Семья будет довольна. Как «МанСити» и брат Гвардиолы купили «Жирону»

В жизни новичка Ла Лиги произошли серьезные перемены. Материнская компания «Манчестер Сити» City Football Group официально завершила сделку по приобретению 44,3% акций «Жироны». Аналогичную долю купила компания брата Хосепа Гвардиолы Girona Football Group. Эта сделка уже ратифицирована испанскими властями.

Подконтрольная шейху Мансуру холдинговая компания City Football Group стала одним из двух ведущих владельцев новичка Ла Лиги – «Жироны». Равноправным собственником клуба также является компания Пере Гвардиолы Girona Football Group. Обе фирмы отныне владеют 44,3% акций «Жироны», а оставшаяся доля принадлежит группе болельщиков клуба. Ключевую роль в осуществлении сделки сыграл как раз брат Хосепа Гвардиолы, уже не первый год связанный с каталонским клубом. Но чтобы проследить за историей его взаимоотношений с «Жироной», нужно вернуться почти на 10 лет назад.

В 2008 году, спустя почти 50 лет прозябания в низших испанских дивизионах, «Жирона» вернулась в Сегунду. Повышение в классе довольно быстро привлекло внимание бизнесмена Хосепа Дельгадо. Владелец нескольких крупных предприятий горной промышленности завершил приобретение клуба в 2010 году. Спустя два года испанская прокуратура заподозрила Дельгадо в уклонении от уплаты налогов на сумму в 30 млн евро. Разумеется, судебные разбирательства отразились на команде. Задержки зарплаты, протесты болельщиков и слухи о том, что Дельгадо выставил клуб на продажу за 1 евро. В 2016 году бизнесмен был задержан в Севилье, экстрадирован в Польшу и сейчас в Варшаве отбывает тюремный срок за мошенничество.

Новым владельцем «Жироны» в июле 2015 года стала французская компания TVSE Futbol, которой руководят бывшие менеджеры телеканала Canal+. В качестве внешнего посредника была привлечена фирма Media Base Sports и конкретно Пере Гвардиола – брат Хосепа Гвардиолы и владелец 55% акций MBS. Они покрыли долги клуба в размере около 3 млн евро и стабилизировали финансовое положение. После чего Пере фактически управлял клубом, назначив на ключевые должности людей, работавших до того в структурах его компаний. А сам Пере числился старшим советником «Жироны». Периодически в гости к брату наведывался Хосеп Гвардиола, чтобы посетить матчи каталонцев и дать ценные советы. А тренер «Жироны» Пабло Мачин проходил стажировку в «Манчестер Сити» и посещал лекции Пепа.

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Как оказалось позднее, при оформлении сделки по покупке «Жироны» Пере Гвардиола оговорил условие, что в случае выхода клуба в Примеру он будет продан City Football Group. В мае «Жирона» впервые за 87-летнюю историю завоевала путевку в высший дивизион. До того каталонцы достигали плей-офф в трех из предыдущих четырех кампаний. Впрочем, и французская компания попросту оказалась не готова к тем финансовым испытаниям, которые клубу готовит участие в Ла Лиге. В результате новой сделки Пере получил неплохие комиссионные, а прошлым летом он подобным образом заработал на продаже «Гранады» семьей Поцци китайским собственникам.

«Возможность инвестировать в будущее «Жироны» была очень привлекательной. Мы будем слушать, учиться и делать все, что необходимо для поддержки клуба и его поклонников в достижении долгосрочной устойчивости, которую они по праву заслуживают», — заявил главный исполнительный директор CFG Ферран Сориано. Похоже, план состоит в том, чтобы использовать «Жирону» в качестве места для обкатки молодых игроков «МанСити» и приобретения опыта в одной из лучших лиг Европы. Сейчас у «бело-красных» числятся сразу пять игроков «горожан»: Алейш Гарсия, Пабло Маффео, Марлос Морено, Дуглас Луис, Оларенваджу Кайоде. Ожидается, что бюджет «Жироны» на сезон будет многократно увеличен – с 6,3 до 50 млн евро в год. А летом команды провели товарищеский матч, где минимальная победа осталась за испанцами.

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Каталонцы стали шестым футбольным клубом в бизнес-кейсе City Football Group после «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», японского клуба «Йокогама Ф Маринос» и «Атлетико Торке» из Уругвая. Кроме того, у компании действует заключенное два года назад пятилетнее соглашение о сотрудничестве с голландской «Бредой». А теперь в планах у CFG – инвестиции в китайский футбол.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press