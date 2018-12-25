Ставка на Дзюбу. Как страна голосовала за лучшего игрока 2018 года

В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 277 журналистов. Ими были названы 40 игроков, представляющих 14 клубов («Локомотив», «Зенит» – оба по 8, ЦСКА – 7, «Спартак» – 6, «Краснодар» – 5, «Ростов» – 3, «Арсенал» – 2, «Монако», «Вильярреал», «Валенсия», «Урал», «Брюгге», «Динамо», «Чертаново» – по 1).
Победил нападающий сборной России и «Зенита»/«Арсенала» Артем Дзюба
1. Артем Дзюба 614 баллов
2. Игорь Акинфеев 245 баллов
3. Марио Фернандес 215 баллов
А
Роман Абрамов («Бомбардир») –
Дзюба, Марио Фернандес, Кузяев
Самвел Авакян (Sport24.ru) – Акинфеев, Дзюба, Зобнин
Карен Адамян («Матч ТВ») – Зобнин, Дзюба, Классон
Виталий Айрапетов («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев
Максим Акманцев (Eurosport.ru) –
Черышев, Дзюба, Смолов
Александр Аксенов («Матч ТВ») –
Дзюба, Фарфан, Головин
Александр Аксенов (Sports.ru) – Кокорин, Мамаев, –
Руслан Алиев (ТАСС) – Головин, Чалов, Влашич
Максим Алланазаров (Sport24.ru) –
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес
Константин Алексеев («Спорт день за днем») –
Дзюба, Головин, Зобнин
Сергей Алексеев (РПЛ) – Дзюба, Акинфеев, Рыков
Юрий Алеманов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Головин, Дзюба, Игнашевич
Валентин Алфимов (Радио «КП») –
Зобнин, Дзюба, Акинфеев
Илья Андреев («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев
Алексей Андрианов (Bobsoccer.ru) –
Акинфеев, Дзюба, Кузяев
Алексей Андронов («Советский спорт») –
Дзюба, Акинфеев, Черышев
Вадим Анисимов («Советский спорт») –
Черышев, Дзюба, Марио Фернандес
Нобель Арустамян («Матч ТВ») –
Акинфеев, Дзюба, Головин
Сергей Астахов (РИА Новости) – Дзюба, Головин, Зобнин
Б
Сергей Бавли («Спорт день за днем», СПб) –
Классон, Кузяев, Зобнин
Андрей Барабаш («Спортуикэнд», Спб) –
Дзюба, Черышев, Иванович
Тарас Барабаш (РИА Новости) – Кузяев, Дзюба, Лунев
Алексей Безъязычный («Советский спорт») –
Дзюба, Черышев, Марио Фернандес
Алексей Беликов («Спортархив») –
Акинфеев, Марио Фернандес, Головин
Алексей Белов (Sports.ru) –
Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин
Марк Бессонов (Sport24.ru) –
Влашич, Лунев, Фернандеш
Михаил Бирюков (Eurosport.ru) –
Дзюба, Марио Фернандес, Классон
Александр Бобров («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Акинфеев, Чалов
Борис Богданов (Sportbox.ru) –
Марио Фернандес, Акинфеев, Зобнин
Василий Богданов (Sportbox.ru) –
Головин, Дзюба, Акинфеев
Павел Богданов («Матч ТВ») –
Дзюба, Акинфеев, Газинский
Андрей Бодров (журналист) –
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич
Александр Бокулев (телеканал 360) –
Дзюба, Головин, Зобнин
Михаил Борзыкин (блогер) –
Дзюба, Черышев, Головин
Сергей Бурый («Спорт день за днем», СПб) –
Акинфеев, Дзюба, Черышев
Юрий Бутнев (прессслужба ОКР) –
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев
Артем Буторин (Eurosport.ru) –
Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин
В
Тимур Валеев («Спорт день за днем», СПб) –
Черышев, Зобнин, Головин
Павел Васильев (журналист) –
Дзюба, Зобнин, Игнашевич
Андрей Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –
Дзюба, Зобнин, Джикия
Денис Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев
Александр Вишневский (еженедельник «Футбол») – Головин, Дзюба, Зобнин
Игорь Владимиров (прессслужба РФС) –
Акинфеев, Дзюба, Зобнин
Родион Водейко («Стометровка», СПб) –
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев
Анатолий Волосов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –
Черышев, Дзюба, Головин
Леонид Волотко (Sport24.ru) –
Дзюба, Черышев, Марио Фернандес
Артем Воскресенский («Рейтинг букмекеров») –
Дзюба, Марио Фернандес, Зе Луиш
Г
Андрей Галунов («Спортуикэнд», СПб) –
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев
Константин Генич («Матч ТВ») –
Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш
Грант Гетадарян (телеканал 360) –
Головин, Дзюба, Зобнин
Михаил Гончаров («Чемпионат») –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Олег Говоров («Аргументы недели») –
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев
Александр Головин (Sports.ru) –
Дзюба, Игнашевич, Головин
Борислав Головин (RT) – Дзюба, Головин, Черышев
Леонид Гольдман (RT) – Дзюба, Акинфеев, Фарфан
Юрий Голышак («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Марио Фернандес, Игнашевич
Виктор Горлов (ДФЛ) – Дзюба, Акинфеев, Зобнин
Павел Городницкий (Eurosport.ru) –
Дзюба, Акинфеев, Лунев
Михаил Григорьев («Петербургский дневник») –
Дзюба, Головин, Акинфеев
Александр Григорян («Рейтинг букмекеров») –
Дзюба, Влашич, Чалов
Александр Гришин (Первый канал) –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Павел Гуревич (Sport24.ru) –
Дзюба, Черышев, Акинфеев
Виктор Гусев (Первый канал) –
Дзюба, Черышев, Акинфеев
Евгений Гусев («Пятый канал», СПб) –
Дзюба, Игорь Денисов, Джорджевич
Роман Гутцайт («Матч ТВ») –
Дзюба, Акинфеев, Черышев
Д
Кирилл Дементьев (Первый канал) –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Дмитрий Дерунец («Матч ТВ») –
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин
Сергей Дерябкин («Матч ТВ») –
Акинфеев, Черышев, Зиньковский
Евгений Дзичковский (matchtv.ru) – Дзюба, Влашич, Ари
Лидия Дидык (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –
Дзюба, Головин, Классон
Николай Долгополов («Российская газета») –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Александр Дорский (Sports.ru) –
Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин
Сергей Дроняев (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Акинфеев, Марио Фернандес, Черышев
Дмитрий Дуличенко (Eurosport) –
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев
Е
Дмитрий Егоров («Чемпионат») –
Дзюба, Фернандеш, Газинский
Илья Егоров (Eurosport.ru, «Бомбардир») –
Дзюба, Головин, Фернандеш
Сергей Егоров («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Акинфеев, Зобнин
Александр Елагин («Матч ТВ») –
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич
Михаил Елагин («Россия 24») –
Марио Фернандес, Дзюба, Акинфеев
Сергей Емельянов («Родина») –
Дзюба, Марио Фернандес, Игнашевич
Максим Еремин («Чемпионат») –
Фернандеш, Дзюба, Акинфеев
Ж
Николай Живоглядов («Бомбардир») –
Дзюба, Головин, Марио Фернандес
Иван Жидков («Спорт день за днем», СПб) –
Классон, Кузяев, Дзюба
Данила Жиляев («Российская газета») –
Дзюба, Зобнин, Газинский
Дмитрий Жичкин («Матч ТВ») –
Дзюба, Акинфеев, Головин
Тимур Журавель («Матч ТВ») – Дзюба, Акинфеев, Головин
З
Дмитрий Занин («Матч ТВ») – Чалов, Дзюба, Зобнин
Павел Занозин (Первый канал) –
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев
Дмитрий Захаров («Спортуикэнд», СПб) –
Дзюба, Черышев, Иванович
Дмитрий Зеленов («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Игорь Землянский («Свободная пресса») –
Зобнин, Черышев, Фарфан
Артем Зибрак («Советский спорт») –
Марио Фернандес, Дзюба, Фернандеш
Семен Зигаев («Матч ТВ») – Дзюба, Акинфеев, Зобнин
Владислав Зимагулов (БИЗНЕС Online, Казань) –
Дзюба, Акинфеев, Головин
Дмитрий Зимин («Спорт день за днем», СПб) –
Фернандеш, Кузяев, Джикия
Илья Зубко («Российская газета») –
Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш
Евгений Зуенко («Советский спорт») –
Марио Фернандес, Дзюба, Иванович
И
Анатолий Иванов («Спорт день за днем», СПб) – Игнашевич, Дзюба, Иванович
Максим Иванов (БИЗНЕС Online, Казань) –
Черышев, Акинфеев, Марио Фернандес
Данила Игнатов (Sport24.ru) –
Головин, Дзюба, Акинфеев
Георгий Илющенко (Eurosport.ru) –
Дзюба, Головин, Марио Фернандес
Сергей Ильев (Sportbox.ru) –
Дзюба, Игнашевич, Черышев
Дарья Исаева («СпортЭкспресс») –
Акинфеев, Дзюба, Чалов
К
Александр Кавокин («Спорт день за днем», СПб) –
Дзюба, Головин, Акинфеев
Илья Казаков («Россия 24», еженедельник «Футбол») – Дзюба, Акинфеев, Алексей Миранчук
Артем Казаченков (прессслужба ПФЛ) –
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич
Артем Калинин (Sport24.ru) –
Дзюба, Зобнин, Акинфеев
Максим Калиниченко («Рейтинг букмекеров») –
Влашич, Ари, Гулиев
Александр Калмыков (РИА Новости) –
Головин, Марио Фернандес, Дзюба
Андрей Карташов (ТАСС) –
Черышев, Дзюба, Промес
Алина Касумова («Россия 24») –
Дзюба, Марио Фернандес, Головин
Денис Качанов («Матч ТВ») –
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин
Максим Квятковский (Bobsoccer.ru) –
Марио Фернандес, Акинфеев, Дзюба
Эльвин Керимов («Матч ТВ») –
Марио Фернандес, Дзюба, Головин
Дмитрий Кириловский («Интерфакс») –
Дзюба, Акинфеев, Рассказов
Константин Клещев («Царьград») –
Акинфеев, Промес, Марио Фернандес
Ксения Клименко («Россия 24») –
Марио Фернандес, Влашич, Дзюба
Дмитрий Клипин (телеграмканал ЭкСпорт) –
Дзюба, Чалов, Марио Фернандес
Александр Кобеляцкий (журналист) –
Акинфеев, Дзюба, Алексей Миранчук
Валерий Коваленко («Спортуикэнд», СПб) –
Дзюба, Черышев, Чалов
Андрей Колесников (Sportbox.ru) –
Игнашевич, Дзюба, Игорь Денисов
Василий Конов (Первый канал) –
Дзюба, Марио Фернандес, Чалов
Василий Конов (РИА Новости) –
Дзюба, Головин, Марио Фернандес
Татьяна Копылова («Советский спорт», СПб) –
Кузяев, Акинфеев, Игорь Денисов
Ярослав Коробатов («Комсомольская правда») –
Чалов, Дзюба, Зобнин
Григорий Королев («Советский спорт») –
Дзюба, Акинфеев, Алексей Миранчук
Вячеслав Короткин («СпортЭкспресс») –
Акинфеев, Дзюба, Зобнин
Никита Котов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –
Дзюба, Акинфеев, Зобнин
Олег Кошелев (телеканал 360) –
Дзюба, Игнашевич, Головин
Сергей Кривохарченко («Матч ТВ») –
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес
Константин Кринский («Советский спорт») –
Дзюба, Фернандеш, Черышев
Александр Кружков («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев
Артем Крук (ТАСС) – Марио Фернандес, Зобнин, Головин
Антон Кудинов («Спорт день за днем», СПб) –
Акинфеев, Черышев, Зобнин
Филипп Кудрявцев («Матч ТВ») –
Дзюба, Кузяев, Марио Фернандес
Александр Кузмак (Первый канал) –
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин
Ярослав Кулемин (Sport24.ru) –
Дзюба, Черышев, Акинфеев
Артем Кузнецов (ТАСС) –
Фернандеш, Игорь Денисов, Промес
Игорь Кытманов («Матч ТВ», Eurosport) –
Акинфеев, Марио Фернандес, Дзюба
Л
Мурад Латипов (журналист) –
Акинфеев, Дзюба, Черышев
Алексей Лебедев («МК») –
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес
Кирилл Легков («Спорт день за днем», СПб) –
Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес
Константин Лесик (Газета.Ru) –
Дзюба, Кузяев, Марио Фернандес
Антон Лисин (прессслужба Оргкомитета Россия2018) – Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес
Андрей Литвинов (Eurosport.ru) –
Классон, Панюков, Кокорин
Михаил Личков (ТАСС) –
Марио Фернандес, Фернандеш, Газинский
Евгений Ловчев («Главная ставка») –
Дзюба, Акинфеев, Зобнин
Артем Локалов («Родина») –
Дзюба, Игнашевич, Акинфеев
Мария Локтионова (Газета.Ru) –
Марио Фернандес, Дзюба, Черышев
Дильшад Ломовских (Sportbox.ru) –
Дзюба, Головин, Акинфеев
Иван Лугачев («Россия 24») –
Акинфеев, Марио Фернандес, Чалов
Вадим Лукомский (Sports.ru) –
Марио Фернандес, Классон, Чалов
Олег Лысенко («Чемпионат») –
Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес
Олег Лыткин (Вести.ru) – Дзюба, Зобнин, Акинфеев
Александр Львов («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Марио Фернандес, Чалов
М
Иван Макаров (РБК) – Зобнин, Джикия, Классон
Александр Макаров («Спорт день за днем», СПб) –
Дзюба, Классон, Головин
Максим Максимов («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Андрей Малосолов («Царьград») –
Чалов, Марио Фернандес, Ахметов
Евгений Марков (Sports.ru) –
Головин, Акинфеев, Кверквелия
Анастасия Мартыненко (Газета.Ru) –
Марио Фернандес, Дзюба, Головин
Федор Маслов (Sports.ru) – Дзюба, Кокорин, Чалов
Антон Мастренков («Интерфакс) –
Зобнин, Дзюба, Акинфеев
Антон Матвеев (Sport24.ru) –
Дзюба, Игорь Денисов, Акинфеев
Алина Матинян (Sport24.ru) –
Дзюба, Акинфеев, Головин
Дарья Матросова (прессслужба РФС) –
Чалов, Дзюба, Антон Миранчук
Данила Махалин («Россия 24») –
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин
Олег Медведев (журналист) –
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин
Станислав Минин («Независимая газета», «Матч ТВ») – Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин
Дмитрий Митин (прессслужба ПФЛ) –
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин
Максим Михалко (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Дзюба, Акинфеев, Кузяев
Антон Михашенок («Чемпионат») –
Дзюба, Черышев, Головин
Евгений Мокроусов («Спортархив») –
Дзюба, Головин, Черышев
Георгий Морозов («Московская правда») –
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев
Илья Морозов («Интерфакс») –
Акинфеев, Дзюба, Головин
Михаил Морозов («Бомбардир») –
Зобнин, Головин, Дзюба
Михаил Моссаковский («Матч ТВ») –
Дзюба, Акинфеев, Фернандеш
Александр Муйжнек (Sport24.ru) –
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев
Роман Мун (Sports.ru) – Головин, Дзюба, Зобнин
Антон Муша (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) –
Марио Фернандес, Дзюба, Паредес
Н
Роман Нагучев («Матч ТВ») –
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес
Артур Нанян («Российская газета») –
Фернандеш, Дзюба, Марио Фернандес
Владимир Нардин («Интерфакс») –
Дзюба, Акинфеев, Черышев
Евгений Несын («Комсомольская правда») –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Александр Неценко
(«Матч ТВ», «Маяк», «Вести FM», «Радио России») –
Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш
Николай Никифоров (Sportbox.ru) –
Дзюба, Марио Фернандес, Головин
Егор Новиков («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Акинфеев, Фернандеш, Промес
О
Геннадий Орлов (телекомментатор) –
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес
Алексей Осин («Эхо Москвы») – Дзюба, Джикия, Зобнин
П
Алексей Павлюченко («Спорт день за днем», СПб) –
Марио Фернандес, Черышев, Дзюба
Дмитрий Панферов (Eurosport.ru) –
Головин, Зобнин, Чалов
Артур Петросьян (UEFA.com) –
Фернандеш, Марио Фернандес, Чалов
Александр Плеханов («Бомбардир») –
Дзюба, Газинский, Головин
Сергей Подгорнов («Советский спорт») –
Дзюба, Акинфеев, Антон Миранчук
Александр Покачуев («МК») –
Дзюба, Фернандеш, Марио Фернандес
Михаил Поленов («Матч ТВ») –
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев
Елена Полякова (телеканал 360) –
Дзюба, Головин, Акинфеев
Григорий Потапов (Sportbox.ru) –
Марио Фернандес, Зобнин, Дзюба
Светлана Потемкина (ТАСС) –
Акинфеев, Дзюба, Головин
Константин Придыбайло (Радио «КП») –
Дзюба, Акинфеев, Джикия
Михаил Пукшанский («МК») –
Фернандеш, Марио Фернандес, Головин
Павел Пучков («Чемпионат») –
Дзюба, Игорь Денисов, Акинфеев
Р
Игорь Рабинер («СпортЭкспресс») –
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев
Антон Рассказов (телеканал 360) –
Дзюба, Головин, Игнашевич
Ксения Рахновская (RT) – Зобнин, Влашич, Дзюба
Станислав Редикульцев
(прессслужба ФК «Локомотив») –
Дзюба, Марио Фернандес, Антон Миранчук
Николай Роганов (prostoprosport.ru) –
Дзюба, Акинфеев, Зобнин
Юрий Розанов («Матч ТВ») –
Марио Фернандес, Акинфеев, Дзюба
Денис Розов (ТАСС) – Дзюба, Акинфеев, Черышев
Денис Романцов («Матч ТВ») –
Дзюба, Акинфеев, Чалов
Мария Румянцева (Первый канал) –
Черышев, Акинфеев, Дзюба
Дмитрий Рябинкин («ProЗенит») –
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев
С
Разим Сабиров (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) –
Зобнин, Кузяев, Классон
Лев Савари (RT) –
Дзюба, Классон, Акинфеев
Евгений Савин (Первый канал) –
Дзюба, Черышев, Головин
Павел Садков («Комсомольская правда») –
Акинфеев, Дзюба, Головин
Александр Садоков (Первый канал) –
Дзюба, Чалов, Зобнин
Анатолий Самохвалов (РИА Новости) –
Головин, Марио Фернандес, Ерохин
Даниил Сальников («Чемпионат») –
Дзюба, Головин, Смолов
Николай Саприн
(«Маяк», «Вести», «Радио России», Eurosport) –
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич
Александр Сафонов («Чемпионат») –
Сигурдссон, Ахметов, Кверквелия
Александр Седов (Газета.Ru) –
Дзюба, Игнашевич, Головин
Руслан Семенеев («Спорт день за днем», СПб) –
Черышев, Ахметов, Габулов
Андрей Сенченко (Газета.Ru) –
Головин, Фернандеш, Зобнин
Дмитрий Сергеев («Чемпионат») –
Дзюба, Фернандо, Головин
Максим Серегин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Фернандеш, Дзюба, Марио Фернандес
Кирилл Серов («Комсомольская правда») –
Дзюба, Черышев, Зобнин
Дмитрий Симонов («СпортЭкспресс») –
Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес
Артем Слицкий («Рейтинг букмекеров») –
Дзюба, –, Ионов
Евгений Слюсаренко («Чемпионат») –
Дзюба, Акинфеев, Черышев
Илья Соболев («Российская газета») –
Дзюба, Фернандеш, Зобнин
Сергей Стариков (RT) – Дзюба, Акинфеев, Черышев
Мария Степанова («Интерфакс») –
Марио Фернандес, Дзюба, Фарфан
Владимир Стогниенко («Россия 24») –
Марио Фернандес, Фернандеш, Акинфеев
Константин Столбовский (matchtv.ru) –
Дзюба, Акинфеев, Фернандеш
Вероника Столбунова (РИА Новости) –
Головин, Чалов, Зобнин
Бариба Сулейманова («Интерфакс») –
Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес
Дмитрий Сухинин
(«Маяк», «Вести FМ», «Радио России») –
Дзюба, Акинфеев, Головин
Т
Севастиан Терлецкий («Известия») –
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев
Григорий Телингатер («Чемпионат») –
Дзюба, Зобнин, Кверквелия
Дмитрий Темников (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Дзюба, Акинфеев, Зобнин
Дмитрий Терехов (Первый канал) –
Дзюба, Марио Фернандес, Игорь Денисов
Павел Тихонов (Sports.ru) –
Головин, Дзюба, Марио Фернандес
Борис Тосунян (Bobsoccer.ru) –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Антон Третяк («Чемпионат») –
Акинфеев, Головин, Черышев
Роман Трушечкин («Матч ТВ») –
Дзюба, Головин, Фернандеш
Михаил Тяпков (Sport24.ru) – Дзюба, Акинфеев, Головин
У
Ульяна Урбан («МК») –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Федор Успенский («СпортЭкспресс») –
Акинфеев, Дзюба, Классон
Василий Уткин (журналист) –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Владислав Уткин (ТАСС) – Дзюба, Акинфеев, Черышев
Александр Ухов (ФСЖР) – Акинфеев, Головин, Черышев
Ф
Александр Федоров («СпортЭкспресс») –
Акинфеев, Марио Фернандес, Дзюба
Дмитрий Федоров («Матч ТВ») –
Дзюба, Игнашевич, Акинфеев
Алексей Фомин («Известия») –
Дзюба, Акинфеев, Газинский
Сергей Фукс (ТАСС) –
Дзюба, Акинфеев, Фернандеш
Х
Кирилл Хаит («Чемпионат») –
Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш
Эльвира Харунова (Газета.Ru) – Дзюба, Головин, Зобнин
Борис Ходоровский
(«Московский Комсомолец в СанктПетербурге») –
Марио Фернандес, Фернандеш, Кузяев
Дмитрий Христич (СБК) –
Зобнин, Классон, Марио Фернандес
Виктор Хрущев (Вести.ru) –
Акинфеев, Черышев, Марио Фернандес
Ц
Денис Целых («Чемпионат») –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес
Виктор Цецорин (еженедельник «Футбол») –
Акинфеев, Игнашевич, Дзюба
Валерий Цымбалюк («Спортуикэнд», СПб) –
Дзюба, Классон, Иванович
Юрий Царицин («Россия 24») –
Влашич, Дзюба, Марио Фернандес
Ч
Степан Чаушьян («Советский спорт») –
Марио Фернандес, Головин, Черышев
Георгий Черданцев («Матч ТВ») –
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич
Лоренцо де Чосика («Спутник») –
Акинфеев, Дзюба, Черышев
Ш
Айрат Шамилов (БИЗНЕС Online, Казань) –
Кузяев, Марио Фернандес, Дзюба
Рустам Шарафутдинов (ТАСС) –
Черышев, Марио Фернандес, Дзюба
Юрий Шейн (журналист) – Дзюба, Акинфеев, Зобнин
Артем Шмельков («Матч ТВ») –
Фернандес, Кузяев, Классон
Александр Шмурнов («Матч ТВ») –
Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин
Дмитрий Шнякин («Матч ТВ») –
Дзюба, Акинфеев, Головин
Я
Николай Яременко («Советский спорт») –
Головин, Дзюба, Черышев
Сергей Яременко (РИА Новости) –
Кузяев, Дзюба, Черышев
Тимофей Яценко (Eurosport.ru) –
Фарфан, Дзюба, Акинфеев
Итоги голосования-2018
Лучший игрок года
|Футболист
|Клуб
|1
|2
|3
|Очки
|1. Артем Дзюба
|«Арсенал»/
«Зенит»
|161
|58
|15
|614
|2. Игорь Акинфеев
|ЦСКА
|31
|61
|30
|245
|3. Марио Фернандес
|ЦСКА
|26
|49
|39
|215
|4. Александр Головин
|ЦСКА/
«Монако»
|15
|22
|30
|119
|5. Роман Зобнин
|«Спартак»
|9
|16
|40
|99
|6. Денис Черышев
|«Вильярреал»/
«Валенсия»
|9
|17
|29
|90
|7. Мануэл Фернандеш
|«Локомотив»
|7
|9
|11
|50
|8. Федор Чалов
|ЦСКА
|4
|4
|12
|32
|9–10. Сергей Игнашевич
|ЦСКА
|2
|7
|10
|30
|9–10. Далер Кузяев
|«Зенит»
|4
|7
|4
|30
|11. Виктор Классон
|«Краснодар»
|3
|5
|7
|26
|12. Никола Влашич
|ЦСКА
|3
|4
|1
|18
|13. Игорь Денисов
|«Локомотив»
|0
|4
|3
|11
|14. Джефферсон Фарфан
|«Локомотив»
|1
|1
|3
|8
|15–16. Юрий Газинский
|«Краснодар»
|0
|1
|5
|7
|15–16. Георгий Джикия
|«Спартак»
|0
|2
|3
|7
|17. Александр Кокорин
|«Зенит»
|1
|1
|1
|6
|18–20. Ильзат Ахметов
|ЦСКА
|0
|2
|1
|5
|18–20. Бранислав Иванович
|«Зенит»
|0
|0
|5
|5
|18–20. Квинси Промес
|«Спартак»
|0
|1
|3
|5
|21. Андрей Лунев
|«Зенит»
|0
|1
|2
|4
|22–26. Ари
|«Локомотив»/
«Краснодар»
|0
|1
|1
|3
|22–26. Соломон Кверквелия
|«Локомотив»
|0
|0
|3
|3
|22–26. Алексей Миранчук
|«Локомотив»
|0
|0
|3
|3
|22–26. Антон Миранчук
|«Локомотив»
|0
|0
|3
|3
|22–26. Рагнар Сигурдссон
|«Ростов»
|1
|0
|0
|3
|27–30. Павел Мамаев
|«Краснодар»
|0
|1
|0
|2
|27–30. Андрей Панюков
|«Зенит»/
«Урал»
|0
|1
|0
|2
|27–30. Федор Смолов
|«Краснодар»/
«Локомотив»
|0
|0
|2
|2
|27–30. Фернандо
|«Спартак»
|0
|1
|0
|2
|31–40. Владимир Габулов
|«Брюгге»
|0
|0
|1
|1
|31–40. Аяз Гулиев
|«Ростов»
|0
|0
|1
|1
|31–40. Лука Джорджевич
|«Арсенал»
|0
|0
|1
|1
|31–40. Александр Ерохин
|«Зенит»
|0
|0
|1
|1
|31–40. Зе Луиш
|«Спартак»
|0
|0
|1
|1
|31–40. Антон Зиньковский
|«Чертаново»
|0
|0
|1
|1
|31–40. Алексей Ионов
|«Ростов»
|0
|0
|1
|1
|31–40. Леандро Паредес
|«Зенит»
|0
|0
|1
|1
|31–40. Николай Рассказов
|«Спартак»
|0
|0
|1
|1
|31–40. Владимир Рыков
|«Динамо»
|0
|0
|1
|1
Правила голосования
- Каждый респондент может назвать трех лучших игроков России 2018 календарного года.
- Можно называть россиян, можно иностранцев, выступающих в российских клубах.
Но каждый из них должен провести не менее 10 матчей за год (для легионеров –
не менее 10 матчей в российских клубах).
- За 1е место начисляется 3 очка, за 2е – 2 очка, за 3е – 1 очко. Очки суммируются.
Набравший большинство очков объявляется лучшим игроком 2018 года.
Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press