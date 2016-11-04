Тактический словарь. 12 главных терминов современного футбола

Тактические статьи о футболе сейчас популярны как никогда. Зрителям уже неинтересно просто смотреть футбол — интернет и телевидение показывают его круглые сутки. Многим интересно понять суть игры, проникнуть в тренерские головы и узнать больше о тактике и стратегии команд. Но статьи пестрят различными терминами, понятными только фанатам тактики, и продраться через различные «полуфланги», «инвертированных вингеров» и «контрпрессинг» обычному болельщику бывает непросто. Еженедельник «Футбол» подготовил небольшой тактический словарь для тех, кто хочет лучше разбираться в тактике.

Атакующая треть

Для удобства восприятия информации тренеры делят футбольное поле на части. Есть разные подходы, но самым распространенным является деление поля по вертикали на три части — оборонительную, среднюю и атакующую трети. Важнейшим для достижения победы является умение команды действовать в атакующей трети: ведь именно оттуда команды забивают голы. На количество ТТД, точность передач, процент выигранных единоборств в этой части поля обращают внимание все тренеры. Конечно, умение играть в оборонительной и средней трети тоже очень важно, но, чтобы забивать, надо хорошо играть около ворот соперника.

Зона 14

Почему именно 14? Один известный британский футбольный аналитик разделил поле на 18 равных зон — каждую половину на 9 равных частей. Таким образом, зона перед штрафной соперника получила номер «14». Почему она важна? Дело в том, что, по исследованиям, успешные действия именно в этой зоне во многом определяют победу команды в матче и турнире. Более успешные команды больше владеют мячом в этой зоне, отдают больше передач в эту зону и из нее, создают моменты для ударов в результате действий именно в ней. Поэтому, если команда хочет добиваться результата, ей нужно учиться играть в зоне 14.

Полуфланг

В современном футболе полуфланг — одна из ключевых зон на футбольном поле. Раньше она называлась зоной инсайда, но вместе с системой дубль-вэ канули в прошлое и инсайды. Теперь, поскольку игроков, изначально располагающихся в этой зоне между центром и флангом атаки, нет, то и название зоны изменилось — на более интуитивно-понятный полуфланг. Ключевой эту зону делают два фактора. Во-первых, она очень уязвима для обороняющейся команды. Большинство клубов сегодня используют схему с четырьмя защитниками в линию, и полуфланг располагается на стыке зон ответственности центрального и крайнего защитников. Игрок, появляющийся здесь, может ввести в заблуждение защитников и получить необходимую свободу перед чужими воротами. Отсюда вытекает второй фактор уязвимости полуфланга: сюда смещаются самые креативные игроки команд. В этой зоне они могут найти пространство для создания опасности у чужих ворот. В современном футболе эти игроки часто формально занимают позицию на фланге, но бровка ограничивает их потенциал и они смещаются немного в центр, ближе к воротам, в свободную и представляющую больше возможностей зону полуфланга. Часто таких игроков называют инвертированными вингерами.

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Инвертированный вингер

Изначально вингер — это крайний нападающий, но в современном футболе их осталось мало. Им повезло больше, чем инсайдам, — эта позиция пережила смерть схемы дубль-вэ, но постепенно отмирала. Сейчас классические вингеры все еще существуют, но чаще их используют в более модном и современном смысле. Теперь их инвертируют, то есть разворачивают, в центр. Для этого игрока ставят на неудобный фланг, чтобы он, используя сильную ногу, двигался не по бровке, а смещался в центр. Классический пример инвертированного вингера — Арьен Роббен в «Баварии», уже много лет играющий справа. Хотя начинал он именно как классический вингер, используя на левом фланге свою сильную левую ногу. Примерно такую же трансформацию прошли звезды мадридского «Реала» Криштиану Роналду и Гарет Бэйл.

Раньше они бегали вдоль бровок и делали передачи в штрафную с флангов, теперь смещаются в центр под удар с удобной ноги. Часто в роли инвертированных вингеров выступают просто креативные полузащитники, которых для освобождения от большого объема работы в центре поля уводят ближе к бровке. А фланги отданы на откуп крайним защитникам, чья роль за последние годы выросла до колоссальных размеров. Правда, Хосеп Гвардиола еще в «Баварии» начал поворачивать время вспять, возрождая классических вингеров. Когда требовалось растянуть оборону соперника, он отряжал налево левоногого Дугласа Косту, а направо — Кингсли Комана, которые благодаря дриблингу и прекрасным подачам с краев создавали проблемы обороняющейся команде. При этом Гвардиола нашел новое применение крайним защитникам. Так появились инвертированные фулбеки.

Инвертированный фулбек

Гвардиола не оставляет попыток создать идеальную команду, и в «Баварии» он пришел к идее численного превосходства в центре поля за счет смещения туда крайних защитников. Таким образом он не только насыщает центр поля, но и соблюдает баланс в команде при обороне и атаке. Во многих командах фулбеки играют на одной линии с нападающими, и при потере мяча им надо преодолеть больше половины поля, чтобы вернуться в защиту. Если же они при потере находятся в опорной зоне, то им просто необходимо сместиться на фланг, что отнимает гораздо меньше времени и сил. Кроме того, Гвардиола может позволить себе выпустить на поле 5 атакующих игроков, поскольку большинство функций разыгрывающих берут на себя фулбеки. Однако в «Манчестер Сити» такая схема пока работает не лучшим образом, и дело тут, скорее всего, в персоналиях. В «Баварии» инвертированными фулбеками были универсальные и разносторонние Алаба и Лам, а крайние защитники «Сити» не могут похвастаться такими же умениями в розыгрыше и организации атак.

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Перегруз

В условиях насыщенной обороны очень важным становится умение команды создавать перегруз на одном из участков поля. Перегруз — это количественное либо качественное преимущество атакующей команды. Кто-то делает ставку на насыщенный центр, кто-то, наоборот, максимально смещает акценты на фланги. Перегружать можно, например, и линию нападения. Некоторые команды при атаке располагаются таким образом, что в линии нападения находится больше игроков, чем в линии обороны соперника. Дело остается за малым — довести мяч до своих форвардов и реализовать численное преимущество. Многие насыщают штрафную площадь при фланговых подачах, особенно в концовках матчей, — это тоже один из видов перегруза. При этом перегруз может быть не только количественным. Если нападающего высокого класса (Месси, Роналду, Неймара или расцветшего при Гвардиоле Рахима Стерлинга) оставить один на один против защитника, то это тоже можно назвать перегрузом, поскольку без подстраховки с игроком такого уровня справиться очень непросто, и атакующая команда получает преимущество.

Контрпрессинг

Одним из самых современных и модных тактических понятий в мировом футболе считается контрпрессинг, то есть прессинг соперника большими силами сразу после потери, чтобы максимально быстро вернуть мяч своей команде. Его активно применяла «Барселона» Гвардиолы, но зазвучал на весь мир он только после успехов дортмундской «Боруссии» Клоппа. Для «Барсы» контрпрессинг был лишь инструментом для восстановления владения мячом, а Клопп называет его лучшим диспетчером. Идея немца в том, чтобы не просто вернуть мяч себе, но и поймать соперника на перестроении: в момент овладевания мячом команда перестает защищаться и перестраивается на атаку, и если в это время отобрать у нее мяч, то можно выйти на свободное пространство перед чужими воротами. «Боруссия», используя этот прием, выиграла чемпионат Германии и дошла до финала Лиги чемпионов, а сейчас Клопп вовсю применяет контрпрессинг в АПЛ.

Прессинг-ловушки

Вообще прессинг в самых разных его проявлениях в последние годы стал все больше проявляться в футболе. Одной из его разновидностей являются так называемые ловушки: когда с помощью давления на владеющего мячом соперника обороняющаяся команда заставляет двигать мяч в нужном ей направлении. А движется мяч в ловушку — туда, где оборона может его отобрать. Чаще всего эти ловушки располагаются на флангах, потому что там проще зажать соперника в тиски и перекрыть все направления передач.

Cover-shadow

На русский язык данное словосочетание переводится как «покрывать тенью», но, конечно, таким переводом смысл термина передать невозможно. Этот термин также связан с прессингом, и суть его в том, что игрок, прессингующий соперника с мячом, должен перекрывать направление передачи на одного из его партнеров, как бы покрывать оставленного за спиной игрока тенью.

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Без грамотного cover-shadow хороший прессинг невозможен, ведь чаще всего прессинг осуществляется меньшим количеством игроков, чем владение мячом, к тому же к владению часто подключают вратаря. И прессингующие игроки должны позаботиться о том, чтобы их не могли отрезать простой передачей.

Спусковой крючок (trigger) прессинга

Многие команды, использующие прессинг, отрабатывают различные ситуации, когда вся команда должна начинать давление. Неорганизованный прессинг легко разбить, поэтому сигнал к его началу должен был един и понятен для всех. Такие сигналы называют триггерами, или спусковыми крючками прессинга. Они бывают разные: это может быть передача назад, передача конкретному игроку, неудачная обработка мяча, чуть неточный пас. Также включать прессинг может один из игроков защищающейся команды: он первым начинает давление на соперника с мячом, и к его движению подключаются партнеры.

Открытый и закрытый мяч

Обороняющиеся команды используют сигналы не только при прессинге, но и при создании искусственного офсайда. В первую очередь это правило открытого и закрытого мяча. Открытым мяч считается, если владеющий им игрок может сделать передачу за спину защитникам. В этот момент линия защиты движется назад, к своим воротам, реагируя таким образом на угрозу. Если же игрок с мячом располагается спиной к чужим воротам, если идет передача назад или возникает другая ситуация, при которой пас за спину защитникам невозможен, — линия обороны движется вперед, от своих ворот, создавая максимальную компактность и оставляя форвардов соперника в положении вне игры. В России таким приемом лучше всех пользуется тот же «Ростов» — в основном благодаря опытному Сесару Навасу, который грамотно руководит линией обороны и двигает ее вперед и назад в соответствии с развитием событий на поле.



Поджимать зону

Еще одним важным навыком для игроков защиты является умением поджимать зону. Часто за счет движения футболистов атаки владеющей мячом команде удается создать пространство между линиями защиты и полузащиты соперника и доставить туда мяч. Нередко в это пространство открывается атакующий полузащитник или оттягивается один из форвардов. И чтобы не дать игроку атаки получить мяч и развернуться лицом к воротам, защитники должны заполнять или поджимать оставленную партнером зону, выдергиваться из линии защиты и атаковать получающего мяч футболиста. Это очень рискованный и опасный прием, ведь при малейшем промахе защитник будет отыгран и оставит за спиной пустую зону, поэтому от игрока обороны требуется прекрасное чтение игры и умение быстро и своевременно сыграть на опережение.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Еженедельник «Футбол»