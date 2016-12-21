Сход-развал. Почему «Вольфсбург» оказался в серьезном кризисе

В сезоне-2014/15, когда в идеальной системе развития дортмундской «Боруссии» неожиданно наступила черная полоса, Бундеслиге потребовался новый герой. Тот самый, что сможет что-то противопоставить надоевшей «Баварии». Тогда этим суперменом стал Дитер Хеккинг и его «Вольфсбург». Прошло каких-то полтора года, и «волки» растеряли все свои зубы, которые угрожающе скалились в сторону Мюнхена.

С января 2015 года по всей Европе гремели имена Кевина Де Брюйне и его везучего двухметрового друга Баса Доста, который забивал все, что видел. Разгромив дома «Баварию» 4:0, эти ребята изо всех сил сохраняли интригу в чемпионате, а также вышли в финал Кубка страны, где одолели дортмундскую «Боруссию». Летом команду покинул ее главный креативщик — Кевин Де Брюйне: отправился во второй вояж в АПЛ. На смену ему спортивным директором клуба Клаусом Аллофсом были куплены перспективные Макс Крузе и Юлиан Дракслер. Но в сентябре в «Вольфсбурге» случилось то, для чего принципиальные немцы ввели правило «50%+1».

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По главному спонсору «Вольфсбурга» — компании «Фольксваген» — ударил серьезный кризис. Порядка 11 миллионов автомобилей этой компании были пойманы на том, что бортовой компьютер занижал уровень выбросов вредных газов. Для «Фольксвагена» это стало позором, акции компании пошли в резкое пике, а дочернему клубу пришлось использовать типично русское понятие — «смена вектора развития команды».

О новых достижениях и успешных трансферах Аллофсу и компании пришлось забыть сразу же. При этом игра в новом сезоне у «волков» также не заладилась. Дракслер не отличался стабильностью, Дост перестал получать идеальные передачи, а Крузе не привык играть в оттяжке. По итогам сезона клуб мог похвастать лишь успешной игрой в еврокубках. Победа над «МЮ» на групповом этапе и домашняя победа 2:0 в четвертьфинале над будущим победителем — «Реалом» стали финальным аккордом команды Хеккинга. Во внутреннем же чемпионате она вновь превратилась в скромного середняка.

Закончив сезон между «Гертой» и «Кельном», «Вольфсбург» остался в шаге от еврокубков, которые в финансовой ситуации клуба были крайне необходимы. Но это не остановило менеджеров «волков» от попыток спасти утопающий корабль. Летом клуб решил сохранить своих лидеров. Меньше всех эта идея понравилась Юлиану Дракслеру, который, почуяв неладное, захотел уехать в Англию. Но Аллофс и Хеккинг лично наложили запрет на трансфер, объяснив это наличием действующего контракта и отсутствием пункта о возможном уходе в нем.

Дракслер надеялся на имеющуюся устную договоренность, и когда она не сработала, закатил скандал. И тут же окончательно потерял игровую мотивацию: 0 результативных действий в 12 матчах — показательная в этом вопросе статистика.

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Все эти накопившиеся к началу сезона внутренние проблемы стали сказываться на игре «Вольфсбурга» с первых матчей нового чемпионата. В октябре последовали первые репрессии. Сначала был уволен главный творец последнего на ближайшее будущее успеха «волков» — Дитер Хеккинг. На его место был приглашен Вальтер Исмаэль, который изначально рассматривался как временщик, но в связи с отсутствием других кандидатур стал постоянным тренером. А недавно с плеч полетела следующая голова — спортивный директор Клаус Аллофс. Кроме неудовлетворительных результатов команды причиной стало подозрение в участии в трансферных махинациях.

Сейчас «Вольфсбург» идет 15-м в чемпионате и даже не мечтает о попадании в еврокубки. Дракслер зимой, скорее всего, покинет команду, а на его место уже куплен молодой Ришедли Базур из «Аякса» и рассматривается кандидатура Мемфиса Депая. А на место спортивного директора «волки» хотят пригласить не кого-нибудь, а Оливера Кана. Пожалуй, рука «железного Кана» – это то, что нужно «Вольфсбургу» прямо сейчас.

Текст: Алексей Черняк

Фото: Global Look Press