрока – на двух верхних строчках списка самых результативных исполнителей в команде.

Контракт Сама заканчавается летом 2018 года, его трансферная стоимость составляет 7 млн евро. В 2015 году Ларссон отказался переходить в ПСВ на место ушедшего Депая. Велика вероятность, что этим летом вингер пополнит состав топ-клуба. Известно, что за шведом следят английские и итальянские команды.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press