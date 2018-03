Сбор кавалеристов. Чем удивит сборная Франции в игре с Россией

До первой игры чемпионата мира против австралийцев (16 июня в Казани) у сборной Франции остается ровно три месяца и четыре контрольных спарринга. Помимо мартовских поединков с национальными командами Колумбии и России у «трехцветных» запланировано два матча на начало июня – c Италией и США. Времени на подготовку у Дидье Дешама почти не осталось, а выбор невероятно большой.

Хоть французский клубный футбол все еще далек от лучших времен и с 1993 года не знает больших побед в Европе, сейчас игроки с французскими паспортами занимают лидирующие позиции в ведущих командах мира. В связи с этим трудно понять, Дидье Дешам – везунчик или человек, которому предстоит решить самое сложное футбольное уравнение перед началом лета. У него есть выбор из более чем 50 полноценных кандидатов в сборную, а также подрастающая талантливая молодежь, совсем недавно выигравшая два чемпионата Европы на уровне U-17 и U-19, но в Россию тренер сможет взять только 23-х игроков.

«Вернется ли в сборную форвард мадридского «Реала» Карим Бензема?» — самый частый вопрос от журналистов Дешаму. Ответ такой: «Я пока не знаю, вернется ли Бензема в сборную. Окажется немало тех, кто будет смотреть ЧМ по телевизору, а не играть со мной в России». Несмотря на то, что Зинедин Зидан по-прежнему верит в Карима, его возвращение даже в родной стране считают сомнительной авантюрой: форвард уже долго не демонстрирует должную реализацию, а своей репутацией и причастностью к скандальным историям вызывает отвращение даже у болельщиков «Лиона».

А французы собрались играть в России на атаку. Дидье Дешам вызвал восемь номинальных форвардов и планирует задействовать большую часть из них в играх с колумбийцами и россиянами. Единственный, чьи лидерские позиции не вызывают сомнений, — Антуан Гризманн. Все остальные — Оливье Жиру, который сменил интерьер «Арсенала» на «Челси», забивший первый гол за «Барселону» Усман Дембеле и вылетевшие из ЛЧ Антони Марсьяль и Килиан Мбаппе. Никто из них не может быть уверен в своей востребованности на ближайший июнь.

Была информация, что в сборной Франции дебютирует и другой Дембеле – Мусса. Тот, что закончил академию «ПСЖ», отметился в «Фулхэме», а сейчас забивает в каждом втором матче за «Селтик» Брендана Роджерса, но слух не подтвердился.

Зато впервые в национальную команду вызван форвард «Севильи» Виссам Бен Йеддер. Француз с тунисскими корнями играл в футзал и даже отметился в сборной. Параллельно выступал за полулюбительский клуб «Альфорвиль», пока его не разглядела скаутская служба «Тулузы», в составе которой нападающий играл в течение семи лет. Даже в своей лучшей форме в сезоне-2012/13 Бен Йеддер не заслужил вызова в главную сборную, но старательно выступал за молодежную. Теперь Виссам – лидер атак «Севильи» и человек, в одиночку выбивший «МЮ» из ЛЧ. Любопытно, что по данным Opta, он четвертый по результативности француз за последние пять лет. Вместе с Ольвье Жиру он забил 106 голов. Больше только у Бензема (121), Лаказетта (126) и Гризманна (135).

