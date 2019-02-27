Следите за руками. ФИФА хочет изменить правила игры

Правила игры рукой — один из главных объект споров в футболе. Когда-то в 1986-м Марадона так отомстил сборной Англии за Фолклендские острова, а потом и вовсе выиграл чемпионат мира. Сейчас, в период VAR, такое практически невозможно, но судьи тоже люди и могут ошибаться. Есть к чему стремиться. Поэтому немецкое издание Bild опубликовало новые правила игры рукой, которые должны вступить в силу уже этим летом.

Ранние разговоры

Осенью прошлого года все те же немецкие СМИ (на этот раз Sportschau) писали о некоторых серьезных изменениях в правилах футбола, которые нас ждут уже в марте. В ноябре помимо правил игры рукой обсуждалось и введение на запрет добивания ударов с пенальти. Тогда никто не обратил внимания на очередную сплетню, но спустя четыре месяца все вышло наружу. Немцы очень трепетно относятся к футбольным правилам и ищут возможность заговорить о нововведениях, облегчающих жизнь судей. Наверное, дело не только в педантичности, но и в судейской ошибке на ЧМ-1966, когда сборная ФРГ лишилась чемпионского титула.

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Двенадцать

Неопределенность в правилах игры рукой и слишком высокое влияние человеческого фактора в матчах и привели к такому решению. Поэтому, по словам СМИ, ФИФА планирует облегчить жизнь арбитров, усложнив и расширив список правил игры рукой. На данный момент здесь выделяют всего три критерия: движение к мячу (то самое «намерение», к которому мы вернемся), расстояние до мяча и положение руки. Теперь этих критериев будет двенадцать, а решающим станет «естественность положения руки».

Никакого «намерения»

Главное изменение, которое введет ФИФА, — отмена понятия «намеренная игра рукой». Вместо «намерения» основным критерием оценки игры рукой станет «естественность положения руки в момент контакта с мячом». Такое правило оказалось по нраву экс-судье Бундеслиги Торстену Кирхоферу, чьи слова приводит Bild: «Идея ФИФА на бумаге выглядит сложной, но реализовать ее, я считаю, просто. Намеренную игру рукой сложно определить, а вот естественное положение/движение руки – гораздо проще».

Циферблат

А вот эта штука оказалась очень простой для понимания нововведений ФИФА. Немцы опубликовали циферблат с руками человека в качестве стрелок и выделили зоны, которые будут приводить к нарушению правил. Давайте разбираться, какая игра по этим часам считается нарушением, а какая нет.

— Если мяч касается руки игрока в промежутках между 9 и 3 часами, то это нарушение правил, если при этом нет естественного движения руки во время прыжка или падения.

— Если мяч попадает в руку, находящуюся в промежутке между 8 и 9 часами, а также между 3 и 4 часами, то фиксация нарушения остается на усмотрение арбитра. Эти положения продолжат вызывать споры среди фанатов и специалистов.

— Если мяч попадает в руку между 4 и 8 часами — это не считается нарушением. Но всегда нужно помнить о правиле естественного положения рук.

Еще правилаЭто не единственные правила, которые могут быть введены уже этим летом. Особое внимание уделяется свободным и штрафным ударам. Чтобы уменьшить количество стычек на поле, игроки атакующий команды не смогут подходить ближе чем на метр к «стенке» во время исполнения штрафного или свободного удара. Плюс ко всему, по информации Bild, во время свободного/штрафного удара или ввода от ворот мяч не должен покидать штрафную площадь, чтобы оставаться в игре.

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Когда вступит в силу

2 марта в Шотландии пройдет собрание, на котором и состоится обсуждение новых правил. Если нововведения будут приняты, то первым турниром, где их применят, станет женский чемпионат мира-2019 во Франции.

Фото: Сергей Дроняев, Bild