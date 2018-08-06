РПЛ. Календарь чемпионата России-2018/19

Сможет ли «Локомотив» отстоять статус чемпиона? Готов ли «Спартак» снова завоевать трофей? Как «Уфе» выдержать игру на два фронта? Что ждет новый ЦСКА? Доиграет ли «Анжи» до конца сезона? Еженедельник «Футбол» представляет полный календарь РФПЛ сезона 2018/19.

КАЛЕНДАРЬ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ-2018/19

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1 КРУГ

1-й тур 2018

28 июля, суббота

«Урал» — «Анжи»

«Спартак» – «Оренбург»

«Ростов» — «Ахмат»

29 июля, воскресенье

«Енисей» — «Зенит»

«Арсенал» — «Динамо»

«Рубин» — «Краснодар»

30 июля, понедельник

«Уфа» — «Локомотив»

31 июля, вторник

«Крылья Советов» — ЦСКА

2-й тур

3 августа, пятница

«Динамо» — «Рубин»

4 августа, суббота

«Урал» — «Краснодар»

«Зенит» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Спартак»

5 августа, воскресенье

«Крылья Советов» — «Оренбург»

ЦСКА — «Ростов»

«Ахмат» — «Енисей»

6 августа, понедельник

«Уфа» — «Анжи» 17:30

3-й тур

10 августа, пятница

«Урал» — «Динамо»

11 августа, суббота

«Енисей» – ЦСКА

«Спартак» — «Анжи»

«Ростов» — «Крылья Советов»

12 августа, воскресенье

«Оренбург» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Ахмат»

«Рубин» — «Зенит»

13 августа, понедельник

«Уфа» — «Краснодар»

4-й тур

17 августа, пятница

«Анжи» — «Оренбург»

18 августа, суббота

ЦСКА — «Арсенал»

«Краснодар» — «Спартак»

«Ахмат» — «Рубин»

19 августа, воскресенье

«Крылья Советов» — «Локомотив»

«Зенит» — «Урал»

«Ростов» — «Енисей»

20 августа, понедельник

«Динамо» — «Уфа»

5-й тур

24 августа, пятница

«Арсенал» — «Ростов»

25 августа, суббота

«Урал» — «Ахмат»

«Рубин» – ЦСКА

«Спартак» — «Динамо»

26 августа, воскресенье

«Оренбург» — «Краснодар»

«Уфа» — «Зенит»

«Локомотив» — «Анжи»

27 августа, понедельник

«Енисей» — «Крылья Советов»

6-й тур

31 августа, пятница

«Ростов» — «Рубин»

1 сентября, суббота

«Крылья Советов» — «Анжи»

ЦСКА — «Урал»

«Краснодар» — «Локомотив»

2 сентября, воскресенье

«Енисей» — «Арсенал»

«Динамо» — «Оренбург»

«Зенит» — «Спартак»

«Ахмат» — «Уфа»

7-й тур

16 сентября, воскресенье

«Арсенал» — «Крылья Советов»

«Урал» — «Ростов»

«Рубин» — «Енисей»

«Уфа» — ЦСКА

«Спартак» — «Ахмат»

«Оренбург» — «Зенит»

«Локомотив» — «Динамо»

«Анжи» — «Краснодар»

8-й тур

23 сентября, воскресенье

«Крылья Советов» — «Краснодар»

«Ростов» — «Уфа»

«Енисей» — «Урал»

«Арсенал» — «Рубин»

ЦСКА — «Спартак»

«Ахмат» — «Оренбург»

«Зенит» — «Локомотив»

«Динамо» — «Анжи»

9-й тур

30 сентября (воскресенье)

«Рубин» — «Крылья Советов»

«Спартак» — «Ростов»

«Уфа» — «Енисей»

«Урал» — «Арсенал»

«Оренбург» — ЦСКА

«Локомотив» — «Ахмат»

«Анжи» — «Зенит»

«Краснодар» — «Динамо»

10-й тур

7 октября, воскресенье

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Ростов» — «Оренбург»

«Енисей» — «Спартак»

«Арсенал» — «Уфа»

«Рубин» — «Урал»

ЦСКА — «Локомотив»

«Ахмат» — «Анжи»

«Зенит» — «Краснодар»

11-й тур

21 октября, воскресенье

«Урал» — «Крылья Советов»

«Локомотив» — «Ростов»

«Оренбург» — «Енисей»

«Спартак» — «Арсенал»

«Уфа» — «Рубин»

«Анжи» — ЦСКА

«Краснодар» — «Ахмат»

«Динамо» — «Зенит»

12-й тур

28 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Зенит»

«Ростов» — «Анжи»

«Енисей» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Оренбург»

«Рубин» — «Спартак»

«Урал» — «Уфа»

ЦСКА — «Краснодар»

«Ахмат» — «Динамо»

13-й тур

4 ноября, воскресенье

«Уфа» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Ростов»

«Анжи» — «Енисей»

«Локомотив» — «Арсенал»

«Оренбург» — «Рубин»

«Спартак» — «Урал»

«Динамо» — ЦСКА

«Зенит» — «Ахмат»

14-й тур

11 ноября, воскресенье

«Крылья Советов» — «Ахмат»

«Ростов» — «Динамо»

«Енисей» — «Краснодар»

«Арсенал» — «Анжи»

«Рубин» — «Локомотив»

«Урал» — «Оренбург»

«Уфа» — «Спартак»

ЦСКА — «Зенит»

2 КРУГ

15-й тур

25 ноября, воскресенье

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Зенит» — «Ростов»

«Динамо» — «Енисей»

«Краснодар» — «Арсенал»

«Анжи» — «Рубин»

«Локомотив» — «Урал»

«Оренбург» — «Уфа»

«Ахмат» – ЦСКА

16-й тур

2 декабря, воскресенье

«Оренбург» — «Крылья Советов»

«Ростов» — ЦСКА

«Енисей» — «Ахмат»

«Арсенал» — «Зенит»

«Рубин» — «Динамо»

«Краснодар» — «Урал»

«Анжи» — «Уфа»

«Спартак» — «Локомотив»

17-й тур

9 декабря, воскресенье

«Крылья Советов» — «Ростов»

ЦСКА — «Енисей»

«Ахмат» — «Арсенал»

«Зенит» — «Рубин»

«Динамо» — «Урал»

«Краснодар» — «Уфа»

«Анжи» — «Спартак»

«Локомотив» — «Оренбург»

18-й тур 2019

3 марта, воскресенье

«Локомотив» — «Крылья Советов»

«Енисей» — «Ростов»

«Арсенал» — ЦСКА

«Рубин» — «Ахмат»

«Урал» — «Зенит»

«Уфа» — «Динамо»

«Спартак» — «Краснодар»

«Оренбург» — «Анжи»

19-й тур

10 марта, воскресенье

«Крылья Советов» — «Енисей»

«Ростов» — «Арсенал»

ЦСКА — «Рубин»

«Ахмат» — «Урал»

«Зенит» — «Уфа»

«Динамо» — «Спартак»

«Краснодар» — «Оренбург»

«Анжи» — «Локомотив»

20-й тур

17 марта, воскресенье

«Анжи» — «Крылья Советов»

«Рубин» — «Ростов»

«Арсенал» — «Енисей»

«Урал» — ЦСКА

«Уфа» — «Ахмат»

«Спартак» — «Зенит»

«Оренбург» — «Динамо»

«Локомотив» — «Краснодар»

21-й тур

31 марта, воскресенье

«Крылья Советов» — «Арсенал»

«Ростов» — «Урал»

«Енисей» — «Рубин»

ЦСКА — «Уфа»

«Ахмат» — «Спартак»

«Зенит» — «Оренбург»

«Динамо» — «Локомотив»

«Краснодар» — «Анжи»

22-й тур

7 апреля, воскресенье

«Краснодар» — «Крылья Советов»

«Уфа» — «Ростов»

«Урал» — «Енисей»

«Рубин» — «Арсенал»

«Спартак» — ЦСКА

«Оренбург» — «Ахмат»

«Локомотив» — «Зенит»

«Анжи» — «Динамо»

23-й тур

14 апреля, воскресенье

«Крылья Советов» — «Рубин»

«Ростов» — «Спартак»

«Енисей» — «Уфа»

«Арсенал» — «Урал»

ЦСКА — «Оренбург»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Зенит» — «Анжи»

«Динамо» — «Краснодар»

24-й тур

21 апреля, воскресенье

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Оренбург» — «Ростов»

«Спартак» — «Енисей»

«Уфа» — «Арсенал»

«Урал» — «Рубин»

«Локомотив» — ЦСКА

«Анжи» — «Ахмат»

«Краснодар» — «Зенит»

25-й тур

23, 24, 25 апреля, вторник, среда, четверг

«Крылья Советов» — «Урал»

«Ростов» — «Локомотив»

«Енисей» — «Оренбург»

«Арсенал» — «Спартак»

«Рубин» — «Уфа»

ЦСКА — «Анжи»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Зенит» — «Динамо»

26-й тур

28 апреля, воскресенье

«Зенит» — «Крылья Советов»

«Анжи» — «Ростов»

«Локомотив» — «Енисей»

«Оренбург» — «Арсенал»

«Спартак» — «Рубин»

«Уфа» — «Урал»

«Краснодар» — ЦСКА

«Динамо» — «Ахмат»

27-й тур

5 мая, воскресенье

«Крылья Советов» — «Уфа»

«Ростов» — «Краснодар»

«Енисей» — «Анжи»

«Арсенал» — «Локомотив»

«Рубин» — «Оренбург»

«Урал» — «Спартак»

ЦСКА — «Динамо»

«Ахмат» — «Зенит»

28-й тур

12 мая, воскресенье

«Ахмат» — «Крылья Советов»

«Динамо» — «Ростов»

«Краснодар» — «Енисей»

«Анжи» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Рубин»

«Оренбург» — «Урал»

«Спартак» — «Уфа»

«Зенит» – ЦСКА

29-й тур

19 мая, воскресенье

«Крылья Советов» — «Спартак»

«Ростов» — «Зенит»

«Енисей» — «Динамо»

«Арсенал» — «Краснодар»

«Рубин» — «Анжи»

«Урал» — «Локомотив»

«Уфа» — «Оренбург»

ЦСКА — «Ахмат»

30-й тур

26 мая, воскресенье

ЦСКА — «Крылья Советов»

«Ахмат» — «Ростов»

«Зенит» — «Енисей»

«Динамо» — «Арсенал»

«Краснодар» — «Рубин»

«Анжи» — «Урал»

«Локомотив» — «Уфа»

«Оренбург» — «Спартак»

Примечания: Время начала матчей — московское. Календарь игровых дней с 7-го по 17-й тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Резервный день для игр РПЛ — 22 мая, среда. Стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20 состоятся 30 мая, четверг и 2 июня, воскресенье.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев