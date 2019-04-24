Страшный Сон. Все о полузащитнике «Тоттенхэма»: слезы, жесткие тренировки отца и культовые рукопожатия

Противостояние «МанСити» и «Тоттенхэма» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов затмило собой невероятного Месси, неудержимый «Ливерпуль» и сенсационный «Аякс». Удивительная развязка, подарившая «шпорам» первый с 1962 года полуфинал главного евротурнира, вновь заставила восхищаться непредсказуемостью матчей плей-офф. А лондонцы, потеряв из-за травмы Гарри Кейна, нашли нового героя – Сон Хын Мина, превращающего этот сезон для них в незабываемое приключение.

Сила характера

Считаные минуты отделяли сборную Мексики от второй кряду победы на ЧМ-2018, когда получивший мяч на правом фланге атаки Сон Хын Мин сместился чуть ближе к центру и с левой ноги из-за пределов штрафной вогнал его в дальнюю «девятку». Но этого оказалось недостаточно даже для ничьей. После матча рыдающего Сона в раздевалке лично утешал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидер «азиатских тигров» не был уверен в победе над немцами, но обещал сделать для этого все возможное. Во втором подряд матче на турнире Сон отличился в компенсированное время, досрочно отправив домой действующих чемпионов мира. Корейцы не вышли в плей-офф, зато после такой громкой победы их слезы сменили улыбки.

Сон лучше других знает, как важно бороться до конца. Летом 2016-го, после дебютного сезона корейца в Англии, лондонцы были готовы расстаться с ним. Он почти не попадал в основу «Тоттенхэма» и чувствовал себя лишним. За пару дней до закрытия трансферного окна «Вольфсбург» предложил за него 30 млн евро. Но в дело вмешался главный тренер Маурисио Почеттино, заявивший, что у него есть планы на корейца, и посоветовал тому бороться за место в команде. Уже в сентябре Сон получил награду «Лучшему игроку месяца АПЛ».

Рекордсмен-универсал

Футболисты сегодняшнего «Тоттенхэма» не из тех, кто жалуется на недостаток практики. Оставшись во главе единственной команды АПЛ, не совершившей по ходу сезона ни одного трансфера, Почеттино вынужден выжимать максимум из всех своих игроков. В предыдущих сезонах он чаще задействовал Сона на левом краю атаки при схеме 4+3+3 и чуть реже выпускал на позицию одного из форвардов при 4+4+2. Именно так аргентинец поступил и в ответном поединке с «МанСити» на «Этихаде», расположив впереди корейца и Лукаса Моуру. В начале первого тайма в течение трех минут Сон оформил дубль, став самым результативным азиатским игроком в ЛЧ (12 мячей).

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После вынужденной замены Муссы Сиссоко незадолго до перерыва именно Сон опустился в полузащиту. Кореец успевал не только закрывать правый фланг от подключений Бенжамена Менди, но и помогал в центре поля. Неиссякаемая энергия и работоспособность Сона стали одним из ключевых факторов при сдерживании ураганного атакующего порыва «МанСити». До этой встречи ему принадлежало уникальное достижение: каждый из 15 матчей этой кампании, в которых отличился вингер, завершился победой лондонцев. Помимо этого Сон в трех сезонах кряду забивает не меньше 10 голов в АПЛ.

Финт против расизма

После мартовского матча между сборными Черногории и Англии, где фанаты хозяев всю игру оскорбляли темнокожих футболистов «Трех львов», тема расизма в футболе в очередной раз вышла на первые полосы. Особенно негодовал одноклубник Сона Дэнни Роуз, обвинивший в нетерпимости чуть ли не весь футбольный мир и пожаловавшийся, что не может дождаться окончания своей карьеры, чтобы забыть об этом кошмаре. Три недели спустя игроки АПЛ провели акцию против расизма, на сутки отказавшись от использования соцсетей.

Но гораздо эффективнее с оскорблениями на расовой почве борется именно Сон. За время выступлений в АПЛ он подвергался нападкам не только со стороны болельщиков соперников, но и поклонников «Тоттенхэма». Самым же показательным примером стали действия корейца в игре против сборной Чили, перед которой хавбек южноамериканцев Диего Вальдес продемонстрировал расистский жест. В начале поединка, уйдя от подката Видаля, Сон унизительно прокинул мяч пяткой между ног Вальдесу. «Мы не должны реагировать на подобное как игроки. Я сталкивался с расизмом за время выступления в Англии. Мы все обычные люди, играющие в футбол», – убежден Сон.

«Д» – значит Дембель

Выдержке и дисциплине Сон обучен с детства. Его отец, досрочно завершивший карьеру экс-футболист, с ранних лет устраивал для двоих своих сыновей изнурительные тренировки в стиле Феликса Магата. Для Хын Мина кошмар продолжился в тот момент, когда Сон Вун Чон возглавил его школьную команду. Практически каждая ошибка будущего лидера сборной Южной Кореи при выполнении упражнений на тренировках приводила к наказанию для всех игроков. Временами это было похоже на военные сборы.

Впрочем, Сон был близок к тому, чтобы испытать на себе и прелести армейской жизни. По корейскому законодательству мужчины в возрасте до 28 лет обязаны 21 месяц отслужить в армии. Их избавляют от этой обязанности, если им удается завоевать медаль на Олимпиаде или «золото» на Азиатских играх. По этой причине кореец пропустил старт текущего сезона, отправившись добывать себе свободу. «В ночь перед финалом я очень переживал и не мог уснуть. Это была авантюра, но я был в ней уверен», – признался Сон после победного матча с японцами.

Убежденный холостяк

Отец Сона научил сына еще одной премудрости, настоятельно рекомендовав не жениться раньше времени. Причина проста – это навредит карьере. «Мой отец говорит об этом, и я с ним согласен. Когда вступаешь в брак, то для тебя важнее будет семья – жена и дети, а затем футбол. Я хочу оставаться уверенным, что, пока играю на высшем уровне, футбол будет для меня на первом месте. Когда ты завершаешь карьеру футболиста в 33 или 34 года, то все еще можешь прожить долгую жизнь со своей семьей», – уверен игрок. Кто из нас не мечтал иметь товарища, который не променяет друзей на свидание с девушкой?

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А у одноклубников Сона есть еще одна причина обожать его. Достаточно посмотреть на то, как он празднует забитые голы и победы с каждым из игроков уникальным рукопожатием. «Для меня рукопожатия – особенная штука. Парни для меня – это не просто партнеры по команде, они еще и друзья. У меня для каждого есть персональное рукопожатие: надеюсь, остальным это нравится», – рассказывает Сон. Такому душевному, жизнерадостному и открытому парню просто невозможно не симпатизировать.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube