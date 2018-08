Сломанный нос имени Роналду, фанатский сексизм, день Гомеса. Итоги 1-го тура Серии А

Фактор Криштиану Роналду в «Ювентусе» уже привлек огромное внимание к начавшемуся сезону в Серии А. Но официальный дебют португальца за «бьянконери» не стал единственным событием на старте местного первенства. Еженедельник «Футбол» — о ключевых происшествиях в первом туре чемпионата Италии.

В игре против «Сассуоло» Лучано Спалетти решил не выпускать на поле нескольких новичков «Интера». И провалился: несмотря на постоянный прессинг «нерадзурри», все решил один реализованный пенальти в исполнении Берарди. Теперь черно-зеленые празднуют дебютную победу в чемпионате, а миланцы готовятся к встрече с «Торино» в плохом настроении.

Зато Раджа Наингголан, пропускавший встречу из-за травмы, не особо грустил. Какой футбол, когда на трибунах такие девушки?

The most interesting moment of the match? Nainggolan admiring the local talent pic.twitter.com/0vYvGJcPoD

— InterYaSkriniar (@InterYaSkriniar) August 19, 2018