Сборная на 33 буквы. Каким был 2016 год для национальной команды России

Провал на чемпионате Европы, побоище в Марселе, рекордное количество мемов, Катар и шампанское в Монте-Карло… Так насыщенно сборная России не проводила еще ни один год в своей истории. Чтобы ничего не забыть, еженедельник «Футбол» составляет азбуку национальной команды. Может быть, она пригодится, если сборную соберутся усиливать к домашнему ЧМ игроками из других стран.

– Англия. Все для сборной начиналось очень неплохо. Неожиданная ничья в стартовом матче с Англией обещала приличный чемпионат Европы (см. «Е» — Евро). В мощном болельщицком порыве объединилась вся страна. Гол Березуцкого праздновали так, будто мы выиграли турнир. Но это оказалась высота, с которой очень больно падать.

– Бердыев. После провального Евро-2016 тень Курбана Бердыева нависла над сборной. Все хотели увидеть, что тренер, который вытащил «Ростов» в Лигу чемпионов, сможет сделать со сборной России. РФС вместе с «Локомотивом» и «Спартаком» включился в аукцион за Бердыева, но быстро сошел с дистанции (см. «Ч» — Черчесов). «Я так понимаю, что Бердыев просто не согласился возглавить сборную. Позор с ней ему не нужен», — заявил член исполкома РФС и сын Жириновского депутат Игорь Лебедев.

Будущее. Альтернатива. 9 несбывшихся прогнозов на первый круг чемпионата России

– Вратари. Из голкиперов на Евро отбивался только Акинфеев, зато в товарищеских матчах выходили и Гилерме (см. «Н» — Нойштедтер), и Лодыгин, и Крицюк, и Джанаев. Плюс где-то рядом всегда стояли Беленов, Рыжиков, Ребров, Селихов. И теперь по вратарям у России формируется реальное противоречие. С одной стороны, это единственная линия, где не бывает нехватки кадров. С другой — среди почти десятка человек нет никого, в ком страна была бы уверена на 146 процентов.

– Говно. «Ко мне в номер постучала группа игроков. Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно» — так Леонид Слуцкий (см. «С» — Слуцкий) в интервью Sports.ru рассказал о том, как провел ночь после вылета с Евро. Кажется, это единственный случай в истории провалов сборной России, когда главный тренер настолько откровенно прокомментировал результат. И тем самым нажил себе еще неприятностей: многие игроки не согласились, что они «г..».

– Дзагоев. В чемпионском матче против «Рубина» Алан Дзагоев получил неприятную травму, которая не позволила ему сыграть на чемпионате Европы. Возможно, именно отсутствие ключевого игрока стало одной из главных причин неудачного выступления сборной России на Евро-2016 (см. «Е» — Евро, «Э» — Эксперименты). Дзагоев так и не может прийти в себя и до сих пор. Плохая форма Дзагоева и дисквалификации Романа Еременко — одна из причин отдаления ЦСКА от первой тройки чемпионата России.

– Евро-2016. Турнир, на котором до всех наконец дошло, что сборная России нуждается в обновлении (см. «Г» — …), а фанаты не должны быть главными на трибунах и вокруг стадионов (см. «М» — Марсель). В историю европейского футбола этот чемпионат войдет болельщиками Исландии и кубком в руках Криштиану Роналду. В историю российской игры — драками фанатов и разгромом от Уэльса (см. «У» — Уэльс).

Лимитед эдишн. Андрей Вдовин – о России на Евро

– Жена [Погребянка]. Студия ток-шоу «Прямой эфир» обсуждает поражение сборной от Словакии. Ведущий выводит на связь из Лилля Владимира Стогниенко, называя того «Корниенко». Рассказ комментатора о том, кто на самом деле устроил беспорядки на трибуне в игре с Англией (см. «А» — Англия, «М» — Марсель), прерывается вопросом жены Павла Погребняка Марии. «Вы вообще за Россию болеете?» — новый афоризм, в котором соединилось все то веселое и печальное, из чего сегодня намешан русский футбол.

– Знатоки. За несколько недель до старта чемпионата Европы сборная России приняла участие в телеигре «Что? Где? Когда?». На «контрольный матч» Леонид Слуцкий (см. «С» — Слуцкий) взял Игоря Акинфеева, братьев Березуцких, Олега Иванова и Артема Дзюбу (см. «Г» — …). Вопросы были подобраны несколько проще, нежели чем для профессиональных знатоков. Со счетом 6:4 победили футболисты, а фотография Дзюбы в шлеме викинга навсегда останется в нашей памяти.

– Игнашевич. Связка Игнашевич–Березуцкий сто миллионов лет тащила оборону главной команды страны и одного из лучших ее клубов. Поняв, что замену им никто особо не ищет, Сергей Игнашевич ускорил процесс самостоятельно, закончив карьеру в сборной на 119-м матче. Теперь почти в каждой игре главный тренер пробует новую связку защиты (см. «Э» — Эксперименты) и наверняка мечтает, чтобы до ЧМ-2018 сохранился хотя бы Василий Березуцкий, которому минувшим летом исполнилось 34.

– Йемен. Беднейшая арабская страна, прижатая к морю на юге Аравийского полуострова, где регулярно бомбят политические или религиозные конфликты и где умеют читать меньше половины всех женщин. Сборная Йемена никогда не участвовала в официальных турнирах, зато в октябрьском рейтинге ФИФА она поднялась на 15 строчек вверх. Ровно настолько же в нем опустилась Россия, постепенно вываливаясь из топ-50 навстречу разной унылой экзотике (см. «К» — Катар).

– Катар. В ноябре сборная России в очередной раз превзошла саму себя. Команда умудрилась проиграть в товарищеском матче сборной Катара, которая занимает 91-ю строчку рейтинга ФИФА. Россияне показали отвратительную игру в атаке, в их составе дебютировал игрок ФНЛ, а Кокорин не реализовал пенальти. Черчесов был краток: «У любой сборной был свой Катар. Унывать не надо, мой друг. Мы будем работать» (см. «Й» — Йемен).

– Лимит. После каждого больного вылета мы раздраженно перебираем список причин. В первую очередь клеймят деньги (см. «Щ» – Щедрость), затем — правила, по которым они сыплются на банковские карты игроков (см. «Ш» — Шампанское, «Х» — Хит). После Евро спор о том, нужны ли РФПЛ все эти 6+5 и 7+4, снова активизировались. Впрочем, с мнением, кто принимает решение, давно все ясно. «Если бы не лимит, у нас бы и 60 российских игроков в лиге не было», — сказал Виталий Мутко.

– Марсель. Старый порт Марселя с этого года – главная страница истории российских фанатов. Здесь перед матчем с Англией (см. «А» — Англия) объединенный российский «состав» положил десятки «бритишей» и сотни обратил в бегство. Потом фанаты из России устроили беспорядки на «Велодроме», и сборная чуть было досрочно не отправилась с Евро. Вместо нее из Франции были депортированы боссы Всероссийского объединения болельщиков, а трое из них получили реальные сроки. Сам президент ВОБ Александр Шпрыгин был с помпой задержан в туалете во время конференции РФС, и на этом история фанатской организации, которая делала неплохие деньги на билетах, завершилась.

– Нойштедтер. Слухи о том, что немец Роман Нойштедтер получит паспорт РФ (см. «Л» — Лимит), ходили еще в прошлом году. Реализовать это удалось только перед Евро-2016. Защитник «Шальке» сменил свою экстравагантную пальму на голове на короткую стрижку, сделал несколько фото на корточках с новым паспортом в руках, сыграл три матча опорником, но таки не вписался в психологическую атмосферу сборной России. Шансы Нойштедтера получить новый вызов в сборную колеблются около ноля. Но кроме него есть бразильцы Гилерме и Марио Фернандес: защитник ЦСКА может стать основным в составе команды Черчесова (см. «Ч» — Черчесов).

– Ожидания. Они опять превратились в наши проблемы. Сборная России – чемпион по ожиданиям. Страна всерьез была уверена, что мы едем на чемпионат Европы (см. «Е» — Евро) побеждать. Поэтому разочарование от результата было слишком велико. Перед чемпионатом мира все может повториться. В нефутбольной стране (см. «Г» — … ) не могут смириться с реальными возможностями своей сборной (см. «Я» — Ярославль).

Бесконтрольные матчи. Андрей Вдовин — об ожиданиях и проблемах сборной России

– Петиция. В истории сборной России за 25 лет было многое – конфликты, драки, обиженные на Аршавина депутаты (см. «О» — Ожидания) и тренеры, которых назначала «Единая Россия». Но вот такой политической акции национальная команда еще не переживала. В интернете на сайте change.org была опубликована петиция с требованием расформировать сборную России. Всего за пару дней под ней подписались более 765 тысяч человек, а самого автора пригласили на встречу с Виталием Мутко. На этом история с петицией завершилась. Но теперь каждый месяц появляются новые призывы: болельщикам предлагают подписаться под требованиями к Владимиру Путину (см. «Я» – Ярославль) отобрать «Спартак» у Федуна, запретить Геннадию Орлову комментировать матчи «Зенита» и пожизненно исключить Кокорина и Мамаева из сборной России (см. «Ш» – Шампанское, «Х» — Хит).

– «Ростов». Простой середняк с вагоном корявых трудностей перевернул РФПЛ вверх ногами и автоматически попал в центр вихрей, которые носятся вокруг сборной. Это оттуда из тени выплывала потенциальная замена Слуцкому – Курбан Бердыев (см. «Б» — Бердыев, «Ч» — Черчесов). Это оттуда на Евро со сборной не поехал ни один человек, о чем всем причастным к нулю побед на турнире не раз высказывали фанаты (см. «С» — Слуцкий). И это оттуда в национальную команду сейчас ездят по четыре-пять футболистов.

— Товарищеские матчи. Их теперь надо называть не «товарищеские», а «контрольные». Так Станислав Черчесов пытается хоть как-то поднять мотивацию своих игроков. Но пока уровень соперников разочаровывает: мы ждали, что к хозяевам чемпионата мира поедут Бразилия, Аргентина и Франция, а играем с Катаром (см. «К» — Катар), Румынией и Турцией. Остается только ждать Кубка Конфедераций. Летом 2017-го у нас в гостях точно будут Германия, Португалия, и Чили. А Австралия, Новая Зеландия, Мексика и неизвестные африканцы сойдут за экзотику.

– Слуцкий. Главная загадка этого года. Среди болельщиков и специалистов есть два мнения. «Леня поплыл», — считает одна партия, вооруженная скандальными признаниями Широкова (см. «Ю» — Юсупов). «Какой он вам, к черту, Леня?!» — отвечает им вторая партия, считающая Слуцкого лучшим тренером этой страны (см. «Г» — …). Но факт остается фактом: в провале на Евро-2016 есть очень много от ошибок тренерского штаба, и сможет ли после них восстановиться Леонид Слуцкий – главная интрига весенней части сезона.

– Уэльс. Встреча с Уэльсом стала контрольной очередью в голову коченеющего трупа российской сборной на полях Европы. Именно здесь от нее ждали запредельной самоотдачи и упорства, которые она показала с англичанами. Однако валлийцы не дали россиянам ни малейшего шанса, полностью подавив их на всех участках поля. 0:3 (см. «Г» — …) – и Россия покинула турнир, заставив думать, что такой бессильной сборной не было уже давно (см. «О» — Ожидания).

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– Фингал. Гематома на брови Павала Мамаева – одна из тайн Евро-2016. Официальная версия гласит о том, что получил он ее в тренажерном зале. Полдюжины неофициальных сводятся к тому, что Глушаков и Широков серьезно повздорили, а Мамаев полез разнимать. И вроде бы даже спорили не о сборной (см. «С» — Слуцкий), а о «Спартаке».

– Хит. У сборной есть немало хитов, претендующих на статус гимна российского футбола. Но кавер песни Шнура «В Питере — пить» со словами «С Мамаевым — пить» стал главным хитом 2016 года (см. «Ш» — Шампанское).

– Цель. Пока она звучит так: «Достойно выглядеть на домашнем чемпионате мира». Что значит «достойно», решать будут позже. Вячеслав Колосков считает, что выйти из группы будет нормальным результатом. Оппоненты Мутко задирают планку до полуфинала турнира. Если сборная до нее недотянется, «завалить» вице-премьера потом будет легче (см. «Я» – Ярославль).

– Черчесов. Был единственным реальным претендентом на освобождающийся пост главного тренера сборной. Запросы Бердыева (см. «Б» — Бердыев, «Р» — «Ростов») были слишком велики, на иностранного тренера у РФС денег тоже не было, а Станислав Черчесов после победы в чемпионате Польши ждал подходящего предложения. Теперь он обладатель электрического стула, через который пропускают ток после каждого поражения или ничьей сборной.

– Шампанское. Вечеринка двух игроков национальной команды, где были Гимн России и бутылки шампанского на 250 тыс. евро, всего через две недели после разгрома от Уэльса стала центральной историей года. О скандале высказались все: от мужиков в соседнем дворе до пресс-секретаря президента страны. Впервые после «Ваши ожидания — ваши проблемы» (см. «О» – Ожидание) мы почувствовали, что футболисты и болельщики жутко далеки друг от друга (см. «П» — Петиция).

– Щедрость. За участие России на Евро-2016 РФС получил 8,5 млн евро. 92% от этой суммы получили игроки и руководящий штаб сборной (см. «Ш» — Шампанское). Четыре года назад за выступление в Польше и Украине премиальные составили 200 млн рублей. Тогда команда Дика Адвоката также не прошла в плей-офф ЧЕ. Удивительно, что победители Евро-2016 получили лишь 300 тыс евро на игрока. Такая сумма была обговорена до старта турнира.

– Эксперименты. Из-за травм Дзагоева и Денисова в преддверии Евро Слуцкому пришлось покреативить, и получилось не очень удачно (см. «С» — Слуцкий). В центре поля была сделана ставка на сырую пару Головин – Нойштедтер. Смолова, который только расцвел на острие, тренер сдвинул на фланг. На неудобной для себя позиции «под нападающими» оказался Шатов. Опыты со сменой привычных ролей и позиций сказались на игроках пагубно: провалились все (см. «Г» — …).

– Юсупов. Эта история самая яркая в дискуссии, «поплыл» ли Леонид Слуцкий (см. «Э» — Эксперименты) перед Евро-2016 или принимал верные решения. Полузащитник «Зенита» получил место в первоначальной заявке, и ему даже выдали форму с номером «15» — тем, под которым всегда играл Роман Широков. А потом Юсупова вычеркнули из списка, и попал он в сборную в самый последний момент, «случайно» оказавшись в Монако во время товарищеского матча сборной. «Вызвать человека на Евро, дать экипировку, а потом отцепить – это некрасиво», — прокомментировал ситуацию капитан.

– Ярославль. В КВН название клуба «Шинник» Ярославль всегда выбирают, если в шутке надо вывести неизвестную провинциальную команду без денег. Но именно в Ярославле президент страны Владимир Путин решил высказать свое отношении к футболу (см. «О» — Ожидание). «Честно сказать, красивую игру национальной сборной мы давно не видели», — заявил он. И где-то загрустил один вице-премьер.

Текст: Роман Абрамов, Юрий Алеманов, Илья Егоров, Андрей Вдовин, Никита Котов, Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press