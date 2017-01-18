Страховой Пьюлис. Сумеет ли «ВБА» повторить свое лучшее достижение в АПЛ

Таблица АПЛ все четче расслаивается на группу лидеров, «болото» и борцов за выживание. Состав топ-6 был легко предсказуем, как и положение идущего следом «Эвертона». А вот то, что «ирисок» поджимает «Вест Бромвич», стало неожиданностью. Дружина Тони Пьюлиса внезапно стала претендентом на звание лучшего клуба второго эшелона.

Сильнейшие команды Лондона, Манчестера и Ливерпуля выпихнули всех остальных из спора за еврокубковые места. За спинами фаворитов идет своя борьба, и пока «Вест Бромвич» смотрится в ней на удивление уверенно. Хотя предпосылки к этому были. Прошлый розыгрыш команда завершила на 14-м месте, Пьюлис сохранил пост, зато изменения произошли в руководстве. Новым владельцем клуба стал китаец Гуочуань Лай, с партнерами выкупивший у местного бизнесмена Джереми Писа 88% акций.

«У меня нет желания мигом менять клуб и начинать необоснованные затраты. Я хочу быть хорошим владельцем, который инвестирует в долгосрочные перспективы. Первая, и главная, задача на текущий сезон – остаться в Премьер-лиге. После я хотел бы, чтобы клуб постепенно закрепился в первой десятке», – наметил план новый патрон. Пока все говорит о том, что его слова не расходятся с делом.

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Лай дал Пису должность советника, а в президентское кресло усадил Джона Уильямса – одного из самых уважаемых футбольных руководителей в стране. Он здорово проявил себя еще в начале 2000-х, отработав на должности президента «Блэкберн Роверс» более 13 лет. Уильямс имеет обширные знакомства и пользуется огромным авторитетом. Его приход – первый признак того, что новый босс хочет навести в клубной системе полный порядок.

Летом «ВБА» совершил самую дорогую для себя покупку, хотя по меркам АПЛ 13 млн фунтов – чуть больше чем ничто. Рекордсменом стал бельгиец Насер Шадли, вынужденный бежать из «Тоттенхэма». Его трансфер обошелся «дроздам» на один миллион дороже, чем переход Саломона Рондона из «Зенита». Венесуэлец, кстати, не затерялся в Англии, став главным снайпером команды и вторым футболистом АПЛ после Данкана Фергюсона, трижды забившего головой в одной игре.

Над усилением предстоит еще много работы, хотя приобретение Шадли, Мэтта Филлипса и Хэла Робсона-Кану видится ощутимым укреплением. Нужен толковый партнер в атаку для Рондона. В центре нет альтернативы паре Флетчер — Якоб. Отдельный разговор – оборона. Если на левый фланг «ВБА» купил Ньома, то справа Пьюлис вынужден использовать Доусона – номинального центрального. Макаули в свои 37 по-прежнему пашет без замен. Но то, как его и Ольссона разрывала атака «Тоттенхэма», было похоже на надругательство. Если бы не умопомрачительные спасения Бена Фостера, счет мог бы быть двузначным.

Впрочем, у команды хороший костяк. Здесь нашли себя экс-игроки «МЮ» Джонни Эванс и Даррен Флетчер. Первый стал министром обороны, второй – капитаном и идейным вдохновителем. Восстановился после травмы Крис Брант, причем Пьюлис успел попробовать его аж на четырех позициях. Здорово влились Ньом и особенно Филлипс, набравший уже 4+8 по системе «гол+пас». Разумеется, многого ждут и от Шадли.

«Вест Бромвич» почти не проигрывает равным по уровню соперникам. По владению мячом у «дроздов» один из низших показателей в лиге – всего 37%. Зато по голам, забитым после стандартов, они в лидерах: 13 из 28 мячей «ВБА» забиты после стандартных положений. Пьюлис не отходит от реноме скрупулезного специалиста, хорошо умеющего ставить оборону. Его вышколенная команда ищет шансы в резких контрвыпадах и активной фланговой игре.

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«Если бы я владел английским клубом, я бы подписал Тони Пьюлиса. Он гарантия того, что команда достигнет желаемого», – заявил как-то Жозе Моуринью. Похвала в адрес коллеги крайне редко слетает с его уст, так что ее стоит оценить. Валлиец неоднократно показывал, что умеет спасать команды от вылета. В этом году у него есть шанс побороться за что-то более существенное. Пока лучшим результатом «ВБА» в АПЛ остается 8-е место в сезоне-2012/13, и команда Пьюлиса этим летом может написать новую памятную страницу в истории клуба.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press