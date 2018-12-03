Свой среди чужих. Почему Лука Модрич — уникальный человек для мирового футбола

Лука Модрич — обладатель Золотого мяча. Хорватский футболист наконец прервал эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но вы подумать не могли, через что ему пришлось пройти ради такого успеха.

Война, лагерь и Босния

Сейчас Модрич живет в Мадриде, имеет 15 млн подписчиков и может в любой момент съездить на родину. Детство же футболиста было ужасным, а единственным спасением для мальчика оставался мяч. Когда Луке было шесть лет, в Хорватии началась война за независимость. Отец будущего игрока «Реала» отправился в армию, а дед организовал партизанский отряд. Спустя некоторое время отряд был пойман сербами и расстрелян на глазах у всей деревни и маленького Луки. После такого потрясения семья решила переехать в лагерь для беженцев. Два года Модричи жили в доме с выбитыми стеклами, без водопровода и света. «Война сделала меня сильнее. Я не хочу, чтобы эти воспоминания преследовали меня всю жизнь. Но не хочу и забывать об этом», — футболист лишь однажды вспомнил о своем страшном детстве.

В 2003 году, когда Лука уже был подающим надежды игроком, он отправился на сезон в боснийский клуб «Зриньски». Тогда ему и не снились звездные условия в «Реале» и «Тоттенхэме». «Кому по силам играть в Боснии, тому по силам играть везде», — позже Модрич сам признался, что это был жесткий футбольный опыт, воспитавший в нем характер.

«Стесняшка»

Никаких татуировок, модной прически от мадридского стилиста и скандальных фотографий личной жизни. Если поместить Модрича на фотографию сборной Югославии 70-х годов и немного укоротить шорты, то он отлично впишется в атмосферу того времени. Маленький хорват очень застенчив, немногословен на пресс-конференциях и интервью, а на футбольных премиях появляется вместе с многочисленной семьей. Безоговорочно звание главной «стесняшки» мирового футбола Модрич делит вместе с Нголо Канте. Тем не менее нельзя судить об игре хорвата по его поведению вне газона: на поле он настоящий босс, которому нет равных.

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Надежный агент

Долгое время жена Луки — Ваня — была его личным агентом. «А так можно было?» — с досадой восклицают футболисты, сотрудничающие с Райолой и Мендешем. Пара познакомилась в 2004-м в загребском «Динамо». Благодаря прекрасным способностям Вани вести переговоры полузащитник перешел из «Тоттенхэма» в «Реал». Вечерами Модричи обычно включают записи последних игр Луки, обсуждают ошибки, а в конце супруга ставит оценку мужу и дает рекомендации на следующий матч. Согласитесь, звучит это как сценарий какого-то ситкома о нереализованном футболисте. Но дело в том, что Модрич с помощью жены или без пришел к «серебру» ЧМ, куче трофеев с «Реалом» и званию лучшего игрока года. Может, стоит ввести такие занятия всем женатым футболистам?

Люблю и ненавижу

Пара случаев в карьере Модрича заставила фанатов усомниться в святости полузащитника. Три года назад Лука был вовлечен в уголовное дело: выяснилось, что на его переходе из «Динамо» в «Тоттенхэм» за 21 млн евро незаконно заработали много людей. На счету клуба со всей этой суммы оказалось только 10,5 млн евро (1,9 млн, по мнению прокуратуры), а остальные деньги присвоил себе президент «Динамо» Здравко Мамич. Когда началось разбирательство, Модрич дал показания против Мамича, чем подписал ему приговор в тюрьму. Фанаты «Динамо» и сборной Хорватии не оценили такого справедливого порыва полузащитника и стали давить на него всеми рычагами: от соцсетей до оскорбительных надписей на отеле, где останавливался футболист. Лука начал прогибаться под мнением большинства и стал менять показания. Мамич сумел сбежать в Боснию, но ситуация не забылась болельщиками. Фанаты сборной Хорватии после этого утратили всю любовь к Модричу. Однако после чемпионата мира в России даже самые принципиальные из них растаяли и простили его.

Уже в этом сентябре Лука признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и получить восемь месяцев тюрьмы условно. Испанское законодательство настигает. В общей сумме Модрич уже заплатил штрафы в размере 1,4 млн евро. Возможно, это просто инициация на лучшего игрока мира: только после судимости можно получить «Золотой мяч».

Знает коды на трофеи

Четыре Лиги чемпионов, «Золотой мяч» ЧМ-2018, дважды лучший полузащитник ЛЧ, чемпион Испании, обладатель «серебра» ЧМ и кучи других трофеев — все это карьера Луки Модрича. Ощущение, будто в «Тоттенхэме» ему рассказали все чит-коды на «Реал», и они все никак не закончатся. Модрич — исключительный футболист. Ему не вскружил голову гараж, наполненный трофеями, количеству которых позавидуют не только игроки, но и целые клубы. Нет никаких сомнений, что «Золотой мяч» от France Football тоже окажется в руках хорвата. А у кого, если не у него?

Ветер перемен

«Сильный, холодный порывистый ветер в Хорватии принесет циклон на территорию Западной Европы» — так звучит прогноз погоды на ближайшие годы в футболе. Модрич подвел черту под огромной эпохой Месси и Роналду, поблагодарил их и оставил где-то в прошлом. Месси впервые с 2006 года не попал в список претендентов на звание лучшего игрока ФИФА, а Роналду вне испанской лиги, кажется, растерял чары. Модрич же медленными шажками из обычного футболиста превратился в игрока, способного самостоятельно решить исход матча, а то и турнира. Чемпионат мира доказал это. Лука — перевалочный пункт большого футбола. Пора признать, что следующие обладатели крупных индивидуальных наград уже подросли и готовы бороться. Ну а Модрич расчистил им путь.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Официальный твиттер ФИФА, Global Look Press