Щелчок по клюву. Что случилось с «Питтсбургом»

Еще в прошлом сезоне «Пингвинз» рассчитывали на третий Кубок Стэнли подряд — помешал только сносивший всех «Вашингтон». К началу новой «регулярки» команда тоже считалась одним из фаворитов НХЛ. Но все пошло не по плану: с 31 октября «Питтсбург» провел 14 встреч, 10 из которых проиграл.

Что там у звезд?

Часто клубы НХЛ нестабильны, когда начинается спад у их лидеров. Но статистика Малкина и Кросби в порядке: Джино набрал 9+21 за 23 встречи, у Сидни — 10+15 в 20 матчах. Более того, до сегодняшней игры против «Виннипега» Евгений не уходил с площадки без результативных баллов 6 игр подряд. Хотя недавно он чуть не сбился с пути: 8 ноября форвард вырубил хоккеиста «Вашингтона» Ти Джея Оши ударом в голову, за что его удалили до конца матча. Удар был неумышленным, но когда лига заявила о бессмысленности дисквалификации, обвинять россиянина начали многие. После этого Малкин не набрал очков в 4-й встрече подряд впервые с 2015 года.

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Кризис кадров

Первые звенья отрабатывают свой максимум. А вот уровень некоторых игроков из третьей и четвертой пятерок не позволяют команде выступать стабильно. Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан уже начал практику обменов по ходу сезона: 30-летний швед Хагелин отправился в «Лос-Анджелес Кингз», а на его место пришел Таннер Пирсон. Новичок провел 7 игр за «Питтсбург» и уже набрал 3+1 по системе «гол+пас».

Не стена

Еще в прошлом году команда отдала в «Вегас» вратаря Марка-Андре Флери, выигравшего три Кубка Стэнли с «пингвинами». После этого канадец вместе с «Голден Найтс» остановился в шаге от очередного трофея, а у «Питтсбурга» начались проблемы с голкиперами.

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Мэтт Мюррей всегда работал с Флери по принципу «Устал? Я сменю». И команде не становилось хуже от постоянных вратарских ротаций в чемпионские сезоны 2016 и 2017 годов. Но когда Марк-Андре ушел, у Мюррея начались проблемы со здоровьем: два сотрясения за полгода — слишком серьезные травмы для профессионального спортсмена.

Теперь у Мэтта все плохо и с игрой: 88% отраженных бросков и 4 пропущенные шайбы в среднем за встречу. Салливану в любом случае придется рисковать: либо он продолжает верить в Мюррея, либо наигрывает молодых голкиперов со скамейки.

Играть умнее

«Пингвинз» часто ныряли в конец таблицы на старте «регулярки», но на последнее место в конференции они не опускались 12 лет. И все-таки о провальном сезоне говорить рано, ведь статистика налаживается: в последних четырех матчах игроки Салливана одержали три победы — над «Далласом» (5:1), «Коламбусом» (4:2) и «Виннипегом» (4:3). Единственное поражение в этом отрезке произошло в игре против «Бостона» (1:2 ОТ). После неудачной встречи Евгений Малкин и заявил, над чем надо работать в первую очередь: «Питтсбургу» нужно играть умнее».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press