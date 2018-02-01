С волками жить. Как «Тамбов» готовится ворваться в Премьер-лигу

«Тамбов» среди участников ФНЛ – один из самых молодых клубов. Но уже в прошлом сезоне новичок первого дивизиона едва не запрыгнул в стыковые матчи за право выступать в Премьер-лиге. Здесь на первый зимний сбор не выезжают в теплые края. Тут бюджет в два раза меньше, чем у лидера. Тут ставка на своих, а главный легионер — 35 летний Младен Кашчелан. Но в нынешнем сезоне команда Андрея Талалаева после 25 туров держится на 4-м месте. Корреспондент еженедельника «Футбол» съездил в Тамбов, чтобы узнать, как так получилось.

Жизнь после «Спартака»

Еще пять лет назад визитной карточкой тамбовского футбола был «Спартак» — первая команда в карьере Дмитрия Сычева и Юрия Жиркова. Но весной 2013 года клуб с более чем полувековой историей «скончался». Однако уже с сезона-2013/14 Тамбов во втором дивизионе представлял новый футбольный проект с набирающим в России моду названием – в честь города.

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков так объясняет выбор названия: «Мы перед собой поставили задачу – объединить всех футбольных болельщиков города и области. Хотели, чтобы все они ассоциировали себя с местной командой и поддерживали ее. Это стало одной из основ философии клуба. Раньше симпатии болельщиков у нас в городе сводились лишь к цветам «Спартака»: поддерживали они не только наш клуб, но и «Спартак» московский. Появись тогда в Тамбове другая профессиональная команда – они вряд ли бы стали переживать за нее. Поэтому, создавая клуб, мы решали и социальную задачу».

Матч #ТамбовКраснодар2 в фотографиях 📸#фктамбоввмежсезонье A post shared by ПФК "Тамбов" (@pfctambov) on Jan 27, 2018 at 7:28am PST

Объединение со «Спартаком» было возможно, этот вопрос обсуждался. Но договориться с руководителями красно-белых не получилось. Так «Тамбов оказался новым и абсолютно самостоятельным проектом, имеющим к тому же свою предысторию. Команда из воспитанников местной академии, которую в 2014-м приезжал открывать Виталий Мутко, давно выступала в первенстве КФК. Эта академия и стала одним из учредителей клуба, как и Павел Худяков. А решающую роль в рождении нового футбольного проекта сыграла помощь руководства Тамбовской области. «Обратившись с идеей создать профессиональный клуб, мы встретили понимание и услышали заверение, что получим поддержку, — поясняет Худяков. — Глава местной администрации Александр Валерьевич Никитин не только обеспечивает регулярное финансирование «Тамбова», но и постоянно находится на связи с нами: внимательно следит за жизнью команды, вникает в проблемы, через губернатора решаются многие вопросы. Можно сказать, что губернатор – гарант развития нашего клуба».

Философия успеха

Очень важно для «Тамбова» и следование своей философии, в отсутствии которой винят многие российские клубы. Здесь обязательна ставка и на воспитанников местного футбола. Например, нападающий Андрей Часовских до выхода команды в ФНЛ раньше на этом уровне почти не выступал, а сейчас он один из основных игроков клуба. Его шикарный гол «Балтике» боковыми «ножницами» в дальнюю «девятку» стал украшением первой части чемпионата. На первом сборе, проходившем в Тамбове, с командой постоянно тренировались минимум пять человек из «молодежки» – здесь это обычная практика. С несколькими молодыми игроками клуб недавно заключил контракты. Дальше уже все зависит от них.

Георгий Ярцев рассказывал, что одним из первых его решений на посту генерального директора «Тамбова» стало сохранение «молодежки» в прежнем составе, чтобы ребята увидели доверие к себе и на новом уровне, уже после выхода в ФНЛ. Вера в своих футболистов – вообще часть философии клуба. Для второго по рангу российского дивизиона подписывать контракты с игроками на короткие сроки – обычная практика. У «Тамбова» же со многими действуют длительные договоры. «Найти футболистов сильнее, чем у тебя есть сейчас, при желании можно всегда, — продолжает спортивный директор клуба Павел Худяков. — Но подписывая с ребятами контракты на два-три сезона, мы показываем, что ценим их и рассчитываем на них в будущем».

Тренеры, поработавшие в разных по уровню командах, отмечают и разницу в отношениях. В топ-клубах некоторые игроки ни с кем не общаются за пределами поля, и это никого не беспокоит. Профессиональный подход, и все тут. «Тамбов» — клуб молодой и растущий, здесь сплоченность и семейственность видны даже при поверхностном взгляде. Открывшийся перед Новым годом ресторан «Адмирал» — место, где на первом сборе игроки с тренерским штабом и персоналом команды обедали и ужинали. Здесь же, в отдельной комнате, вечерами частенько собирается тренерский штаб и руководство. Чтобы в неформальной обстановке, за чаем, с шутками и анекдотами обсудить текущие дела и планы на завтра.

Потенциальных новичков главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев призывает активнее интегрироваться в команду: «Смелее присоединяйся к партнерам, общайся с ребятами», — говорит он тем, кто пока держится в стороне. Кандидатов на усиление перед первой для них тренировкой представляют и обязательно дают ответное слово, чтобы выступили перед всеми.

Ярцев — менеджер

Появление Георгия Ярцева летом 2016-го на административной должности «Тамбова» многих удивило. Но в основном тех, кто не был знаком с биографией экс-тренера московских «Спартака» и «Динамо», а также сборной России. В последние годы Георгий Александрович в «Спартаке» отвечал за работу с ветеранами. Поездки по городам, переговоры, совещания, регулярные встречи с руководством — все это обогатило Ярцева опытом административной работы, которая вместе с футбольным опытом позволила «Тамбову» смелее идти вперед, когда после победы в ПФЛ молодому клубу предстояло осваиваться на новом уровне.

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Имя и авторитет заслуженного тренера России должны были стать дополнительным аргументом при переговорах с игроками. А мнение Ярцева по футбольным вопросам порой может стать определяющим и для Андрея Талалаева. Притом что сам он подчеркивает особую тактичность генерального директора, который почти за полтора года совместной работы ни разу не пытался на чем-то настаивать. «Я могу лишь обозначить, на каких условиях мы готовы подписать с футболистом контракт, — рассказывает Георгий Александрович. — Сразу говорю, что больше, чем мы можем, выжать из нас не получится. А кого именно брать в команду – решает главный тренер».

Середняк по бюджету

Впрочем, есть футболисты, которые одобряются всеми и единогласно. Черногорскому полузащитнику Младену Кашчелану в феврале исполнится 35, но в его случае это всего лишь цифры. Он владеет несколькими языками, а на русском говорит так, что не сразу узнаешь в нем иностранца. В его тарелке никогда не увидишь лишнего – только та пища, которая нужна организму. В половине десятого вечера Младен уже спит. Для молодежи такой пример – гарант ускоренного взросления в профессиональном футболе.

Кстати, об условиях, которые упомянул Ярцев. Адекватные бюджету зарплаты – один из важнейших принципов «Тамбова». Здесь не пытаются заманивать игроков исключительными по меркам ФНЛ окладами. Зато в тамбовском клубе все выплачивается регулярно и строго в срок. А бывает, и раньше срока! «Отдельная благодарность Александру Никитину, — поясняет Павел Худяков. — Все взятые на себя обязательства губернатор выполняет вовремя и в полном объеме».

Бюджет молодого клуба около 250 млн рублей — это 10-12-е место в ФНЛ. У лидера турнира, «Енисея», бюджет выше примерно в два раза. Идущие в таблице на строчку выше «Крылья» перед сезоном рассчитывали почти на миллиард рублей. Впрочем, задачи обязательно занять место в четверке перед «Тамбовом» не ставили, а в начале прошлого сезона о высоких местах даже не думали. «Какие могли быть задачи у новичка ФНЛ? — вспоминает Павел Худяков. — Просто закрепиться. Когда мы по обоюдному желанию расставались с Валерием Есиповым, команда была семнадцатой».

Турнирная таблица ФОНБЕТ-Первенства России футболу по итогам 2017 года выглядит следующим образом. pic.twitter.com/FVuFuYCygN — ФНЛ (@FNLeague) November 25, 2017

В чем же секрет быстрого преображения «Тамбова» в прошлом сезоне и места в четверке в этом? Тренер Андрей Талалаев привлек руководителей в том числе и спокойной реакцией на турнирную ситуацию. Сразу выразил уверенность, что потенциал игроков позволяет рассчитывать даже на место в пятерке. Которую и замкнул «Тамбов» по итогам прошлого чемпионата.

Фото: Еженедельник «Футбол», официальный сайт ФК «Тамбов»

Текст: Максим Михалко

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»