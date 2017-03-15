Снизу постучали. Пять главных звезд второй Бундеслиги

В зимнее трансферное окно «Шальке» приобрел лучшего бомбардира второй Бундеслиги Гвидо Бургшталлера. И не прогадал. Бывший полузащитник «Нюрнберга» доказал, что игроки второго дивизиона способны составить конкуренцию звездным гигантам. Еженедельник «Футбол» знакомит с самыми яркими представителями второй Бундеслиги — четырьмя игроками и одним тренером.

Имя: Симон Теродде

Возраст: 29

Амплуа: нападающий

Клуб: «Штутгарт»

Симон один из тех, чей расцвет пришелся на третий десяток. Форварду уже 29, а его карьера только пошла на взлет. В юном возрасте он так и не смог себя зарекомендовать как сильный форвард. На помощь нападающему пришел «Бохум». За два сезона в клубе Теродде забил во второй Бундеслиге 41 гол. На следующий год в «Бохуме» игрок стал лучшим бомбардиром лиги. Сейчас немец не сбавляет оборотов: в текущем, первом в «Штутгарте» сезоне Симон лидирует в таблице бомбардиров с 15 голами в 22 играх. Нападающему остается доказать лишь то, что он достоин выступлений на уровне высшего немецкого дивизиона.

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Имя: Доминик Кумбела

Возраст: 32

Амплуа: нападающий

Клуб: «Айнтрахт» Брауншвейг

Есть такой тип игроков, чья карьера связана лишь с одним-единственным клубом. Кумбела – один из таких. За десять лет форвард пытался пробовать себя в разных командах, но трижды возвращался в «Брауншвейг». Казалось, что пик карьеры нападающего пришелся на период 2010-2013 годов, когда Доминик за четыре сезона отличился 57 раз, причем в трех разных дивизионах. Но текущий год позволил заговорить о реанимированной карьере нападающего из Конго. В свои 32 года Кумбела забил 11 голов в 23 матче за сезон. Его «Айнтрахт» продолжает бороться с «Ганновером» за выход в высший дивизион через стыковые матчи, а голы Доминика приближают команду к Бундеслиге.

Имя: Салиф Сане

Возраст: 26

Амплуа: защитник

Клуб: «Ганновер 96»

Салиф Сане на сегодняшний день – самый дорогой игрок второй Бундеслиги. Его трансферная стоимость — 5 млн евро. Довольно много для защитника, да еще и не из элитного дивизиона. Салиф, играя за «Ганновер», заработал постоянное место в старте. Сенегальским футболистом интересовались «Вольфсбург» и «Кельн», но «Ганновер» отказался его продавать. Причиной стал взятый в этом сезоне курс на возвращение в Бундеслигу, а Сане – ключевой игрок команды уже несколько сезонов. Примечательно, что старший брат Салифа – Людовик – выступает за «Вердер». Совсем скоро братья смогут встретиться на одном поле.

Имя: Тони Ляйстнер

Возраст: 26

Амплуа: защитник

Клуб: «Унион Берлин»

«Унион Берлин» последние годы занимает лидирующие позиции во второй Бундеслиге, но выйти в высший свет клубу так и не удается. В этом сезоне команда имеет отличные шансы вернуть золотые для «Униона» 1990-е. Тони Ляйстнер – один из ключевых игроков нынешней команды. Будучи рожденным в Дрездене, Тони не сумел ничего добиться в местном «Динамо» и был бесплатно отдан в «Унион». После перехода карьера защитника взлетела как истребитель: он стал показывать отличную игру, а его стоимость увеличилась в разы. Есть информация, что в Ляйстнере заинтересованы несколько клубов АПЛ, но немец не намерен покидать Германию, особенно сейчас.

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Имя: Ханнес Вольф

Возраст: 35

Амплуа: тренер

Клуб: «Штутгарт»

После того как «Штутгарт» рухнул во вторую Бундеслигу, боссы клуба рьяно взялись выправлять ситуацию. На место главного тренера «швабов» был приглашен Ханнес Вольф. 35-летний специалист считался одним из самых успешных молодежных тренеров на тот момент. Вольф трижды выигрывал юниорский чемпионат Германии с дортмундской «Боруссией»: дважды U-17 и один раз U-19. Единственной и главной задачей тренера стало возвращение «Штутгарта» в Бундеслигу. На сегодняшний день он успешно с ней справляется: команда лидирует в таблице, Ханнес Вольф подтверждает звание одного из перспективнейших молодых тренеров Германии.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press