Соперники «Спартака» в Лиге Европы — все ли вы знаете о них? Тест еженедельника «Футбол»

«Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы, но теперь без Массимо Карреры. Самое время проверить, как хорошо вы знакомы с соперниками красно-белых — «Вильярреалом», «Рейнджерс» и «Рапидом».

Фото: Сергей Дроняев