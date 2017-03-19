Рожденные проиграть. «Байер», упустивший все

Сезон-2001/02 стал лучшим в истории «Байера», но при этом самым обидным и болезненным для болельщиков. К маю «львы» подошли в статусе финалистов Лиги чемпионов, национального Кубка и лидера Бундеслиги, но везде остались только вторыми. Еженедельник «Футбол» вспоминает банду неудачников из Леверкузена.

Ханс-Йорг Бутт (42)

Вратарь-пенальтист. Выходил вместе с «Ольденбургом» в Бундеслигу 2. В 1997-м перешел в «Гамбург», где наколотил 19 мячей за 4 сезона. В Леверкузен попал свободным агентом и был основным голкипером до появления Рене Адлера. Входил в заявку сборной на ЧМ-2002, а также трижды забивал «Юве» за три разных клуба. Заканчивал карьеру в «Баварии», там же тренировал юниоров до 2012 года, а теперь — предприниматель.

Томас Брдарич (42)

Немецкий форвард. Дебютировал в Бундеслиге в составе «Штутгарта». Из-за отсутствия практики перешел в «Фортуну» из Дюссельдорфа и пробился в высший дивизион. Неожиданно вернулся в лигу пониже, чтобы играть за «Фортуну» из Кельна. За «Байер» выступал с 1999 по 2003 год. После завершения карьеры работал в минском «Динамо» и «Бунедкоре» из Ташкента. Сейчас — тренер македонского «Шкендия».

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Лусио (38)

Ведущий центральный защитник сборной Бразилии начала нулевых. Стал мировой звездой с «Байером», дойдя до финала ЛЧ. Как и многие одноклубники, перешел в «Баварию», с которой трижды выигрывал Бундеслигу, но так и не побеждал в ЛЧ. Мечта сбылась уже в «Интере», где в финале «нерадзурри» обыграли мюнхенцев. В 2011-м завершил карьеру в сборной, проведя в сумме 105 матчей, а теперь доигрывает в Индии.

Михаэль Баллак (40)

Полузащитник стал звездой в «Каузерслаутерне» после победы в Бундеслиге. В 1999-м перешел в «Байер». Клаус Топпмеллер передвинул Баллака под нападающего. В 2002 году проиграл в финале Кубка страны, ЛЧ, а затем упустил «золото» лиги, а летом и финал ЧМ. Трофейный дефицит Баллак компенсировал уже в «Баварии» и «Челси». Завершил карьеру в 2012-м. Сейчас работает на ESPN экспертом.

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Золтан Себескен (41)

Правый защитник или полузащитник родился в Штутгарте. Выступал за местный «Кикерс» и прошел с командой от южной региональной лиги до Бундеслиги 2. Перейдя в 1999 году в «Вольфсбург», стал первым игроком «волков», отметившимся в сборной Германии. Спустя два года оказался в «Байере», но из-за хронических проблем с коленом завершил карьеру в 30 лет. Сейчас — владелец консалтинговой фирмы.

Борис Живкович (41)

Хорватский защитник и опорник, воспитанник «Сараево». До 22 лет выступал за местную «Марсонию» и «Драговоляц». В 1997 году тогдашний тренер «Байера» Кристоф Даум настоял на покупке оборонительного универсала. За 6 лет в составе немецкого клуба Борис стал ведущим защитником и в клубе, и в сборной. Ездил на ЧМ-2002 и Евро-2004. Завершил карьеру в «Хайдуке» в 2009-м. Сейчас — агент.

Йылдырай Баштюрк (38)

Турецкий полузащитник. Заявил о себе, выступая за «Бохум». Там турок дебютировал в еврокубках. В 2001 году перешел в «Байер» и последующий сезон стал для Йылдырая самым успешным в карьере: финал ЛЧ и кубка страны, серебро Бундеслиги, бронза ЧМ-2002 и последующее 9 место в голосовании за Золотой мяч. В 31 год завершил карьеру из-за постоянных травм. Сейчас владеет агентством по недвижимости.

Карстен Рамелов (42)

Капитан и опорный полузащитник того состава «Байера». Родился в Берлине и начинал в «Тасмании-73». В 1995 году перешел из столичной «Герты» в Леверкузен. Считает Кристофа Даума вторым отцом. Всего провел в клубе 13 лет, сыграв в 333 матчах. В составе сборной Германии ездил на ЧМ-2002 и Евро-2004, а в сумме выходил в футболке «бундесманшафт» почти 50 раз. Сейчас — бизнесмен и частый гость на ТВ.

Бернд Шнайдер (42)

Полузащитник и легенда «Байера». Родился в Йене и сложился как футболист в местных «Обау» и «Карл Цейсс». За последних выступал на протяжении многих лет в Бундеслиге 2 и был ведущим игроком клуба. В 1998-м перешел в «Айнтрахт» из Франкфурта, а уже через год Кристоф Даум перехватил Бернда в Леверкузен. Провел за «львов» 10 лет и в 2009-м завершил карьеру из-за болей в спине. Ныне играет за ветеранов.

Диего Пласенте (39)

Левый крайний защитник из Аргентины. В 20 лет перешел из родного «Архентинос Хуниорс» в «Ривер Плейт», где получил известность, выиграл несколько чемпионств и медаль Суперкубка Либертадорес. В 2000 году дебютировал за сборную и вскоре был куплен «Байером». После четырех сезонов в составе «львов» сделал паузу и на один год вернулся на родину. Сейчас – владелец сети пиццерий.

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Оливер Нойвилль (43)

Сын итальянки и немца родился в Швейцарии. Форвард раскрылся в «Локарно», был куплен «Серветтом». В составе «гранатовых» стал частью чемпионского состава-1994.Вскоре уехал в Ла Лигу, где выдал ударный сезон за «Тенерифе». Переехал в Германию. Там ему предложили выступать за «бундесманшафт», и в 1998-м Оливер дебютировал в сборной против Мальты. Сейчас – тренер юношеской «Боруссии» М.

Димитар Бербатов (36)

Один из лучших футболистов в истории болгарского футбола. В 17 лет стал лидером софийского ЦСКА, выиграл национальный Кубок и вскоре переехал в Леверкузен. В «Байере» сменил Нойвилля на роли бомбардира. В 2006-м болгарина купил «Тоттенхэм», хотя тот мечтал играть за «Ньюкасл». Спустя два года страну взорвала новость о переходе нападающего в «МЮ». До 2016 года играл за ПАОК.

Зе Роберто (42)

Бразильский опорник, один из самых значимых легионеров в истории Бундеслиги. Еще неизвестным игроком приглянулся мадридскому «Реалу», но не заиграл. Вскоре уехал в Германию, где выступал на протяжении 13 лет за «Байер», «Баварию» и «Гамбург». Ни разу не выигрывал ЛЧ. В 2012-м планировал завязать с футболом в Катаре, но вернулся в Бразилию и до сих пор выступает за «Палмейрас».

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Клаус Топмеллер (65)

Инженер по образованию, профессиональный футболист. В бытность игроком выступал на позиции форварда и долгие годы вел за собой «Кайзерслаутерн». Заканчивал в скромном «Зальмроре», где впервые опробовал себя в роли тренера. Консервировался в середняках второй Бундеслиги, пока в 1993-м не возглавил франкфуртский «Айнтрахт». Допрыгнул с «орлами» до четвертьфинала Кубка УЕФА, по ходу обыграв московское «Динамо» и «Днепр», но затем рассорился с лидерами клуба и ушел в «Бохум». После вылета из Бундеслиги Топмеллер вернул «несгибаемых» обратно в элитный дивизион. Лучшие годы Клауса связаны с Леверкузеном. В начале 2000-х специалист собрал солидную банду. В 2002-м команда могла оформить «требл», но проиграла в финале Лиги чемпионов «Реалу», Кубок Германии – Шальке, а Бундеслигу – Баварии. «Я хотел выиграть хоть что-то для наших многострадальных болельщиков и всего клуба, но мне не удалось. Простите». После – тренировал «Гамбург» и сборную Грузии. Сейчас – зачитывается Достоевским и наслаждается Rolling Stones.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press