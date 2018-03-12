Страшный сон. По кому плачет вся Франция

Не прошло и недели с шокирующей новости о кончине Давиде Астори, как во Франции случилась другая трагедия. В день, когда на похороны капитана «Фиорентины» съехались тысячи людей, в своем доме в Турени был найден мертвым полузащитник «Тура» Томас Родригес.

В ночь с 8 на 9 марта не стало Томаса Родригеса. Французский полузащитник, как и Давиде Астори, умер во сне от остановки сердца. Очевидного заключения, приведшего к отключению жизнедеятельности, нет, а следственная комиссия до сих пор пытается определить истинные причины. Вскрытие назначено на начало следующей недели. Футболиста мертвым нашли родители после звонка от тренера, сообщившего, что их сына не было на тренировке. Едва бы в академии отреагировали так оперативно, если бы уже на следующий день не была намечена игра против «Ле-Мана». Эту встречу, как и все матчи других возрастных составов «Тура», перенесли на неопределенный срок.

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«Профессиональная футбольная лига (LFP) с огромным шоком узнала о кончине Томаса Родригеса, молодого игрока из учебного центра «Тура». В связи с трагедией мы приняли решение отложить встречу «Тур» — «Валансьен», запланированную на эту пятницу, а также соблюсти минуту молчания в рамках игр Лиги 1 и Лиги 2 в эти выходные. Мы выражаем соболезнования семье и близким Томаса Родригеса, а также всем партнерам по команде» — говорится в заявлении организации.

Томаса, или Томми, как его называли друзья, запомнят добрым и приветливым. Он никогда не бился за славу, не акцентировал лишнего внимания на себе, действовал скромно, в том числе и на поле, когда ассистировал партнерам в голевых атаках. Любой из его одноклубников всегда мог получить от него помощь и поддержку словом, а своих партнеров он называл братьями и своей второй семьей.

Карьера Родригеса в футболе не насчитала и 10 лет. В 2007 году девятилетним мальчишкой он вместе с отцом приехал в секцию в Верхние Пиренеи. За пять лет тренировок звездный миг для субтильного мальчика случился лишь однажды, когда на одном из детских турниров Томаса признали лучшим игроком. Вскоре он перешел в «Сен-Годенс» из одноименной коммуны, но не найдя общего языка с тренерами и партнерами, уехал в академию «Мурет». В составе «сине-гранатовых» (прозвище клуба) Родригес определился с будущей позицией, получил опыт в Кубке Гамбарделлы, главном соревновании французских юношей, и набрал в скорости принятия решения и умении вести борьбу в центре поля.

Томас только готовил себя к взрослому уровню, играя за состав U-19 в Национальном юношеском чемпионате, где «Тур» выступает в одном дивизионе с выпускниками академий «Бордо», «Ренна», «Нанта» и «Генгама». Полузащитнику было всего 18 лет, и он мечтал пробиться в основной состав «Тура», вместе с командой подняться в Лигу 1 и однажды сыграть за сборную Франции. Он верил и шутил, что исполнение заветного желания не за горами, и когда состоится его дебют за основу, то из «Тура» уже уйдет Майоро Н’Дойе Байе – центральный полузащитник из Сенегала, выступающий на той же позиции, что и Родригес, и носивший любимый номер юноши — «14».

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Буквально за несколько дней до смерти Томас поставил новый аватар в одной из социальных сетей и вместе со своими партнерами Питером фон Пеннавером и Антуаном Тиллье обменивался комплиментами. Ничто тогда не предвещало беды.

«Клуб выражает свои глубочайшие соболезнования семье, близким, всем товарищам по команде Томаса и друзьям и оказывает им всяческую поддержку в эти трудные времена» — говорится в заявлении «Тура». В связи с трауром клуб не обновляет странички в социальных сетях, а к скорби по юноше присоединились не только многие французские команды, но и иностранные, как «Валенсия».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press