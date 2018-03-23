Сбор кавалеристов. Чем удивит сборная Франции в игре с Россией

До первой игры чемпионата мира против австралийцев (16 июня в Казани) у сборной Франции остается ровно три месяца и четыре контрольных спарринга. Помимо мартовских поединков с национальными командами Колумбии и России у «трехцветных» запланировано два матча на начало июня – c Италией и США. Времени на подготовку у Дидье Дешама почти не осталось, а выбор невероятно большой.

Что взять на отдых в Россию

Хоть французский клубный футбол все еще далек от лучших времен и с 1993 года не знает больших побед в Европе, сейчас игроки с французскими паспортами занимают лидирующие позиции в ведущих командах мира. В связи с этим трудно понять, Дидье Дешам – везунчик или человек, которому предстоит решить самое сложное футбольное уравнение перед началом лета. У него есть выбор из более чем 50 полноценных кандидатов в сборную, а также подрастающая талантливая молодежь, совсем недавно выигравшая два чемпионата Европы на уровне U-17 и U-19, но в Россию тренер сможет взять только 23-х игроков.

Кресты сборной. Ответы на какие вопросы ищет сборная России в матчах против Бразилии и Франции

«Вернется ли в сборную форвард мадридского «Реала» Карим Бензема?» — самый частый вопрос от журналистов Дешаму. Ответ такой: «Я пока не знаю, вернется ли Бензема в сборную. Окажется немало тех, кто будет смотреть ЧМ по телевизору, а не играть со мной в России». Несмотря на то, что Зинедин Зидан по-прежнему верит в Карима, его возвращение даже в родной стране считают сомнительной авантюрой: форвард уже долго не демонстрирует должную реализацию, а своей репутацией и причастностью к скандальным историям вызывает отвращение даже у болельщиков «Лиона».

«Я пока не знаю, вернется ли Бензема в сборную. Окажется немало тех, кто будет смотреть ЧМ по телевизору, а не играть со мной в России», — Дидье Дешам

Слезы по Бензема

А французы собрались играть в России на атаку. Дидье Дешам вызвал восемь номинальных форвардов и планирует задействовать большую часть из них в играх с колумбийцами и россиянами. Единственный, чьи лидерские позиции не вызывают сомнений, — Антуан Гризманн. Все остальные — Оливье Жиру, который сменил интерьер «Арсенала» на «Челси», забивший первый гол за «Барселону» Усман Дембеле и вылетевшие из ЛЧ Антони Марсьяль и Килиан Мбаппе. Никто из них не может быть уверен в своей востребованности на ближайший июнь.

Была информация, что в сборной Франции дебютирует и другой Дембеле – Мусса. Тот, что закончил академию «ПСЖ», отметился в «Фулхэме», а сейчас забивает в каждом втором матче за «Селтик» Брендана Роджерса, но слух не подтвердился.

Зато впервые в национальную команду вызван форвард «Севильи» Виссам Бен Йеддер. Француз с тунисскими корнями играл в футзал и даже отметился в сборной. Параллельно выступал за полулюбительский клуб «Альфорвиль», пока его не разглядела скаутская служба «Тулузы», в составе которой нападающий играл в течение семи лет. Даже в своей лучшей форме в сезоне-2012/13 Бен Йеддер не заслужил вызова в главную сборную, но старательно выступал за молодежную. Теперь Виссам – лидер атак «Севильи» и человек, в одиночку выбивший «МЮ» из ЛЧ. Любопытно, что по данным Opta, он четвертый по результативности француз за последние пять лет. Вместе с Ольвье Жиру он забил 106 голов. Больше только у Бензема (121), Лаказетта (126) и Гризманна (135).

Earlier today, Les Bleus travelled by 🚌 from Clairefontaine to their hotel in the northern suburbs of Paris. @AntoGriezmann claimed that he was, as usual, the first one ready: "I have to set a good example now that I'm 27!" 😁#FiersdetreBleus #FRACOL pic.twitter.com/0rMd4ugNVq — French Team (@FrenchTeam) March 22, 2018

Марсельская рулетка

В ответной игре против «Милана» получил травму защитник «Арсенала» Лоран Косельни, успевший попасть в заявку сборной. Травмированного должен был заменить Эмерик Лапорт из «МанСити», но этого не случилось, у Дидье Дешама есть варианты. Интересно, насколько впишутся в систему два новичка. Первый — Бенжамен Павар из «Штутгарта», набравший солидную форму. Сейчас за 21-летнего защитника готовы заплатить многие клубы. А второй — Люка Эрнандес. Он родился в Марселе, когда за одноименный клуб выступал его отец – Жан-Франсуа. Люка вскоре переехал с семьей обратно в Мадрид и там уже по напутствию отца стал игроком «Атлетико». До последнего не было понятно, согласится Эрнандес выступать за «трехцветных» или останется в статусе испанца, но вызов Дешама футболист принял.

Поколение «Next». Сборная лучших игроков Европы не старше 21 года

Список не вошедших

В нынешней Франции можно набрать два-три, а то и больше мощных блоков из 11 футболистов. По-прежнему пролетают мимо сборной защитники «Марселя» Жордан Амави и Адиль Рами, Димитри Пайет — капитан провансальцев и даже Левен Курзава, который потерял место в составе «ПСЖ» и тем самым еще больше отдалился дальше от национальной команды. Не впечатляют Дешама выступления в Ла Лиге Стивена Н’Зонзи из «Севильи» и арендованного «Валенсией» Джеффри Кондогбия.

Больше всего тренер волнуется о том, чтобы в решающий момент его игроков не «срубили» травмы. Но уже сейчас из-за проблем со здоровьем он не смог вызвать левого защитника «Сити» Бенжамена Менди, Кингсли Комана, нынешнего лидера «Лиона» Набиля Фекира и лидера ткачей в прошлом — Александра Лаказетта.

Состав сборной Франции

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

Защитники: Лука Динь («Барселона»), Лукас Эрнандес («Атлетико»), Лоран Косельни («Арсенал»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Джибриль Сидибе («Монако»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);

Нолузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Н’Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Тома Лемар («Монако»);

Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Виссам Бен Йеддер («Севилья»).

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press