Секрет приготовления «Лососей». Через два года в НХЛ появится новый клуб

Сиэтл — историческое место для американского хоккея: в 1917-м местный «Метрополитэнс» стал первым клубом из США, выигравшим Кубок Стэнли, когда еще не существовало НХЛ. Спустя почти 100 лет команда из самого большого города на северо-западе страны возвращается в большую игру.

Место встречи

Спортивные команды из Сиэтла часто покидают родной город: бейсбольные «Пайлотс» были переформированы в «Милуоки Брюэрс» всего через год после создания клуба (1970-й), а баскетбольные «Суперсоникс» переехали в Оклахома-Сити 10 лет назад. Мигрировал и «Сиэтл Тандербердс» из высшей юниорской хоккейной лиги Канады (WHL): по ходу сезона-2008/09 клуб отправился в соседний город Кент

С «Метрополитэнс» же все было намного банальнее: команда просто прекратила свое существование в 1924-м. Попытки вернуться в элиту у Сиэтла были, но дважды срывались. В 1974 году у хозяина «Сиэтл Тотемз» не хватило 6 млн долларов на вступительный взнос, а через 14 лет владелец сам снял заявку на вступление в НХЛ. И только в начале этого декабря стало известно, что к старту сезона-2021/22 в город возвращается первоклассный хоккей.

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Цена ожидания

Вступление 32-й команды в лигу выгодно не только для Сиэтла. Например, число участников в обеих конференциях уравняется — их станет по 16. А руководство лиги заработает 650 млн долларов в качестве вступительного взноса. Это рекордная сумма: тот же «Вегас» вносил на 150 млн меньше.

Болельщики тоже ждут хоккей. Недавно руководство клуба пустило в продажу заявки на сезонные абонементы стоимостью в 500–1000 долларов, и за первый день люди скупили около 25 тысяч заявок. Будущая арена «Сиэтла» рассчитана на 17 400 мест, так что нескольким тысячам желающих придется отказать.

Капитальный ремонт

На местной «Ки-Арене» играют только университетский и женский баскетбольные клубы, а с 2014 по 2017 год Valve Corporation проводила здесь крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2. Так что ремонт под хоккей был неминуем: 5 декабря началась реконструкция дворца, которая оценивается в 800 млн долларов. Завершатся работы к ноябрю 2020-го.

Сначала «Сиэтл» планировал попасть в НХЛ с сезона-2020/21. Для этого клубу пришлось бы арендовать чужой стадион и ждать, когда обновят родную арену. Но в итоге решили не спешить, поэтому первый сезон команды в лиге произойдет на год позже.

Как звать вас?

Реконструкцией «Ки-Арены» занимается «Оак Вью Груп», владеющая акциями на клуб. Президентом «Сиэтла» стал Тод Лайвики, ранее работавший во многих коллективах из НХЛ, МЛБ и НФЛ. Жители Сиэтла уверены в профессионализме Лайвики: когда менеджер трудился в местной команде по американскому футболу («Сиэтл Сихокс»), она выиграла первый чемпионский титул в своей истории.

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Ближе к старту сезона-2021/22 все команды лиги (кроме недавно вступившего «Вегаса») поделятся с «новеньким» одним хоккеистом. Естественно, в окончательном выборе кандидатов должен участвовать и президент. Но пока до кадровых вопросов еще больше двух лет, Лайвики предстоит другая работа. Например, определиться с названием для будущей команды. Всего рассматриваются 13 прозвищ — от «жар-птиц» до «тюленей», но в интернет-голосовании победил вариант с «Сокайс» («нерки», «красные лососи»). Окончательное решение по имени будет принято весной 2019-го.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press