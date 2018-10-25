Соперники «Спартака» в Лиге Европы — все ли вы знаете о них? Тест еженедельника «Футбол» Автор: Андрей Синельщиков 09:00, 25.10.2018 0 ГлавноеСтатьиТесты «Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы, но теперь без Массимо Карреры. Самое время проверить, как хорошо вы знакомы с соперниками красно-белых — «Вильярреалом», «Рейнджерс» и «Рапидом». Фото: Сергей Дроняев Поделиться:Андрей Синельщиков Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: