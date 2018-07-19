Таблица трансферов РПЛ. Лето-2018/19

Таблица трансферов чемпионата России 2018/2019.

Внимание: выделены состоявшиеся трансферы!

Локомотив (Москва)

Пришли: н. Портнягин (Урал, из аренды), н. Жемалетдинов (Рубин), з. Маргасов (из аренды), з. Идову (Амкар), н. Эдер (Лилль, Франция).

Ушли: п. Касаев (Балтика, аренда), з. Пейчинович (Чанчунь Ятай, Китай), в. Лобанцев (Ротор-Волгоград), н. Ари (Краснодар, из аренды), п. И. Денисов (Зенит).

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Чернов (Урал, из аренды), з. Магнуссон (Бристоль Сити, Англия), п. Ефремов, (Оренбург, из аренды), п. Бийол (Рудар, Словения), з. Родриго Бекао (Баия, Бразилия).

Ушли: п. Вернблум (св. агент), п. Миланов (св. агент), п. Натхо (св. агент), н. Муса (Лестер, Англия, из аренды), п. Ткачев (Арсенал, аренда), н. Базелюк (СКА-Хабаровск, аренда), п. Головин (Ювентус, Италия / Челси, Англия).

Спартак (Москва)

Пришли: з. Жиго (Гент, Бельгия), п. Ташаев (Динамо), з. Кутин (из аренды), п. Попов (Рубин, из аренды).

Ушли: з. Таски (Истанбул ББ, Турция), п. Зуев (Ростов), п. Пашалич (Челси, Англия, из аренды), з. Максимович (Наполи, Италия, из аренды), п. Гулиев (Ростов), н. Никулин (Шинник), п. Промес (Эвертон, Англия), з. Кутепов (РБ Лейпциг, Германия).

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з. Спаич (Андерлехт, Бельгия), з. Стоцкий (Уфа), п. Жигулев (из аренды), п. Катрич (Динамо), н. Онугха (Волгарь), з. Таранов (Крылья Советов), н. Ари (Локомотив, из аренды), з. Пападопулос (Гамбург, Германия)

Ушли: п. Шатов (Зенит, из аренды), з. Гранквист (Хельсингборг, Швеция), п. Лаборде (св. агент), п. Жоаозиньо (св. агент), п. Подберезкин (Рубин), н. Иван (Рапид, Австрия), з. Грицаенко (Енисей, аренда)

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: т. Семак, п. Шатов (Краснодар, из аренды), з. Нету (Фенербахче, Турция, из аренды), з. Новосельцев (Арсенал, из аренды), з. Цаллагов (Динамо, из аренды), п. Эрнани (Сент-Этьен, Франция, из аренды), п. Нобоа (Рубин, из аренды), п. Юсупов (Ростов, из аренды), п. Мак (ПАОК, Греция, из аренды), н. Джорджевич (Арсенал, из аренды), н. Дзюба (Арсенал, из аренды), з. Анюков (Зенит-2), п. Ахметов (св. агент), п. И. Денисов (Локомотив)

Ушли: з. Кришито (Дженоа, Италия), п. Файзулин (завершил карьеру), з. Терентьев (Енисей, аренда), п. Паредес (Наполи, Италия)

Уфа (Уфа)

Пришли: т. Томаров, з. Пуцко (СКА-Хабаровск, из аренды), з. Круговой (Зенит-2), н. Алибек (Стяуа, Румыния)

Ушли: т. Семак, н. Абдулавов (Ротор, аренда), з. Стоцкий (Краснодар), н. Абдулавов (Ротор-Волгоград, аренда), п. Батютин (Авангард, аренда)

Арсенал (Тула)

Пришли: т. Кононов, в. Нигматуллин (Амкар), п. Ткачев (ЦСКА, аренда), п. Костадинов (Маккаби Х, Израиль)

Ушли: т. Божович, п. Бурчану (св. агент), п. И. Максимов (св. агент), н. Шевченко (св. агент), н. Расич (св. агент), з. Новосельцев (Зенит, из аренды), н. Дзюба (Зенит, из аренды), н. Джорджевич (Зенит, из аренды), з. Сунзу (Метц, Франция)

Динамо М (Москва)

Пришли: з. Белоруков (Амкар, из аренды), з. Лелюхин (Спартак-2, из аренды), п. Могулкин (Велес, из аренды), н. Ле Таллек (Црвена Звезда, Сербия)

Ушли: з. Цаллагов (Зенит, из аренды), п. Катрич (Краснодар), п. Ташаев (Спартак), з. Ненахов (СКА-Хабаровск, аренда)

Ахмат (Грозный)

Пришли: т. Ледяхов, з. Мусалов (Анжи, аренда), п. И. Думбия (Андерлехт, Бельгия), п. Гащенков (Амкар), п. Торже (Карабюкспор, Турция, из аренды)

Ушли: т. Галактионов, н. Жаба (ПАОК, Греция), з. Сампайю (св. агент), п. Кацаев (Анжи)

Рубин (Казань)

Пришли: з. Уремович (Олимпия, Словения), п. Подберезкин (Краснодар), з. Чико (Гранада, Испания), п. Байрамян (Ростов, аренда), в. Коновалов (Торпедо-БелАЗ, Белоруссия)

Ушли: з. Кузьмин (св. агент), в. Рыжиков (св. агент), п. Карадениз (завершил карьеру), п. Ахметов (св. агент), н. Жемалетдинов (Локомотив), з. Энаке (Партизан, Сербия), п. Попов (Спартак, из аренды), з. Бергстрем (св. агент)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: п. Зуев (Спартак), п. Гулиев (Спартак), п. Салетрос (АИК, Швеция), п. Мирзов, п. Трошечкин, з. Логашов (Балтика), п. Эззатоллахи (Амкар, из аренды), з. Хаджикадунич (Мальме, Швеция)

Ушли: п. Байрамян (Рубин, аренда), п. М. Думбия (Реймс, Франция), н. Качарава (Анортосис, Кипр), п. Чуперка (Тамбов), в. Гошев (Шинник)

Урал (Екатеринбург)

Пришли: т. Парфенов, з. Брызгалов (Анжи), н. Юсупов (Тюмень, из аренды), н. Ставпец (Тюмень, из аренды), п. Ломакин (Енисей, из аренды), в. Арапов (Волгарь, из аренды), н. Погребняк

Ушли: т. Тарханов, з. Чернов (ЦСКА, из аренды), н. Портнягин (Локомотив, из аренды), п. Манучарян (св. агент), в. Арапов (Чайка, аренда), н. Ставпец (св. агент)

Анжи (Махачкала)

Пришли: з. Удалый (Оренбург, из аренды), п. Кацаев (Ахмат), п. Кулик (Крылья Советов),

п. Савичев (СКА-Хабаровск)

Ушли: з. Брызгалов (Урал), з. Полуяхтов (Крылья Советов), п. Бакаев (Оренбург), з. Мусалов (Ахмат, аренда), в. Лория (Крылья Советов, из аренды), п. Хубулов (Эрзурумспор, Турция)

Оренбург (Оренбург)

Пришли: п. Бакаев (Анжи), з. Шахов (Тосно), п. Кулишев (Сочи), н. Чуканов (Тюмень), з. Шляков (Тамбов), в. Довбня (СКА-Хабаровск), п. Кисляк (Иртыш)

Ушли: п. Ефремов (ЦСКА, из аренды), з. Удалый (Анжи, из аренды), з. Плопа (Балтика), н. Дюриш (Анортосис, Кипр), н. Делькин (Нижний Новгород)

Крылья Советов (Самара)

Пришли: з. Таранов (св. агент), з. Полуяхтов (Анжи), в. Лория (Анжи, из аренды), з. Чичерин (Енисей), в. Опарин (Тосно)

Ушли: н. Самодин (Шинник, аренда), п. Георгиевский (св. агент), п. Кулик (Анжи), з. Таранов (Краснодар)

Енисей (Красноярск)

Пришли: п. Комолов (Амкар), з. Терентьев (Зенит, аренда), в. Юрченко, з. Огуде (Амкар), з. Занев (Амкар), з. Дугалич (Тосно), н. Лескано (Анжи)

Ушли: з. Чичерин (Крылья Советов), з. Тен (Томь), з. Жиров (Зандхаузен, Германия), з. Гарбуз (Тамбов), з. Васильев (Ротор), з. Мильдзихов (Химки, аренда), п. Камеш (св. агент), н. Малоян (Тюмень, аренда)

Фото: клубы РФПЛ

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