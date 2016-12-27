Смолов time. Как страна голосовала за лучшего игрока 2016 года

В опросе еженедельника «Футбол» приняли участие 308 журналистов. Были названы фамилии 61 игрока из 16 клубов. Победу одержал нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.

Федор Смолов признан лучшим футболистом 2016 года

А

Ислам Абакаров (пресс-служба «Анжи», Махачкала) – Смолов, Дзюба, Халк

Роман Абрамов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Промес, Вернблум

Руслан Абушкин («Советский спорт») – Смолов, Дзюба, Промес

Самвел Авакян («Чемпионат») – Смолов, Промес, Шатов

Виталий Айрапетов («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Нобоа, Смолов

Илья Азар (Meduza) – Смолов, Промес, Жулиано

Сергей Акулинин («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Акинфеев

Максим Алланазаров (ИТАР–ТАСС) – Калачев, Промес, Смолов

Сергей Алексеев (РФПЛ) – Акинфеев, Смолов, Дзюба

Юрий Алеманов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Акинфеев, Смолов, Нобоа

Илья Андреев (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Акинфеев, Джанаев

Алексей Андрианов (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Промес, Дзюба

Алексей Андронов («Дождь») – Промес, Вернблум, Дзюба

Андрей Анфиногентов («Спортфакт») – Муса, Баштуш, Халк

Нобель Арустамян («Матч ТВ») – Акинфеев, Смолов, Промес

Сергей Астахов («Спорт-Экспресс») – Глушаков, Дзюба, Смолов

Адам Ахмадов (ТВ «Грозный») – Промес, Смолов, Жулиано

Б

Сергей Бавли («Спорт день за днем», СПб) – Нобоа, Гацкан, Дзюба

Тарас Барабаш («Спорт уик-энд», СПб) – Витсель, Еременко, Новосельцев

Никита Басынин (Eurosport.ru) – Смолов, Дзюба, Жулиано

Андрей Батурин («Россия 24») – Акинфеев, Промес, Дзюба

Владислав Батурин («Матч ТВ») – Смолов, Дзюба, Азмун

Тимур Байрамов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Смолов, Дзюба, Дзагоев

Алексей Безъязычный (Life.Ru) — Халк, Смолов, Промес

Фарид Бектимиров (Газета.Ru) – Халк, Промес, Смолов

Алексей Беликов («Спортархив») – Акинфеев, Смолов, Дзагоев

Александр Белов (ГТРК «Оренбург») – Промес, Смолов, Джанаев

Алексей Белов (Sports.ru) – Промес, Дзюба, Смолов

Михаил Бирюков (Eurosport.ru) – Файзулин, Промес, Смолов

Кирилл Благов (matchtv.ru) – Смолов, Промес, Гарсия

Александр Бобров («Спорт-Экспресс») – Смолов, Жулиано, Промес

Борис Богданов («Советский спорт — Футбол») – Смолов, Промес, Вернблум

Василий Богданов (Sportbox.ru) – Халк, Промес, Фернандес

Павел Богданов (ТК «Санкт-Петербург») – Дзюба, Промес, Халк

Андрей Бодров (пресс-служба ФК «Локомотив») – Смолов, В. Березуцкий, Чорлука

Михаил Борзыкин («Советский спорт») – Смолов, Промес, Вернблум

Александр Боярский (Sportbox.ru) – Смолов, Нобоа, Панченко

Джон Брэдли (beIN Sports) – Промес, Смолов, Азмун

Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Смолов, Промес, Фернандес

Сергей Бурый («Эхо Москвы», СПб) – Акинфеев, Промес, Смолов

Юрий Бутнев (пресс-служба ОКР) – Смолов, Головин, Джанаев

Артем Буторин (Eurosport.ru) – Промес, Жулиано, Смолов

Русское народное. Денис Вдовин – об игроке 2016 года

В

Андрей Васильев («Советский спорт») – Ал. Миранчук, Полоз, Ерохин

Павел Васильев (Футболревю.рф) – Халк, Еременко, Ахмедов

Сергей Ващенко («Советский спорт») – Ерохин, Смолов, Джанаев

Андрей Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Акинфеев, Чорлука

Денис Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Чорлука, Промес

Александр Вишневский («Спорт-Экспресс») – Промес, Смолов, Кутепов

Игорь Владимиров (пресс-служба РФС) – Акинфеев, Промес, Смолов

Игорь Волков («Город N», Ростов-на-Дону) – Вернблум, Джанаев, Смолов

Анатолий Волосов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Халк, Промес

Леонид Волотко (matchtv.ru) – Смолов, Промес, Дзюба

Кирилл Воробьев (Eurosport.ru) – Файзулин, Смолов, Вернблум

Владислав Воронин (Sports.ru) – Смолов, Промес, Жулиано

Г

Константин Генич («Матч ТВ») – Акинфеев, Нобоа, Промес

Леонид Генусов (ТК «Санкт-Петербург») – Акинфеев, Халк, Промес

Дмитрий Гирин («Советский спорт») – Смолов, Промес, Акинфеев

Олег Говоров («Аргументы неделi») – Смолов, Азмун, Дзагоев

Александр Головин (Eurosport.ru) – Файзулин, Промес, Дзюба

Юрий Голышак («Спорт-Экспресс») – Джанаев, Акинфеев, Калачев

Владимир Гомельский (Первый канал) – Ионов, Акинфеев, Шатов

Михаил Гончаров («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Смолов, Промес

Павел Горбатенков (Eurosport.ru) – Файзулин, Промес, Жулиано

Александр Горбунов (журналист) – Акинфеев, Промес, В. Березуцкий

Виктор Горлов (ДФЛ) – Промес, Жулиано, Ерохин

Павел Городницкий (Eurosport.ru) – Файзулин, Арапов, Динга

Артем Григорьянц («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Жулиано

Станислав Гридасов (Forbes) – Смолов, Промес, Дзюба

Александр Гришин («Матч ТВ») – Смолов, Самедов, Муса

Павел Гуревич (ИТАР–ТАСС) – Фернандес, Смолов, Промес

Виктор Гусев (Первый канал) – Акинфеев, Смолов, Азмун

Евгений Гусев (ТК «Санкт-Петербург») – Витсель, Халк, Смолов

Артем Гусятинский («Комсомольская правда») – Акинфеев, Дзагоев, Полоз

Роман Гутцайт («Матч ТВ») – Смолов, Акинфеев, Промес

Д

Денис Данильченко (пресс-служба ФК «Краснодар») – Смолов, Промес, Ерохин

Кирилл Дементьев (Первый канал) – Промес, Смолов, Джанаев

Максим Демков («Маяк», «Вести FМ», «Радио России») – Дзюба, Смолов, Акинфеев

Дмитрий Дерунец («Спорт FM») – Смолов, Нобоа, Промес

Сергей Дерябкин («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Джанаев

Афсайти Джусойти («Коммерсантъ») – Дзагоев, Промес, Смолов

Евгений Дзичковский («Советский спорт») – Жулиано, Калачев, Джанаев

Николай Долгополов («Российская газета») – Смолов, Джанаев, Панченко

Александр Дорский (Sports.ru) – Нобоа, Смолов, Жирков

Алексей Доспехов («Коммерсантъ») – Промес, Глушаков, Азмун

Сергей Дроняев (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Акинфеев, Смолов, Джанаев

Юрий Дудь (Sports.ru) – Смолов, Акинфеев, Промес

Борис Духон (пресс-служба Союза ветеранов футбола) – Игнашевич, Дзюба, Глушаков

Барьерный бег. Илья Казаков – о нападающем «Краснодара» Федоре Смолове

Е

Дмитрий Егоров («Чемпионат») – Промес, Вернблум, Смолов

Илья Егоров (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Полоз

Сергей Егоров («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Смолов, Промес

Михаил Елагин («Россия 24») – В. Березуцкий, Акинфеев, Дзюба

Сергей Емельянов («Родина») – Промес, Калачев, Витсель

Григорий Ефимов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Гацкан, Смолов, В. Березуцкий

Ж

Андрей Желнов («Советский спорт») – Смолов, Глушаков, Азмун

Иван Жидков («Спорт день за днем», СПб) – Дзагоев, Вернблум, Смолов

Данила Жиляев («Российская газета») – Промес, Еременко, Самедов

Дмитрий Жичкин («Матч ТВ») – Жулиано, Промес, Самедов

Тимур Журавель («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Вернблум

З

Артем Загуменнов (Lenta.ru) – Смолов, Промес, Дзюба

Павел Занозин («Матч ТВ») – Промес, Джанаев, Дзюба

Рубен Зарбабян (Life.Ru) – Вернблум, Зобнин, Засеев

Игорь Зеленицын (Eurosport.ru) – Файзулин, Чепчугов, Рязанцев

Дмитрий Зеленов («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Промес, Азмун

Игорь Землянский («Свободная пресса») – Промес, Ананидзе, Жулиано

Артем Зибрак (Газета.Ru) – Промес, Джанаев, Смолов

Семен Зигаев («Матч ТВ») – Дзюба, Вернблум, Промес

Александр Зильберт («Русский пионер») – Промес, Смолов, Халк

Владислав Зимагулов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Смолов, Промес, Джанаев

Алексей Золин («Спорт FM») – Промес, Смолов, Смольников

Илья Зубко («Российская газета») – Смолов, Промес, Дзюба

Евгений Зырянкин («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Смолов, В. Березуцкий

И

Алексей Иванов («Спорт-Экспресс») — Смолов, Акинфеев, Нобоа

Сергей Ильев (Sportbox.ru) — Смолов, Промес, Акинфеев

Дарья Исаева («Советский спорт») – Смолов, Еременко, Промес

К

Илья Казаков («Россия 24», еженедельник «Футбол») – Дзюба, Смолов, Промес

Денис Казанский («Матч ТВ») – Промес, Жулиано, Смолов

Артем Казаченков (пресс-служба ПФЛ) – Смолов, Промес, Акинфеев

Артем Калинин (Р-Спорт) – Промес, Смолов, Жулиано

Вячеслав Карпов («Спорт FM») – Промес, Халк, Смолов

Андрей Карташов (ИТАР–ТАСС) – Промес, Смолов, Халк

Денис Качанов («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Вернблум

Максим Квятковский (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Нобоа, Смолов

Эльвин Керимов («Матч ТВ») – Промес, Калачев, Дзюба

Никита Кириленко (пресс-служба ФК «Ростов») – Калачев, Джанаев, Смолов

Дмитрий Кириловский («Интерфакс») – Промес, Смолов, Нобоа

Катерина Кирильчева (телеведущая) – Смолов, Промес, Джанаев

Константин Клещев («Советский спорт») – Смолов, Дзагоев, Павлюченко

Дмитрий Клипин (Lenta.ru) – Промес, Смолов, Дзюба

Александр Кобеляцкий (журналист) – Смолов, Глушаков, Самедов

Максим Коблов (Бомбардир.ру) – Смолов, Промес, Дзюба

Андрей Колесников (Sportbox.ru) – Акинфеев, Смолов, Нобоа

Мария Командная («Матч ТВ») – Жулиано, Джанаев, Промес

Василий Анатольевич Конов (Р-Спорт) – Промес, Смолов, Дзагоев

Василий Константинович Конов (Р-Спорт) – Промес, Жулиано, Селихов

Владимир Константинов («Советский спорт — Футбол») – Смолов, Промес, Марио Фернандес

Юрий Корешков (футбольный обозреватель) – Акинфеев, Промес, В. Березуцкий

Никита Коржавин (Бомбардир.ру) – Промес, Смолов, Джанаев

Никита Коротеев («Матч ТВ») – Акинфеев, Промес, Нобоа

Григорий Королев («Советский спорт») – Смолов, Акинфеев, Дзюба

Вячеслав Короткин («Спорт-Экспресс») – Халк, Промес, Акинфеев

Никита Котов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, В. Березуцкий

Олег Кошелев (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Промес, Нобоа

Сергей Кривохарченко («Матч ТВ») – Нобоа, Смолов, Промес

Андрей Крикунов («Свободная пресса») – Азмун, В. Березуцкий, Смолов

Александр Кружков («Спорт-Экспресс») – Смолов, Промес, Дзюба

Филипп Кудрявцев («Матч ТВ») – Смолов, Азмун, Промес

Андрей Кудряшов («Маяк», «Вести ФМ», «Радио России») — Смолов, Полоз, Акинфеев

Андрей Кузичев («Жуковские вести», «Спорт-Экспресс») – Смолов, Промес, Дзюба

Алексей Кузнецов (Первый канал) – Акинфеев, Смолов, Промес

Дмитрий Кузнецов («Спортфакт») – Халк, Дзюба, Смолов

Егор Кузнецов (Sportbox.ru) – Смолов, Халк, Вернблум

Сергей Кузовенко («Советский спорт — Футбол») – Смолов, Промес, Нобоа

Артем Кузьмин (Фонтанка.ру) – Дзюба, Глушаков, Промес

Ярослав Кулемин (matchtv.ru) – Смолов, Промес, Жулиано

Сергей Курманов («Спорт FM») – Промес, Халк, Акинфеев

Игорь Кытманов («Спорт FM») – Промес, Смолов, Зобнин

Л

Владас Ласицкас (Eurosport) – Файзулин, Промес, Джанаев

Алексей Лебедев («МК») – Дзагоев, Смолов, Шатов

Борис Левин (журналист) – Акинфеев, Дзагоев, Нобоа

Кирилл Легков («Спорт день за днем», СПб) – Нобоа, Смолов, Дзюба

Александр Лидогостер (Первый канал) – Смолов, Промес, Глушаков

Антон Лисин (пресс-служба Оргкомитета Россия-2018) – Смолов, Глушаков, Дзюба

Максим Лисовой («Спорт FM») – Акинфеев, Жулиано, Караваев

Евгений Ловчев («Советский спорт») – Глушаков, Жулиано, Смолов

Роман Логинов («Спорт день за днем», СПб) – Смолов, Вернблум, Нобоа

Артем Локалов («Советский спорт») – Глушаков, Смолов, Полоз

Дильшад Ломовских (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Промес, Еременко

Ульяна Лукьянченко (Бомбардир.ру) – Смолов, Промес, Джанаев

Олег Лысенко («Чемпионат») – Смолов, Дзагоев, Джанаев

Олег Лыткин (Вести.ru) – Смолов, Дзюба, Дзагоев

Александр Львов («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Смолов, Акинфеев

М

Роман Мазуров (Eurosport) – Файзулин, Акинфеев, Джанаев

Иван Макаров (РБК) – Промес, Дзюба, Дзагоев

Александр Макаров («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Дзагоев, Смолов

Максим Максимов («Спорт-Экспресс») – Смолов, Промес, Дзюба

Евгений Марков (Sports.ru) – Промес, Еременко, Нобоа

Антон Матвеев («Чемпионат») – Промес, Шатов, Джанаев

Дарья Матросова (пресс-служба РФС) – Смолов, Полоз, Джанаев

Данила Махалин («Россия 24») – Джанаев, Кудряшов, Дзюба

Олег Медведев (журналист) – Промес, Азмун, Смолов

Никита Медведевских (пресс-служба ФК «Урал», Екатеринбург) – Смолов, Промес, Дзюба

Станислав Минин («Матч ТВ») – Промес, Азмун, Дзюба

Дмитрий Митин (пресс-служба ПФЛ) – Смолов, Нобоа, Вернблум

Максим Михалко (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Джанаев, Смолов, Караваев

Антон Михашенок («Чемпионат») – Навас, Промес, Смолов

Артур Мкртчян («Спортфакт») – Промес, Сесар Навас, Акинфеев

Владимир Можайцев (Life.Ru) — Смолов, Жулиано, Аршавин

Евгений Мокроусов («Спортархив») – Смолов, Акинфеев, Азмун

Георгий Морозов («Московская правда») – Смолов, Джанаев, Промес

Михаил Моссаковский («Матч ТВ») – Акинфеев, Жулиано, Глушаков

Александр Муйжнек (matchtv.ru) – Смолов, Вернблум, Промес

Антон Муша (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Промес, Вернблум

Н

Роман Нагучев («Матч ТВ») – Промес, Кришито, Смолов

Артур Нанян («Российская газета») – Смолов, Нобоа, Промес

Владимир Нардин («Интерфакс») – Промес, Смолов, Акинфеев

Дамир Насибуллин (Футболревю.рф) – Азмун, Халк, Чорлука

Александр Неценко («Матч ТВ», «Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Смолов, Промес, Нобоа

Николай Никифоров (Sportbox.ru) – Смолов, Джанаев, Вернблум

Дмитрий Нечипоренко («СПб Ведомости») – Жулиано, Смолов, Гарай

Егор Новиков («Маяк», «Вести», «Радио России») – Промес, Еременко, Джанаев

Игорь Новиков («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Дзагоев, Смолов

О

Евгений Овсянников (пресс-служба ФК «Арсенал», Тула) – Смолов, Промес, Витсель

Дмитрий Окунев (Газета.Ru) – Жулиано, Джанаев, Вернблум

Вячеслав Опахин (Бомбардир.ру) – Смолов, Промес, Полоз

Геннадий Орлов («Матч ТВ») – Смолов, Еременко, Витсель

Алексей Осин («Эхо Москвы») – Навас, Промес, Акинфеев

Павел Осипов («Спортфакт») – Промес, Смолов, В. Березуцкий

П

Виталий Павлов («Спорт FM») – Промес, Смолов, Дзюба

Алексей Павлюченко («Спорт день за днем», СПб) – Жулиано, Еременко, Нобоа

Филипп Папенков («Спорт-Экспресс») – Смолов, Дзагоев, Джанаев

Денис Петров (Sportbox.ru) – Смолов, Вернблум, Промес

Артур Петросьян («Спортфакт») – Гранквист, Промес, Смолов

Арсений Пиганов (Sportbox.ru) – Промес, Смолов, Акинфеев

Кирилл Планкин («Известия») – Промес, Витсель, Джанаев

Александр Плеханов (Бомбардир.ру) – Акинфеев, Промес, Дзюба

Александр Покачуев («МК») – Промес, Смолов, Муса

Михаил Поленов («Матч ТВ») – Промес, Джанаев, Дзюба

Елена Полякова (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Вернблум, Акинфеев

Андрей Пономарев (Sports.ru) – Смолов, Акинфеев, В. Березуцкий

Александр Просветов («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Промес, Смолов

Александр Потапов (Life.Ru) — Смолов, Вернблум, Черышев

Григорий Потапов (Sportbox.ru) – Смолов, Акинфеев, Промес

Кирилл Пупшев («Матч ТВ») – Акинфеев, Дзюба, Шатов

Павел Пучков (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Дзюба, Смолов, Промес

Крайнее недовольство. Что может помешать «Краснодару» стать лучшей командой России

Р

Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Смолов, Акинфеев

Антон Рассказов (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Самедов, Фернандес

Ксения Рахновская (Life.Ru) — Промес, Жулиано, Самедов

Мария Румянцева (Первый канал) – Смолов, Дзюба, Промес

Николай Роганов («Советский спорт») – Жулиано, Смолов, Промес

Александр Рогулев (Р-Спорт) – Промес, Дзюба, Смолов

Юрий Розанов («Матч ТВ») – Акинфеев, Промес, Смолов

Денис Розов (ИТАР–ТАСС) – Промес, Смолов, Дзюба

Денис Романцов (Sports.ru) – Промес, Акинфеев, Смолов

Дмитрий Рябинкин («ProЗенит») – Дзюба, Акинфеев, Смолов

С

Павел Садков («Комсомольская правда») – Акинфеев, Смолов, Полоз

Даниил Сальников («Чемпионат») – Дзюба, Смолов, Вернблум

Михаил Санадзе (пресс-служба ПФК ЦСКА) – Акинфеев, Смолов, Самедов

Андрей Санталов (Sports.ru) – Смолов, Промес, Джанаев

Николай Саприн («Маяк», «Вести FМ», «Радио Спорт») – Промес, Смолов, Еременко

Александр Сафонов («Чемпионат») – Джанаев, Промес, В. Денисов

Алексей Сафонов («МК») – Промес, Джанаев, Смолов

Александр Седов (Газета.Ru) – Дзагоев, Промес, Смолов

Руслан Семенеев («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Нобоа, Вернблум

Максим Сенаторов (Eurosport.ru) – Селихов, Смолов, Навас

Дмитрий Сергеев («Чемпионат») – Смолов, Промес, В. Березуцкий

Максим Серегин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Азмун

Кирилл Серов («Комсомольская правда») – Смолов, Джанаев, Игнашевич

Дмитрий Симонов («Спорт-Экспресс») – Смолов, Акинфеев, Промес

Евгений Слюсаренко («Чемпионат») – Промес, Глушаков, Смолов

Илья Соболев («Российская газета») – Промес, Смолов, Дзюба

Наталья Соломатина (Sportbox.ru) – Промес, Смолов, Акинфеев

Алексей Сорокин (пресс-служба ФК «Оренбург») – Промес, Смолов, Азмун

Михаил Степанов (пресс-служба ФК «Рубин») – Рыжиков, Промес, Смолов

Владимир Стогниенко («Россия 24») – Азмун, Акинфеев, Навас

Константин Столбовский («Футбол»: трибуна тренера») – Смолов, Вернблум, Промес

Вероника Столбунова (Р-Спорт) – В. Березуцкий, Вернблум, Смолов

Виталий Суворов (Sports.ru) – Смолов, Промес, Халк

Бариба Сулейманова («Интерфакс») – Промес, Смолов, Ананидзе

Дмитрий Сухинин («Маяк», «Вести FМ») – Смолов, Акинфеев, Дзюба

Т

Андрей Тарасов («Советский спорт») – Промес, Глушаков, Акинфеев

Данил Тармасинов (Eurosport.ru) – Файзулин, Промес, Халк

Севастиан Терлецкий («Известия») – Смолов, Акинфеев, Глушаков

Григорий Телингатер («Чемпионат») – Смолов, Джанаев, Промес

Дмитрий Терехов (Первый канал) – Халк, Муса, Азмун

Батраз Тигиев (Sportbox.ru) — Смолов, Промес, Вернблум

Сергей Титов («Чемпионат») – Смолов, Полоз, Селихов

Константин Тихов (Федеральное агентство новостей, СПб) – Акинфеев, Промес, Дзюба

Павел Тихонов (matchtv.ru) – Крицюк, Полоз, Семенов

Владимир Топильский (Первый канал) – Промес, Смолов, Селихов

Борис Тосунян (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Глушаков, Дзюба

Антон Третяк («Чемпионат») – Дзагоев, Смолов, Дзюба

Роман Трушечкин («Матч ТВ») – Смолов, В. Березуцкий, Промес

Евгений Трушин (ИТАР–ТАСС) – Халк, Промес, Муса

Умар Тускаев («Россия 24») – Промес, Селихов, Самедов

Михаил Тяпков («Чемпионат») – Смолов, Дзюба, Джанаев

У

Владислав Усачев (Sovsport.ru) – Смолов, Шатов, Зобнин

Федор Успенский («Спорт-Экспресс») – Смолов, Акинфеев, Дзюба

Василий Уткин (Еurosport) – Промес, Акинфеев, Азмун

Владислав Уткин (ИТАР–ТАСС) – Дзюба, Смолов, Джанаев

Ф

Александр Федоров («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Промес, Смолов

Дмитрий Федоров («Матч ТВ») – Дзагоев, Халк, Смолов

Алексей Фомин («Известия») – Промес, Джанаев, Акинфеев

Х

Казбек Хаджиев (пресс-служба ФК «Терек», Грозный) – Смолов, Глушаков, Балай

Кирилл Хаит («Чемпионат») – Смолов, Дзюба, Джанаев

Дмитрий Хлесткин («Спортфакт») – Смолов, Промес, Дзюба

Руслан Хрипун (Eurosport.ru) – Смолов, Халк, Еременко

Дмитрий Христич (журналист) – Промес, Навас, Смолов

Виктор Хрущев (Вести.ru) – Смолов, Еременко, Джанаев

Ц

Денис Целых («Чемпионат») – Промес, Смолов, В. Березуцкий

Виктор Цецорин (еженедельник «Футбол») – Смолов, Акинфеев, В. Березуцкий

Сергей Циммерман («Спорт-Экспресс», СПб) – Смолов, Жулиано, Акинфеев

Юрий Цыбанев («Советский спорт») – Смолов, Промес, Дзюба

Ч

Николай Чегорский («Спортфакт») – Промес, Акинфеев, Жулиано

Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Смолов, Дзюба, Акинфеев

Гоша Чернов («Спорт-Экспресс») – Смолов, Промес, Дзюба

Глеб Чернявский (matchtv.ru) – Промес, Смолов, Жулиано

Алексей Черняк (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Калачев

Ш

Айрат Шамилов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Смолов, Дзюба, Мамаев

Рустам Шарафутдинов (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Дзюба, Промес

Юрий Шейн («Интерфакс») Промес, Панченко

Артем Шмелев (Sports.ru) – Смолов, Дзюба, Джанаев

Артем Шмельков («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Беленов

Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Нобоа

Дмитрий Шнякин («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Нобоа

Евгений Шуваев (matchtv.ru) – Смолов, Вернблум, Жулиано

Щ

Роман Щерба («Спорт FM») – Смолов, Промес, Навас

Ю

Максим Юсин («Коммерсантъ») – Панченко, Промес, Жулиано

Я

Николай Яременко («Советский спорт», радио «Комсомольская правда») – Смолов, Дзагоев, Панченко

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»