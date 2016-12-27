Смолов time. Как страна голосовала за лучшего игрока 2016 года

В опросе еженедельника «Футбол» приняли участие 308 журналистов. Были названы фамилии 61 игрока из 16 клубов. Победу одержал нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.
Федор Смолов признан лучшим футболистом 2016 года
А
Ислам Абакаров (пресс-служба «Анжи», Махачкала) – Смолов, Дзюба, Халк
Роман Абрамов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Промес, Вернблум
Руслан Абушкин («Советский спорт») – Смолов, Дзюба, Промес
Самвел Авакян («Чемпионат») – Смолов, Промес, Шатов
Виталий Айрапетов («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Нобоа, Смолов
Илья Азар (Meduza) – Смолов, Промес, Жулиано
Сергей Акулинин («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Акинфеев
Максим Алланазаров (ИТАР–ТАСС) – Калачев, Промес, Смолов
Сергей Алексеев (РФПЛ) – Акинфеев, Смолов, Дзюба
Юрий Алеманов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Акинфеев, Смолов, Нобоа
Илья Андреев (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Акинфеев, Джанаев
Алексей Андрианов (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Промес, Дзюба
Алексей Андронов («Дождь») – Промес, Вернблум, Дзюба
Андрей Анфиногентов («Спортфакт») – Муса, Баштуш, Халк
Нобель Арустамян («Матч ТВ») – Акинфеев, Смолов, Промес
Сергей Астахов («Спорт-Экспресс») – Глушаков, Дзюба, Смолов
Адам Ахмадов (ТВ «Грозный») – Промес, Смолов, Жулиано
Б
Сергей Бавли («Спорт день за днем», СПб) – Нобоа, Гацкан, Дзюба
Тарас Барабаш («Спорт уик-энд», СПб) – Витсель, Еременко, Новосельцев
Никита Басынин (Eurosport.ru) – Смолов, Дзюба, Жулиано
Андрей Батурин («Россия 24») – Акинфеев, Промес, Дзюба
Владислав Батурин («Матч ТВ») – Смолов, Дзюба, Азмун
Тимур Байрамов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Смолов, Дзюба, Дзагоев
Алексей Безъязычный (Life.Ru) — Халк, Смолов, Промес
Фарид Бектимиров (Газета.Ru) – Халк, Промес, Смолов
Алексей Беликов («Спортархив») – Акинфеев, Смолов, Дзагоев
Александр Белов (ГТРК «Оренбург») – Промес, Смолов, Джанаев
Алексей Белов (Sports.ru) – Промес, Дзюба, Смолов
Михаил Бирюков (Eurosport.ru) – Файзулин, Промес, Смолов
Кирилл Благов (matchtv.ru) – Смолов, Промес, Гарсия
Александр Бобров («Спорт-Экспресс») – Смолов, Жулиано, Промес
Борис Богданов («Советский спорт — Футбол») – Смолов, Промес, Вернблум
Василий Богданов (Sportbox.ru) – Халк, Промес, Фернандес
Павел Богданов (ТК «Санкт-Петербург») – Дзюба, Промес, Халк
Андрей Бодров (пресс-служба ФК «Локомотив») – Смолов, В. Березуцкий, Чорлука
Михаил Борзыкин («Советский спорт») – Смолов, Промес, Вернблум
Александр Боярский (Sportbox.ru) – Смолов, Нобоа, Панченко
Джон Брэдли (beIN Sports) – Промес, Смолов, Азмун
Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Смолов, Промес, Фернандес
Сергей Бурый («Эхо Москвы», СПб) – Акинфеев, Промес, Смолов
Юрий Бутнев (пресс-служба ОКР) – Смолов, Головин, Джанаев
Артем Буторин (Eurosport.ru) – Промес, Жулиано, Смолов
Русское народное. Денис Вдовин – об игроке 2016 года
В
Андрей Васильев («Советский спорт») – Ал. Миранчук, Полоз, Ерохин
Павел Васильев (Футболревю.рф) – Халк, Еременко, Ахмедов
Сергей Ващенко («Советский спорт») – Ерохин, Смолов, Джанаев
Андрей Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Акинфеев, Чорлука
Денис Вдовин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Чорлука, Промес
Александр Вишневский («Спорт-Экспресс») – Промес, Смолов, Кутепов
Игорь Владимиров (пресс-служба РФС) – Акинфеев, Промес, Смолов
Игорь Волков («Город N», Ростов-на-Дону) – Вернблум, Джанаев, Смолов
Анатолий Волосов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Халк, Промес
Леонид Волотко (matchtv.ru) – Смолов, Промес, Дзюба
Кирилл Воробьев (Eurosport.ru) – Файзулин, Смолов, Вернблум
Владислав Воронин (Sports.ru) – Смолов, Промес, Жулиано
Г
Константин Генич («Матч ТВ») – Акинфеев, Нобоа, Промес
Леонид Генусов (ТК «Санкт-Петербург») – Акинфеев, Халк, Промес
Дмитрий Гирин («Советский спорт») – Смолов, Промес, Акинфеев
Олег Говоров («Аргументы неделi») – Смолов, Азмун, Дзагоев
Александр Головин (Eurosport.ru) – Файзулин, Промес, Дзюба
Юрий Голышак («Спорт-Экспресс») – Джанаев, Акинфеев, Калачев
Владимир Гомельский (Первый канал) – Ионов, Акинфеев, Шатов
Михаил Гончаров («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Смолов, Промес
Павел Горбатенков (Eurosport.ru) – Файзулин, Промес, Жулиано
Александр Горбунов (журналист) – Акинфеев, Промес, В. Березуцкий
Виктор Горлов (ДФЛ) – Промес, Жулиано, Ерохин
Павел Городницкий (Eurosport.ru) – Файзулин, Арапов, Динга
Артем Григорьянц («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Жулиано
Станислав Гридасов (Forbes) – Смолов, Промес, Дзюба
Александр Гришин («Матч ТВ») – Смолов, Самедов, Муса
Павел Гуревич (ИТАР–ТАСС) – Фернандес, Смолов, Промес
Виктор Гусев (Первый канал) – Акинфеев, Смолов, Азмун
Евгений Гусев (ТК «Санкт-Петербург») – Витсель, Халк, Смолов
Артем Гусятинский («Комсомольская правда») – Акинфеев, Дзагоев, Полоз
Роман Гутцайт («Матч ТВ») – Смолов, Акинфеев, Промес
Д
Денис Данильченко (пресс-служба ФК «Краснодар») – Смолов, Промес, Ерохин
Кирилл Дементьев (Первый канал) – Промес, Смолов, Джанаев
Максим Демков («Маяк», «Вести FМ», «Радио России») – Дзюба, Смолов, Акинфеев
Дмитрий Дерунец («Спорт FM») – Смолов, Нобоа, Промес
Сергей Дерябкин («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Джанаев
Афсайти Джусойти («Коммерсантъ») – Дзагоев, Промес, Смолов
Евгений Дзичковский («Советский спорт») – Жулиано, Калачев, Джанаев
Николай Долгополов («Российская газета») – Смолов, Джанаев, Панченко
Александр Дорский (Sports.ru) – Нобоа, Смолов, Жирков
Алексей Доспехов («Коммерсантъ») – Промес, Глушаков, Азмун
Сергей Дроняев (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Акинфеев, Смолов, Джанаев
Юрий Дудь (Sports.ru) – Смолов, Акинфеев, Промес
Борис Духон (пресс-служба Союза ветеранов футбола) – Игнашевич, Дзюба, Глушаков
Барьерный бег. Илья Казаков – о нападающем «Краснодара» Федоре Смолове
Е
Дмитрий Егоров («Чемпионат») – Промес, Вернблум, Смолов
Илья Егоров (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Полоз
Сергей Егоров («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Смолов, Промес
Михаил Елагин («Россия 24») – В. Березуцкий, Акинфеев, Дзюба
Сергей Емельянов («Родина») – Промес, Калачев, Витсель
Григорий Ефимов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Гацкан, Смолов, В. Березуцкий
Ж
Андрей Желнов («Советский спорт») – Смолов, Глушаков, Азмун
Иван Жидков («Спорт день за днем», СПб) – Дзагоев, Вернблум, Смолов
Данила Жиляев («Российская газета») – Промес, Еременко, Самедов
Дмитрий Жичкин («Матч ТВ») – Жулиано, Промес, Самедов
Тимур Журавель («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Вернблум
З
Артем Загуменнов (Lenta.ru) – Смолов, Промес, Дзюба
Павел Занозин («Матч ТВ») – Промес, Джанаев, Дзюба
Рубен Зарбабян (Life.Ru) – Вернблум, Зобнин, Засеев
Игорь Зеленицын (Eurosport.ru) – Файзулин, Чепчугов, Рязанцев
Дмитрий Зеленов («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Промес, Азмун
Игорь Землянский («Свободная пресса») – Промес, Ананидзе, Жулиано
Артем Зибрак (Газета.Ru) – Промес, Джанаев, Смолов
Семен Зигаев («Матч ТВ») – Дзюба, Вернблум, Промес
Александр Зильберт («Русский пионер») – Промес, Смолов, Халк
Владислав Зимагулов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Смолов, Промес, Джанаев
Алексей Золин («Спорт FM») – Промес, Смолов, Смольников
Илья Зубко («Российская газета») – Смолов, Промес, Дзюба
Евгений Зырянкин («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Смолов, В. Березуцкий
И
Алексей Иванов («Спорт-Экспресс») — Смолов, Акинфеев, Нобоа
Сергей Ильев (Sportbox.ru) — Смолов, Промес, Акинфеев
Дарья Исаева («Советский спорт») – Смолов, Еременко, Промес
К
Илья Казаков («Россия 24», еженедельник «Футбол») – Дзюба, Смолов, Промес
Денис Казанский («Матч ТВ») – Промес, Жулиано, Смолов
Артем Казаченков (пресс-служба ПФЛ) – Смолов, Промес, Акинфеев
Артем Калинин (Р-Спорт) – Промес, Смолов, Жулиано
Вячеслав Карпов («Спорт FM») – Промес, Халк, Смолов
Андрей Карташов (ИТАР–ТАСС) – Промес, Смолов, Халк
Денис Качанов («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Вернблум
Максим Квятковский (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Нобоа, Смолов
Эльвин Керимов («Матч ТВ») – Промес, Калачев, Дзюба
Никита Кириленко (пресс-служба ФК «Ростов») – Калачев, Джанаев, Смолов
Дмитрий Кириловский («Интерфакс») – Промес, Смолов, Нобоа
Катерина Кирильчева (телеведущая) – Смолов, Промес, Джанаев
Константин Клещев («Советский спорт») – Смолов, Дзагоев, Павлюченко
Дмитрий Клипин (Lenta.ru) – Промес, Смолов, Дзюба
Александр Кобеляцкий (журналист) – Смолов, Глушаков, Самедов
Максим Коблов (Бомбардир.ру) – Смолов, Промес, Дзюба
Андрей Колесников (Sportbox.ru) – Акинфеев, Смолов, Нобоа
Мария Командная («Матч ТВ») – Жулиано, Джанаев, Промес
Василий Анатольевич Конов (Р-Спорт) – Промес, Смолов, Дзагоев
Василий Константинович Конов (Р-Спорт) – Промес, Жулиано, Селихов
Владимир Константинов («Советский спорт — Футбол») – Смолов, Промес, Марио Фернандес
Юрий Корешков (футбольный обозреватель) – Акинфеев, Промес, В. Березуцкий
Никита Коржавин (Бомбардир.ру) – Промес, Смолов, Джанаев
Никита Коротеев («Матч ТВ») – Акинфеев, Промес, Нобоа
Григорий Королев («Советский спорт») – Смолов, Акинфеев, Дзюба
Вячеслав Короткин («Спорт-Экспресс») – Халк, Промес, Акинфеев
Никита Котов (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, В. Березуцкий
Олег Кошелев (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Промес, Нобоа
Сергей Кривохарченко («Матч ТВ») – Нобоа, Смолов, Промес
Андрей Крикунов («Свободная пресса») – Азмун, В. Березуцкий, Смолов
Александр Кружков («Спорт-Экспресс») – Смолов, Промес, Дзюба
Филипп Кудрявцев («Матч ТВ») – Смолов, Азмун, Промес
Андрей Кудряшов («Маяк», «Вести ФМ», «Радио России») — Смолов, Полоз, Акинфеев
Андрей Кузичев («Жуковские вести», «Спорт-Экспресс») – Смолов, Промес, Дзюба
Алексей Кузнецов (Первый канал) – Акинфеев, Смолов, Промес
Дмитрий Кузнецов («Спортфакт») – Халк, Дзюба, Смолов
Егор Кузнецов (Sportbox.ru) – Смолов, Халк, Вернблум
Сергей Кузовенко («Советский спорт — Футбол») – Смолов, Промес, Нобоа
Артем Кузьмин (Фонтанка.ру) – Дзюба, Глушаков, Промес
Ярослав Кулемин (matchtv.ru) – Смолов, Промес, Жулиано
Сергей Курманов («Спорт FM») – Промес, Халк, Акинфеев
Игорь Кытманов («Спорт FM») – Промес, Смолов, Зобнин
Л
Владас Ласицкас (Eurosport) – Файзулин, Промес, Джанаев
Алексей Лебедев («МК») – Дзагоев, Смолов, Шатов
Борис Левин (журналист) – Акинфеев, Дзагоев, Нобоа
Кирилл Легков («Спорт день за днем», СПб) – Нобоа, Смолов, Дзюба
Александр Лидогостер (Первый канал) – Смолов, Промес, Глушаков
Антон Лисин (пресс-служба Оргкомитета Россия-2018) – Смолов, Глушаков, Дзюба
Максим Лисовой («Спорт FM») – Акинфеев, Жулиано, Караваев
Евгений Ловчев («Советский спорт») – Глушаков, Жулиано, Смолов
Роман Логинов («Спорт день за днем», СПб) – Смолов, Вернблум, Нобоа
Артем Локалов («Советский спорт») – Глушаков, Смолов, Полоз
Дильшад Ломовских (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Промес, Еременко
Ульяна Лукьянченко (Бомбардир.ру) – Смолов, Промес, Джанаев
Олег Лысенко («Чемпионат») – Смолов, Дзагоев, Джанаев
Олег Лыткин (Вести.ru) – Смолов, Дзюба, Дзагоев
Александр Львов («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Смолов, Акинфеев
М
Роман Мазуров (Eurosport) – Файзулин, Акинфеев, Джанаев
Иван Макаров (РБК) – Промес, Дзюба, Дзагоев
Александр Макаров («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Дзагоев, Смолов
Максим Максимов («Спорт-Экспресс») – Смолов, Промес, Дзюба
Евгений Марков (Sports.ru) – Промес, Еременко, Нобоа
Антон Матвеев («Чемпионат») – Промес, Шатов, Джанаев
Дарья Матросова (пресс-служба РФС) – Смолов, Полоз, Джанаев
Данила Махалин («Россия 24») – Джанаев, Кудряшов, Дзюба
Олег Медведев (журналист) – Промес, Азмун, Смолов
Никита Медведевских (пресс-служба ФК «Урал», Екатеринбург) – Смолов, Промес, Дзюба
Станислав Минин («Матч ТВ») – Промес, Азмун, Дзюба
Дмитрий Митин (пресс-служба ПФЛ) – Смолов, Нобоа, Вернблум
Максим Михалко (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Джанаев, Смолов, Караваев
Антон Михашенок («Чемпионат») – Навас, Промес, Смолов
Артур Мкртчян («Спортфакт») – Промес, Сесар Навас, Акинфеев
Владимир Можайцев (Life.Ru) — Смолов, Жулиано, Аршавин
Евгений Мокроусов («Спортархив») – Смолов, Акинфеев, Азмун
Георгий Морозов («Московская правда») – Смолов, Джанаев, Промес
Михаил Моссаковский («Матч ТВ») – Акинфеев, Жулиано, Глушаков
Александр Муйжнек (matchtv.ru) – Смолов, Вернблум, Промес
Антон Муша (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Смолов, Промес, Вернблум
Н
Роман Нагучев («Матч ТВ») – Промес, Кришито, Смолов
Артур Нанян («Российская газета») – Смолов, Нобоа, Промес
Владимир Нардин («Интерфакс») – Промес, Смолов, Акинфеев
Дамир Насибуллин (Футболревю.рф) – Азмун, Халк, Чорлука
Александр Неценко («Матч ТВ», «Маяк», «Вести FM», «Радио России») – Смолов, Промес, Нобоа
Николай Никифоров (Sportbox.ru) – Смолов, Джанаев, Вернблум
Дмитрий Нечипоренко («СПб Ведомости») – Жулиано, Смолов, Гарай
Егор Новиков («Маяк», «Вести», «Радио России») – Промес, Еременко, Джанаев
Игорь Новиков («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Дзагоев, Смолов
О
Евгений Овсянников (пресс-служба ФК «Арсенал», Тула) – Смолов, Промес, Витсель
Дмитрий Окунев (Газета.Ru) – Жулиано, Джанаев, Вернблум
Вячеслав Опахин (Бомбардир.ру) – Смолов, Промес, Полоз
Геннадий Орлов («Матч ТВ») – Смолов, Еременко, Витсель
Алексей Осин («Эхо Москвы») – Навас, Промес, Акинфеев
Павел Осипов («Спортфакт») – Промес, Смолов, В. Березуцкий
П
Виталий Павлов («Спорт FM») – Промес, Смолов, Дзюба
Алексей Павлюченко («Спорт день за днем», СПб) – Жулиано, Еременко, Нобоа
Филипп Папенков («Спорт-Экспресс») – Смолов, Дзагоев, Джанаев
Денис Петров (Sportbox.ru) – Смолов, Вернблум, Промес
Артур Петросьян («Спортфакт») – Гранквист, Промес, Смолов
Арсений Пиганов (Sportbox.ru) – Промес, Смолов, Акинфеев
Кирилл Планкин («Известия») – Промес, Витсель, Джанаев
Александр Плеханов (Бомбардир.ру) – Акинфеев, Промес, Дзюба
Александр Покачуев («МК») – Промес, Смолов, Муса
Михаил Поленов («Матч ТВ») – Промес, Джанаев, Дзюба
Елена Полякова (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Вернблум, Акинфеев
Андрей Пономарев (Sports.ru) – Смолов, Акинфеев, В. Березуцкий
Александр Просветов («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Промес, Смолов
Александр Потапов (Life.Ru) — Смолов, Вернблум, Черышев
Григорий Потапов (Sportbox.ru) – Смолов, Акинфеев, Промес
Кирилл Пупшев («Матч ТВ») – Акинфеев, Дзюба, Шатов
Павел Пучков (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Дзюба, Смолов, Промес
Крайнее недовольство. Что может помешать «Краснодару» стать лучшей командой России
Р
Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Смолов, Акинфеев
Антон Рассказов (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Самедов, Фернандес
Ксения Рахновская (Life.Ru) — Промес, Жулиано, Самедов
Мария Румянцева (Первый канал) – Смолов, Дзюба, Промес
Николай Роганов («Советский спорт») – Жулиано, Смолов, Промес
Александр Рогулев (Р-Спорт) – Промес, Дзюба, Смолов
Юрий Розанов («Матч ТВ») – Акинфеев, Промес, Смолов
Денис Розов (ИТАР–ТАСС) – Промес, Смолов, Дзюба
Денис Романцов (Sports.ru) – Промес, Акинфеев, Смолов
Дмитрий Рябинкин («ProЗенит») – Дзюба, Акинфеев, Смолов
С
Павел Садков («Комсомольская правда») – Акинфеев, Смолов, Полоз
Даниил Сальников («Чемпионат») – Дзюба, Смолов, Вернблум
Михаил Санадзе (пресс-служба ПФК ЦСКА) – Акинфеев, Смолов, Самедов
Андрей Санталов (Sports.ru) – Смолов, Промес, Джанаев
Николай Саприн («Маяк», «Вести FМ», «Радио Спорт») – Промес, Смолов, Еременко
Александр Сафонов («Чемпионат») – Джанаев, Промес, В. Денисов
Алексей Сафонов («МК») – Промес, Джанаев, Смолов
Александр Седов (Газета.Ru) – Дзагоев, Промес, Смолов
Руслан Семенеев («Спорт день за днем», СПб) – Промес, Нобоа, Вернблум
Максим Сенаторов (Eurosport.ru) – Селихов, Смолов, Навас
Дмитрий Сергеев («Чемпионат») – Смолов, Промес, В. Березуцкий
Максим Серегин (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Азмун
Кирилл Серов («Комсомольская правда») – Смолов, Джанаев, Игнашевич
Дмитрий Симонов («Спорт-Экспресс») – Смолов, Акинфеев, Промес
Евгений Слюсаренко («Чемпионат») – Промес, Глушаков, Смолов
Илья Соболев («Российская газета») – Промес, Смолов, Дзюба
Наталья Соломатина (Sportbox.ru) – Промес, Смолов, Акинфеев
Алексей Сорокин (пресс-служба ФК «Оренбург») – Промес, Смолов, Азмун
Михаил Степанов (пресс-служба ФК «Рубин») – Рыжиков, Промес, Смолов
Владимир Стогниенко («Россия 24») – Азмун, Акинфеев, Навас
Константин Столбовский («Футбол»: трибуна тренера») – Смолов, Вернблум, Промес
Вероника Столбунова (Р-Спорт) – В. Березуцкий, Вернблум, Смолов
Виталий Суворов (Sports.ru) – Смолов, Промес, Халк
Бариба Сулейманова («Интерфакс») – Промес, Смолов, Ананидзе
Дмитрий Сухинин («Маяк», «Вести FМ») – Смолов, Акинфеев, Дзюба
Т
Андрей Тарасов («Советский спорт») – Промес, Глушаков, Акинфеев
Данил Тармасинов (Eurosport.ru) – Файзулин, Промес, Халк
Севастиан Терлецкий («Известия») – Смолов, Акинфеев, Глушаков
Григорий Телингатер («Чемпионат») – Смолов, Джанаев, Промес
Дмитрий Терехов (Первый канал) – Халк, Муса, Азмун
Батраз Тигиев (Sportbox.ru) — Смолов, Промес, Вернблум
Сергей Титов («Чемпионат») – Смолов, Полоз, Селихов
Константин Тихов (Федеральное агентство новостей, СПб) – Акинфеев, Промес, Дзюба
Павел Тихонов (matchtv.ru) – Крицюк, Полоз, Семенов
Владимир Топильский (Первый канал) – Промес, Смолов, Селихов
Борис Тосунян (Bobsoccer.ru) – Акинфеев, Глушаков, Дзюба
Антон Третяк («Чемпионат») – Дзагоев, Смолов, Дзюба
Роман Трушечкин («Матч ТВ») – Смолов, В. Березуцкий, Промес
Евгений Трушин (ИТАР–ТАСС) – Халк, Промес, Муса
Умар Тускаев («Россия 24») – Промес, Селихов, Самедов
Михаил Тяпков («Чемпионат») – Смолов, Дзюба, Джанаев
У
Владислав Усачев (Sovsport.ru) – Смолов, Шатов, Зобнин
Федор Успенский («Спорт-Экспресс») – Смолов, Акинфеев, Дзюба
Василий Уткин (Еurosport) – Промес, Акинфеев, Азмун
Владислав Уткин (ИТАР–ТАСС) – Дзюба, Смолов, Джанаев
Ф
Александр Федоров («Спорт-Экспресс») – Акинфеев, Промес, Смолов
Дмитрий Федоров («Матч ТВ») – Дзагоев, Халк, Смолов
Алексей Фомин («Известия») – Промес, Джанаев, Акинфеев
Х
Казбек Хаджиев (пресс-служба ФК «Терек», Грозный) – Смолов, Глушаков, Балай
Кирилл Хаит («Чемпионат») – Смолов, Дзюба, Джанаев
Дмитрий Хлесткин («Спортфакт») – Смолов, Промес, Дзюба
Руслан Хрипун (Eurosport.ru) – Смолов, Халк, Еременко
Дмитрий Христич (журналист) – Промес, Навас, Смолов
Виктор Хрущев (Вести.ru) – Смолов, Еременко, Джанаев
Ц
Денис Целых («Чемпионат») – Промес, Смолов, В. Березуцкий
Виктор Цецорин (еженедельник «Футбол») – Смолов, Акинфеев, В. Березуцкий
Сергей Циммерман («Спорт-Экспресс», СПб) – Смолов, Жулиано, Акинфеев
Юрий Цыбанев («Советский спорт») – Смолов, Промес, Дзюба
Ч
Николай Чегорский («Спортфакт») – Промес, Акинфеев, Жулиано
Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Смолов, Дзюба, Акинфеев
Гоша Чернов («Спорт-Экспресс») – Смолов, Промес, Дзюба
Глеб Чернявский (matchtv.ru) – Промес, Смолов, Жулиано
Алексей Черняк (еженедельник «Футбол», ftbl.ru) – Промес, Смолов, Калачев
Ш
Айрат Шамилов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Смолов, Дзюба, Мамаев
Рустам Шарафутдинов (ИТАР–ТАСС) – Смолов, Дзюба, Промес
Юрий Шейн («Интерфакс») Промес, Панченко
Артем Шмелев (Sports.ru) – Смолов, Дзюба, Джанаев
Артем Шмельков («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Беленов
Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Промес, Смолов, Нобоа
Дмитрий Шнякин («Матч ТВ») – Смолов, Промес, Нобоа
Евгений Шуваев (matchtv.ru) – Смолов, Вернблум, Жулиано
Щ
Роман Щерба («Спорт FM») – Смолов, Промес, Навас
Ю
Максим Юсин («Коммерсантъ») – Панченко, Промес, Жулиано
Я
Николай Яременко («Советский спорт», радио «Комсомольская правда») – Смолов, Дзагоев, Панченко
Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»