Супер, Мариу! Почему переход в «Локо» — идеальная возможность для португальца перезапустить карьеру

Трансферное окно в российской Премьер-лиге подошло к концу. Но уже сейчас можно сказать, что оно выдалось на редкость богатым на топовые переходы. Приезд из европейских чемпионатов таких игроков, как Андре Шюррле или Малком может сравниться разве что с трансферами Халка или Акселя Витселя в Петербург семилетней давности. И вот теперь к этой компании присоединился чемпион Европы 2016 года – португалец Жоау Мариу. Еженедельник «Футбол» об одном из главных трансферов РПЛ этого лета.

Исторический успех

Самым ярким событием в жизни Мариу стал чемпионат Европы 2016 года во Франции. На главном континентальном турнире Жоау идеально вписался в осторожную и прагматичную тактическую схему Фернанду Сантуша. Его связка с главной звездой сборной – Криштиану Роналду – во многом предопределила невероятный успех «европейских бразильцев».

Главный тренер португальцев пробовал Жоау на флангах, позволяя смещаться в центр при развитии атак, где его проникающие передачи находили наконечника в лице Нани или Криша. Стоит признать, что на том турнире Португалия чем-то напоминала греков образца десятилетней давности.

Действительно, проработав до этого в Элладе, 64-летний специалист Фернанду Сантуш перенес в Португалию строгую оборонительную игру с минимум риска на передней линии. В этой среде Мариу чувствовал себя наиболее комфортно на фланге атаки. При этом, он смещался периодически ближе к позиции бокс-ту-бокс, помогая еще одному таланту сборной – Ренату Саншешу.

Первый европейский кубок в истории Португалии вкупе с серебром молодежного Евро годом ранее сделали из Мариу чуть ли не главную звезду той сборной после бессменной «семерки». А ведь до этого были еще два ярких сезона у себя на родине в составе лиссабонского «Спортинга». Во многом именно уверенная игра за «львов» позволила молодому таланту рассчитывать на отъезд в одну из европейских топ-лиг.

Начало пути

Будущий обладатель Кубка Европы во Франции Жоау Мариу начал профессионально заниматься футболом в родной Португалии. Еще выступая 11-летним мальчишкой за клуб «Драгон Форс» из Порту, на одной из тренировок его заметили скауты лиссабонского «Спортинга».

Техничность в сочетании с маневренностью парня позволила ему попасть в одну из лучших академий страны. А командные свойства юного футболиста помогли Мариу стать одним из лидеров основного состава «львов» спустя 10 лет.

Пройдя все возрастные категории клуба, аренду в «Витории Сетубал», а также игры за вторую команду «Спортинга-Б», Жоау зацепился за приглашение в главную дружину лиссабонцев. Пусть и не с первого раза, но португалец постепенно вышел на лидерский уровень, затратив на это пару сезонов.

В свой первый год за основную команду он набрал 9 очков по системе «гол+пас» (5 голов, 4 ассиста). Однако, уже в следующем розыгрыше Примейры юноша удвоил этот показатель до 17 баллов, отдав 11 результативных передач. Именно на этом этапе карьеры выяснилась одна важная характеристика игрока. По своей манере он игрок прежде всего нацеленный на строительство игры, нежели на завершение атак.

После первенства-2015/16 на полузащитника выстроилась целая очередь из топ-клубов во главе с «ПСЖ», «Челси» и несокрушимым на тот момент мадридским «Реалом» (победное шествие «сливочных» по Лиге чемпионов еще не закончилось на тот момент).

Однако, сам футболист взял паузу в переговорах и неожиданно для многих сделал выбор в пользу итальянской Серии А, где присоединился к «Интеру». Как выяснилось в дальнейшем, переезд на Апеннины стал роковой ошибкой португальского футболиста.

Затяжное падение

На момент переезда Мариу, миланский клуб, откровенно говоря, переживал не самые лучшие времена. Тренерская чехарда, постоянная ротация состава вызывали недовольство не только у местных болельщиков, но и вынудило руководство «черно-синих» уйти в отставку.

Приход в клуб китайского ритейлера «Suning» лишь добавил непредсказуемости в действиях «нерадзурри» на трансферном рынке. Азиатские капиталисты начали в буквальном смысле разбрасываться деньгами, замечая все, что блестит на горизонте.

В итоге, «черно-синие» обновили на тот момент собственный рекорд в 21-ом веке, потратив на приобретении португальского новичка более 40 миллионов евро. Только легенда клуба – Кристиан Виери – обошлась «Интеру» дороже (46,5 млн.).

На протяжении всего времени пребывания футболиста в Милане, на «Сан-Сиро» происходил настоящий кадровый хаос. Изменение тактических схем на матчи сказались негативным образом на психологической устойчивости португальца.

Начиная с де Бура (82 дня в должности главного тренера), кадровые перестановки «нерадзурри» затронули Стефано Векки (одна неделя) и его тезку – Пиоли (полгода). И даже считавшийся спасительным шансом приход в команду экс-тренера «Зенита» — Лучано Спаллетти не помог Жоау.

Все дело в тактическом использовании португальца в схеме Мистера. Спаллетти изначально планировал сделать из португальца флангового нападающего, действующем чуть позади центрфорварда. Но сам футболист видел себя совершенно в другом амплуа.

Конфликт с Лучано Спаллетти

«Думаю, я лучше играю в середине поля. Впереди или на фланге нужны голы, а это не мое сильное качество. Я больше подхожу для строительства игры. Я предпочитаю центр, хоть и играл на фланге в сборной», — признавался полузащитник.

Действительно, если посмотреть на технико-тактические показатели игрока в «Интере», становится ясно, что 26-летний Марик был попросту не готов тащить на себе атаку «нерадзурри». А ведь Спаллетти фактически возложил на него чуть ли не ключевую роль в команде после Мауро Икарди.

У Лучано впереди прорисовывался своеобразный четырехугольник из атакующих игроков. В этой фигуре место Жоау было под нападающим. По задумке главного тренера, Мариу должен был играть роль теневой «десятки», снабжая проникающими передачами аргентинского форварда.

Но все пошло не так с самого начала. Адресатами более половины пасов португальца были либо опорники (Наингголан), либо вовсе защитники (Шкриньяр). 54,5% передач производились поперек поля, сильно замедляя темп атакующей линии, что вовсе не устраивало итальянского специалиста. Как итог, за все время выступлений в миланском клубе лишь 4 гола в 69-ти матчах за «нерадзурри».

Кроме того, постоянные претензии к игроку на тренировочных занятиях, ссылка в аренду в английский «Вест Хэм», прочное место на скамейке запасных в последних сезонах привели к логичной кульминации конфликта двух антагонистов этой зимой. 60-летний тренер остался недоволен самоотдачей игрока на сборе команды и попросту выгнал футболиста с клубной базы.

Хавбек не остался в стороне. Еще годом ранее он обрушился с критикой на недопонимание со стороны тренера. В интервью местной La Gazzetta dello Sport он заявил: «Мое появление в Аппиано было бы бессмысленным. Надеюсь ситуация разрешится как можно скорее. В футболе, как и в жизни нужно быть честными друг с другом, когда всё подходит к концу. С «Интером» у меня всё кончено».

А затем и вовсе сказал, что «итальянский футбол не сочетается с моими характеристиками. Мне просто не нравится Серия А». После этой фразы будущее игрока на «Сан-Сиро» было практически предрешено. После многочисленных попыток уговорить зарубежные клубы купить игрока, боссы «черно-синих» остановили свой выбор на московском «Локомотиве».

Новый вызов

Как итог, «железнодорожники» наконец-то потратили недостающую «трешку» (3 млн. евро) на точечное и, что не менее важно, качественное усиление в передней линии атаки. Этот трансфер, пожалуй, был выгоден всем участникам сделки.

«Интер» разгрузил зарплатную ведомость, избавившись от дорогостоящего балласта в лице португальца. «Локо» получил в обойму игрока действующих европейских чемпионов, cнизив почти в два раза стоимость игрока (с 40 млн. до 18, если дело дойдет до выкупа). А сам Мариу – неоценимую возможность реабилитировать свою карьеру и вновь принять участие в главном клубном турнире Старого света.

Главный тренер москвичей Юрий Семин уже не раз доказывал, что умеет находить контакт с любыми футболистами, а особенно возвращать их на прежний уровень. За примерами далеко ходить не приходиться.

Тот же Игорь Денисов после «Анжи» и «Динамо» стал капитаном «красно-зеленых». А Гжегож Крыховяк в новом сезоне и вовсе раскрылся после затяжного спада в «ПСЖ». Соломон Кверквелия после лавки «Рубина» в Москве стал одним из ведущих центральных защитников Премьер-лиги.

Действительно, Мариу в российской столице точно будет получать больше игровой практики, чем в последние годы в Италии. Держать двух действующих чемпионов Европы (помимо Жоау у «железнодорожников» есть еще Эдер) на скамейке запасных – это уже из области сюрреализма. Да и универсализм португальца позволит варьировать его амплуа на поле от опорника и заканчивая атакующим хавбеком.

К тому же, «Локо» на недавней жеребьевке ЛЧ попалась настоящая «группа смерти» в лице «Ювентуса», «Атлетико» и «Байера» — так что в играх на три фронта (РПЛ и Кубок России) обязательно потребуются необходимые перетасовки состава. И помощь чемпиона Европы тут придется, как нельзя, кстати.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов