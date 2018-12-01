С пунктиком. 10 необычных условий футбольных контрактов

Отказ от музыки, пропуск для отца на тренировки и запрет на педикюр. Лучшее, чем могут удивить капризные игроки и расчетливые руководители.

1. Игрокам «Барселоны» нельзя самим себе делать педикюр

Дмитрий Чигринский рассказывал, что при его переходе из донецкого «Шахтера» в «Барселону» в контракте был пункт о запрете на подстригание ногтей на ногах самостоятельно. Игроки каталонского клуба обязаны посещать клубного мастера по педикюру, как минимум, раз в неделю. Так футболисты не смогут сами себе травмировать пальцы ног и лишить себя возможности нормально бить по мячу.

2. Абель Эрнандес не имеет права на больничный

ЦСКА после неудачных попыток найти замену Вагнеру Лаву и Сейду Думбия форвардами вроде Ласины Траоре или Аарона Оланаре подписал этим летом Абеля Эрнандеса. Его кандидатуру директору клуба Роману Бабаеву посоветовал лично Леонид Слуцкий. Но бывший тренер «Халла» предупредил, что уругваец подвержен травмам. Армейское руководство перестраховалось и добавило в контракт пункт: если в ближайшие полгода игрок получит тяжелую травму, то ЦСКА сможет расторгнуть с ним контракт без каких-либо компенсаций. Абель уже в сентябре получил повреждение мягких тканей бедра в игре против «Уфы», но клуб сжалился над нападающим и не стал разрывать отношения.

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3. У Суареса приписан штраф за укусы

Жертвы главного «каннибала» мирового футбола Луиса Суареса могут немного успокоиться. За ним зафиксировано 8 случаев, когда форвард кусал футболистов соперника. Последний, и наиболее резонансный, – на ЧМ-2014 в матче против сборной Италии, когда уругваец «навернул» шею Джорджо Кьеллини. За этот проступок Суареса отстранили на 4 месяца от футбола. «Барса» от своего фаворита не отказалась, «Ливерпуль» получил прибыль в виде 81 млн евро, а Луис – отдельное условие в контракте, что будет кусать людей только в день Хэллоуина и только в костюме графа Дракулы.

4. Отец Мбаппе имеет право присутствовать на всех тренировках «ПСЖ»

Торг семьи Килиана Мбаппе при переходе из «Монако» в «ПСЖ» был жестким. У отца самого талантливого молодого футболиста было несколько требований: повышение зарплаты, если Мбаппе получит «Золотой мяч», до 30 млн евро, деньги на ремонт стадиона «Бонди» (команда, где начинал Килиан), 50 бесплатных часов полета на частном самолете… Но удалось продавить только один пункт: Уилфрид Мбаппе выбил себе право присутствовать на тренировках «ПСЖ».

5. Неймару платят за приветливость 4,5 млн евро в год

Football Leaks утверждает, что в контракте бразильца с «ПСЖ» есть «премия за этику» — 4,5 млн евро. Чтобы получать ее, Неймар должен соблюдать 10 правил, среди них — приветствие фанатов, своевременное прибытие на тренировки, интервью и сохранение хорошего имиджа клуба. Кстати, такие премии якобы есть у целого ряда звезд «ПСЖ», просто у Неймара она выше в два раза, чем у остальных. Но представители игрока опровергают эту информацию.

6. Обамеянг получит бонус за преданность «Арсеналу»

В современном футболе это называется «премия за лояльность». У Обамеянга она солидная. Если игрок не покинет «Арсенал», то ему в течение четырех лет выплатят 15,15 млн евро. Такие же пункты есть во многих соглашениях футболистов. Так клубы пытаются привязать к себе больших звезд, чтобы они не смотрели на сторону. Но 15 млн – это далеко не предел. У того же Лионеля Месси «премия за лояльность» составляет 70 млн евро за четыре года преданности «Барселоне».

7. Фирмино запрещено переходить в «Арсенал»

Это тоже информация от Football Leaks. Согласно инсайду от футбольных компроматчиков бразильца Фирмино у «Ливерпуля» можно гарантированно выкупить за 98 млн евро отступных. Но есть одна команда, которой это запрещено делать, — лондонский «Арсенал». У мерсисайдцев много личного к «канонирам». Например, у того же экс-форварда «Ливерпуля» Луиса Суареса тоже был прописан такой же «оберег» от «Арсенала», и он перешел в «Барселону».

8. Хесе запрещали заниматься музыкой

Несмотря на эффектный старт в мадридском «Реале», у Хесе не получилось там закрепиться. Переход в «ПСЖ» в 2016-м должен был вернуть полузащитника в игру, но Хесе всегда что-то отвлекало от футбола. Испанец занимается много лет музыкой и даже создал собственную хип-хоп группу Big Flow, которая время от времени бомбила в YouTube семизначным количеством просмотров. При переходе боссы «ПСЖ» учли этот момент и внесли пункт, по которому Хесе запрещено заниматься музыкой во время сезона. Может, поэтому Хесе и не заиграл в «Париже».

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9. Бьорнебю запрещали прыгать с трамплина

Стиг Инге Бьорнебю – редкий норвежец, у которого в 1992-м получилось пробиться в большой английский клуб – «Ливерпуль». Но боссы мерсисайдцев, обеспокоенные увлечением Стига прыжками на лыжах с трамплина, заранее прописали в его контракте пункт о запрете не только прыгать, но даже приближаться к трамплинам на расстояние менее 200 метров. Защитник продержался в АПЛ 11 лет.

10. Шварца не пускали в космос

Если вы Леонид Слуцкий, то, читая следующее, вам лучше плотнее прижаться к креслу. В 1999 году полузащитник Стефан Шварц, выигравший со Швецией «бронзу» ЧМ-1994, перешел в «Сандерленд». Неожиданно сотрудникам клуба сообщили, что футболист увлекается коммерческими полетами в космос и даже, возможно, забронировал место на один из таких полетов. В конце 1990-х космический туризм только набирал популярность. В клубе забеспокоились и воспользовались правом ограничить активность футболиста в невесомости.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press