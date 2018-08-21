Сломанный нос имени Роналду, фанатский сексизм, день Гомеса. Итоги 1-го тура Серии А

Фактор Криштиану Роналду в «Ювентусе» уже привлек огромное внимание к начавшемуся сезону в Серии А. Но официальный дебют португальца за «бьянконери» не стал единственным событием на старте местного первенства. Еженедельник «Футбол» — о ключевых происшествиях в первом туре чемпионата Италии.

Сенсация тура

В игре против «Сассуоло» Лучано Спалетти решил не выпускать на поле нескольких новичков «Интера». И провалился: несмотря на постоянный прессинг «нерадзурри», все решил один реализованный пенальти в исполнении Берарди. Теперь черно-зеленые празднуют дебютную победу в чемпионате, а миланцы готовятся к встрече с «Торино» в плохом настроении.

Зато Раджа Наингголан, пропускавший встречу из-за травмы, не особо грустил. Какой футбол, когда на трибунах такие девушки?

The most interesting moment of the match? Nainggolan admiring the local talent pic.twitter.com/0vYvGJcPoD — InterYaSkriniar (@InterYaSkriniar) August 19, 2018

Уход тура

Когда Иван Стринич проведет свой первый официальный матч за «Милан»? Теперь это непонятно, ведь хорват приостановил свою карьеру из-за проблем с сердцем. В клубе сообщили о необходимости углубленного обследования из-за начальной гипертрофии сердечной мышцы, а врачи советуют Стриничу отдохнуть минимум 3-4 месяца. Поэтому первая фотография новичка из раздевалки «россонери» откладывается на неопределенный срок

Герой тура

Алехандро Гомес — убийца «Фрозиноне»: 30-летний аргентинец не только оформил дубль, но и отдал две голевых передачи

Гол тура

Сумеете повторить удар Ясмина Куртича из СПАЛа?

Дебют Роналду в Серии А: сыграл, сломал, извинился

Криштиану не смог забить «Кьево», зато запомнился более опасным ударом: во втором тайме он столкнулся с 39-летним голкипером венецианцев Стефано Соррентино, после чего вратарь потерял сознание. Соррентино отправили в больницу, где у него диагностировали перелом носа. Позже вратарь поблагодарил поклонников за поддержку: «Большое спасибо всем за ваши добрые сообщения, безграничную поддержку и пожелания выздоровления. У нас фантастическая команда, которая боролась до самого конца, в то время как Криштиану Роналду взял меня на себя!».

GRAZIE per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno! 😂😂😂😂😂😂 #ChievoJuve pic.twitter.com/gVZ9uU6YL5 — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) August 19, 2018

Правда, в следующем твитте Стефано поблагодарил португальца за поддержку: «Я получил от Криштиану Роналду слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Спасибо, легенда»

Цитата тура

«Фанатская трибуна является для нас священным пространством. Неписаные правила должны соблюдаться. Первые 10 рядов трибуны всегда использовались нами как траншеи. Сюда мы не допускаем женщин, жен или подруг. Они могут размещаться на рядах выше 11-го. Любой, кто выбирает стадион в качестве альтернативы романтической прогулке, может отправиться на другие сектора «Стадио Олимпико», — такое заявление сделали ультрас «Лацио» перед матчем с «Наполи».

Результаты тура

Кьево – Ювентус – 2:3 (1:1)

(Стемпиньски, 38, Джаккерини, 56, с пенальти; Хедира, 3, Бани, 75, в свои ворота, Бернардерски, 90).

Лацио – Наполи – 1:2 (1:1)

(Иммобиле, 25; Милик, 45, Инсинье, 59).

Торино – Рома – 0:1 (0:0)

(Джеко, 89).

Болонья – СПАЛ – 0:1 (0:0)

(Куртич, 71).

Эмполи – Кальяри – 2:0 (1:0)

(Крунич, 14, Капуто, 52).

Парма – Удинезе – 2:2 (1:0)

(Инглезе, 43, Барилла, 59; Де Пауль, 65, с пенальти, Фофана, 69).

Сассуоло – Интер – 1:0 (1:0)

(Берарди, 27, с пенальти).

Аталанта – Фрозиноне — 4:0 (1:0)

(Гомес, 14, Хатебур, 48, Пашалич, 61, Гомес, 90).

Матчи «Сампдория» — «Фиорентина» и «Милан» — «Дженоа» перенесены в связи с трагедией в Генуе

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube