Сломанная марионетка. Как Марио Гетце столкнулся с главной проблемой в карьере

В 22 года он принес сборной Германии Кубок мира, забив победный гол в финале в ворота Аргентины. Сейчас Золотой мальчик может навсегда покинуть большой футбол. За последние сезоны Гетце прошел путь от героя миллионов до игрока запаса. А недавно стало известно, что у Марио серьезные проблемы со здоровьем и он готов завершить карьеру.

«Марио способен играть на поле определяющую роль. Он не является классическим нападающим, но может завершать атаки голами. Он забивает сильным соперникам. Таким как сборные Аргентины и Бразилии. У него есть дар забивать на самом высоком уровне. Потому я и приглашаю его в команду»

Йоахим Лев

Марио Гетце привлек внимание главного тренера сборной Германии в далеком 2010 году. 18-летний юноша к тому времени уже дважды получил медаль Фрица Вальтера как самый талантливый молодой игрок и стал чемпионом Европы до 17 лет. Этому парню было суждено стать «маленьким принцем» всей футбольной Германии. Так оно и случилось. Именно он принес стране титул, который немецкие болельщики ждали 24 года. Казалось, что после того гола на 113-й минуте в ворота сборной Аргентины в Рио мало кто посмеет раскритиковать Золотого мальчика. Да и критиковать его было не за что. Гетце входил в состав той «Боруссии» Д, чье имя гремело на всю Европу, а первый сезон за главного антагониста Бундеслиги – «Баварию» — прошел довольно удачно. Но спустя год его показатели начали стремительно падать.

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«Гвардиола просто уничтожил Марио. Он чувствует, что тренер не верит в него и при этом требует быть ключевым игроком, когда тот появляется на поле. Ему дают играть только в незначительных матчах»

Фолькер Штрут, агент Марио Гетце

Именно с такой ситуацией столкнулся Марио в «Баварии». Ранее всеми любимый кумир (с немецкого Götze переводится как «кумир») вдруг столкнулся с непониманием со стороны главного тренера – Пепа Гвардиолы. Несмотря на дифирамбы испанца на пресс-конференциях о ключевой игре Гетце в клубе, Марио плотно засел на скамейке и стал ждать хоть какой-то поддержки от руководства команды. Но ее не последовало. Единственный, кто продолжал верить в игрока, был Йоахим Лев. После чемпионата мира-2014 в стане любимчиков Йоги прибыло: Подольски и Гомесу пришлось потесниться и принять еще одного футболиста. Как ни странно, за «бундестим» Гетце продолжал забивать и отдавать голевые передачи. Но пара игр за два месяца не меняли ситуации. Немцу была необходима перезагрузка, и Марио решил вернуться в клуб, где его целых три года считали главных врагом и предателем.

«Марио всегда получал травмы некстати. И в целом он еще не вошел в соответствующий ритм игры. Но в Гетце, как и раньше, дремлет игрок мирового класса. Человек не может разучиться играть в футбол, так же как он не может разучиться ездить на велосипеде»

Юрген Клопп

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Марио Гетце с самого начала карьеры критиковали за отсутствие самодисциплины. На подобные выводы людей наталкивала физическая форма игрока. С возвращением Марио в «Дортмунд» ситуация поменялась. Тренер «Боруссии» Томас Тухель очень серьезно относится к рациону своих футболистов, заставляет потреблять большое количество рыбы и исключает углеводы. Гетце же в очередной выходной день был застукан в кафе за уплетанием миндального торта с латте. После таких выходок был сделан вывод, что частые травмы игрока – следствие недостаточного количества физических нагрузок и несоблюдения режима. С 2011-го Марио Гетце пережил 10 различных мышечных повреждений. Три-четыре года назад Золотой мальчик поражал топ-клубы своей игрой до такой степени, что «Барселона», «Реал» и «Бавария» выстроились за ним в очередь. Сейчас же блиставшая когда-то связка Ройс-Гетце оказалась на больничной койке в полном составе.

«Это большой удар. Хорошо, что врачи определили причину недуга Марио и попробуют с ней бороться. Очевидно, что вы должны оценивать его последние выступления, учитывая факт болезни»

Лотар Маттеус

Версия с отсутствием у Марио самоконтроля существовала до зимы этого года. Во время тренировочных сборов в Испании Тухель собрал весь тренерский штаб и задал главный вопрос о Марио: «В чем причина такого резкого спада показателей полузащитника?» Специалисты так и не пришли к общему мнению. Было назначено полное медицинское обследование. Спустя несколько дней в Германии заговорили о проблемном обмене веществ у Гетце. Затем был озвучен худший сценарий: один из самых талантливых в своем поколении игроков может навсегда уйти из футбола. Проблема кроется в его эндокринной системе. Железы выделяют продукт в кровоток, вместо того чтобы выводить его из организма.

«Марио много работает, иногда даже слишком. С другой стороны, это очень профессионально. Я от всей души желаю ему успехов. Я верю в него»

Илкай Гюндоган

Продолжит ли Марио карьеру? Нет никаких гарантий. Ясно только одно: если ожидания подтвердятся, то закончится целая эпоха немецкого футбола. Эпоха Золотого парня, один удар которого подарил сказку миллионам фанатов «бундестим».

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press