Швейцарское дерби и встреча двух самых забивных команд ЛЧ. Анонсы главных матчей недели

Швейцарское дерби, ЦСКА в погоне за «Спартаком» и встреча двух самых забивных команд ЛЧ. Анонсы самых ярких матчей недели.

9 апреля

«Базель» — «Янг Бойз»

Место: Базель, Швейцария

Стадион: «Санкт-Якоб Парк»

Время: 17:00 (мск)

Час дерби в шоколаде. Какие трудности преодолевали именитые швейцарские клубы на пути к признанию

Чемпионат Швейцарии – это невидимый персонаж европейского футбола. На клубы из альпийской страны не обращают должного внимания, однако и тут есть легендарные команды. В очередном туре внутреннего первенства «Янг Бойз» попытается поставить на место вечно первый «Базель».

Швейцарские команды считаются континентальными долгожителями — многие из них зародились еще в конце XIX века. Нынешние соперники славятся давней историей и достижениями во внутренних первенствах. Более того, «Янг Бойз» и «Базель» входили в понятие «европейского топа» начала 20-го столетия. Поэтому внимание к очной битве двух грандов было особенным еще сто лет назад.

Самые убойные встречи между «пчелами» и «красно-синими» проходили не в рамках первенства страны или национального кубка. Кубок часов – вот оно, место встречи в противостоянии Базеля и Берна. Думаете, что это обычный летний коммерческий турнир? Для футболистов двух коллективов ежегодные летние соревнования превратились в очередной шанс помериться величием. В финалах Кубка «Базель» и «Янг Бойз» встречались четыре раза. Здесь у виновников торжества равенство: две победы на каждую из команд. С каждым новым розыгрышем Uhrencup Швейцария задается вопросом: кто же выйдет вперед по итоговым триумфам?

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Переломные 90-е, камбэк нулевых

Последнее десятилетие прошлого века перевернуло мир. Рухнула Берлинская стена, несколько стран в Европе разбились на осколки, заполыхало несколько войн. Футбол тоже не был «обделен»: даже в стабильной Швейцарии начались серьезные перемены. От величия «Базеля» и «Янг Бойз» не осталось и следа, оба клуба просто перестали бороться за титул чемпионов. «Пчелы» и вовсе потеряли интерес к жизни, скатываясь в низшие лиги. Даже в любимом Кубке часов команды не могли попасть в тройку призеров. На несколько лет страна забыла о принципиальном матче.

Банкротство и безнадежность – казалось, бернцев уже ничего не спасет. И тут на помощь «Янг Бойз» пришла инвестиционная компания, которая вложила средства в погибающую легенду. «Столичные» пережили второе рождение и отблагодарили своих спасителей, уже спустя несколько сезонов появившись в национальной элите. Но с камбэком «Бойз» стремительно взлетел и «Базель». «Красно-синие» будто ждали, когда оживет их заклятый соперник: с ним и собственная слава становится ярче.

Диктатор современности

С 2004 года футбольная власть в Швейцарии стала диктаторской. Лишь три раза за последние 13 лет «Базель» упускал титул лучшего клуба. Команда не только стала самой титулованной в стране, но и прибавила в солидности на европейской арене: выход в полуфинал Лиги Европы и ежегодная нервотрепка для грандов большой пятерки вывели «красно-синих» на новый уровень.

Угадаете главного преследователя «Базеля» в борьбе за чемпионство по итогам текущего розыгрыша с одной попытки? Неудивительно, что во времена гегемонии соперника футболисты «Янг Бойз» записываются в основные борцы за «золото», а довольствуются менее драгоценными металлами. В этот раз шансы «пчел» на завоевание «короны» равны количеству пингвинов в Альпах. «Черно-желтые» отстают от лидера на 20 очков, но не теряют боевого настроя: победа им нужна не только для радостных возгласов среди болельщиков, но и ради сохранения места в зоне Лиги чемпионов.

9 апреля

«Краснодар» — ЦСКА

Место: Краснодар, Россия

Стадион: «Краснодар»

Время: 15:55 (мск), «Матч ТВ»

Дерби «быков» и «коней»

Новый стадион приносит «Краснодару» удачу в РФПЛ: 4 ничьи и 3 победы – болельщики не успели разочароваться в своих любимцах. Даже лидеры чемпионата не смогли взять 3 очка на краснодарской земле. Победа над «Зенитом» и результативная ничья со «Спартаком» – «быки» неустанно «бодают» фаворитов. Игра с армейцами не только шанс южан приблизиться к тройке призеров, но и возможность продолжить издеваться над топ-клубами России на домашней арене.

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11 апреля

«Боруссия» Д — «Монако»

Место: Дортмунд, Германия

Стадион: «Сигнал Идуна Парк»

Время: 21:45 (мск)

Очное соперничество между мастерами камбэков в Лиге чемпионов

«Черт возьми, что это было?» — вопрос многих любителей футбола, которые наблюдали за матчами 1/8 финала в исполнении этих команд. «Шмели» отправили 4 безответных мяча в ворота «Бенфики», а княжеский клуб выдал двухматчевый триллер с «МанСити», наколотив 6 голов за 180 минут и выйдя в следующий раунд. Теперь две самые забивные команды этой ЛЧ готовы сотворить главную сенсацию и устроить битву за попадание в топ-4 еврокубка. В первой игре четвертьфинала французам будет непросто – в официальных матчах сезона дортмундцы не проигрывают дома.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press