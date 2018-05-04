Руками не трогать. Почему «Марсель» не сможет выиграть Лигу Европы

«Марсель» снова последняя надежда Франции в еврокубках, как это было в 1990-х, когда провансальцы выиграли для страны последний крупный трофей – Лигу чемпионов-1992/93. Но сейчас победить в Лиге Европы — втором по значимости еврокубке – у клуба не получится.

Не суждено

Французские клубы никогда не побеждали в Лиге Европы, а также в турнирах-предшественниках – Кубке ярмарок и Кубке УЕФА. А ближе всех к трофею был именно «Марсель». Последняя победа южан в Лиге чемпионов стоила больших проблем. По пути к финалу «Олимпик» прошел ЦСКА. На «хлеб и соль» россиян французы ответили мутной водой и химией. Команду Геннадия Костылева отравили. По дороге до стадиона половина состава заснула в автобусе, а на поле армейцы получили шесть мячей. Факт преступления подтвердил впоследствии один из игроков того состава Жан-Жак Эйдели: «В бутылки с водой, которые предназначались московским футболистам, тончайшим шприцем ввели какое-то вещество прямо сквозь пробки. При этом все улыбались, шутили. Потом позвали мальчишку из числа помощников и приказали ему отнести бутылки русским».

В том же сезоне «Марсель» был пойман за подкуп игроков. Перед финальным матчем ЛЧ с «Миланом» провансальцы должны были сыграть с «Валансьеном». Команде Раймона Гуталса не нужны были лишние травмы, и директор «Олимпика» Жан-Пьер Бернес заплатил по 38 тысяч евро игрокам «Валансьена» Хорхе Бурручаге, Кристофу Роберу и Жаку Глассманну. Все фигуранты дела были подвергнуты крупным штрафам, спортсменов отстранили от футбола, а у «Марселя» забрали чемпионство.

Криминальное домино покатилось дальше. Президент «Марселя» Бернар Тапи всячески пытался замять скандал, подкупая свидетелей, донося ложную информацию и скрывая свои долги. Уже тогда он лишился статуса президента компании adidas. Коммерческий суд Парижа постановил взыскать с главы Groupe Bernard Tapie Бернара Тапи 337 млн франков (51 млн евро) по иску банка Credit Lyonnais. Общий долг президента «Марселя» банку составил 1,3 млрд франков (почти 200 млн евро). Коррупционера отправили в тюрьму, а «Марсель» следующие два сезона барахтался в Лиге 2 и получил запрет на регистрацию футболистов.

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Ни в 1999-м

Когда к власти в «Марселе» пришел Робер-Луи Дрейфус, также владелец компании adidas, команда по-прежнему пребывала в долгах, но юридически могла подписывать футболистов. Команду усилили Андреас Кепке, Лоран Блан и Фабрицио Раванелли, а затем — Робер Пирес, Флориан Морис и Кристоф Дюгарри. К своему столетнему юбилею «Олимпик» шел с рекордным количеством очков в чемпионате (финишировали вторыми), а в Кубке УЕФА уверенно пробрался в финал, пройдя «Вердер», «Сельту», «Монако» и «Болонью».

Символично, что южанам предстояло играть финал в Москве против «Пармы». Той, которую соорудил Карло Анчелотти, а до ума довел Альберто Малезани. Той, где уже восхищались Джанлуиджи Буффоном, Фабио Каннаваро, Эрнаном Креспо и другими. «Марсель» же привез тренер Ролан Курбис, а на поле выводил Лоран Блан. Можно вдаваться в буддизм и назвать это кармой, можно назвать простой справедливостью, но «Марсель» на поле в «Лужниках» казался еще более беспомощным, чем отравленные парни Костылева во Франции. «Парма» выиграла со счетом 3:0, а единственным марсельцем в тот вечер, выпившим шампанского из чемпионского кубка, был Ален Богоссян. И то потому что вовремя улетел покорять Италию.

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Ни в 2004-м

Вновь подойти к желанному кубку на расстояние вытянутой руки у южан получилось в сезоне-2003/04, а финал предстояло сыграть вновь в северной стране – Швеции. Но так далеко «Марсель» мог и не пройти, потому что тремя годами ранее клуб снова прижали к стене из-за долгов и угрожали спустить в унитаз по футбольной иерархии. Роберу-Луи Дрейфусу стоило немалых трудов и затрат убедить федерацию, что клуб не банкрот.

По дороге в Гетеборг «Марсель» прошелся по «Днепру», «Ливерпулю», «Интеру» и «Ньюкаслу», а в финале его ждала «Валенсия» Рафаэля Бенитеса. В каждом из кругов за французов обязательно отличался Дидье Дрогба, уже тогда считавшийся «вождем» команды. Ему ассистировал Стив Марле, а брал контроль за центром поля молодой Матье Фламини. Хоть «Марсель» на этот раз попал на испанцев, но итоговое поражение 0:2 не обошлось без итальянцев. Арбитр Роберто Розетти на второй добавленной к первому тайму минуте удалил Фабьена Бартеза за фол против Мигеля Мисты и назначил пенальти. Во втором тайме испанцы забили вновь, но уже Жереми Гаванону, а затем без труда довели матч до победы.

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Ни сейчас

За последние 15 лет «Марсель» успел выиграть в Европе только пару кубков Интертото, и при этом за 13 лет президентства Робера-Луи Дрейфуса — ни одного значимого национального трофея. Ситуация улучшилась после кончины многолетнего президента южан от лейкемии.

В нынешнем «Марселе» Руди Гарсии хватает харизматичных игроков, сравнимых с теми, что были у Ролана Курбиса и Жозе Аниго. Здесь и лидер команды Флориан Товен, и снова вспомнивший, как пользоваться правой ногой, Димитри Пайет, и быстро адаптировавшийся к Лиге 1 Луиз Густаво, и наконец нашедшие себя после «Монако» Валер Жермен и Лукас Окампос. Но даже такого набора недостаточно для победы в еврокубке.

«Марсель» напоминает прошлогодний «Лион», что мог пропустить трижды, а забить пять раз. С той лишь разницей, что провансальцы зачастую вовсе забывают, зачем выходят на поле и как футболисты должны между собой взаимодействовать. Кратковременные перебои памяти в Лиге Европы случались в этом сезоне с командой нечасто, но в решающий момент Руди Гарсия может вновь не ощутить настроение своей команды. О чем говорить, если после победы в первом полуфинале над «РБ Зальцбургом» — 2:0, в Германии провансальцы нанесли первый удар в створ на 116-й – Жорже Роланду замкнул мяч после подачи углового. «Корнер» оказался липовым. Российская бригада арбитров Сергея Карасева должна была назначить удар от ворот немцев, но свистнула в пользу стандарта. Момент, предрешивший судьба финала.

В любом случае ЛЕ французские клубы не выигрывали никогда, а если «Марсель» обыграет «Атлетико», это можно будет воспринимать как чудо. Но верится с трудом, ведь «Олимпик», словно Джейку Эппингу из романа Стивена Кинга «11/22/63», предстоит переписать историю. Но прошлое будет сопротивляться и попытается всячески помешать этому.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press