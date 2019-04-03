Стена дракона. Икер Касильяс остается в «Порту» – он справился со всеми проблемами

В конце марта легендарный голкипер в третий раз переподписал контракт с «Порту». Только теперь руководство «драконов» уважило ветерана не просто так: 37­-летний Икер Касильяс наконец­-то прижился в Португалии и стал ключевым звеном команды.

Успехи в загранпоездке

Детали нового контракта Икера официально не известны, но издание A Bola сообщило о подписании договора с опцией «1+1». Подобная схема удобна для руководства «драконов»: если испанец перестанет вписываться в состав, его можно будет запереть в запасе и дождаться окончания сезона.

Раньше все соглашения между Касильясом и «Порту» были похожи на отношение любителя Apple к шестому IPhone: вратарь и в основу-­то пробивался нечасто, а клуб все равно хранил свой дешевеющий актив. Но к весне 2019 года Икер полностью адаптировался на новом месте: сейчас тренерский штаб убирает его из «рамки» только во время игр за национальный кубок и Кубок лиги, а также в матчах против аутсайдеров первенства. В текущем сезоне голкипер провел уже 15 «сухих» встреч чемпионата из 27 возможных, а победа в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (3:1 ДВ) стала для него 101-­й в этом турнире.

За 9 месяцев до выхода в четвертьфинал ЛЧ Касильяс стал чемпионом Португалии, а позже выиграл и Суперкубок страны. Вратарь прервал 4-­летнюю бестрофейную «засуху»: его последним европейским успехом оказалась победа в Лиге чемпионов 2013/14 вместе с «Реалом».

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Любовь > ненависть

Кстати, в столице Испании у чемпиона мира-­2010 и начал развиваться футбольный кризис среднего возраста. Жозе Моуринью, в то время возглавлявший «Реал», «наехал» на капитана в 2012­-м из­-за подозрений в сливе секретной тактики на матч против «Барселоны» своей девушке и журналистке Саре Карбонеро. Специалист называл голкипера кротом: тот якобы выкладывал командную информацию в семейных беседах. За это Касильяс и попал на лавку. Моуринью уволили следующим летом, но трешток подействовал на болельщиков: они посчитали, что вчерашний кумир предал интересы клуба, и стали его освистывать.

Через год после ухода Моуринью Икер выиграл со столичной командой первую ЛЧ за 12 лет, а также Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Только и это уже не устраивало «мадридиста»: в начале 2015-­го на одном из фан-­сайтов «галактикос» 73% зрителей проголосовали за уход Касильяса. Летом того же года голкипер расплакался на прощальной пресс­-конференции в «Реале», но в ответ никого не оскорбил: «Последние строки хочу посвятить вам, болельщикам. Спасибо за вашу огромную поддержку. Вы были со мной в любые времена. Не знаю, был ли я плохим вратарем или хорошим. Я хочу запомниться как хороший человек. Где бы я ни играл, я всегда буду кричать «Hala Madrid!».

С небес на «банку» и обратно

Касильяс оказался не нужен Мадриду, но весь остальной мир придерживался иного мнения. Когда Флорентино Перес выставил экс-­капитана «сливочных» на трансфер, за его приобретение боролись гранды АПЛ, Серии А, Турции и клубы из Китая. Но пятикратный лучший вратарь мира выбрал тариф «ближе к дому»: он подписал контракт с «Порту»

за годовую зарплату в 5 млн евро. Выбор испанца поразил даже его мать Мари Кармен: «Он мог бы завершить карьеру в любой команде мира, а тут какой­-то «Порту»! Я бы не отказалась, если бы он ушел в «Барселону». Этим клубом руководят джентльмены».

Вратарь же провалил дебютный сезон вне дома: его новая команда пропустила наибольшее количество мячей (30) за последние 15 розыгрышей национального чемпионата, заняла только третье место, вылетела из группы Лиги чемпионов и из 1/16 ЛЕ. Во многих играх звездный «старик» совершал курьезные ляпы, а президент «драконов» Пинту да Кошта признался: «Икер не оправдал ни одно из наших ожиданий». После тяжелого года ветерана неожиданно вызвали на Евро­2016, но и там его не восприняли всерьез: место в воротах сборной Испании за собой застолбил Давид Де Хеа.

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Летом 2017­-го Касильяс продлил контракт с «Порту» до конца сезона, согласившись на понижение оклада до 1,5 млн евро в год. Вскоре вратарь окончательно «поплыл». Главного тренера португальцев Сержиу Консейсау не устраивало, что звезда не выкладывается на тренировках и часто сидит в соцсетях. Интернет­-увлечения стоили Касильясу места в стартовом составе: в чемпионате­ 2017/18 он не играл с 1 октября по 18 февраля. Только после такого наказания кипер осознал свою вину и вернулся в основу, выиграв первенство и Суперкубок Португалии.

Последние аккорды старого рокера

Касильяс снова запрыгнул на свой топ­-уровень. Ответная игра «Порту» с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов стала для него 175-­й в еврокубке: даже Криштиану Роналду отстает на 16 встреч. Помимо этого, Икер – единственный футболист в истории, проводящий свой 20­-й сезон в Лиге чемпионов.

Но достижения невозможны без потерь. Лео Месси перегнал Касильяса по общему числу побед в Ла Лиге (334), а Серхио Рамос повторил рекорд голкипера по выигрышам в сборной Испании (121). Правда, сейчас Икер вряд ли задумывается о личных показателях, предпочитая получать удовольст­вие от игры. «Буффон, Чех и я – последние рокеры, самые старые, все еще выступающие в Европе. Нам нужно наслаждаться оставшимся игровым временем, которое нам предоставляют. В нашем возрасте у нас ближе путь к пенсии, чем к дальнейшему продолжению карьеры», – заявил испанец в сентябре 2018-­го.

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Нет пути назад

На последние успехи 37-­летнего вратаря отреагировал и бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон: «Сливочные» потратили 63 млн евро на пятерых голкиперов в попытке заменить Касильяса. Спустя пять лет многие по-­прежнему считают, что он и сейчас мог бы оставаться вратарем команды». Вряд ли сам Икер не хотел бы завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу»: прошедшей осенью он подтвердил, что с радостью вернулся бы в «Реал» и в сборную Испании, если его позовут. Но в 2019­-м Касильяс трезво оценил свои способности: «Я бы хотел вернуться в Ла Лигу, но страница с «Реалом» уже осталась в прошлом».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press