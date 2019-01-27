Сезон скидок. 10 футболистов, больше всех потерявших в цене за год

За прошедший год немало именитых игроков заметно потеряли в своей трансферной стоимости. В большинстве случаев это связано с возрастом: многие выдающиеся футболисты перешагнули тридцатилетний рубеж. А это означает, что на смену действующему поколению звезд, к которому принадлежат и пятикратные обладатели «Золотого мяча» Лео Месси и Криштиану Роналду, совсем скоро придет новое.

1. Луис Суарес, «Барселона»

Снижение стоимости: -25 млн евро

Действующая стоимость: 60 млн евро

Хоть Суарес по-прежнему один из ключевых деталей каталонского механизма, его ценник опустился на 29,4%. Такими же цифрами transfermarkt.de отмечал форварда четыре года назад за несколько месяцев до последней победы «Барселоны» в ЛЧ. В 2018-м же Луис наколотил в сумме 35 голов за клуб, дважды отличился на ЧМ-2018 и дошел с Уругваем до четвертьфинала. Спад в стоимости объясняется возрастом (24 января Луис отметит 32-летие) и отсутствием побед в главном еврокубке. Этот сезон нападающий начал вяло. Словно в наказание за укус Карима Бензема уругваец выдал серию из семи матчей без голов, но затем исправился. Суарес трижды огорчил «Реал» и стал первым за 24 года игроком «Барсы» (кроме Месси), забивавшим хет-трик в Эль-Класико.

2. Лионель Месси, «Барселона»

Снижение стоимости: -20 млн евро

Действующая стоимость: 160 млн евро

Даже английские снобы в лице Гари Линекера признают, что нам повезло жить в эпоху Лео Месси. Кажется, мы упустили момент, когда цена на аргентинца остановилась и стала падать вниз. Случилось это в 2018 году — стоимость капитана «Барселоны» опустилась на 11,1%. Прошедшим летом Месси отметил 31-летие в Бронницах, а его сборная провалилась на ЧМ в группе с будущими вице-чемпионами – хорватами и вылетела от будущих чемпионов – Франции. Лидер южноамериканцев отметился лишь одним мячом, остальные 50 в прошедшем году Лео забивал за каталонцев. Кстати, впервые с 2007 года низкорослый аргентинец ни разу за год не забил головой. Может быть, по этой причине он и упал в цене?

3. Криштиану Роналду, «Реал»/«Ювентус»

Снижение стоимости: -20 млн евро

Действующая стоимость: 100 млн евро

Если в науке и нашли нужное применение стволовым клеткам, продлевающим молодость, то впервые, похоже, опробовали их на Роналду. В феврале португальцу исполнится 34 года, а его условный ценник опустился на 16,7%. И дело исключительно в возрасте, ведь весной КриРо привез в Мадрид очередной кубок чемпионов, летом на своей спине тащил 22 партнера по сборной на ЧМ, а к концу года наколотил 49 мячей. Фактическая же стоимость «футбольного киборга» составила 112 млн евро. Так оценили игрока боссы «Ювентуса», оформившие самый дорогой трансфер в истории Серии А.

4. Гонсало Игуаин, «Ювентус»/«Милан»

Снижение стоимости: -20 млн евро

Действующая стоимость: 50 млн евро

Именно трансфер Игуаина из «Наполи» в «Юве» за 90 млн евро считался рекордным в Серии А до переезда в Италию Криштиану Роналду. Если у аргентинского нападающего что-то и выросло за прошедший год, то только жировая прослойка. Стоимость же 31-летнего форварда упала аж на 28,6%. Правда, он по-прежнему пользуется спросом. Летом «Милан» арендовал игрока туринцев за 18 млн евро с опцией выкупа за еще 36 млн. А этой зимой «Челси» заплатил 9 млн евро за оставшиеся полгода аренды и также будет иметь аналогичную опцию выкупа. Возможно, это последний шанс Игуаина показать свою истинную цену.

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5. Алексис Санчес, «Манчестер Юнайтед»

Снижение стоимости: -20 млн евро

Действующая стоимость: 45 млн евро

Чилиец, заскучавший по большим победам со времен выступления в «Барселоне», прошлой зимой решился перейти из лондонского «Арсенала» в «МЮ». Трансфер составил 70 млн евро, что на 5 млн больше, чем оценивал футболиста transfermarkt.de. За прошедший год Алексис так и не окупил потраченных средств и понизился в цене на 30,8%. Он не только не закрепился в основном составе, но и регулярно выбывал из строя. За последние два месяца чилиец вышел на поле лишь дважды, а всего за 14 игр сезона-2018/19 отличился лишь одним голом.

6. Янник Карраско, «Далянь Ифан»

Снижение стоимости: -20 млн евро

Действующая стоимость: 20 млн евро

Бельгийский полузащитник – исключение из общего списка «престарелых» звезд. Яннику было всего 24 года, когда он согласился на переход из мадридского «Атлетико» в китайский «Далань Ифан». Цена сделки – 30 млн евро, хотя примерная стоимость футболиста на тот момент значилась на отметке 40 млн евро и за год упала в два раза (50%). Единственное, чем отметился Карраско, так это тем, что в августе сломал нос одноклубнику — Цзиню Пэнсяну, после чего предлагал 10 тысяч евро в качестве компенсации.

7. Месут Озил, «Арсенал»

Снижение стоимости: -15 млн евро

Действующая стоимость: 35 млн евро

Некогда один из лидеров немецкой сборной все меньше сконцентрирован на футболе. Месут стримит Fortnite (игровой шутер с элементами строительства), употребляет веселящий газ в компании 70 женщин и пропускает один матч за другим «по тактическим соображениям». Добавьте к этому невзрачный год для сборной Германии и отсутствие трофеев у лондонского «Арсенала» — и причины снижения цены на 30% станут очевидны.

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8. Лука Модрич, «Реал Мадрид»

Снижение стоимости: -15 млн евро

Действующая стоимость: 25 млн евро

Странно видеть в этом списке футболиста, ставшего в третий раз подряд победителем ЛЧ и дошедшего до финала ЧМ-2018. Еще более странно высчитывать, насколько снизилась стоимость игрока, выигравшего по итогам года «Золотой мяч». Но даже феноменальный перфоманс в исполнении 33-летнего хорвата не скроет его возрастных морщин. Если в начале 2018 года его стоимость была около 40 млн евро, то сейчас ценник на него снизился на 37,5%

9. Артуро Видаль, «Барселона»

Снижение стоимости: -15 млн евро

Действующая стоимость: 20 млн евро

Видаль – полузащитник, который всю карьеру находится в поиске себя. Уже став футболистом топ-уровня, он не усидел в «Ювентусе», отказался от конкуренции с Леоном Горецки и неожиданно потерял интерес к выступлениям за «Баварию», а с этого августа стал игроком «Барселоны». Но процесс адаптации затянулся. В испанских СМИ писали, что чилиец жалуется на колено, однако затем сам Артуро признавался, что полностью здоров и хочет больше играть. В зимние туры ситуация выправилась, и Видаль выходит почти в каждом матче, хотя процесс удешевления 31-летнего чилийца уже запущен. Если год назад его оценивали в 35 млн евро, то сейчас на 42,5% меньше.

10. Ислам Слимани, «Фенербахче»

Снижение стоимости: -15 млн евро

Действующая стоимость: 10 млн евро

Алжирец, перешедший в «Лестер» на волне победы клуба в АПЛ, так и не нашел себя в английском футболе. Одно из немногих условных достижений – повторение рекорда Андрея Аршавина, оформившего в первые 5 минут матча лиги два ассиста. Подобное форвард осуществил в поединке против «МанСити» в декабре 2016-го. Прошедший же год Ислам скитался по арендам: сначала в «Ньюкасле» (0 голов в 4 матчах), а затем в турецком «Фенербахче» (4 гола в 21 игре). Неудивительно, что интерес к 30-летнему Слимани по оценкам transfermarkt.de снизился на 60%.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press. Legion Media