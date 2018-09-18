Рвануть за бугры. Как европейские чемпионаты перебираются за рубеж

После отъезда Криштиану Роналду из «Реала» в Серию А внимание к испанской Примере лишь возросло. Все благодаря президенту лиги Хавьеру Тебасу, кошмарящему общественность своими непрекращающимися инициативами в погоне за дополнительным заработком. Наибольший выхлоп получило его предложение о возможном проведении матчей Ла Лиги в США. Хотя попытки захвата нового рынка предпринимались еще и до него.

Добро пожаловать в Майами?

Хавьер Тебас по праву считается самым неугомонным человеком в испанском футболе прямо сейчас. Затмить его не удалось даже президенту Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу, сначала прогнавшему Хулена Лопетеги из «фурии рохи» накануне старта ЧМ-2018, а затем организовавшему проведение матча за Суперкубок Испании в Марокко. В августе Тебас отличился дважды. Сначала заключил контракт на 15 лет с международной медиакомпанией Relevent Sports на проведение матчей Ла Лиги в США, а затем представил ужесточенный свод аудиовизуальных правил для клубов лиги ради улучшения телевизионной картинки. И если с последним еще готовы мириться, то от вестей о вероятных командировках в США у многих полыхает до сих пор.

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Против этого решения выступили ФИФА, Королевская федерация футбола Испании, капитаны большинства команд Ла Лиги и болельщики. В сентябре в офис Федерации футбола Испании поступил запрос дать зеленый свет проведению матча между «Барселоной» и «Жироной» в Майами 27 января 2019 года. После этого Рубиалес взорвался: «Тебас поговорил об этом со всеми, кроме тех людей, с которыми он должен был поговорить. Его поведение было ужасным, но это в стиле Хавьера Тебаса. Так он поступает всегда. Прямо говоря, он грубиян». Зато такая инициатива произвела впечатление на УЕФА. Организация задумалась о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке. Впрочем, до конкретики еще далеко, да и президент УЕФА Александер Чеферин ранее уверял, что матчи ЛЧ до 2024 года будут проходить в Европе.

39-й матч Скудамора

За десять лет до Тебаса о покорении новых высот задумался исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор. Его предложение, получившее название «39-й матч», оказалось еще более изощренным. В феврале 2008 года во время встречи с руководителями клубов АПЛ Скудамор предложил ввести дополнительный игровой тур в сезоне-2010/11 (как раз вступал в силу новый ТВ-контракт), а пройти он должен за рубежом в январе. Он задумал провести по две игры (по одной в субботу и воскресенье) в пяти разных городах в разных временных интервалах. Скудамор обещал директорам клубов ежегодный доход от 50 до 90 млн фунтов за одну такую игру. Эту идею моментально разнесли тренеры клубов АПЛ, болельщики и даже тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер. Некоторые местные СМИ и вовсе развернули кампанию против инициативы Скудамора. В результате в мае 2010-го АПЛ отложила рассмотрение этой идеи до «лучших времен». Ее повторное обсуждение в октябре 2014-го закончилось аналогично. А на фоне «революции в Ла Лиге» британская Федерация футбольных болельщиков (Football Supporters’ Federation) предупредила, что фанаты пойдут на крайние меры, если в АПЛ вздумают пойти по пути испанцев.

Предпросмотр

И все же европейским клубам уже удалось прорубить окно в Новый Свет. Но пока эти вояжи ограничиваются лишь матчами за национальные суперкубки. Первый эксперимент состоялся еще в 1993 году, когда встреча за Суперкубок Италии между «Миланом» и «Торино» прошла на стадионе «Роберт Ф. Кеннеди Мемориэл Стэдиум» в США на глазах 25 тысяч зрителей. Спустя 10 лет итальянцы вернулись в США: в Нью-Джерси «Ювентус» одолел «Милан» в присутствии более 54 тысяч болельщиков. С 2009 года матч за Суперкубок Италии четырежды проводился в Китае, дважды – в Катаре, а в январе 2019-го встречу «Ювентуса» и «Милана» будут наблюдать жители Саудовской Аравии.

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Еще извращеннее действуют руководители французской Лиги 1. Начиная с 2009 года они разыгрывали Суперкубок Франции сразу в семи странах: Канаде, Тунисе, Марокко, США, Китае, Австрии и даже в Габоне. В Испании «первый выезд» пробили лишь этим летом. Проведение встречи за Суперкубок Испании в Марокко едва не сорвали болельщики «Севильи», а испанские чиновники получили массу «лестных» отзывов. А вот в Германии категорично отказываются от подобной инициативы. «Проведение официальных матчей чемпионата за рубежом будет неуважением к болельщикам и игрокам, учитывая то, что речь идет об очках, которые будут решать судьбу повышения в классе, вылета и выступления в еврокубках», — убежден гендиректор Бундеслиги Кристиан Зайферт. Даже кубковые соревнования проходят в пределах страны.

А что насчет России?

Несколько лет назад перенять опыт французов и итальянцев собирались и в России. В июне 2015 года гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможности проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» на Ближнем Востоке. «Рассматриваются варианты с Катаром и ОАЭ. Если будем играть за границей, то матч пройдет в декабре», — сообщил Бабаев. Но тогда идея не выгорела.

А весной этого года президент РПЛ Сергей Прядкин поведал о проведении новых переговоров с Катаром, чтобы принять матч за Суперкубок России. Главной целью такого решения обозначили популяризацию российского футбола за границей. В начале сентября, когда история с вероятными гастролями клубов Ла Лиги в США набрала обороты, Прядкин вновь вернулся к этому вопросу. «Мы считаем, что можем проводить за рубежом не игры текущего чемпионата России, а выставочные матчи. Например, Суперкубок России – это отдельный турнир. Кстати, у нас уже есть предложения, мы недавно провели переговоры с Катаром. Буквально после окончания ЧМ-2018 я встречался с делегацией Катара во главе с президентом федерации, и мы обсуждали как раз выставочные матчи. Мы это в голове держим. Надо смотреть, насколько это эффективно будет у испанцев», — заявил президент РПЛ. Чем в итоге закончится эта авантюра и кто пойдет смотреть в Катаре на российские клубы – пока остается загадкой.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press