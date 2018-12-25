Ставка на Дзюбу. Как страна голосовала за лучшего игрока 2018 года

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 277 журналистов. Ими были названы 40 игроков, представляющих 14 клубов («Локомотив», «Зенит» – оба по 8, ЦСКА – 7, «Спартак» – 6, «Краснодар» – 5, «Ростов» – 3, «Арсенал» – 2, «Монако», «Вильярреал», «Валенсия», «Урал», «Брюгге», «Динамо», «Чертаново» – по 1).

Дзюба

Победил нападающий сборной России и «Зенита»/«Арсенала» Артем Дзюба

1. Артем Дзюба 614 баллов

2. Игорь Акинфеев 245 баллов

3. Марио Фернандес 215 баллов

А

Роман Абрамов («Бомбардир»)
Дзюба, Марио Фернандес, Кузяев

Самвел Авакян (Sport24.ru) – Акинфеев, Дзюба, Зобнин

Карен Адамян («Матч ТВ») – Зобнин, Дзюба, Классон

Виталий Айрапетов («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Максим Акманцев (Eurosport.ru)
Черышев, Дзюба, Смолов

Александр Аксенов («Матч ТВ»)
Дзюба, Фарфан, Головин

Александр Аксенов (Sports.ru) – Кокорин, Мамаев, –

Руслан Алиев (ТАСС) – Головин, Чалов, Влашич

Максим Алланазаров (Sport24.ru)
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Константин Алексеев («Спорт день за днем»)
Дзюба, Головин, Зобнин

Сергей Алексеев (РПЛ) – Дзюба, Акинфеев, Рыков

Юрий Алеманов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Головин, Дзюба, Игнашевич

Валентин Алфимов (Радио «КП»)
Зобнин, Дзюба, Акинфеев

Илья Андреев («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Алексей Андрианов (Bobsoccer.ru)
Акинфеев, Дзюба, Кузяев

Алексей Андронов («Советский спорт»)
Дзюба, Акинфеев, Черышев

Вадим Анисимов («Советский спорт»)
Черышев, Дзюба, Марио Фернандес

Нобель Арустамян («Матч ТВ»)
Акинфеев, Дзюба, Головин

Сергей Астахов (РИА Новости) – Дзюба, Головин, Зобнин

Б

Сергей Бавли («Спорт день за днем», СПб)
Классон, Кузяев, Зобнин

Андрей Барабаш («Спорт­уик­энд», Спб)
Дзюба, Черышев, Иванович

Тарас Барабаш (РИА Новости) – Кузяев, Дзюба, Лунев

Алексей Безъязычный («Советский спорт»)
Дзюба, Черышев, Марио Фернандес

Алексей Беликов («Спортархив»)
Акинфеев, Марио Фернандес, Головин

Алексей Белов (Sports.ru)
Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

Марк Бессонов (Sport24.ru)
Влашич, Лунев, Фернандеш

Михаил Бирюков (Eurosport.ru)
Дзюба, Марио Фернандес, Классон

Александр Бобров («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Акинфеев, Чалов

Борис Богданов (Sportbox.ru)
Марио Фернандес, Акинфеев, Зобнин

Василий Богданов (Sportbox.ru)
Головин, Дзюба, Акинфеев

Павел Богданов («Матч ТВ»)
Дзюба, Акинфеев, Газинский

Андрей Бодров (журналист)
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Александр Бокулев (телеканал 360)
Дзюба, Головин, Зобнин

Михаил Борзыкин (блогер)
Дзюба, Черышев, Головин

Сергей Бурый («Спорт день за днем», СПб)
Акинфеев, Дзюба, Черышев

Юрий Бутнев (пресс­служба ОКР)
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Артем Буторин (Eurosport.ru)
Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

В

Тимур Валеев («Спорт день за днем», СПб)
Черышев, Зобнин, Головин

Павел Васильев (журналист)
Дзюба, Зобнин, Игнашевич

Андрей Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru)
Дзюба, Зобнин, Джикия

Денис Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru)
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Александр Вишневский (еженедельник «Футбол») – Головин, Дзюба, Зобнин

Игорь Владимиров (пресс­служба РФС)
Акинфеев, Дзюба, Зобнин

Родион Водейко («Стометровка», СПб)
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Анатолий Волосов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru)
Черышев, Дзюба, Головин

Леонид Волотко (Sport24.ru)
Дзюба, Черышев, Марио Фернандес

Артем Воскресенский («Рейтинг букмекеров»)
Дзюба, Марио Фернандес, Зе Луиш

Г

Андрей Галунов («Спорт­уик­энд», СПб)
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Константин Генич («Матч ТВ»)
Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш

Грант Гетадарян (телеканал 360)
Головин, Дзюба, Зобнин

Михаил Гончаров («Чемпионат»)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Олег Говоров («Аргументы недели»)
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Александр Головин (Sports.ru)
Дзюба, Игнашевич, Головин

Борислав Головин (RT) – Дзюба, Головин, Черышев

Леонид Гольдман (RT) – Дзюба, Акинфеев, Фарфан

Юрий Голышак («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Марио Фернандес, Игнашевич

Виктор Горлов (ДФЛ) – Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Павел Городницкий (Eurosport.ru)
Дзюба, Акинфеев, Лунев

Михаил Григорьев («Петербургский дневник»)
Дзюба, Головин, Акинфеев

Александр Григорян («Рейтинг букмекеров»)
Дзюба, Влашич, Чалов

Александр Гришин (Первый канал)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Павел Гуревич (Sport24.ru)
Дзюба, Черышев, Акинфеев

Виктор Гусев (Первый канал)
Дзюба, Черышев, Акинфеев

Евгений Гусев («Пятый канал», СПб)
Дзюба, Игорь Денисов, Джорджевич

Роман Гутцайт («Матч ТВ»)
Дзюба, Акинфеев, Черышев

Д

Кирилл Дементьев (Первый канал)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Дмитрий Дерунец («Матч ТВ»)
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Сергей Дерябкин («Матч ТВ»)
Акинфеев, Черышев, Зиньковский

Евгений Дзичковский (matchtv.ru) – Дзюба, Влашич, Ари

Лидия Дидык (еженедельник «Футбол», ftbl.ru)
Дзюба, Головин, Классон

Николай Долгополов («Российская газета»)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Александр Дорский (Sports.ru)
Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

Сергей Дроняев (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Акинфеев, Марио Фернандес, Черышев

Дмитрий Дуличенко (Eurosport)
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Фернандес

Е

Дмитрий Егоров («Чемпионат»)
Дзюба, Фернандеш, Газинский

Илья Егоров (Eurosport.ru, «Бомбардир»)
Дзюба, Головин, Фернандеш

Сергей Егоров («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Александр Елагин («Матч ТВ»)
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Михаил Елагин («Россия 24»)
Марио Фернандес, Дзюба, Акинфеев

Сергей Емельянов («Родина»)
Дзюба, Марио Фернандес, Игнашевич

Максим Еремин («Чемпионат»)
Фернандеш, Дзюба, Акинфеев

Ж

Николай Живоглядов («Бомбардир»)
Дзюба, Головин, Марио Фернандес

Иван Жидков («Спорт день за днем», СПб)
Классон, Кузяев, Дзюба

Данила Жиляев («Российская газета»)
Дзюба, Зобнин, Газинский

Дмитрий Жичкин («Матч ТВ»)
Дзюба, Акинфеев, Головин

Тимур Журавель («Матч ТВ») – Дзюба, Акинфеев, Головин

З

Дмитрий Занин («Матч ТВ») – Чалов, Дзюба, Зобнин

Павел Занозин (Первый канал)
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Дмитрий Захаров («Спорт­уик­энд», СПб)
Дзюба, Черышев, Иванович

Дмитрий Зеленов («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Игорь Землянский («Свободная пресса»)
Зобнин, Черышев, Фарфан

Артем Зибрак («Советский спорт»)
Марио Фернандес, Дзюба, Фернандеш

Семен Зигаев («Матч ТВ») – Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Владислав Зимагулов (БИЗНЕС Online, Казань)
Дзюба, Акинфеев, Головин

Дмитрий Зимин («Спорт день за днем», СПб)
Фернандеш, Кузяев, Джикия

Илья Зубко («Российская газета»)
Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш

Евгений Зуенко («Советский спорт»)
Марио Фернандес, Дзюба, Иванович

И

Анатолий Иванов («Спорт день за днем», СПб) – Игнашевич, Дзюба, Иванович

Максим Иванов (БИЗНЕС Online, Казань)
Черышев, Акинфеев, Марио Фернандес

Данила Игнатов (Sport24.ru)
Головин, Дзюба, Акинфеев

Георгий Илющенко (Eurosport.ru)
Дзюба, Головин, Марио Фернандес

Сергей Ильев (Sportbox.ru)
Дзюба, Игнашевич, Черышев

Дарья Исаева («Спорт­Экспресс»)
Акинфеев, Дзюба, Чалов

Акинфеев

К

Александр Кавокин («Спорт день за днем», СПб)
Дзюба, Головин, Акинфеев

Илья Казаков («Россия 24», еженедельник «Футбол») – Дзюба, Акинфеев, Алексей Миранчук

Артем Казаченков (пресс­служба ПФЛ)
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Артем Калинин (Sport24.ru)
Дзюба, Зобнин, Акинфеев

Максим Калиниченко («Рейтинг букмекеров»)
Влашич, Ари, Гулиев

Александр Калмыков (РИА Новости)
Головин, Марио Фернандес, Дзюба

Андрей Карташов (ТАСС)
Черышев, Дзюба, Промес

Алина Касумова («Россия 24»)
Дзюба, Марио Фернандес, Головин

Денис Качанов («Матч ТВ»)
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Максим Квятковский (Bobsoccer.ru)
Марио Фернандес, Акинфеев, Дзюба

Эльвин Керимов («Матч ТВ»)
Марио Фернандес, Дзюба, Головин

Дмитрий Кириловский («Интерфакс»)
Дзюба, Акинфеев, Рассказов

Константин Клещев («Царьград»)
Акинфеев, Промес, Марио Фернандес

Ксения Клименко («Россия 24»)
Марио Фернандес, Влашич, Дзюба

Дмитрий Клипин (телеграм­канал ЭкСпорт)
Дзюба, Чалов, Марио Фернандес

Александр Кобеляцкий (журналист)
Акинфеев, Дзюба, Алексей Миранчук

Валерий Коваленко («Спорт­уик­энд», СПб)
Дзюба, Черышев, Чалов

Андрей Колесников (Sportbox.ru)
Игнашевич, Дзюба, Игорь Денисов

Василий Конов (Первый канал)
Дзюба, Марио Фернандес, Чалов

Василий Конов (РИА Новости)
Дзюба, Головин, Марио Фернандес

Татьяна Копылова («Советский спорт», СПб)
Кузяев, Акинфеев, Игорь Денисов

Ярослав Коробатов («Комсомольская правда»)
Чалов, Дзюба, Зобнин

Григорий Королев («Советский спорт»)
Дзюба, Акинфеев, Алексей Миранчук

Вячеслав Короткин («Спорт­Экспресс»)
Акинфеев, Дзюба, Зобнин

Никита Котов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru)
Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Олег Кошелев (телеканал 360)
Дзюба, Игнашевич, Головин

Сергей Кривохарченко («Матч ТВ»)
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Константин Кринский («Советский спорт»)
Дзюба, Фернандеш, Черышев

Александр Кружков («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Артем Крук (ТАСС) – Марио Фернандес, Зобнин, Головин

Антон Кудинов («Спорт день за днем», СПб)
Акинфеев, Черышев, Зобнин

Филипп Кудрявцев («Матч ТВ»)
Дзюба, Кузяев, Марио Фернандес

Александр Кузмак (Первый канал)
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Ярослав Кулемин (Sport24.ru)
Дзюба, Черышев, Акинфеев

Артем Кузнецов (ТАСС)
Фернандеш, Игорь Денисов, Промес

Игорь Кытманов («Матч ТВ», Eurosport)
Акинфеев, Марио Фернандес, Дзюба

Зобнин

Л

Мурад Латипов (журналист)
Акинфеев, Дзюба, Черышев

Алексей Лебедев («МК»)
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Кирилл Легков («Спорт день за днем», СПб)
Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес

Константин Лесик (Газета.Ru)
Дзюба, Кузяев, Марио Фернандес

Антон Лисин (пресс­служба Оргкомитета Россия­2018) – Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Андрей Литвинов (Eurosport.ru)
Классон, Панюков, Кокорин

Михаил Личков (ТАСС)
Марио Фернандес, Фернандеш, Газинский

Евгений Ловчев («Главная ставка»)
Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Артем Локалов («Родина»)
Дзюба, Игнашевич, Акинфеев

Мария Локтионова (Газета.Ru)
Марио Фернандес, Дзюба, Черышев

Дильшад Ломовских (Sportbox.ru)
Дзюба, Головин, Акинфеев

Иван Лугачев («Россия 24»)
Акинфеев, Марио Фернандес, Чалов

Вадим Лукомский (Sports.ru)
Марио Фернандес, Классон, Чалов

Олег Лысенко («Чемпионат»)
Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес

Олег Лыткин (Вести.ru) – Дзюба, Зобнин, Акинфеев

Александр Львов («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Марио Фернандес, Чалов

М

Иван Макаров (РБК) – Зобнин, Джикия, Классон

Александр Макаров («Спорт день за днем», СПб)
Дзюба, Классон, Головин

Максим Максимов («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Андрей Малосолов («Царьград»)
Чалов, Марио Фернандес, Ахметов

Евгений Марков (Sports.ru)
Головин, Акинфеев, Кверквелия

Анастасия Мартыненко (Газета.Ru)
Марио Фернандес, Дзюба, Головин

Федор Маслов (Sports.ru) – Дзюба, Кокорин, Чалов

Антон Мастренков («Интерфакс)
Зобнин, Дзюба, Акинфеев

Антон Матвеев (Sport24.ru)
Дзюба, Игорь Денисов, Акинфеев

Алина Матинян (Sport24.ru)
Дзюба, Акинфеев, Головин

Дарья Матросова (пресс­служба РФС)
Чалов, Дзюба, Антон Миранчук

Данила Махалин («Россия 24»)
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Олег Медведев (журналист)
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Станислав Минин («Независимая газета», «Матч ТВ») – Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

Дмитрий Митин (пресс­служба ПФЛ)
Дзюба, Марио Фернандес, Зобнин

Максим Михалко (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Дзюба, Акинфеев, Кузяев

Антон Михашенок («Чемпионат»)
Дзюба, Черышев, Головин

Евгений Мокроусов («Спортархив»)
Дзюба, Головин, Черышев

Георгий Морозов («Московская правда»)
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Илья Морозов («Интерфакс»)
Акинфеев, Дзюба, Головин

Михаил Морозов («Бомбардир»)
Зобнин, Головин, Дзюба

Михаил Моссаковский («Матч ТВ»)
Дзюба, Акинфеев, Фернандеш

Александр Муйжнек (Sport24.ru)
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Роман Мун (Sports.ru) – Головин, Дзюба, Зобнин

Антон Муша (еженедельник «Футбол», ftbl.ru)
Марио Фернандес, Дзюба, Паредес

Головин

Н

Роман Нагучев («Матч ТВ»)
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Артур Нанян («Российская газета»)
Фернандеш, Дзюба, Марио Фернандес

Владимир Нардин («Интерфакс»)
Дзюба, Акинфеев, Черышев

Евгений Несын («Комсомольская правда»)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Александр Неценко
(«Матч ТВ», «Маяк», «Вести FM», «Радио России»)
Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш

Николай Никифоров (Sportbox.ru)
Дзюба, Марио Фернандес, Головин

Егор Новиков («Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Акинфеев, Фернандеш, Промес

О

Геннадий Орлов (телекомментатор)
Дзюба, Зобнин, Марио Фернандес

Алексей Осин («Эхо Москвы») – Дзюба, Джикия, Зобнин

П

Алексей Павлюченко («Спорт день за днем», СПб)
Марио Фернандес, Черышев, Дзюба

Дмитрий Панферов (Eurosport.ru)
Головин, Зобнин, Чалов

Артур Петросьян (UEFA.com)
Фернандеш, Марио Фернандес, Чалов

Александр Плеханов («Бомбардир»)
Дзюба, Газинский, Головин

Сергей Подгорнов («Советский спорт»)
Дзюба, Акинфеев, Антон Миранчук

Александр Покачуев («МК»)
Дзюба, Фернандеш, Марио Фернандес

Михаил Поленов («Матч ТВ»)
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Елена Полякова (телеканал 360)
Дзюба, Головин, Акинфеев

Григорий Потапов (Sportbox.ru)
Марио Фернандес, Зобнин, Дзюба

Светлана Потемкина (ТАСС)
Акинфеев, Дзюба, Головин

Константин Придыбайло (Радио «КП»)
Дзюба, Акинфеев, Джикия

Михаил Пукшанский («МК»)
Фернандеш, Марио Фернандес, Головин

Павел Пучков («Чемпионат»)
Дзюба, Игорь Денисов, Акинфеев

Р

Игорь Рабинер («Спорт­Экспресс»)
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

Антон Рассказов (телеканал 360)
Дзюба, Головин, Игнашевич

Ксения Рахновская (RT) – Зобнин, Влашич, Дзюба

Станислав Редикульцев
(пресс­служба ФК «Локомотив»)
Дзюба, Марио Фернандес, Антон Миранчук

Николай Роганов (prostoprosport.ru)
Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Юрий Розанов («Матч ТВ»)
Марио Фернандес, Акинфеев, Дзюба

Денис Розов (ТАСС) – Дзюба, Акинфеев, Черышев

Денис Романцов («Матч ТВ»)
Дзюба, Акинфеев, Чалов

Мария Румянцева (Первый канал)
Черышев, Акинфеев, Дзюба

Дмитрий Рябинкин («ProЗенит»)
Дзюба, Марио Фернандес, Черышев

С

Разим Сабиров (Спорт БИЗНЕС Online, Казань)
Зобнин, Кузяев, Классон

Лев Савари (RT)
Дзюба, Классон, Акинфеев

Евгений Савин (Первый канал)
Дзюба, Черышев, Головин

Павел Садков («Комсомольская правда»)
Акинфеев, Дзюба, Головин

Александр Садоков (Первый канал)
Дзюба, Чалов, Зобнин

Анатолий Самохвалов (РИА Новости)
Головин, Марио Фернандес, Ерохин

Даниил Сальников («Чемпионат»)
Дзюба, Головин, Смолов

Николай Саприн
(«Маяк», «Вести», «Радио России», Eurosport)
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Александр Сафонов («Чемпионат»)
Сигурдссон, Ахметов, Кверквелия

Александр Седов (Газета.Ru)
Дзюба, Игнашевич, Головин

Руслан Семенеев («Спорт день за днем», СПб)
Черышев, Ахметов, Габулов

Андрей Сенченко (Газета.Ru)
Головин, Фернандеш, Зобнин

Дмитрий Сергеев («Чемпионат»)
Дзюба, Фернандо, Головин

Максим Серегин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Фернандеш, Дзюба, Марио Фернандес

Кирилл Серов («Комсомольская правда»)
Дзюба, Черышев, Зобнин

Дмитрий Симонов («Спорт­Экспресс»)
Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес

Артем Слицкий («Рейтинг букмекеров»)
Дзюба, –, Ионов

Евгений Слюсаренко («Чемпионат»)
Дзюба, Акинфеев, Черышев

Илья Соболев («Российская газета»)
Дзюба, Фернандеш, Зобнин

Сергей Стариков (RT) – Дзюба, Акинфеев, Черышев

Мария Степанова («Интерфакс»)
Марио Фернандес, Дзюба, Фарфан

Владимир Стогниенко («Россия 24»)
Марио Фернандес, Фернандеш, Акинфеев

Константин Столбовский (matchtv.ru)
Дзюба, Акинфеев, Фернандеш

Вероника Столбунова (РИА Новости)
Головин, Чалов, Зобнин

Бариба Сулейманова («Интерфакс»)
Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес

Дмитрий Сухинин
(«Маяк», «Вести FМ», «Радио России») 
Дзюба, Акинфеев, Головин

Черышев

Т

Севастиан Терлецкий («Известия»)
Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев

Григорий Телингатер («Чемпионат»)
Дзюба, Зобнин, Кверквелия

Дмитрий Темников (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Дмитрий Терехов (Первый канал)
Дзюба, Марио Фернандес, Игорь Денисов

Павел Тихонов (Sports.ru)
Головин, Дзюба, Марио Фернандес

Борис Тосунян (Bobsoccer.ru)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Антон Третяк («Чемпионат»)
Акинфеев, Головин, Черышев

Роман Трушечкин («Матч ТВ»)
Дзюба, Головин, Фернандеш

Михаил Тяпков (Sport24.ru) – Дзюба, Акинфеев, Головин

У

Ульяна Урбан («МК»)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Федор Успенский («Спорт­Экспресс»)
Акинфеев, Дзюба, Классон

Василий Уткин (журналист) –
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Владислав Уткин (ТАСС) – Дзюба, Акинфеев, Черышев

Александр Ухов (ФСЖР) – Акинфеев, Головин, Черышев

Ф

Александр Федоров («Спорт­Экспресс»)
Акинфеев, Марио Фернандес, Дзюба

Дмитрий Федоров («Матч ТВ»)
Дзюба, Игнашевич, Акинфеев

Алексей Фомин («Известия»)
Дзюба, Акинфеев, Газинский

Сергей Фукс (ТАСС)
Дзюба, Акинфеев, Фернандеш

Х

Кирилл Хаит («Чемпионат»)
Дзюба, Марио Фернандес, Фернандеш

Эльвира Харунова (Газета.Ru) – Дзюба, Головин, Зобнин

Борис Ходоровский
(«Московский Комсомолец в Санкт­Петербурге»)
Марио Фернандес, Фернандеш, Кузяев

Дмитрий Христич (СБК)
Зобнин, Классон, Марио Фернандес

Виктор Хрущев (Вести.ru)
Акинфеев, Черышев, Марио Фернандес

Ц

Денис Целых («Чемпионат»)
Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес

Виктор Цецорин (еженедельник «Футбол»)
Акинфеев, Игнашевич, Дзюба

Валерий Цымбалюк («Спорт­уик­энд», СПб)
Дзюба, Классон, Иванович

Юрий Царицин («Россия 24»)
Влашич, Дзюба, Марио Фернандес

Ч

Степан Чаушьян («Советский спорт»)
Марио Фернандес, Головин, Черышев

Георгий Черданцев («Матч ТВ»)
Дзюба, Акинфеев, Игнашевич

Лоренцо де Чосика («Спутник»)
Акинфеев, Дзюба, Черышев

Ш

Айрат Шамилов (БИЗНЕС Online, Казань)
Кузяев, Марио Фернандес, Дзюба

Рустам Шарафутдинов (ТАСС)
Черышев, Марио Фернандес, Дзюба

Юрий Шейн (журналист) – Дзюба, Акинфеев, Зобнин

Артем Шмельков («Матч ТВ»)
Фернандес, Кузяев, Классон

Александр Шмурнов («Матч ТВ»)
Марио Фернандес, Дзюба, Зобнин

Дмитрий Шнякин («Матч ТВ»)
Дзюба, Акинфеев, Головин

Я

Николай Яременко («Советский спорт»)
Головин, Дзюба, Черышев

Сергей Яременко (РИА Новости)
Кузяев, Дзюба, Черышев

Тимофей Яценко (Eurosport.ru)
Фарфан, Дзюба, Акинфеев

 

Итоги голосования­-2018
Лучший игрок года

Футболист Клуб 1 2 3 Очки
1. Артем Дзюба «Арсенал»/
«Зенит»		 161 58 15 614
2. Игорь Акинфеев ЦСКА 31 61 30 245
3. Марио Фернандес ЦСКА 26 49 39 215
4. Александр Головин ЦСКА/
«Монако»		 15 22 30 119
5. Роман Зобнин «Спартак» 9 16 40 99
6. Денис Черышев «Вильярреал»/
«Валенсия»		 9 17 29 90
7. Мануэл Фернандеш «Локомотив» 7 9 11 50
8. Федор Чалов ЦСКА 4 4 12 32
9–10. Сергей Игнашевич ЦСКА 2 7 10 30
9–10. Далер Кузяев «Зенит» 4 7 4 30
11. Виктор Классон «Краснодар» 3 5 7 26
12. Никола Влашич ЦСКА 3 4 1 18
13. Игорь Денисов «Локомотив» 0 4 3 11
14. Джефферсон Фарфан «Локомотив» 1 1 3 8
15–16. Юрий Газинский «Краснодар» 0 1 5 7
15–16. Георгий Джикия «Спартак» 0 2 3 7
17. Александр Кокорин «Зенит» 1 1 1 6
18–20. Ильзат Ахметов ЦСКА 0 2 1 5
18–20. Бранислав Иванович «Зенит» 0 0 5 5
18–20. Квинси Промес «Спартак» 0 1 3 5
21. Андрей Лунев «Зенит» 0 1 2 4
22–26. Ари «Локомотив»/
«Краснодар»		 0 1 1 3
22–26. Соломон Кверквелия «Локомотив» 0 0 3 3
22–26. Алексей Миранчук «Локомотив» 0 0 3 3
22–26. Антон Миранчук «Локомотив» 0 0 3 3
22–26. Рагнар Сигурдссон «Ростов» 1 0 0 3
27–30. Павел Мамаев «Краснодар» 0 1 0 2
27–30. Андрей Панюков «Зенит»/
«Урал»		 0 1 0 2
27–30. Федор Смолов «Краснодар»/
«Локомотив»		 0 0 2 2
27–30. Фернандо «Спартак» 0 1 0 2
31–40. Владимир Габулов «Брюгге» 0 0 1 1
31–40. Аяз Гулиев «Ростов» 0 0 1 1
31–40. Лука Джорджевич «Арсенал» 0 0 1 1
31–40. Александр Ерохин «Зенит» 0 0 1 1
31–40. Зе Луиш «Спартак» 0 0 1 1
31–40. Антон Зиньковский «Чертаново» 0 0 1 1
31–40. Алексей Ионов «Ростов» 0 0 1 1
31–40. Леандро Паредес «Зенит» 0 0 1 1
31–40. Николай Рассказов «Спартак» 0 0 1 1
31–40. Владимир Рыков «Динамо» 0 0 1 1

Правила голосования

  • Каждый респондент может назвать трех лучших игроков России 2018 календарного года.
  • Можно называть россиян, можно иностранцев, выступающих в российских клубах.
    Но каждый из них должен провести не менее 10 матчей за год (для легионеров –
    не менее 10 матчей в российских клубах).
  • За 1­е место начисляется 3 очка, за 2­е – 2 очка, за 3­е – 1 очко. Очки суммируются.
    Набравший большинство очков объявляется лучшим игроком 2018 года.

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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